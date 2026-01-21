Фукльо! Еманюел Макрон взриви света със слънчевите си очила в стил Топ Гън

Авиаторските слънчеви очила на Еманюел Макрон привлякоха вниманието на потребителите на социалните мрежи, които обсъждаха избора му на визия от "Топ Гън", докато той критикуваше президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия по време на речта си в Давос, съобщава "Ройтерс".
Говорейки пред световния елит на годишния Световен икономически форум в швейцарския планински курорт Давос вчера, френският президент носеше тъмните, отразяващи слънчеви очила, които френската марка Henry Jullien заяви, че му е подарила през 2024 г.
От офиса на Макрон обясниха, че изборът му да носи слънчеви очила по време на речта му, която се проведе на закрито, е бил, за да защити очите си поради спукан кръвоносен съд.
Мемета, коментари и спекулации относно външния вид на Макрон се появиха в социалните мрежи след речта му, като някои поддръжници хвалеха външния му вид, а противниците го отхвърлиха като помпозен или спекулираха за здравето му.
Le discours d’Emmanuel Macron à Davos fait le tour du monde.— gewurztraminer (@benabarr) January 20, 2026
Du coup, les memes commencent à fleurir.
Alors, plutôt terminator ou top-gun ? pic.twitter.com/r3nvWw1zCa
Едно меме, със заглавие "Дуел в Давос", беше стилизирано като пародия на "Топ Гън", като Макрон и Тръмп се гледаха, и двамата облечени в пилотски униформи във военен стил, а Макрон, изглеждащ много дребен до Тръмп, носеше огромни авиаторски слънчеви очила.
Препратките към филма от 1986 г. с участието на Том Круз бяха повсеместни.
"Тръмп: внимавай... Макрон е тук", написа потребител в социалната мрежа X, публикувайки снимка на френския президент с авиаторските очила. "Не можа ли да си намери по-обикновени очила?", попита друг потребител.
Италианският десен вестник Libero нарече Макрон "страшен фукльо".
Дори някои от колегите на Макрон се включиха в акцията, като министърът по европейските въпроси Бенджамин Хадад публикува версия на мемето "Soyboy срещу Yes Chad", в който Чад носи авиаторски очила и е облечен във френско знаме.
Търсенето на очила Henry Jullien в световен мащаб също скочи, достигайки пик около 7 часа сутринта днес. Говорител на марката заяви, че компанията е получила необичайно голям брой обаждания.
Френската луксозна фирма, собственост на италианската група iVision Tech, заяви, че моделът, носен от Макрон, е нейният Pacific S 01, с цена от 659 евро.
Акциите на iVision Tech се покачиха с почти 6% днес.
По време на речта си Макрон определи като "фундаментално неприемлива" заплахата на Вашингтон да наложи нови мита, включително върху френското вино и шампанско, за да огъне решимостта на Европа, която да му позволи да купи Гренландия.
Макрон се зарече, че Франция ще се изправи срещу "насилниците".
