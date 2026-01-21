Доналд Тръмп в Давос: Европа не се движи в правилната посока! Искам Гренландия, но няма да използвам сила, за да постигна целта

Американският президент Доналд Тръмп настоя днес в речта си на Световния икономически форум в швейцарския град Давос, че САЩ процъфтяват, но Европа "не се движи в правилната посока", предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.
Амбицията му да изземе от НАТО контрола върху Гренландия заплашва отношенията с много от най-близките съюзници на Вашингтон, отбелязва агенцията.
В същото време той обяви, че иска незабавни преговори за покупката на Гренландия, информира Ройтерс. Тръмп отбеляза, че няма да използва сила в кампанията си за арктическия остров. "Искам незабавни преговори, за да обсъдим още веднъж придобиването на Гренландия от страна на САЩ", каза американският държавен глава в Давос.
Той посочи за пореден път, че единствено САЩ са способни да осигурят безопасността на Гренландия и че спешната нужда от преговори няма нищо общо с редкоземните елементи на северната територия.
"Обичам Европа и искам да видя как Европа се развива добре, но тя не се движи в правилната посока", заяви Тръмп, цитиран от АП. "Ние искаме силни съюзници, а не сериозно отслабени", добави той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в речта си на Световния икономически форум в швейцарския курортен град Давос, че иска "да вземе Гренландия, в това число правата, статута и собствеността ѝ", но няма да използва сила, за да постигне тази цел, предаде Асошиейтед прес.
Той разкритикува европейските съюзници и предупреди НАТО да не стои на пътя на САЩ.
"Това, за което моля, е едно парче лед, което е студено и е с лошо разположение", обърна се Тръмп към НАТО, очевидно имайки предвид Гренландия. "Това е много дребно искане в сравнение с това, което сме дали (на НАТО - бел. ред.) в продължение на много, много десетилетия", посочи той.
Тръмп призова НАТО да позволи на САШ да вземат Гренландия от Дания и добави необичайно предупреждение. Държавите членове на НАТО може да кажат "Да" и "ние ще го оценим подобаващо", или пък може да кажете "Не" и ние ще го запомним", обяви американският държавен глава. "Огромният необезопасен остров всъщност е част от Северна Америка. Това е наша територия", отбеляза Тръмп.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се подигра днес в Давос с речта, произнесена от Еманюел Макрон вчера, когато той носеше слънчеви очила заради проблем с окото, като заяви, че френският му колега „се направи на корав“, предаде Франс прес.
„Гледах го вчера с тези хубави слънчеви очила… Какво се е случило? Видях обаче, че се прави на корав“, каза подигравателно Тръмп по адрес на Макрон на Световния икономически форум.
В Давос френският президент заяви, че предпочита „уважението“ и „върховенството на закона“ пред „побойниците“, и призова хората да не „губят време с налудничави идеи“ -изказване, което прозвуча като коментар на външната политика на американския му колега, отбелязва АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #6
17:01 21.01.2026
2 Данчо
17:02 21.01.2026
3 Шопо
Коментиран от #10, #42, #82
17:02 21.01.2026
4 И Русия иска Украйна
17:02 21.01.2026
5 честен ционист
Коментиран от #13, #63, #126
17:02 21.01.2026
6 хахаха
До коментар #1 от "хаха":Ние пък искаме РСМ !
Коментиран от #19, #23, #73, #81
17:02 21.01.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #71
17:02 21.01.2026
8 Георги
Коментиран от #11, #185
17:03 21.01.2026
9 си дзън
17:03 21.01.2026
10 Ко каза, ко?
До коментар #3 от "Шопо":Украйна е руска, така ,че няма какво да продават там
Коментиран от #48, #51, #79
17:03 21.01.2026
11 Песков
До коментар #8 от "Георги":Как чия? Наша!
17:04 21.01.2026
12 хаха
Ще си напълни пелените ако му игнорират плямпаниците за 2 седмици.
