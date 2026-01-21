Новини
Доналд Тръмп в Давос: Европа не се движи в правилната посока! Искам Гренландия, но няма да използвам сила, за да постигна целта

Доналд Тръмп в Давос: Европа не се движи в правилната посока! Искам Гренландия, но няма да използвам сила, за да постигна целта

21 Януари, 2026 17:00, обновена 21 Януари, 2026 18:31

Искам незабавни преговори, за да обсъдим още веднъж придобиването на Гренландия от страна на САЩ, каза американският държавен глава на Световния икономически форум

Доналд Тръмп в Давос: Европа не се движи в правилната посока! Искам Гренландия, но няма да използвам сила, за да постигна целта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп настоя днес в речта си на Световния икономически форум в швейцарския град Давос, че САЩ процъфтяват, но Европа "не се движи в правилната посока", предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Амбицията му да изземе от НАТО контрола върху Гренландия заплашва отношенията с много от най-близките съюзници на Вашингтон, отбелязва агенцията.

В същото време той обяви, че иска незабавни преговори за покупката на Гренландия, информира Ройтерс. Тръмп отбеляза, че няма да използва сила в кампанията си за арктическия остров. "Искам незабавни преговори, за да обсъдим още веднъж придобиването на Гренландия от страна на САЩ", каза американският държавен глава в Давос.

Той посочи за пореден път, че единствено САЩ са способни да осигурят безопасността на Гренландия и че спешната нужда от преговори няма нищо общо с редкоземните елементи на северната територия.

"Обичам Европа и искам да видя как Европа се развива добре, но тя не се движи в правилната посока", заяви Тръмп, цитиран от АП. "Ние искаме силни съюзници, а не сериозно отслабени", добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в речта си на Световния икономически форум в швейцарския курортен град Давос, че иска "да вземе Гренландия, в това число правата, статута и собствеността ѝ", но няма да използва сила, за да постигне тази цел, предаде Асошиейтед прес.

Той разкритикува европейските съюзници и предупреди НАТО да не стои на пътя на САЩ.

"Това, за което моля, е едно парче лед, което е студено и е с лошо разположение", обърна се Тръмп към НАТО, очевидно имайки предвид Гренландия. "Това е много дребно искане в сравнение с това, което сме дали (на НАТО - бел. ред.) в продължение на много, много десетилетия", посочи той.

Тръмп призова НАТО да позволи на САШ да вземат Гренландия от Дания и добави необичайно предупреждение. Държавите членове на НАТО може да кажат "Да" и "ние ще го оценим подобаващо", или пък може да кажете "Не" и ние ще го запомним", обяви американският държавен глава. "Огромният необезопасен остров всъщност е част от Северна Америка. Това е наша територия", отбеляза Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се подигра днес в Давос с речта, произнесена от Еманюел Макрон вчера, когато той носеше слънчеви очила заради проблем с окото, като заяви, че френският му колега „се направи на корав“, предаде Франс прес.

„Гледах го вчера с тези хубави слънчеви очила… Какво се е случило? Видях обаче, че се прави на корав“, каза подигравателно Тръмп по адрес на Макрон на Световния икономически форум.

В Давос френският президент заяви, че предпочита „уважението“ и „върховенството на закона“ пред „побойниците“, и призова хората да не „губят време с налудничави идеи“ -изказване, което прозвуча като коментар на външната политика на американския му колега, отбелязва АФП.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    64 38 Отговор
    Много важно какво искаш бе педофил.

    Коментиран от #6

    17:01 21.01.2026

  • 2 Данчо

    56 7 Отговор
    в България групичка на Шиши от пишман тръмписти се самоопределила за такава?

    17:02 21.01.2026

  • 3 Шопо

    52 30 Отговор
    Продайте Гренландия и ще имате пари за Украйна.

    Коментиран от #10, #42, #82

    17:02 21.01.2026

  • 4 И Русия иска Украйна

    39 43 Отговор
    ама не става така тая работа. Тръмп да види жужето в бункера и пример да вземе.

    17:02 21.01.2026

  • 5 честен ционист

    86 15 Отговор
    Ако Гренландия беше част от България, Желязко да я е продал вече за 10% от пазарната стойност.

    Коментиран от #13, #63, #126

    17:02 21.01.2026

  • 6 хахаха

    53 15 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Ние пък искаме РСМ !

    Коментиран от #19, #23, #73, #81

    17:02 21.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    40 25 Отговор
    Гренландия на сащ, украйна на Русия, на нас еюружинжърите урцуля.

    Коментиран от #71

    17:02 21.01.2026

  • 8 Георги

    31 7 Отговор
    чия е Гренландия?

    Коментиран от #11, #185

    17:03 21.01.2026

  • 9 си дзън

    33 13 Отговор
    Всяка държава в Европа - американски щат, с Тръмп президент ! Ха,ха,ха

    17:03 21.01.2026

  • 10 Ко каза, ко?

