Фукльо! Еманюел Макрон взриви света със слънчевите си очила в стил Топ Гън

Фукльо! Еманюел Макрон взриви света със слънчевите си очила в стил Топ Гън

21 Януари, 2026 16:08

От офиса на Макрон обясниха, че изборът му да носи слънчеви очила по време на речта му, която се проведе на закрито, е бил, за да защити очите си поради спукан кръвоносен съд

Фукльо! Еманюел Макрон взриви света със слънчевите си очила в стил Топ Гън - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Авиаторските слънчеви очила на Еманюел Макрон привлякоха вниманието на потребителите на социалните мрежи, които обсъждаха избора му на визия от "Топ Гън", докато той критикуваше президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия по време на речта си в Давос, съобщава "Ройтерс".

Говорейки пред световния елит на годишния Световен икономически форум в швейцарския планински курорт Давос вчера, френският президент носеше тъмните, отразяващи слънчеви очила, които френската марка Henry Jullien заяви, че му е подарила през 2024 г.

От офиса на Макрон обясниха, че изборът му да носи слънчеви очила по време на речта му, която се проведе на закрито, е бил, за да защити очите си поради спукан кръвоносен съд.

Мемета, коментари и спекулации относно външния вид на Макрон се появиха в социалните мрежи след речта му, като някои поддръжници хвалеха външния му вид, а противниците го отхвърлиха като помпозен или спекулираха за здравето му.

Едно меме, със заглавие "Дуел в Давос", беше стилизирано като пародия на "Топ Гън", като Макрон и Тръмп се гледаха, и двамата облечени в пилотски униформи във военен стил, а Макрон, изглеждащ много дребен до Тръмп, носеше огромни авиаторски слънчеви очила.

Препратките към филма от 1986 г. с участието на Том Круз бяха повсеместни.

"Тръмп: внимавай... Макрон е тук", написа потребител в социалната мрежа X, публикувайки снимка на френския президент с авиаторските очила. "Не можа ли да си намери по-обикновени очила?", попита друг потребител.

Италианският десен вестник Libero нарече Макрон "страшен фукльо".

Дори някои от колегите на Макрон се включиха в акцията, като министърът по европейските въпроси Бенджамин Хадад публикува версия на мемето "Soyboy срещу Yes Chad", в който Чад носи авиаторски очила и е облечен във френско знаме.

Търсенето на очила Henry Jullien в световен мащаб също скочи, достигайки пик около 7 часа сутринта днес. Говорител на марката заяви, че компанията е получила необичайно голям брой обаждания.

Френската луксозна фирма, собственост на италианската група iVision Tech, заяви, че моделът, носен от Макрон, е нейният Pacific S 01, с цена от 659 евро.

Акциите на iVision Tech се покачиха с почти 6% днес.

По време на речта си Макрон определи като "фундаментално неприемлива" заплахата на Вашингтон да наложи нови мита, включително върху френското вино и шампанско, за да огъне решимостта на Европа, която да му позволи да купи Гренландия.

Макрон се зарече, че Франция ще се изправи срещу "насилниците".


  • 1 Последния Софиянец

    41 4 Отговор
    Дядото го бушонира

    Коментиран от #24

    16:08 21.01.2026

  • 2 Много тежка

    28 2 Отговор
    ХАЛКА!

    16:09 21.01.2026

  • 3 Тренера 🥊Боксев

    42 3 Отговор
    Бабата добре го е уцелила

    Коментиран от #34

    16:09 21.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Един

    36 3 Отговор
    Този палячо 100% е бушониран от дядо си.

    Коментиран от #44

    16:10 21.01.2026

  • 6 Жоро

    29 3 Отговор
    Палячо

    16:10 21.01.2026

  • 7 Атина Палада

    12 3 Отговор
    е.е ми се.....