17:04 21.01.2026
13 Брачед
До коментар #5 от "честен ционист":Даже Желязков ще им даде 10% още
Коментиран от #35, #44
17:04 21.01.2026
14 Жоро
Коментиран от #98
17:04 21.01.2026
15 Европа да купи Тексаз
17:05 21.01.2026
16 Хубаво де
17:05 21.01.2026
17 Ким Чен Ун конмусан
17:05 21.01.2026
18 Вашето мнение
Коментиран от #32, #46, #67
17:05 21.01.2026
19 хаха
До коментар #6 от "хахаха":Искайте си каквото си искате там. Боклук при боклука отива, а цигойнъри при цигойнърите.
17:05 21.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
Коментиран от #33
17:06 21.01.2026
22 Наградата на Евровизия
17:06 21.01.2026
23 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "хахаха":За кво ти е РСМ? Освен прости македони, които ни мразят, какво друго има там?
Коментиран от #93
17:06 21.01.2026
24 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
17:06 21.01.2026
25 Швейк
17:07 21.01.2026
26 Пенсионер
17:07 21.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 БОЛШЕВИК
Коментиран от #39
17:07 21.01.2026
29 Форума е само за хора гледали го МОЛЯ
И много моля, който не го е слушал и гледал да не спами тука.
17:08 21.01.2026
30 да питам
17:08 21.01.2026
31 Ловец на калинки
17:09 21.01.2026
32 Тръмп не е поканил само Радев
До коментар #18 от "Вашето мнение":а и Путин, Лукашенко, Корейчето и вся осталная ....
Коментиран от #47
17:10 21.01.2026
33 Платен провокатор
До коментар #21 от "Българин":Споменатите от теб щати, са били мексикански. Къде намеси Европа? По тази логика и Луизияна е била френска, ама са я продали на САЩ.
Коментиран от #177
17:10 21.01.2026
34 нпо агент
17:11 21.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Почнаха лъжите- с прераскази
Явно, За да могат говорещите глави по Националните Телевизии да ни ЛЪЖАТ, какво е казал нали?
17:11 21.01.2026
37 Долари ли
17:12 21.01.2026
38 Не,че нещо,ама...
17:12 21.01.2026
39 Пак ли
До коментар #28 от "БОЛШЕВИК":социализъм да строим? Нали го правихме, ама нищо не се получи. А капитализма си остана.
17:12 21.01.2026
40 коко
17:12 21.01.2026
41 гост
17:13 21.01.2026
42 Те така или иначе
До коментар #3 от "Шопо":си имат пари за Украйна. Огромната сума, която предлага Тръм за Гренландия си и Джакпот за Дания.
17:13 21.01.2026
43 Европа не се движи в правилната посока!
17:13 21.01.2026
44 Изтриха ме
До коментар #13 от "Брачед":защото попитах дали роско е склонен да даде 10% от новостроящ се хотел.
Коментиран от #109
17:13 21.01.2026
45 Цвете
17:13 21.01.2026
46 Георги
До коментар #18 от "Вашето мнение":поканил е България, а не радев
17:14 21.01.2026
47 Вашето мнение
До коментар #32 от "Тръмп не е поканил само Радев":А ваш велосипедист кокорчо, поканен ли е?
17:14 21.01.2026
48 Баба ти
До коментар #10 от "Ко каза, ко?":То и според Турция България е турска.Анадъмо аркадаш
Коментиран от #52
17:14 21.01.2026
49 Европеец
Коментиран от #151
17:15 21.01.2026
50 на Световния икономически форум
Коментиран от #171
17:15 21.01.2026
51 Историк
До коментар #10 от "Ко каза, ко?":Това е невъзможно, защото Украйна е много по-стара държава от Русия, следователно няма как да е част от нея. Между дрогото и България е много по-стара държава от Русия, така че и тук не може да има претенции.
Коментиран от #186
17:15 21.01.2026
52 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #48 от "Баба ти":Една вярна приказка и ти да кажеш !
17:16 21.01.2026
53 адаша
"Лъже мръсника!