    34 26 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Украйна е руска, така ,че няма какво да продават там

    Коментиран от #48, #51, #79

    17:03 21.01.2026

  • 11 Песков

    18 11 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Как чия? Наша!

    17:04 21.01.2026

  • 12 хаха

    35 10 Отговор
    С такива най-добрият подход е показването на среден пръст и мълчание.

    Ще си напълни пелените ако му игнорират плямпаниците за 2 седмици.

    17:04 21.01.2026

  • 13 Брачед

    24 9 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Даже Желязков ще им даде 10% още

    Коментиран от #35, #44

    17:04 21.01.2026

  • 14 Жоро

    47 14 Отговор
    Защо не пуснете цялата фантастична реч на Тръмп,както направихте с глобалиста Карни?Медиите са враг на народа!

    Коментиран от #98

    17:04 21.01.2026

  • 15 Европа да купи Тексаз

    27 3 Отговор
    За поддържане на търговския баланс де..

    17:05 21.01.2026

  • 16 Хубаво де

    25 7 Отговор
    Давам ти я Гренландия, и като бонус и Ливинстън барабар с Пимпирата и пингвините

    17:05 21.01.2026

  • 17 Ким Чен Ун конмусан

    14 10 Отговор
    Дончо, не ти верваме, брато...почвай ги

    17:05 21.01.2026

  • 18 Вашето мнение

    38 14 Отговор
    Тръмп покани генерал Радев във своя отбор, паветниците и гербавите от ново начало са пред рязане на вени.

    Коментиран от #32, #46, #67

    17:05 21.01.2026

  • 19 хаха

    18 9 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    Искайте си каквото си искате там. Боклук при боклука отива, а цигойнъри при цигойнърите.

    17:05 21.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    40 6 Отговор
    Дания трябва да му даде Гренландия, но не безвъзмездно, а срещу Тексас и Калифорния. Тези земи принадлежат на Европа и са абсолютно нужни на ЕС, за да може да се запази световният мир!

    Коментиран от #33

    17:06 21.01.2026

  • 22 Наградата на Евровизия

    26 1 Отговор
    Да му дадат също

    17:06 21.01.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    36 4 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    За кво ти е РСМ? Освен прости македони, които ни мразят, какво друго има там?

    Коментиран от #93

    17:06 21.01.2026

  • 24 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    32 5 Отговор
    АМЕРИКА ПРОЦЪФТЯВАЛА..ТОЯ НАИСТИНА Е СКЪСАЛ СИНДЖИРА..СТървал е кОзите..

    17:06 21.01.2026

  • 25 Швейк

    29 1 Отговор
    Великия диктатор иска света,но първо Гренландия

    17:07 21.01.2026

  • 26 Пенсионер

    19 15 Отговор
    Европа е циганска махала.

    17:07 21.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 БОЛШЕВИК

    24 9 Отговор
    Нито Европа върви в правилната посока, нито САЩ процъфтяват, ултралиберализма е в криза и дивия капитализъм се самоизяжда и фалира.

    Коментиран от #39

    17:07 21.01.2026

  • 29 Форума е само за хора гледали го МОЛЯ

    14 3 Отговор
    Още отговаря Тръмп на въпроси.
    И много моля, който не го е слушал и гледал да не спами тука.

    17:08 21.01.2026

  • 30 да питам

    15 4 Отговор
    Абе , да не би Дончо да е самият - Господ Бог ?!

    17:08 21.01.2026

  • 31 Ловец на калинки

    12 8 Отговор
    Пудела на Путин!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    17:09 21.01.2026

  • 32 Тръмп не е поканил само Радев

    13 10 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    а и Путин, Лукашенко, Корейчето и вся осталная ....

    Коментиран от #47

    17:10 21.01.2026

  • 33 Платен провокатор

    19 4 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Споменатите от теб щати, са били мексикански. Къде намеси Европа? По тази логика и Луизияна е била френска, ама са я продали на САЩ.

    Коментиран от #177

    17:10 21.01.2026

  • 34 нпо агент

    16 8 Отговор
    Европа не се движи в правилната посока..мека казано..ЕС са лидери на "обратни" посоки..

    17:11 21.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Почнаха лъжите- с прераскази

    21 1 Отговор
    Да питаме пак Кошлуков, тръмпистите в Б-я, защо не го излъчиха директон по БНТ 4.
    Явно, За да могат говорещите глави по Националните Телевизии да ни ЛЪЖАТ, какво е казал нали?

    17:11 21.01.2026

  • 37 Долари ли

    9 4 Отговор
    ...няма, ще работи три месеца печатницата и плаща Гренландия....после Дания ще си има тапети за 100г

    17:12 21.01.2026

  • 38 Не,че нещо,ама...

