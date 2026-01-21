Новини
Свят »
Русия »
Солидни притеснения и много въпроси в Москва: САЩ имат секретни оръжия? Русия очаква Тръмп да ни разясни

Солидни притеснения и много въпроси в Москва: САЩ имат секретни оръжия? Русия очаква Тръмп да ни разясни

21 Януари, 2026 22:10 1 920 65

  • русия-
  • сащ-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • пентагон

По-рано днес американският президент заяви в интервю за News Nation, че САЩ имат мощни оръжия, за които никой не знае

Солидни притеснения и много въпроси в Москва: САЩ имат секретни оръжия? Русия очаква Тръмп да ни разясни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Русия очаква обяснение на думите на президентът на САЩ Доналд Тръмп, когато е говорил за американско тайно оръжие, за което никой не знае. Той заяви това по време на пресконференция пред репортери, съобщава РИА Новости, пише Фокус.

"В този случай вероятно ще трябва да чуем разяснения какво точно е имал предвид американският президент“, заяви Песков, коментирайки последните изявления на американския президент.

По-рано днес Тръмп заяви в интервю за News Nation, че САЩ имат мощни оръжия, за които никой не знае.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мадуро

    30 21 Отговор
    Ще ви разаснят.

    Коментиран от #62

    22:11 21.01.2026

  • 2 Зевзек

    24 14 Отговор
    Двама имбецила си мерят ....ракетите, докато хвърлят света в хаос и несигурност, играейки си с хиляди човешки животи без да им пука за тях.

    Коментиран от #40

    22:13 21.01.2026

  • 3 татунчо 🍌

    23 13 Отговор
    И къде видяхте тия ,, солидни ,, притеснения тъй и не стана ясно .На Анатолчо така му се иска , а дали е така само той си знае .

    Коментиран от #22, #57

    22:13 21.01.2026

  • 4 За протокола

    19 3 Отговор
    "„Въз основа на много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион“, написа Тръмп в Truth Social .
    Тръмп заяви, че сделката, ако бъде финализирана, „ще бъде чудесна за Съединените американски щати и всички страни от НАТО“ и каза, че споразумението го е накарало да спре планираните тарифи.""

    Коментиран от #23

    22:13 21.01.2026

  • 5 Мдаа

    30 10 Отговор
    И от какъв зор ще им разяснява на руснаците?

    Коментиран от #8, #60

    22:14 21.01.2026

  • 6 Баце ЕООД

    11 17 Отговор
    Гренландия да му мисли.. Сащ и Русия се разбират!

    Коментиран от #12, #26

    22:14 21.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кое пак

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Не си разбрал? Другия път в затвора запиши "училище"..

    Коментиран от #19

    22:15 21.01.2026

  • 9 Да ви е.а

    11 15 Отговор
    Медведев Удължаваме ембаргото върху развъждането на западни вампири. Можем също така да лишим американците от стратегически суровини и тогава те ще започнат да пеят като Робертино Лорети. Отдавна е време да стерилизираме Северна Америка

    22:16 21.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ха-ха 😝

    14 15 Отговор
    Ако някой си мисли , че руснаците не знаят за какво иде реч , значи не е в час . И Русия , и Щатите пърд...ят в едно гърне , да го знаете ...

    22:16 21.01.2026

  • 12 Мдаа

    14 7 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    Много се разбират. Затова Русия продава све що има в Европа и Южна Америка.

    22:16 21.01.2026

  • 13 осраински

    14 5 Отговор
    Наскоро в руски дронове бяха открити чипове Nvidia Jetson Orin Nano / Orin вместо чипове TX2. Този процесор осигурява производителност на изкуствен интелект до 40-80 трилиона операции в секунда. Какви високопроизводителни чипове се използват в пералните машини

    22:17 21.01.2026

  • 14 Ами

    14 8 Отговор
    Щом и Песков започна да се бъзика ... Работа не е на добре :)

    22:17 21.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Копейки

    15 10 Отговор
    няма да се притеснявате, Путин ще спаси Мадуро от съд, а Тръмп ще направи военен съюз с Русия.

    22:18 21.01.2026

  • 17 Американка

    21 22 Отговор
    САЩ са единствената суперсила в света 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲

    Коментиран от #34

    22:18 21.01.2026

  • 18 Баце

    14 12 Отговор
    Има. Томахавки, а секретността е че са от племето Апачи и Седящия Бик.

    22:18 21.01.2026

  • 19 Мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кое пак":

    Тебе ще те взема за учителка, а и да ми переш чорапите.

    22:18 21.01.2026

  • 20 Госあ

    3 12 Отговор
    перчема иска и Украйна и Гренландия, но ще се задоволи или с Украйна или с Гренландия. Ако Европа му даде Гренландия ще натисне руснаците, ако Европа не му даде Гренландия - пак, за Украйна но ще делят само с руснаците 😂

    22:19 21.01.2026

  • 21 хаха🤣

    12 10 Отговор
    Ей, ти факти ни попиляха от смях🤣 Вижте снимката само какви кухи квадратни съветски глави 🤣🤣🤣

    22:20 21.01.2026

  • 22 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "татунчо 🍌":

    Човека за единио леб са бори, па мое да има и кредит. Улез му у полужението.