Преяжда с луканка..."
17:16 21.01.2026
54 Потресен
Очевидно разработкага е траела десетелетия
17:17 21.01.2026
55 Абе Тръпоч
17:17 21.01.2026
56 Тръмп
Сглупихме като им върнахме острова, но президент беше друг
17:18 21.01.2026
57 ТРЪМП:
Коментиран от #61, #74
17:18 21.01.2026
58 стоян георгиев-π4оka
17:18 21.01.2026
59 Цвете
17:19 21.01.2026
60 Чичака
17:19 21.01.2026
61 Хамсал
До коментар #57 от "ТРЪМП:":Нали бяха 1000 на ден? Или в събота и неделя почиват? А укрите не умират, те се размножават на фронта!
Коментиран от #107
17:20 21.01.2026
62 Ами
незабавно да отиват да се бият с Русия.
Ако Тръмп успее да го направи, от мен има сделка.
Не само за Гренландия, има сделка и за Канада.
17:21 21.01.2026
63 Ха-ха
До коментар #5 от "честен ционист":Точно това е направила Русия с Аляска. Порадали са я за жълти стотинки на САЩ. Нормално за руснаците - прецакали са се сами, както обикновено.!😂
Коментиран от #68, #75
17:21 21.01.2026
64 А защо впрочем
17:21 21.01.2026
65 Тръмп
Ние в Украйна нямаме работа.Там се намеси глупакът Байдън и алчният му син наркоман.
Европа да се занимава с Украйна
17:22 21.01.2026
66 Горски
17:22 21.01.2026
67 Атина Палада
До коментар #18 от "Вашето мнение":Не е точно така! Тръмп е поканил държавата България а не Радев в т.н. "Съвет за мир" ! А държавата България я представлява институцията "Президенство"! Ако си бил ти в тази институция ,това не означава,че кани теб:) Обаче ,Румен Радев е направил отказ.След това подава оставка! Повече от 60 държави са приели да влязат в новото ООН....В това число и държави като Китай и Русия...
17:23 21.01.2026
68 Глупак
До коментар #63 от "Ха-ха":Ние изгубихме 40% български територии и 500000 убити мъже.
17:23 21.01.2026
69 Стига иска
17:25 21.01.2026
70 не може да бъде
17:25 21.01.2026
71 Нашето мнение
До коментар #7 от "Вашето мнение":НЕ СИ ПОЗНАЛ!! Нито Украйна ще е на Русия,нито Гренландия на САЩ
17:25 21.01.2026
72 незнайко
И кой досега е заплашил този остров, че да се осигурява неговата безопастност ? Единствените които заплашват острова са точно те - САЩ , защото искат да го окупират от позицията на по силния ! Как досега 30 години преди да стане конфликта в Украйна не се говореше за Гренландия ? Всички средства които се отделяха от членките на НАТО отиват в САЩ ! Някой самисляше ли се защо е така ? Сега излезе наяве ! Или ще давате още средства или ЛОШО ВИ се пише !!!
Коментиран от #165
17:25 21.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Тюфлек
До коментар #57 от "ТРЪМП:":НЕ ЛЪЖИ
Нищо подобно Тръмп не каза
Коментиран от #172
17:26 21.01.2026
75 Атина Палада
До коментар #63 от "Ха-ха":От такова "прецакване" Русия е най голяма по територия:)
Коментиран от #85, #92, #103, #121
17:26 21.01.2026
76 просто уникален и медицински случай
Иначе обяви американските медии за корумпирани.Явно има панически страх.И едва ли не Тръмп е създател на САЩ, че и на вселената, а Европа е длъжна да плати за годините от 1944-2025 за това, че е ограбвала Щатите.Гренландия също му се полагала, защото ако не бил освободил Дания, той Тръмп де, тя нямало да съществува.
Това да се пусне това по 1.2 часа, за да се види какво го очаква Света от утре.