    26 1 Отговор
    Тръмп каза, че на времето,датска лодка била акостирала там и Дания придобила острова и с какво право, като там са акостирали и други лодки. Сега Тръмп иска да придобие острова, но с какво право? ...че САЩ имал интерес за стратегическата си безопасност. Другите държави нямат ли? Другото...не признава Гренландия за датска територията, но ще преговаря за острова? Хм, с кого🤔🤣...цирка е пълен. Силата на правото и правото на силата🤣

    17:12 21.01.2026

  • 39 Пак ли

    5 9 Отговор

    До коментар #28 от "БОЛШЕВИК":

    социализъм да строим? Нали го правихме, ама нищо не се получи. А капитализма си остана.

    17:12 21.01.2026

  • 40 коко

    11 2 Отговор
    Аз пък искам колело!

    17:12 21.01.2026

  • 41 гост

    20 1 Отговор
    Опиянен от властта този окончателно изтрещя! За него няма международни договори и споразумения. Като всеки един бог на земята се ръководел "САМО ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ МОРАЛ И ИНТЕРЕСИ"! Но всеки земен приел себе си за бог винаги е имал нерадостна съдба, подобно на Калигула и Нерон!

    17:13 21.01.2026

  • 42 Те така или иначе

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    си имат пари за Украйна. Огромната сума, която предлага Тръм за Гренландия си и Джакпот за Дания.

    17:13 21.01.2026

  • 43 Европа не се движи в правилната посока!

    8 3 Отговор
    Ще я задвижа в правилната посока.... у леву и пак у леву като дервиш до откат

    17:13 21.01.2026

  • 44 Изтриха ме

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Брачед":

    защото попитах дали роско е склонен да даде 10% от новостроящ се хотел.

    Коментиран от #109

    17:13 21.01.2026

  • 45 Цвете

    8 4 Отговор
    НЕ " ДВИЖИ " ,ЗАЩОТО ИМАМЕ АГРЕСОР ,КОЙТО Е БЕЗКОНТРОЛЕН.ЗАТОВА ЛИ Е ПОСЕЩЕНИЕТО В ДАВОС ,ЗА ГРЕНЛАНДИЯ? А КАКВО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ СЛУЧВА В УКРАЙНА? БЕЗ ОТОПЛЕНИЕ ,НА МИНУС 15 ГРАДУСА, БЕЗ ТОПЛА ВОДА?! ГОТВЯТ НА УЛИЦАТА НА ОТКРИТО НА ДЪРВА.ТОВА НЕ СЕ ЛИ ВИЖДА ? СТУД, ГЛАД И МИЗЕРИЯ.🙄

    17:13 21.01.2026

  • 46 Георги

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    поканил е България, а не радев

    17:14 21.01.2026

  • 47 Вашето мнение

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "Тръмп не е поканил само Радев":

    А ваш велосипедист кокорчо, поканен ли е?

    17:14 21.01.2026

  • 48 Баба ти

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Ко каза, ко?":

    То и според Турция България е турска.Анадъмо аркадаш

    Коментиран от #52

    17:14 21.01.2026

  • 49 Европеец

    13 3 Отговор
    Този път Европа трябва да покаже гръб и да се противопостави твърдо на самозабравилия се, нагъл и арогантен кравар Тръмп.

    Коментиран от #151

    17:15 21.01.2026

  • 50 на Световния икономически форум

    13 0 Отговор
    Пациенти от психодиспансери ли се събират ?

    Коментиран от #171

    17:15 21.01.2026

  • 51 Историк

    10 13 Отговор

    До коментар #10 от "Ко каза, ко?":

    Това е невъзможно, защото Украйна е много по-стара държава от Русия, следователно няма как да е част от нея. Между дрогото и България е много по-стара държава от Русия, така че и тук не може да има претенции.

    Коментиран от #186

    17:15 21.01.2026

  • 52 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Баба ти":

    Една вярна приказка и ти да кажеш !

    17:16 21.01.2026

  • 53 адаша

    13 0 Отговор
    Не било заради металите!
    "Лъже мръсника!
    Преяжда с луканка..."

    17:16 21.01.2026

  • 54 Потресен

    8 5 Отговор
    Руският агент Тръмп една школа с Р.Р.
    Очевидно разработкага е траела десетелетия

    17:17 21.01.2026

  • 55 Абе Тръпоч

    6 0 Отговор
    Ти сега за Канада мисли че тръпнат хората там в очакване

    17:17 21.01.2026

  • 56 Тръмп

    8 3 Отговор
    Ако САЩ не беше въвел войски през ВСВ в Гренландия, те и датчаните щяха да говорят на немски.
    Сглупихме като им върнахме острова, но президент беше друг

    17:18 21.01.2026

  • 57 ТРЪМП:

    8 8 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #61, #74

    17:18 21.01.2026

  • 58 стоян георгиев-π4оka

    7 0 Отговор
    Сега не разбрах накрая бай Дончо агент Краснов ли е и чия е Гренландия 😂😂😂 ?