    22:20 21.01.2026

  • 23 Ето, това е истината:

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "За протокола":

    "Тръмп заяви, че сделката, ако бъде финализирана, „ще бъде чудесна за Съединените американски щати и всички страни от НАТО“ и каза, че споразумението го е накарало да спре планираните тарифи"
    АКО БЪДЕ ФИНАЛИЗИРАНА... Айде сега всички тръмпо-путинисти да се успокоят и да одят да спят.

    22:20 21.01.2026

  • 24 Антон

    17 8 Отговор
    Ако имаха оръжие, секретно, мощно, за което никой не знае, Русия вече щеше да е попиляна.
    Науката нявсякъде по света се движи с горе долу еднакви темпове. Примерно, няма как САЩ да стрелят с частици антиматерия, защото преди това трябва да има разработки, доклади, професори от иниверсите да си говорят и така.
    Преди няколки десетилетия да се опитвали да качат в космоса волфрамови пръти, които да поразяват цели с кинетична енергия. Може да е нешо подобно, някое вълнови оръжие или да стрелят със заредени частици. Но забравете за нещо, с което могат унищожат ядрена дуржава без последствия.
    А и ако имаха тайно оръжие , щяха да си мълчат. Иначе няма да е тайно.

    Коментиран от #33

    22:21 21.01.2026

  • 25 Уфф

    6 10 Отговор
    Краварите имат оръжия за които никой не знае и никой не е виждал!

    22:21 21.01.2026

  • 26 Копейка

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    Сега какво да викаме, за САЩ, Русия, Иран и Северна Корея ли ?

    22:22 21.01.2026

  • 27 Ъъъъъуъ

    15 5 Отговор
    "По-рано днес американският президент заяви в интервю за News Nation, че САЩ имат мощни оръжия, за които никой не знае"

    И Тръмп го е запазил в тайна цяла година? Тръмп? Глупости! Това не може да се случи с Тръмп. По-скоро е поредния му блъф.🤔

    Коментиран от #38

    22:23 21.01.2026

  • 28 Най-секретното

    7 5 Отговор
    Плюят си на петите и.. БЯГАТ

    22:23 21.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соваж бейби

    8 9 Отговор
    Руснаците почнаха си правят тънка ирония с Дончо 🤣,снимката ми харесва на статията.Ако имаше нещо подобно КГБ вече щяха да знаят ,щом не са чували Дони лъже ,блъфира.

    22:24 21.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Бай Дончо е гледал Терминатор с Арни и е побързал да се похвали със страшните оръжия.

    22:25 21.01.2026

  • 33 Ама за какво им на САЩ

    12 10 Отговор

    До коментар #24 от "Антон":

    да попиляват Русия с някакво си тайно оръжие. Русия е глупава и сама се самоунищожава много успешно. САЩ само унижава Русия и й показва кой е световния лидер.

    22:26 21.01.2026

  • 34 Кучи г Ъ 3

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Американка":

    Ке видим....

    22:26 21.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ТРЪМП:

    11 5 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    22:29 21.01.2026

  • 37 Хитлер Путлер Тръмпутлер

    3 4 Отговор
    Ние имаме тайни оръжия. Дайте ни каквото искаме!

    Коментиран от #39

    22:30 21.01.2026

  • 38 Ъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъуъ":

    Аааааа.....Да не визира "оръжието", което е използвано във Венецуела? Войниците казват, че са били парализирани от нещо, но не знаят от какво....Почувствали са се зле, повръщали са....В общи линии са били извадени от строя, но без да ги убиват....🤔
    Щото, ако е това, китайците го използват срещу уйгурите още от 2020....Пък и той не твърди, че само те го имат, а че никой не знае за него.....Така че може и да е това.🤔

    Коментиран от #53

    22:31 21.01.2026

  • 39 Тръмпутлер

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хитлер Путлер Тръмпутлер":

    Ако аз бях президент, нямаше да има Втора Световна война. Щях да сключа сделка с Хитлер.

    Коментиран от #42

    22:32 21.01.2026

  • 40 Има разлика

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Зевзек":

    Путин убива руснаци и рускоговорящи.С милиони.
    Тръмпанара поне щади американците.

    22:33 21.01.2026

  • 41 Логично

    4 0 Отговор
    Щом никой не знае за тях, значи може да са от извънземните. Те са хиляди години напред в технологиите.

    22:33 21.01.2026

  • 42 Сталин

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тръмпутлер":

    Тоа па! Аз нали сключих сделка с Хитлер! И кво?

    22:33 21.01.2026

  • 43 Хайо

    2 1 Отговор
    На мен ми звучи като подигравка .

    22:33 21.01.2026

  • 44 Ачо

    5 3 Отговор
    Говорят че руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.

    Коментиран от #48

    22:38 21.01.2026

  • 45 Посейдон Буревестников

    7 3 Отговор
    Раша пък има оръжия за които всички знаят😂, но никой не ги е виждал...