    16:11 21.01.2026

  • 8 Евроджендър

    36 3 Отговор
    Съпругът му отново го е бил

    16:12 21.01.2026

  • 9 НА УЧИТЕЛКАТА РЪКАТА

    37 4 Отговор
    е тежка и въпреки, че се прави на боксьор пак е ял пердах

    16:12 21.01.2026

  • 10 ТОЙ И ТИКВАТА СЕ ПРАВИ НА МЪЖ

    25 2 Отговор
    защото скоро не са му показвали къде му е мястото

    16:13 21.01.2026

  • 11 ...за мене, тва е скрита реклама

    22 3 Отговор
    Евала прическа, кво ти направи бабата нощеска?🤣🤣🤣

    16:15 21.01.2026

  • 12 Дудов

    27 3 Отговор
    Ла й ното си остава л ай но, с или без очила

    16:15 21.01.2026

  • 13 Защото

    23 2 Отговор
    дедо му Бериджо го е взривил от тукати.

    16:16 21.01.2026

  • 14 ДА НЕ БИ ДА Е

    17 1 Отговор
    СКЪСАН ИСТАНБУЛСКИ СЪД ОТЗАД.

    16:18 21.01.2026

  • 15 Хе!

    17 0 Отговор
    Е, вчера отбелязахте, че се е явил на важен форум с насинено око! Днес пишете загадки!?

    16:18 21.01.2026

  • 16 непротестиращ

    14 0 Отговор
    Не е фукня, заради бушоните е!

    16:18 21.01.2026

  • 17 Гошо

    12 3 Отговор
    Отиват му ,спор няма Седемдесетте години се носеха такива

    Коментиран от #41

    16:18 21.01.2026

  • 18 БГР

    11 0 Отговор
    Аха аха.
    А онова във влака, със Стармър и Мерц, беше носна кърпичка.

    16:18 21.01.2026

  • 19 Аууу, срам, какъв срам

    17 0 Отговор
    Макрон яде повече шамари от Кобрата

    16:19 21.01.2026

  • 20 селяк

    14 1 Отговор
    Мъжа му пак му е правил яйца на очи :Д

    16:19 21.01.2026

  • 21 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    10 1 Отговор
    Кой допусна този побой?

    Коментиран от #30

    16:20 21.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смешник

    12 0 Отговор
    Най вероятно дядо Бриджит отново го е шамарил но този път го е ударил лошо

    16:22 21.01.2026

  • 24 Дрътия Софианец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой дядо ?!🤭😁

    16:23 21.01.2026

  • 25 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    8 1 Отговор
    ФУКЛЬО....
    А ТИ ЗНАЕШ ЛИ
    КО КО РЧО КАКАВИ СТРАШНИ ОЧИ ИМА....

    16:23 21.01.2026

  • 26 !!!?

    6 10 Отговор
    Някои са с Авиатори, а други с Ушанки
    Познахте ли го ?

    😂

    16:23 21.01.2026

  • 27 Това е

    4 0 Отговор
    защото баба му го е маризила с точилката.

    16:24 21.01.2026

  • 28 мхмт

    3 9 Отговор
    Макрон си е пример за президент. Респект!

    16:24 21.01.2026

  • 29 мдаааа

    0 0 Отговор
    Ако беше Вован , СВЕТЪТ сигурно щеше да се Изриви ...

    16:24 21.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Не само той

    8 0 Отговор
    а целият ръководен Елит на Европейския съюз европейската комисия са фукливи розови понита които нямат капацитет и безсмислено се поздравяват и целуват обсъждайки нестандартните тоалетни които трябва да бъдат изградени в Брюксел. Невероятни смешници

    Коментиран от #46

    16:25 21.01.2026

  • 32 Мишел

    1 8 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    16:26 21.01.2026

  • 33 Мдаааа

    7 0 Отговор
    Да звъни веднага на 070018250-национален телефон за домашно насилие

    16:27 21.01.2026

  • 34 ха ха хааа

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тренера 🥊Боксев":

    Абе , пак има баба , ама познавам един , който у бункера нема нищо ...🤫

    16:27 21.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фукльо! кой от писарите се осмели скрит

    4 1 Отговор
    че кво макаронения човечец има право да носи очила в стил Топ Гьон Сурат

    16:29 21.01.2026

  • 37 А кой

    11 0 Отговор
    Му е спукал кръвоносният съд? Съпругът Бриджит ли?