    17:18 21.01.2026

  • 59 Цвете

    6 4 Отговор
    НЕ " ДВИЖИ " ,ЗАЩОТО ИМАМЕ АГРЕСОР ,КОЙТО Е БЕЗКОНТРОЛЕН.ЗАТОВА ЛИ Е ПОСЕЩЕНИЕТО В ДАВОС ,ЗА ГРЕНЛАНДИЯ? А КАКВО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ СЛУЧВА В УКРАЙНА? БЕЗ ОТОПЛЕНИЕ ,НА МИНУС 15 ГРАДУСА, БЕЗ ТОПЛА ВОДА?! ГОТВЯТ НА УЛИЦАТА НА ОТКРИТО НА ДЪРВА.ТОВА НЕ СЕ ЛИ ВИЖДА ? СТУД, ГЛАД И МИЗЕРИЯ.🙄

    17:19 21.01.2026

  • 60 Чичака

    6 0 Отговор
    не го слуша главЪта

    17:19 21.01.2026

  • 61 Хамсал

    10 4 Отговор

    До коментар #57 от "ТРЪМП:":

    Нали бяха 1000 на ден? Или в събота и неделя почиват? А укрите не умират, те се размножават на фронта!

    Коментиран от #107

    17:20 21.01.2026

  • 62 Ами

    4 4 Отговор
    Правилната посока за Европа е, всички либералфанатици
    незабавно да отиват да се бият с Русия.
    Ако Тръмп успее да го направи, от мен има сделка.
    Не само за Гренландия, има сделка и за Канада.

    17:21 21.01.2026

  • 63 Ха-ха

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Точно това е направила Русия с Аляска. Порадали са я за жълти стотинки на САЩ. Нормално за руснаците - прецакали са се сами, както обикновено.!😂

    Коментиран от #68, #75

    17:21 21.01.2026

  • 64 А защо впрочем

    6 1 Отговор
    Виза за Давос са му дали?

    17:21 21.01.2026

  • 65 Тръмп

    10 1 Отговор
    С Украйна нос ни разделя един много хубав океан.
    Ние в Украйна нямаме работа.Там се намеси глупакът Байдън и алчният му син наркоман.
    Европа да се занимава с Украйна

    17:22 21.01.2026

  • 66 Горски

    8 5 Отговор
    Самолета на Тръмп е по-важен според за тях от това да Ви обявят, че той не брой България за слива! В новото ООН което той, организира покани лично Румъния и Албания, но не покани "проспериращата" България на Бойко, Шиши и Шарлатаните. Премиера на страната и собственик на водопад ще продължава да се с снима с восъчните фигури на политиката ... и да изпраща пари на фашисткия режим в Украйна. Ей най накрая доживяхме да има повече статии за Тръмп на ден, отколкото за Зеленски, Урсула, Путин и зеления преход, взети заедно. Радев веднага да откаже и да препоръча да поканят Тулупа (с няколко преводачи). Докато грабеха ресурси на бившият СССР всичко беше ок ! Когато Русия им врътна кранчето взеха да говорят за нов световен ред. Тръмпи настъпа мотиката и сега не знае как да се оправи с глупостите си. Опита да стане по-агресивен и стана по-лошо. Сега ще започне да се прави на девствен, миличък и загрижен за света. Като се правехте на силни на Русия, въпреки законните и претенции срещу обграждането и от НАТО от всички страни, нямахте нищо против и тя ви разби тотално. Искаха да стъпчат Русия и се оказаха в партер. Всъщност Русия велика сила ли е вече за Канада? Защото допреди година май не беше. Беше някъде на нивото на Италия по брутен продукт в квалификацията им, мереща всичко на света в долари.

    17:22 21.01.2026

  • 67 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Не е точно така! Тръмп е поканил държавата България а не Радев в т.н. "Съвет за мир" ! А държавата България я представлява институцията "Президенство"! Ако си бил ти в тази институция ,това не означава,че кани теб:) Обаче ,Румен Радев е направил отказ.След това подава оставка! Повече от 60 държави са приели да влязат в новото ООН....В това число и държави като Китай и Русия...

    17:23 21.01.2026

  • 68 Глупак

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ха-ха":

    Ние изгубихме 40% български територии и 500000 убити мъже.

    17:23 21.01.2026

  • 69 Стига иска

    5 2 Отговор
    бре,отпадък биологичен!