Коментиран от #131
17:27 21.01.2026
77 И в ква валута я иска
Коментиран от #86
17:27 21.01.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 МоЖЕ,можее
До коментар #10 от "Ко каза, ко?":АМА НА КУКОВО ЛЯТО!!УКРАЙНА Е СУВЕРЕННА,НЕЗАВИСИМА И МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТА ДЪРЖАВА!!
Коментиран от #87
17:28 21.01.2026
80 Уса
Коментиран от #89, #137
17:28 21.01.2026
81 За кво ти е
До коментар #6 от "хахаха":Най-хубавото все още си остава Северна Добруджа и Беломорска Тракия.
17:29 21.01.2026
82 Анадьн Му
До коментар #3 от "Шопо":С такьв Зелю който и да го "лишиш" от главата още поне 2 часа ще продьлжи да краде и цялото НАТО да работи за него пак няма да стигнат.
17:29 21.01.2026
83 А не бе
17:29 21.01.2026
84 не може да бъде -продължение
17:29 21.01.2026
85 Ха-ха
До коментар #75 от "Атина Палада":Прецакването е огромно, глупавите руснаци са продали Аляска за 7 милиона долара. На практика са подарили. !😂
Коментиран от #95, #97
17:29 21.01.2026
86 Атина Палада
До коментар #77 от "И в ква валута я иска":ООН вече не съществува!
17:30 21.01.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ТОЯ ПА ИСКАЛ
АЙ ЦИБА ВЕЧЕ С ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ, ЧЕ ДА НЕ СЕ ОБЪРНЕМ ПАК КЪМ РУСИЯ И ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ ЕНЕРГОРЕСУРСИ, КОИТО СА В ПЪТИ ПО-ЕВТИНИ ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ И ДА ВИ НАВРЕМ НА КУЧЕТО В МИШАТА ДУПКА. И КИТАЙ ЩЕ ВИ НАВРАТ ТАМ, А СЪЮЗНИЦИ ВЕЧЕ НЯМАТЕ. ЩЕ ВИ НАРИТАМЕ И БАЗИТЕ ОТ ЕВРОПА И СИ СТОЙТЕ ТАМ В ПРОПАДНАЛИТЕ ЩАТИ КЪДЕТО КАТО ГЛЕДАМЕ БАЯ НЕДОВОЛСТВО СЕ НАДИГА И МАЙ КЪМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА ОТИВАТ НЕЩАТА.
17:30 21.01.2026
89 Копейкотрошач
До коментар #80 от "Уса":Вратленцето ти колко ще издържи?
Коментиран от #118
17:30 21.01.2026
90 СВОБОДАТА
17:30 21.01.2026
91 Оракула от Делфи
и си е бил такъв лигльо цял живот, проблема е в американците,
че го натамъниха за Президент!!!
Ако днес, ЕО не му откаже на прищявките , утре може да очакват всичко , което може да си помислим , от този много лошо , глезен тип!!!
Тайното оръжие с което дойде в Давос , да си го завре , където иска???
17:30 21.01.2026
92 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #75 от "Атина Палада":Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?
17:31 21.01.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Там пишеше
До коментар #87 от "Украйна":Русия е кочина.
Коментиран от #99, #101
17:33 21.01.2026
95 Тъпунгер
До коментар #85 от "Ха-ха":Написаха ти
България загуби 40% български територии
Поведение войни и ги загубихзаедно с половин милион убити мъже
Ти щ даваш оценки на огромна държава....
17:33 21.01.2026
96 Задължително лечение
17:33 21.01.2026
97 Атина Палада
До коментар #85 от "Ха-ха":На практика са се отървали от фризера.А за същия фризер в Белия дом са се изпокарали..Нарекли са държ.им секретар полудял,че е купил такъв фризер..На руснаците не им е била нужна Аляска ..Прочети и защо .Аз не знам за какви пари ,но ти казваш ,че са 7 милиона ,което днешни пари са 7 трилиона долара
Коментиран от #125
17:33 21.01.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Историк
17:34 21.01.2026
101 България
До коментар #94 от "Там пишеше":е турски нужник.