    16:31 21.01.2026

  • 38 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Те пък големите очила не ми харесва марката на Henry Jullien особенно тези авиатор PACIFIC S 01 демоде като ray ban в кафяво в оптиката се опитаха да ми ги пробутат с стъкла прогресив зрението ми се намали тази есен с годините само при писане ,четене не съм винаги с тях били удобни може би но не и готини или последен писък на модата.За слънчеви също абсурд ,не стават.

    16:31 21.01.2026

  • 39 хаха

    0 4 Отговор
    "Италианският десен вестник Libero нарече Макрон "страшен фукльо"."

    Да ходят да видят кроманьонците в Блатото.

    16:32 21.01.2026

  • 40 Емил

    4 0 Отговор
    Не фукльо, а мръхль0!

    16:32 21.01.2026

  • 41 Соваж бейби

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гошо":

    Може да с диоптър или прогресив предлагат такива с различнен цвят не е задължително прозрачно стъкло .Мина им ерата на Дон Джонсън и Том Круз демоде модел.

    16:33 21.01.2026

  • 42 Гост

    4 0 Отговор
    Безполезен и вреден палячо.

    16:33 21.01.2026

  • 43 Жорко

    3 0 Отговор
    Е,жена му се е погрижила.

    16:35 21.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Мухльо.

    16:36 21.01.2026

  • 46 Розовото пони Путин 🌈

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Не само той":

    Руските розови понита са много повече от европейските. 🌈😅🌈🥳

    16:38 21.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Абе

    4 0 Отговор
    Баба му го е била с патката си та затова с цайси

    Коментиран от #50

    16:39 21.01.2026

  • 49 Госあ

    2 2 Отговор
    Йес ! Много як стайл ! Не като оня мухъл тръмп

    Коментиран от #55

    16:43 21.01.2026

  • 50 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Путин затова си е решил проблема като се е развел преди 20г. Сега нито баба му го бие, нито жена му. Идеално !😂

    16:43 21.01.2026

  • 51 ежко

    3 0 Отговор
    Смешник!Жалък е!

    16:43 21.01.2026

  • 52 бай Иван

    3 0 Отговор
    като те бие мъжът ти си с очила!

    16:47 21.01.2026

  • 53 френска немощ

    4 0 Отговор
    Жена му пак го била и крие бушонираните очи с очилца от зрънчо.

    16:52 21.01.2026

  • 54 604

    4 0 Отговор
    Бабата с голия пишоф..пак го е нагримирала или съ е нашмъркъл...

    16:52 21.01.2026

  • 55 604

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Госあ":

    Само мое дъ мечтае за стилът и прирчемъ нъ рижко!

    16:54 21.01.2026

  • 56 Яки крушета

    2 0 Отговор
    Е ял от бабока с пишока!

    16:55 21.01.2026

  • 57 Той очилата ще махне

    0 1 Отговор
    Ама жужето от бункера няма да порасне.

    Коментиран от #62

    16:57 21.01.2026

  • 58 Някой

    1 0 Отговор
    Да прикрие как го е опукала жена му - бившата педофилка хванала си ученик.

    16:58 21.01.2026

  • 59 Пак го биха...

    1 0 Отговор
    Крие кървясалото си око от лявото круше на Бриджитко! Без майтап, снимката на Макарончо от преди 2 дни с кървясало око беше по всички френски вестници!

    16:58 21.01.2026

  • 60 Тома

    1 0 Отговор
    Ние от бар синята стрида обичаме макарона.Ще го скъсаме от танци

    16:58 21.01.2026

  • 61 Мнение

    0 0 Отговор
    Не е. Предвид обострените отношения може и да е защита от лазерно засветяване. Другото е че просто се е нарушил.

    16:59 21.01.2026

  • 62 Глупако

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Той очилата ще махне":

    Макрон е по- нисък от встчки лилипути!

    17:03 21.01.2026

  • 63 Ами

    0 0 Отговор
    Утре Маркон може да се появи с обинтована глава.
    Но може да се появи дори и без глава.
    То и без това не я ползва много :)

    17:05 21.01.2026

  • 64 Кака Нашева

    0 0 Отговор
    Дядо Бриджит го е бушонирал ,затова са и очилата .

    17:10 21.01.2026