    17:25 21.01.2026

  • 70 не може да бъде

    2 3 Отговор
    Ами какво сега настъпи часът на истината!?Не виждам никакво причина за квичене и изразяване на "справедлив гняв "!?разбира се че международното право е стъпкано в калта и др.неща разбира се че САЩ се изплюха в лицето на съюзниците си!?Но я да се върнем малко назад и да видим какво направиха САЩ и една коялиция на желаещите в Косово !?Косово е много по-страшен случай за мен - да се каже че международното право е нарушено в Косово това е да не се каже нищо -значи с Косово беше дадена разрешение на албанските наркотрафиканти контрабандисти на оръжие и търговци с човешки органи да се направят държава -това за мчен е престъпление което излиза от всички човешки рамки!?За черещка на тортат и с под благосклнония поглед на съюзниците САЩ си направиха може би най-голямата военна база -по-голяма от Рамщайн -в Европа !?И не стига това ами тя е кръстена на сержанта ат армията на САЩ и герой от виетнамската война Бондстйл!?А самата виетнамска война е също едно жестоко потъпкване на международното право от страна на САЩ + извършване на много военни престъпления...-сержант Бондстийл вероятно е герой изпълнявал си е задълженията човека не го виня но свързването на Виетнамската война с Косово по този начин -това за мен е невероятна наглост !?Някой да е издал до сега нещо като вопъл и стон -.и против създаване на държава на косоварите и против разполагане на американснка база по такъв начин ....не това е друго!?Ами г-да евроатлантици получа

    17:25 21.01.2026

  • 71 Нашето мнение

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    НЕ СИ ПОЗНАЛ!! Нито Украйна ще е на Русия,нито Гренландия на САЩ

    17:25 21.01.2026

  • 72 незнайко

    6 1 Отговор
    ( единствено САЩ са способни да осигурят безопасността на Гренландия )
    И кой досега е заплашил този остров, че да се осигурява неговата безопастност ? Единствените които заплашват острова са точно те - САЩ , защото искат да го окупират от позицията на по силния ! Как досега 30 години преди да стане конфликта в Украйна не се говореше за Гренландия ? Всички средства които се отделяха от членките на НАТО отиват в САЩ ! Някой самисляше ли се защо е така ? Сега излезе наяве ! Или ще давате още средства или ЛОШО ВИ се пише !!!

    Коментиран от #165

    17:25 21.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Тюфлек

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "ТРЪМП:":

    НЕ ЛЪЖИ
    Нищо подобно Тръмп не каза

    Коментиран от #172

    17:26 21.01.2026

  • 75 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Ха-ха":

    От такова "прецакване" Русия е най голяма по територия:)

    Коментиран от #85, #92, #103, #121

    17:26 21.01.2026

  • 76 просто уникален и медицински случай

    6 0 Отговор
    Ей не позволиха на ни един журналист да пита.
    Иначе обяви американските медии за корумпирани.Явно има панически страх.И едва ли не Тръмп е създател на САЩ, че и на вселената, а Европа е длъжна да плати за годините от 1944-2025 за това, че е ограбвала Щатите.Гренландия също му се полагала, защото ако не бил освободил Дания, той Тръмп де, тя нямало да съществува.
    Това да се пусне това по 1.2 часа, за да се види какво го очаква Света от утре.

    Коментиран от #131

    17:27 21.01.2026

  • 77 И в ква валута я иска

    4 0 Отговор
    Тая сделка? Щото долара вече е валута на лигитимна държава и САЩ я няма в ООН

    Коментиран от #86

    17:27 21.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 МоЖЕ,можее

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ко каза, ко?":

    АМА НА КУКОВО ЛЯТО!!УКРАЙНА Е СУВЕРЕННА,НЕЗАВИСИМА И МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТА ДЪРЖАВА!!

    Коментиран от #87

    17:28 21.01.2026

  • 80 Уса

    8 7 Отговор
    Гренландия принадлежи на САЩ.Румен Радев ще управлява България и всички набутвалибългарите в калта 36 годни трябва да бъдат в затвора.Народа това иска а не чуждо робство и фалшиви валути

    Коментиран от #89, #137

    17:28 21.01.2026

  • 81 За кво ти е

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    Най-хубавото все още си остава Северна Добруджа и Беломорска Тракия.

    17:29 21.01.2026

  • 82 Анадьн Му

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    С такьв Зелю който и да го "лишиш" от главата още поне 2 часа ще продьлжи да краде и цялото НАТО да работи за него пак няма да стигнат.

    17:29 21.01.2026

  • 83 А не бе

    4 2 Отговор
    Дончо крадеца няма спирка

    17:29 21.01.2026

  • 84 не може да бъде -продължение

    5 3 Отговор
    Ами г-да евроатлантици получавайте това което сте заслужили -вие имате голям принос за всичко това !?...би трябвало да си припомним какво направиха "желаещите и в Югославия ..но няма смисъл!?

    17:29 21.01.2026

  • 85 Ха-ха

    9 6 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Прецакването е огромно, глупавите руснаци са продали Аляска за 7 милиона долара. На практика са подарили. !😂

    Коментиран от #95, #97

    17:29 21.01.2026

  • 86 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #77 от "И в ква валута я иска":

    ООН вече не съществува!

