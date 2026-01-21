Доналд Тръмп в Давос: Европа не се движи в правилната посока! Искам Гренландия, но няма да използвам сила, за да постигна целта

Американският президент Доналд Тръмп настоя днес в речта си на Световния икономически форум в швейцарския град Давос, че САЩ процъфтяват, но Европа "не се движи в правилната посока", предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Амбицията му да изземе от НАТО контрола върху Гренландия заплашва отношенията с много от най-близките съюзници на Вашингтон, отбелязва агенцията.

В същото време той обяви, че иска незабавни преговори за покупката на Гренландия, информира Ройтерс. Тръмп отбеляза, че няма да използва сила в кампанията си за арктическия остров. "Искам незабавни преговори, за да обсъдим още веднъж придобиването на Гренландия от страна на САЩ", каза американският държавен глава в Давос.

Той посочи за пореден път, че единствено САЩ са способни да осигурят безопасността на Гренландия и че спешната нужда от преговори няма нищо общо с редкоземните елементи на северната територия.

"Обичам Европа и искам да видя как Европа се развива добре, но тя не се движи в правилната посока", заяви Тръмп, цитиран от АП. "Ние искаме силни съюзници, а не сериозно отслабени", добави той.

Той разкритикува европейските съюзници и предупреди НАТО да не стои на пътя на САЩ.

"Това, за което моля, е едно парче лед, което е студено и е с лошо разположение", обърна се Тръмп към НАТО, очевидно имайки предвид Гренландия. "Това е много дребно искане в сравнение с това, което сме дали (на НАТО - бел. ред.) в продължение на много, много десетилетия", посочи той.

Тръмп призова НАТО да позволи на САШ да вземат Гренландия от Дания и добави необичайно предупреждение. Държавите членове на НАТО може да кажат "Да" и "ние ще го оценим подобаващо", или пък може да кажете "Не" и ние ще го запомним", обяви американският държавен глава. "Огромният необезопасен остров всъщност е част от Северна Америка. Това е наша територия", отбеляза Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се подигра днес в Давос с речта, произнесена от Еманюел Макрон вчера, когато той носеше слънчеви очила заради проблем с окото, като заяви, че френският му колега „се направи на корав“, предаде Франс прес.

„Гледах го вчера с тези хубави слънчеви очила… Какво се е случило? Видях обаче, че се прави на корав“, каза подигравателно Тръмп по адрес на Макрон на Световния икономически форум.

В Давос френският президент заяви, че предпочита „уважението“ и „върховенството на закона“ пред „побойниците“, и призова хората да не „губят време с налудничави идеи“ -изказване, което прозвуча като коментар на външната политика на американския му колега, отбелязва АФП.