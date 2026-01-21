Солидни притеснения и много въпроси в Москва: САЩ имат секретни оръжия? Русия очаква Тръмп да ни разясни

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Русия очаква обяснение на думите на президентът на САЩ Доналд Тръмп, когато е говорил за американско тайно оръжие, за което никой не знае. Той заяви това по време на пресконференция пред репортери, съобщава РИА Новости, пише Фокус.
"В този случай вероятно ще трябва да чуем разяснения какво точно е имал предвид американският президент“, заяви Песков, коментирайки последните изявления на американския президент.
По-рано днес Тръмп заяви в интервю за News Nation, че САЩ имат мощни оръжия, за които никой не знае.