    17:30 21.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ТОЯ ПА ИСКАЛ

    7 1 Отговор
    НА НАС ЕВРОПЕЙЦИТЕ ПЪК НИ Е ПРЕЗ УЛУКА, КАКВО ИСКА ТОЗИ БОЯДИСАН КЛ.УН.
    АЙ ЦИБА ВЕЧЕ С ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ, ЧЕ ДА НЕ СЕ ОБЪРНЕМ ПАК КЪМ РУСИЯ И ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ ЕНЕРГОРЕСУРСИ, КОИТО СА В ПЪТИ ПО-ЕВТИНИ ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ И ДА ВИ НАВРЕМ НА КУЧЕТО В МИШАТА ДУПКА. И КИТАЙ ЩЕ ВИ НАВРАТ ТАМ, А СЪЮЗНИЦИ ВЕЧЕ НЯМАТЕ. ЩЕ ВИ НАРИТАМЕ И БАЗИТЕ ОТ ЕВРОПА И СИ СТОЙТЕ ТАМ В ПРОПАДНАЛИТЕ ЩАТИ КЪДЕТО КАТО ГЛЕДАМЕ БАЯ НЕДОВОЛСТВО СЕ НАДИГА И МАЙ КЪМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА ОТИВАТ НЕЩАТА.

    17:30 21.01.2026

  • 89 Копейкотрошач

    2 5 Отговор

    До коментар #80 от "Уса":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #118

    17:30 21.01.2026

  • 90 СВОБОДАТА

    6 1 Отговор
    Тръмп наг ъзи Бойко да приеме СДС, Цветанов отказа и го компрометираха. Тръмп нагъ зи България да купи ф-16, и българите се почувстваха изн асилени и пребити. Днес целият свят се чувства така заради Гренландия. ПЪЛНО ПОТЪПКВАНЕ НА СВОБОДАТА.

    17:30 21.01.2026

  • 91 Оракула от Делфи

    10 0 Отговор
    Не му забелязвайте на "Бай Дончо" , роден е със златна лъжица в устата
    и си е бил такъв лигльо цял живот, проблема е в американците,
    че го натамъниха за Президент!!!
    Ако днес, ЕО не му откаже на прищявките , утре може да очакват всичко , което може да си помислим , от този много лошо , глезен тип!!!
    Тайното оръжие с което дойде в Давос , да си го завре , където иска???

    17:30 21.01.2026

  • 92 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 7 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?

    17:31 21.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Там пишеше

    4 5 Отговор

    До коментар #87 от "Украйна":

    Русия е кочина.

    Коментиран от #99, #101

    17:33 21.01.2026

  • 95 Тъпунгер

    9 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ха-ха":

    Написаха ти
    България загуби 40% български територии
    Поведение войни и ги загубихзаедно с половин милион убити мъже
    Ти щ даваш оценки на огромна държава....

    17:33 21.01.2026

  • 96 Задължително лечение

    3 4 Отговор
    Начинът на мислене на бай Дончо показва необходимост от психологически и психиатричен обстоен преглед и експертно заключение. Обострянето на фиксацията му към Гренландия загатва на аномални процеси, подобни на тези, които развива кремълският пациент спрямо Украйна.Извод: Очевидно е, че има взаимна зависимост на борестните състояния на двата индивида, което налага спешното им хоспитализиране и подлагане на задължително лечение!

    17:33 21.01.2026

  • 97 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #85 от "Ха-ха":

    На практика са се отървали от фризера.А за същия фризер в Белия дом са се изпокарали..Нарекли са държ.им секретар полудял,че е купил такъв фризер..На руснаците не им е била нужна Аляска ..Прочети и защо .Аз не знам за какви пари ,но ти казваш ,че са 7 милиона ,което днешни пари са 7 трилиона долара

    Коментиран от #125

    17:33 21.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Историк

    7 2 Отговор
    Агент Краснов е все по-голяма заплаха за цивилизования свят. Американците, които го избраха,трябва да го махнат преди да е станало непоправимото зло за цял свят. Двамата приятели злодеи предвещават апокалипсис и това може да бъде спряно от цивилизованите политици, които трябва да спрат варварите, за които човешкият живот няма стойност и няма никакви международни правила.

    17:34 21.01.2026

  • 101 България

    5 5 Отговор

    До коментар #94 от "Там пишеше":

    е турски нужник.
    Виж рисунката на Чешкия художник

    17:35 21.01.2026

  • 102 ТОЯ ПА ИСКАЛ

    4 2 Отговор
    Този се държи като абсолютен инфантил. Като малките деца е искам това, искам онова и като не стане ще се сърдя пък, ще налагам санкции и кво и ние можем да налагаме санкции на краваристан.
    Вече никой не ги взема на сериозно, нито Русия, нито Китай, нито латинска Америка за арабите няма да говорим. Така, че аре у рево с претенцийките. Искал бил той, ми искай си ама само с това ще си остане. Взел се е за господар на света и не ще да приеме, че вече са в трета глуха и по-зле ще става там. Тези са най задлъжнялата държава в целия свят. Колос, ама на глинени крака който по всяко време може да се срути. Ако пък БРИКС се откаже от долара и въведе друга валута с която да купува петрол и др.ресурси тези са загинали и са се разпаднали на отделни щати не, че сега не го искат. Тези са вече към залеза си.

    17:36 21.01.2026

  • 103 не може да бъде

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Русия у едно малко княжество което в борба за оцеляване достигна до 3 океана -Морис Дрюон

    17:36 21.01.2026

  • 104 Ами

    4 7 Отговор
    Можем само да благодарим на Тръмп, че събуди Европа. Явно без шутове и крясъци никога нямаше да стане. Явно урокът, че агресорът никога не се спира сам, а трябва да бъде спрян не можахме да го научим само от Путин. Дай му Крим и ще поиска цяла Украйна, дай му Гренландия и ще поиска цяла Европа...

    Коментиран от #110

    17:36 21.01.2026

  • 105 Тити

    7 0 Отговор
    Явно Тръмп е за психиатрията.

    17:37 21.01.2026

  • 106 ТОЯ ПА ИСКАЛ

    5 0 Отговор
    Има самодоволна физиономия, ама блъфира и ако му се хванат. Сутринта говори едно, след обяд друго, на кого ли ми прилича тук при нас?

    17:37 21.01.2026

  • 107 Пръдляк

    5 9 Отговор

    До коментар #61 от "Хамсал":

    Новия министър на отбраната на Украйна е обещал по 50 000 ватенки на месец при Кобзон. Преди бяха по 35 000!Но ще са по вече.Когато министър обещава,винаги посочва по малката цифра

    17:38 21.01.2026

  • 108 Историк

    3 4 Отговор
    Агент Краснов е все по-голяма заплаха за цивилизования свят. Американците, които го избраха,трябва да го махнат преди да е станало непоправимото зло за цял свят. Двамата приятели злодеи предвещават апокалипсис и това може да бъде спряно от цивилизованите политици, които трябва да спрат варварите, за които човешкият живот няма стойност и няма никакви международни правила.

    Коментиран от #120

    17:40 21.01.2026

  • 109 Ахааа ,

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Изтриха ме":

    Герге е строг , но справедлив ... Мосайряфостатъ

    17:43 21.01.2026

  • 110 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #104 от "Ами":

    Какво има Европа ,че да я иска? Освен дългове и т.арамбуки,за друго не се сещам да има:)

    Коментиран от #122

    17:47 21.01.2026

  • 111 Зарко

    2 1 Отговор
    Не може бате.

    17:47 21.01.2026

  • 112 бай ДОНЧО

    4 3 Отговор
    Взимай я и бягай... и без това Дания я оставила на самотек
    А визи за нас българите ще има ли

    17:51 21.01.2026

  • 113 000

    3 5 Отговор
    Възможно ли е еврозоната да се запази поне още няколко години, при условие, че ес се разпада бързо?

    17:51 21.01.2026

  • 114 Атина Палада

    5 5 Отговор
    Но най важното е да се дава оръжие на Украина до пълното унищожение на блатните терористи, а бункерното с ботокса да бъде оковано и пратено в Хага.

    Коментиран от #144

    17:52 21.01.2026

  • 115 Чичо Вова

    2 2 Отговор
    разрешава ли?Там са рускоговорящи чукчета!

    17:53 21.01.2026

  • 116 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Ихууууу ганьооо":

    Култивирай първо пацуланата, умррррсанната си м@й кааа !

    17:54 21.01.2026

  • 117 мда

    2 4 Отговор
    Дончо да зае6ава европенделите и да си взима Гренландия.

    17:54 21.01.2026

  • 118 Прудльооо

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Копейкотрошач":

    И сап зад врата ти е много ,с акумолатори дишашшш.

    17:55 21.01.2026

  • 119 Митя

    2 3 Отговор
    Адин Посейдон и ньет Гренландию!

    Коментиран от #124

    17:55 21.01.2026

  • 120 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #108 от "Историк":

    По кои точно международни правила се сменяха
    неудобните за запада управляващи, че не се сещам :)

    17:56 21.01.2026

  • 121 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Най голямата и с най бедното, тероризирано и нещастно население на планетатв блатата живеят в 18 век, а бункерния страхливец 4та година се крие по мазетата!

    17:57 21.01.2026

  • 122 Всички

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Атина Палада":

    богатсва и ресурси са в Сибир...