Виж рисунката на Чешкия художник
17:35 21.01.2026
102 ТОЯ ПА ИСКАЛ
Вече никой не ги взема на сериозно, нито Русия, нито Китай, нито латинска Америка за арабите няма да говорим. Така, че аре у рево с претенцийките. Искал бил той, ми искай си ама само с това ще си остане. Взел се е за господар на света и не ще да приеме, че вече са в трета глуха и по-зле ще става там. Тези са най задлъжнялата държава в целия свят. Колос, ама на глинени крака който по всяко време може да се срути. Ако пък БРИКС се откаже от долара и въведе друга валута с която да купува петрол и др.ресурси тези са загинали и са се разпаднали на отделни щати не, че сега не го искат. Тези са вече към залеза си.
17:36 21.01.2026
103 не може да бъде
До коментар #75 от "Атина Палада":Русия у едно малко княжество което в борба за оцеляване достигна до 3 океана -Морис Дрюон
17:36 21.01.2026
104 Ами
Коментиран от #110
17:36 21.01.2026
105 Тити
17:37 21.01.2026
106 ТОЯ ПА ИСКАЛ
17:37 21.01.2026
107 Пръдляк
До коментар #61 от "Хамсал":Новия министър на отбраната на Украйна е обещал по 50 000 ватенки на месец при Кобзон. Преди бяха по 35 000!Но ще са по вече.Когато министър обещава,винаги посочва по малката цифра
17:38 21.01.2026
108 Историк
Коментиран от #120
17:40 21.01.2026
109 Ахааа ,
До коментар #44 от "Изтриха ме":Герге е строг , но справедлив ... Мосайряфостатъ
17:43 21.01.2026
110 Атина Палада
До коментар #104 от "Ами":Какво има Европа ,че да я иска? Освен дългове и т.арамбуки,за друго не се сещам да има:)
Коментиран от #122
17:47 21.01.2026
111 Зарко
17:47 21.01.2026
112 бай ДОНЧО
А визи за нас българите ще има ли
17:51 21.01.2026
113 000
17:51 21.01.2026
114 Атина Палада
Коментиран от #144
17:52 21.01.2026
115 Чичо Вова
17:53 21.01.2026
116 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #93 от "Ихууууу ганьооо":Култивирай първо пацуланата, умррррсанната си м@й кааа !
17:54 21.01.2026
117 мда
17:54 21.01.2026
118 Прудльооо
До коментар #89 от "Копейкотрошач":И сап зад врата ти е много ,с акумолатори дишашшш.
17:55 21.01.2026
119 Митя
Коментиран от #124
17:55 21.01.2026
120 Ами
До коментар #108 от "Историк":По кои точно международни правила се сменяха
неудобните за запада управляващи, че не се сещам :)
17:56 21.01.2026
121 Последния Софиянец
До коментар #75 от "Атина Палада":Най голямата и с най бедното, тероризирано и нещастно население на планетатв блатата живеят в 18 век, а бункерния страхливец 4та година се крие по мазетата!
17:57 21.01.2026
122 Всички
До коментар #110 от "Атина Палада":богатсва и ресурси са в Сибир...
17:57 21.01.2026
123 Тръмпоча
17:58 21.01.2026
124 Ами
До коментар #119 от "Митя":Хаха, видяхме и орешниците и блатното ПВО, скрап от 60те години!
Коментиран от #130
17:58 21.01.2026
125 Ха-ха
До коментар #97 от "Атина Палада":Прецакването на руснаците с Аляска е огромно, защото първо, че я продават за "без пари", а после се установява, че там имало злато за трилиони долари. Ужас.!😂
Коментиран от #133, #134
17:58 21.01.2026
126 Хи хи хи хи
До коментар #5 от "честен ционист":Щом оранжутана дава назад и определи посоката НА Европа като неправилна,значи ПОСОКАТА Е ПРАВИЛНА!