    Важното е кой лъже по-убедително.

    22:38 21.01.2026

  • 46 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Но и Дончо вече разбра, че няма как да вземе истински Нобел без да унищожи калния бункер и не предаде ботокса в Хага!

    22:39 21.01.2026

  • 47 Смех с копейки

    3 1 Отговор
    Тръмп отмени митата към ЕС.

    22:40 21.01.2026

  • 48 Хайо

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ачо":

    Това е 100% вярно, така са от как ги има, само копейките са по пропаднали и гладни от блатарите!

    22:40 21.01.2026

  • 49 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Само от млатене разбират блатните пропадлъци и копейките им продажни.

    22:41 21.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мнение

    3 1 Отговор
    Едните имат боб а другите гмо боб.

    22:46 21.01.2026

  • 52 Блъф

    1 3 Отговор
    Краварски блъф тези могат само да купуват мозъци и да правят луксозни стоки.Ако имаха нещо дали нямаше да го изпозват срещу Русия и Китай?

    22:47 21.01.2026

  • 53 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ъъъъъъъ":

    Имат на Дончо фантазиите ,те и на Луната бяха и се върнаха само на филм ,перкото каза че и на Марс щели си забият знамето кога спечели втория мандат .

    22:50 21.01.2026

  • 54 Луд

    2 2 Отговор
    Таина която се пази от трима е таина ако двама от тях са мъртви.Има едно много дълбоко езеро във Австрийските Алпи ,Историята е че там са изхвърлени Таини неща.Търсиха ги преди години но нищо не намериха.Таини няма всичко се знае .

    22:50 21.01.2026

  • 55 центаджия..

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    А бандерските бг-та,продължават с охота да кльопать 0тьгавнатьситье напеефтьски0

    22:52 21.01.2026

  • 56 Дончо Тръмпончо

    1 1 Отговор
    - Ай хев уондърбра! Не, друго беше... уондър... уондър... Абе, важното е, че сте шматки и ми се връзвате на глупостите!

    22:54 21.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 П.Утин

    6 3 Отговор
    Спакойно, Русия има най-силното звуково оръжие - пеещият Митя Медведев след няколко бурилки водка !

    22:59 21.01.2026

  • 59 Тайното оръжие се активира

    0 1 Отговор
    След обилно ядене на боб. Може и зеле.

    23:04 21.01.2026

  • 60 Анализатор

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Той и да им разясни, мислиш че ще разберат ли..?
    Джуджето отново ще се залости в бункера, коня ще цвили, Медвед няма да изтрезнява, а песков ще плещи глупости с треперещ глас...
    Един ден САЩ ще направят СВО и за няколко часа ще изведат джуджето от бункера и ще го настанят в Гуантанамо...

    Коментиран от #65

    23:05 21.01.2026

  • 61 Зинко

    2 1 Отговор
    Да, имат секретни оръжия във виртуалното пространство

    23:07 21.01.2026

  • 62 хахах

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мадуро":

    тръмп е имал предвид себе си май

    23:09 21.01.2026

  • 63 УдоМача

    0 2 Отговор
    Тъй дума Песков, едва сдържайки смеха си, докато в Кремъл всички се заливат от смях! :)

    23:12 21.01.2026

  • 64 БАРС

    1 0 Отговор
    БДАФИРА ТРАМП.РАША УДАРИ УКРАИНА С ОРЕШНИК И САЩ ПОЧНАХА ДРУГА ПЕСЕН ДА ПЕЯТ ОСОБЕННО ВТОРИЯТ ПЪТ МАКРОН И МЕРЦ ПОЧНАХА ДА ИСКАТ ДА ГОВОРЯТ С ПУТИН.ЗА ПОСЕЙДОНА ТОРБЕДОТО НЯМА ДА ГОВОРИМ.ЗА ЯРСА ПЪК И ДРУГИТЕ ПО СТАРИТЕ РАКЕТИ ОТ ТЯХ СЪЩО ЩЕ ДОСТИГНАТ ВСЯКА ТОЧКА НА ПЛАНЕТАТА.ТО ЗА ТО ПЕСКОВ НАРОЧНО МУ КАЗВА ДА РАЗЕСНИ КАКВО ИМТ НАПРЕДВИД САЩ.А РАШЕИТЕ ГИ ЗНАМ ОТ АРМИЯТА ТЕ ЗА ДА ПОКАЖАТ НЕЩО НОВО ТО ЗНАЧИ СА БЛИЗО ДА ПРОИЗВЕДЪТ ПО НОВО ОЩЕ ПО МОЩНО ОТ ТОВА КОЕТО ИМАТ.

    23:20 21.01.2026

  • 65 Много си

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Анализатор":

    Кон
    В днешно време не можеш да бъдеш напълно сигурен…
    Ето кимчо го изтърваха…
    Скоро ще изтърват и чалмите
    Първи принцип на управлението е нищо да не зависи от един човек…
    Ти как мислиш, ще викаш ли хепи ню иар

    23:24 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания