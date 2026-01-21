Краят на добрите отношения между САЩ и Великобритания?

Великобритания винаги е разчитала на специалните си отношения със САЩ. Сега обаче тя e заплашена от същите наказателни мита като други европейски държави. Напразни ли са усилията за спечелване на благоволението на Тръмп?

Отношенията между Великобритания и САЩ са виждали и по-добри времена. Един пост в социалните медии нанесе пореден тежък удар върху тях: американският президент Доналд Тръмп определи като "голяма глупост" решението на британското правителство да върне на Мавриций островите Чагос в Индийския океан.

В тази връзка германската обществена медия АРД припомня, че през 2019 г. Международният съд постанови, че претенциите на Великобритания за суверенитет на островите е в нарушение на международното право. Затова британският премиер Киър Стармър постигна споразумение с Мавриций, според което американците и британците ще продължат да използват намиращата се там военна база.

Изявлението на Тръмп отекна като бомба в политическите среди в Лондон, пише още кореподентът на АРД Кристоф Прьосл. На въпрос на БиБиСи какво мисли за изявлението Емили Торнбъри, председателка на Комисията по външни работи в долната камара на британския парламент, определи поведението на Тръмп като президентски тормоз.

Ухажването на Тръмп се оказа напразно?

Отношенията между САЩ и Великобритания са меко казано обтегнати. Особено сред опозицията в Камарата на общините битува усещането, че не си е заслужавало ухажването на Тръмп. А в публичното пространство все повече се подлагат на съмнение специалните отношения със САЩ, тоест идеята, че Великобритания може да се възползва от особената си близост с американците. Привържениците на Брекзит най-вече обичат да твърдят, че напускането на ЕС е било стъпка в тази посока и е допринесло за по-нататъшното сближаване на Великобритания със САЩ.

Още през 2018 година се даваха оценки на Острова, че след Брекзит президентът Тръмп трябва да е "нашият най-голям съюзник". С оглед на надвисналата опасност от наказателните мита заради Гренландия сега Великобритания се оказва в една лодка с Дания, Франция и Германия. Изглежда, че няколко европейски държави са последният бастион на световния ред, основан на правила, коментира германската обществена медия.

АРД припомня още, че председателят на Камарата на представителите в САЩ Майк Джонсън е направил опит да разсее съмненията около отношенията с Великобритания и да увери, че двете страни са единни въпреки някои различия. Но тези различия се оказват много големи.

Задълбочаване на отношенията с Китай?

Сред тях е както Гренландия и международната политика, основана на правила, така и Китай. Британското правителство одобри проект за разширяване на китайското посолство. Новата сграда е забележителна в много отношения - теренът е огромен, а сградата е историческа - става дума за бившия кралски монетен двор. Специално е и местоположението – намира се непосредствено до Лондонската кула. Критиците се опасяват, че посолството е толкова огромно, защото Китай иска да го превърне в център на шпионската си дейност. Според вестник "Телеграф" само в сутерена на сградата има над 200 помещения, които могат да се използват за дейности на тайните служби.

Критични са и жителите на Хонконг, които са избягали във Великобритания. Те се опасяват от репресии от страна на Китай. Това е грешен сигнал, категоричен е Майк Джонсън, който е начело на Камарата на представителите в САЩ. В своята реч той посочи ясно, че Западът трябва да се противопостави на Китай и Русия.

Скоро британският премиер Киър Стармър ще посети Китай, като основната тема на посещението ще бъде търговията. Тя става все по-важна за Обединеното кралство, особено на фона на очертаващата се заплаха от търговска война със САЩ, обобщава германската обществена медия АРД.