Коментиран от #127
17:58 21.01.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Айзомби
Коментиран от #135
18:02 21.01.2026
129 Голямата битка
Коментиран от #140, #146
18:03 21.01.2026
130 Ами
До коментар #124 от "Ами":Защо не си измислите ник?
Липсва Ви въображение или просто такива са Ви възможностите :)
18:04 21.01.2026
131 Моряка
До коментар #76 от "просто уникален и медицински случай":Чакай сега. За създател на вселената отдавна се е провъзгласили македонците.Сега обаче украинците открили,че те са истинските арийци и те още по отдавна са сътворил вселената.Преди незнайно колко милиарда години.Само Зеленски знаел,ама щял да каже след перемогата,когато развее знамето над Кремъл.Но първо желаещите да платят.И Желязков също.
18:05 21.01.2026
132 Жепеец
18:06 21.01.2026
133 Атина Палада
До коментар #125 от "Ха-ха":Те и сега продават на господаря си за жълти копейки всичко зад урал, така съществеват от как ги има, каквото изкопаят с лопатата го обръщат в калашки и танки мъчат да освобождават съседите си, но сега с Украина го наядоха, разпада и фалита са в ход, няма кой да ги спаси сега!
18:06 21.01.2026
134 Ами
До коментар #125 от "Ха-ха":Аляска не е продавана :)
Злато има, но не е чак толкова много.
Там има въглеводороди, а те са по-важни от злато в момента.
Коментиран от #139, #141
18:07 21.01.2026
135 Ами
До коментар #128 от "Айзомби":Ще се навием и за всичко по Волга след разпада на блатния нужник, тази година ще е последна на бункерното
18:08 21.01.2026
136 Сибиряк
18:08 21.01.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Иван
18:09 21.01.2026
139 Истина
До коментар #134 от "Ами":Загубена е на пиянски покер !
18:09 21.01.2026
140 Там не се очаква
До коментар #129 от "Голямата битка":битка, защото в момента, в който Си заповяда на Путин, Сибир ще бъде върнат обратно на Китай.
Коментиран от #143
18:10 21.01.2026
141 Атина Палада
До коментар #134 от "Ами":Дори и така наречения професор сервилов в димна завеса призна, че е продадена, а вие гладните копейки още си бълнувате!
Коментиран от #154
18:10 21.01.2026
142 Един трудов човек
18:10 21.01.2026
143 Атина Палада
До коментар #140 от "Там не се очаква":Бай ти Си е зависим от Русия ..
18:12 21.01.2026
144 На Путин вече не му
До коментар #114 от "Атина Палада":слагат ботокс, защото е противопоказен за деменцията. Вероятно за това напоследък съвсем се е обезобразил и е заприличал на изсъхнала скумрия....:)))
Коментиран от #148, #149, #152, #155
18:12 21.01.2026
145 Само мон гол ьята и....
За разлика от Монголо- мюсюлманския КЕН еф и... концлагера на Фюрера пеДо-фил....ху ЙЛО.
Психара е...еднодневка,
18:13 21.01.2026
146 Моряка
До коментар #129 от "Голямата битка":Ботокса всичко е прехвърлил на Китай, за това го привикваха при нотариуса!
Коментиран от #175
18:13 21.01.2026
147 З милиарда
Коментиран от #153
18:13 21.01.2026
148 Путин е готин
До коментар #144 от "На Путин вече не му":пич!Гледал си двойник!
Коментиран от #164
18:14 21.01.2026
149 Ами
До коментар #144 от "На Путин вече не му":Слага си китайски, а той не му понася нещо, а уж санкциите не работели!
18:15 21.01.2026
150 Иван
18:15 21.01.2026
151 ежко
До коментар #49 от "Европеец":Кой да го направи?Урсула или Макрон?Може би Мерц?Те не знаят на кой свят се намират, живеят си в теяхна измислена реалност, Тропат с краченца и цупят усти.Тези ли?
18:15 21.01.2026
152 Абе ..те Ботокс му не слагат
До коментар #144 от "На Путин вече не му":Ама му слагат...дедо Вия. Цял свят знае ,че е педофил и , фашист и пи -- ДОРАС
Коментиран от #159, #173
18:16 21.01.2026
153 Иван
До коментар #147 от "З милиарда":Те са там отдавна, всичката дървесина се изнася, а блатарите ги пращат да гинат в Украина за 20000 рубли!
Коментиран от #166
18:17 21.01.2026
154 Ами
До коментар #141 от "Атина Палада":Вижте тиражирането на една лъжа не означава, че е истина.
САЩ много добре знаят това, защото има договора.
А в договора ясно пише ОТДАВА ЗА СРОК ОТ 99 ГОДИНИ.
Онова там ... чека за продажба и т.н са за пред хората :)
Коментиран от #158, #160
18:17 21.01.2026
155 Атина Палада
До коментар #144 от "На Путин вече не му":Като смениш Путин с Байдън,който до вчера ви беше вожд и кумир ще си прав! Да,на Байдън му слагаха ботокс ,въпреки деменцията.
18:18 21.01.2026
156 Ако има дупе
Коментиран от #170
18:19 21.01.2026
157 Факт
18:19 21.01.2026
158 Бъркаш
До коментар #154 от "Ами":с Хонг Конг!
18:20 21.01.2026
159 Анонимен
До коментар #152 от "Абе ..те Ботокс му не слагат":Голям страх гони трола!
18:20 21.01.2026
160 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #154 от "Ами":Къде е договора, да не е същия като този Нато за не се разширява, за който Горбачов каза, че няма такъв, а са пак от измишльотините на бункерното‼️
Коментиран от #180
18:20 21.01.2026
161 Ще видиме
Коментиран от #184
18:22 21.01.2026
162 Мдаа
18:22 21.01.2026
163 Абе зае....БИ...
СТРАННОТО е че у КИТАЙ е...ЗАБРАНЕН ДОБИВА И ИЗНОСА на дървен материал?!?!+
АааааааХахахаха
Сещате ли се копейки,...чий е...СИБИР?
Коментиран от #169
18:22 21.01.2026
164 хаха🤣
До коментар #148 от "Путин е готин":готин, готин, колко да е готин.🤣.точно двойник е на съществото Ам- Гъл от Властелина на пръстените, рядка порода хобит 🤣🤣🤣
18:23 21.01.2026
165 Много си
До коментар #72 от "незнайко":Щом искаш да имаш ще си плащаш
Мафиотски принцип
Колкото ти кажем
18:24 21.01.2026
166 Атина Палада
До коментар #153 от "Иван":Иванчо,Русия продава във всички посоки на света и дървесина и енергийни ресурси и редкоземни метали и още каквото се сетиш от природните ресурси.Богата страна..А ,че руснака си е извикал гастарбайтери да сечат из тайгата...това е разбираемо..Няма руснака да сече я ,щом може да си внесе гастарбайтери.. България как я напълниха с пакистанци ..За какво са пакистанците в България? Едва ли да заплождат жените ви.:))
18:25 21.01.2026
167 Тома
18:26 21.01.2026
168 Иван
18:27 21.01.2026
169 Атина Палада
До коментар #163 от "Абе зае....БИ...":Да,сетих се..Русия замени българските гастарбайтери с китайски да сечат из тайгата ..
Коментиран от #178
18:27 21.01.2026
170 .....
До коментар #156 от "Ако има дупе":Русия се самоунищожава сама много успешно. Тръмп и Си само наблюдават, да се толкова глупави като Хаяско.
18:27 21.01.2026
171 Може и да има
До коментар #50 от "на Световния икономически форум":пациенти, но повечето там са собственици
18:28 21.01.2026
172 Пръдлячко
До коментар #74 от "Тюфлек":И да не го е казал е ИСТИНА!Новия министър обеща по 50 000 ваетнки на месец при Кобзон. До сега бяха по 35 000
18:29 21.01.2026
173 Последния софиянец
До коментар #152 от "Абе ..те Ботокс му не слагат":Кавказците най обичат да му поставят... КУ РАна рамАзан 👍😂👍
Ботокса му го вкарват направо вътрев
Коментиран от #183
18:29 21.01.2026
174 Да ВЗИМА
18:30 21.01.2026
175 Моряка
До коментар #146 от "Моряка":Чакай сега. За създател на вселената отдавна се е провъзгласили македонците.Сега обаче украинците открили,че те са истинските арийци и те още по отдавна са сътворил вселената.Преди незнайно колко милиарда години.Само Зеленски знаел,ама щял да каже след перемогата,когато развее знамето над Кремъл.Но първо желаещите да платят.И Желязков също.
18:30 21.01.2026
176 az СВО Победа 80
18:32 21.01.2026
177 Соваж бейби
До коментар #33 от "Платен провокатор":Изнудили са Наполеон и са му направили капан с англичаните както винаги заедно.Принуден да продаде Луйзяна за да продължи войната нямало е глупаци като ЕС както плаща войната на Украйна .Та това парче ако днес беше европейска земя Америка днес нямаше да е никъква голяма сила в плюс пътя на стоките транзита 😉е за това е била важна за новите американци истинските са индианци.
18:32 21.01.2026
178 Сещаш ми ДЕДО ВИЯ
До коментар #169 от "Атина Палада":От 3 год СИБИР е китайски! Включително езерото Байкал! Всички градове се контролират от китайски фирми! Невероятна сеч, драги за добив на злато по реките в и т.н
Глей кремля ТВ, афца тупарилая
18:35 21.01.2026
179 Моряка
18:37 21.01.2026
180 Ами
До коментар #160 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Стенограмите от разговорите на Горбачов със
западните лидери са разсекретени и са публични.
Ако желаете може да ги прочетете. Там е написано всичко.
Договорът за Аляска не е това което ни се представя.
Преди време един човек твърдеше, че го е виждал
лично и дори публикува част от текста .
Помислете логично. Две години след гражданската война
САЩ закупуват Аляска срещу злато.
Аляска не е Луизиана. По онова време там е само лед, сняг и камъни.
Петрола е открит чак в средата на XX век.
18:37 21.01.2026
181 Македонка
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
18:38 21.01.2026
182 тоя е абсолютен клоун „Шменти капели“
18:41 21.01.2026
183 Иван
До коментар #173 от "Последния софиянец":Още малко и ще го обявиш за активист на синагоговата ЛГБТПQ общност.
18:41 21.01.2026
184 А бе
До коментар #161 от "Ще видиме":По последни данни Дания уговаря Гренландия за Тексас и Калифорния.А ти си виждай,на никого не пречиш.
18:41 21.01.2026
185 ГРЕНЛАНДИЯ
До коментар #8 от "Георги":е на гренландците! Само темогат да определят как искат да се развива този остров, който е тяхната земя, тяхната Родина! Те вече заявиха, че искат да живеят и да се управляват самостоятелно, но ако все пак трябва да изберат нечия протекция и управление под което да бъдат- предпочитат Дания, не искат САЩ! Браво на тези юнаци, в очите на Тръмп заявиха, че не искат да са американци! Въпреки, че живеят на остров- целият в лед, предпочитат независимостта и свободата пред това да станат щат на "страната на неограничените възможности". Явно разбират, че самозваният "закрилник от Русия" иска просто да ги ограби тях и земята им!
18:42 21.01.2026
186 Моряка
До коментар #51 от "Историк":Браво бе,Историк.Украйна се самообявява за държава през 1918 година.Ама никой не и вярва.После Ленин я прави съветска република.И те май си повярваха.Но ти ги надмина.Май и сам не си вярваш,а?Сега поне е лесно,попитай Изкуствения интелект,за нула време ще разбереш,че не си никакъв историк.
18:47 21.01.2026
187 Всичко по реда си
18:47 21.01.2026