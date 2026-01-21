Новини
Краят на добрите отношения между САЩ и Великобритания?

21 Януари, 2026 22:40 1 065 12

Още през 2018 година се даваха оценки на Острова, че след Брекзит президентът Тръмп трябва да е "нашият най-голям съюзник"

Краят на добрите отношения между САЩ и Великобритания? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Великобритания винаги е разчитала на специалните си отношения със САЩ. Сега обаче тя e заплашена от същите наказателни мита като други европейски държави. Напразни ли са усилията за спечелване на благоволението на Тръмп?

Отношенията между Великобритания и САЩ са виждали и по-добри времена. Един пост в социалните медии нанесе пореден тежък удар върху тях: американският президент Доналд Тръмп определи като "голяма глупост" решението на британското правителство да върне на Мавриций островите Чагос в Индийския океан.

В тази връзка германската обществена медия АРД припомня, че през 2019 г. Международният съд постанови, че претенциите на Великобритания за суверенитет на островите е в нарушение на международното право. Затова британският премиер Киър Стармър постигна споразумение с Мавриций, според което американците и британците ще продължат да използват намиращата се там военна база.

Изявлението на Тръмп отекна като бомба в политическите среди в Лондон, пише още кореподентът на АРД Кристоф Прьосл. На въпрос на БиБиСи какво мисли за изявлението Емили Торнбъри, председателка на Комисията по външни работи в долната камара на британския парламент, определи поведението на Тръмп като президентски тормоз.

Ухажването на Тръмп се оказа напразно?

Отношенията между САЩ и Великобритания са меко казано обтегнати. Особено сред опозицията в Камарата на общините битува усещането, че не си е заслужавало ухажването на Тръмп. А в публичното пространство все повече се подлагат на съмнение специалните отношения със САЩ, тоест идеята, че Великобритания може да се възползва от особената си близост с американците. Привържениците на Брекзит най-вече обичат да твърдят, че напускането на ЕС е било стъпка в тази посока и е допринесло за по-нататъшното сближаване на Великобритания със САЩ.

Още през 2018 година се даваха оценки на Острова, че след Брекзит президентът Тръмп трябва да е "нашият най-голям съюзник". С оглед на надвисналата опасност от наказателните мита заради Гренландия сега Великобритания се оказва в една лодка с Дания, Франция и Германия. Изглежда, че няколко европейски държави са последният бастион на световния ред, основан на правила, коментира германската обществена медия.

АРД припомня още, че председателят на Камарата на представителите в САЩ Майк Джонсън е направил опит да разсее съмненията около отношенията с Великобритания и да увери, че двете страни са единни въпреки някои различия. Но тези различия се оказват много големи.

Задълбочаване на отношенията с Китай?

Сред тях е както Гренландия и международната политика, основана на правила, така и Китай. Британското правителство одобри проект за разширяване на китайското посолство. Новата сграда е забележителна в много отношения - теренът е огромен, а сградата е историческа - става дума за бившия кралски монетен двор. Специално е и местоположението – намира се непосредствено до Лондонската кула. Критиците се опасяват, че посолството е толкова огромно, защото Китай иска да го превърне в център на шпионската си дейност. Според вестник "Телеграф" само в сутерена на сградата има над 200 помещения, които могат да се използват за дейности на тайните служби.

Критични са и жителите на Хонконг, които са избягали във Великобритания. Те се опасяват от репресии от страна на Китай. Това е грешен сигнал, категоричен е Майк Джонсън, който е начело на Камарата на представителите в САЩ. В своята реч той посочи ясно, че Западът трябва да се противопостави на Китай и Русия.

Скоро британският премиер Киър Стармър ще посети Китай, като основната тема на посещението ще бъде търговията. Тя става все по-важна за Обединеното кралство, особено на фона на очертаващата се заплаха от търговска война със САЩ, обобщава германската обществена медия АРД.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тракиец 🇺🇦

    1 10 Отговор
    Само минавам да кажа
    Свобода за Палестина
    Смърт за Израел и СОРОС
    Да живее НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА
    Да живее Иран
    Слава на Адолф Хитлер
    Слава на третия райх

    Коментиран от #3

    22:42 21.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Историк

    3 2 Отговор
    Тръмп е бизнесмен ,и мисли само за пари .

    22:48 21.01.2026

  • 5 Ами

    5 1 Отговор
    Предлагам да отпишем и Канада. За Гренландия вече е ясно :)

    Коментиран от #9

    22:49 21.01.2026

  • 6 Мда

    1 1 Отговор
    АРД на Мерци да си гледа Германията.

    22:51 21.01.2026

  • 7 Олеееее....

    2 0 Отговор
    "голяма глупост" било решението на британското правителство да върне на Мавриций островите Чагос в Индийския океан. И на кой са ги върнали интересно? На Русия вероятно ? А? И Индия също вероятно ама там вече ще стане дебела ....

    22:52 21.01.2026

  • 8 Мдаа

    2 0 Отговор
    Като пишат такива статии е добре да се уточни, че 2018-2024 управляват консерватори, а 2024-2026 Лейбъристи.

    22:53 21.01.2026

  • 9 Дедо ви....

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Да отпишем и еуропата. Министъра на търговията на Риж дедо е предизвика жесток скандал на вечерята в Давос. Хауърд Лутник е прекъсван с недоволни възгласи по време на вечерята, като президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и други присъстващи са напусна залата по време на неговата реч....Цирка е пълен...

    22:58 21.01.2026

  • 10 Механик

    3 2 Отговор
    Не с и правете илюзии! САЩ винаги са били опитно поле и са били под контрола а английските евреи.
    Обсебването на Британия от тия насекоми идва от дълбока древност.
    Каквото и да ви казват тия, не им вярвайте. Дори да идват с дарове, пак не им вярвайте!

    23:00 21.01.2026

  • 11 Анджо

    3 0 Отговор
    Няма да е краят. Гаранция. Много им се иска на някой, просто си играят на думи.

    23:08 21.01.2026

  • 12 Жоро

    0 0 Отговор
    Англия в момента се управлява от комунист.Нормално отношенията им да не са добри.Портрета на Тръмп ме кефи обаче.Бих го укачил у дома.

    23:32 21.01.2026