    17:57 21.01.2026

  • 123 Тръмпоча

    2 2 Отговор
    се кани да завладее изцяло балканския резерват през натовското фърчило Рундю

    17:58 21.01.2026

  • 124 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #119 от "Митя":

    Хаха, видяхме и орешниците и блатното ПВО, скрап от 60те години!

    Коментиран от #130

    17:58 21.01.2026

  • 125 Ха-ха

    5 2 Отговор

    До коментар #97 от "Атина Палада":

    Прецакването на руснаците с Аляска е огромно, защото първо, че я продават за "без пари", а после се установява, че там имало злато за трилиони долари. Ужас.!😂

    Коментиран от #133, #134

    17:58 21.01.2026

  • 126 Хи хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Щом оранжутана дава назад и определи посоката НА Европа като неправилна,значи ПОСОКАТА Е ПРАВИЛНА!

    Коментиран от #127

    17:58 21.01.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Айзомби

    2 0 Отговор
    И България искаме Калифорния и флорида, ако трябва ще си ги вземем със сила.

    Коментиран от #135

    18:02 21.01.2026

  • 129 Голямата битка

    5 0 Отговор
    ще е за Сибир !,Раят на ресурсите!

    Коментиран от #140, #146

    18:03 21.01.2026

  • 130 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Ами":

    Защо не си измислите ник?
    Липсва Ви въображение или просто такива са Ви възможностите :)

    18:04 21.01.2026

  • 131 Моряка

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "просто уникален и медицински случай":

    Чакай сега. За създател на вселената отдавна се е провъзгласили македонците.Сега обаче украинците открили,че те са истинските арийци и те още по отдавна са сътворил вселената.Преди незнайно колко милиарда години.Само Зеленски знаел,ама щял да каже след перемогата,когато развее знамето над Кремъл.Но първо желаещите да платят.И Желязков също.

    18:05 21.01.2026

  • 132 Жепеец

    4 1 Отговор
    Вова замина в трета глуха!

    18:06 21.01.2026

  • 133 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Ха-ха":

    Те и сега продават на господаря си за жълти копейки всичко зад урал, така съществеват от как ги има, каквото изкопаят с лопатата го обръщат в калашки и танки мъчат да освобождават съседите си, но сега с Украина го наядоха, разпада и фалита са в ход, няма кой да ги спаси сега!

    18:06 21.01.2026

  • 134 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Ха-ха":

    Аляска не е продавана :)
    Злато има, но не е чак толкова много.
    Там има въглеводороди, а те са по-важни от злато в момента.

    Коментиран от #139, #141

    18:07 21.01.2026

  • 135 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "Айзомби":

    Ще се навием и за всичко по Волга след разпада на блатния нужник, тази година ще е последна на бункерното

    18:08 21.01.2026

  • 136 Сибиряк

    0 0 Отговор
    Чичо Дони изгони чайните !

    18:08 21.01.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Иван

    1 0 Отговор
    Китай иска Калифорния и Австралия.

    18:09 21.01.2026

  • 139 Истина

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Ами":

    Загубена е на пиянски покер !

    18:09 21.01.2026

  • 140 Там не се очаква

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "Голямата битка":

    битка, защото в момента, в който Си заповяда на Путин, Сибир ще бъде върнат обратно на Китай.

    Коментиран от #143

    18:10 21.01.2026

  • 141 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Ами":

    Дори и така наречения професор сервилов в димна завеса призна, че е продадена, а вие гладните копейки още си бълнувате!

    Коментиран от #154

    18:10 21.01.2026

  • 142 Един трудов човек

    1 0 Отговор
    ТОЗИ ЛУД ТРЯБВА ДА ГО ГРЪМНАТ ВЧЕРА

    18:10 21.01.2026

  • 143 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Там не се очаква":

    Бай ти Си е зависим от Русия ..

    18:12 21.01.2026

  • 144 На Путин вече не му

    4 2 Отговор

    До коментар #114 от "Атина Палада":

    слагат ботокс, защото е противопоказен за деменцията. Вероятно за това напоследък съвсем се е обезобразил и е заприличал на изсъхнала скумрия....:)))

    Коментиран от #148, #149, #152, #155

    18:12 21.01.2026

  • 145 Само мон гол ьята и....

    2 2 Отговор
    Надничарите на оная Пияната, не са разбрали още,че...бай ДОНЧО психара,...НЕ Е САЩ!!
    За разлика от Монголо- мюсюлманския КЕН еф и... концлагера на Фюрера пеДо-фил....ху ЙЛО.
    Психара е...еднодневка,

    18:13 21.01.2026

  • 146 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Голямата битка":

    Ботокса всичко е прехвърлил на Китай, за това го привикваха при нотариуса!

    Коментиран от #175

    18:13 21.01.2026

  • 147 З милиарда

    1 1 Отговор
    индокитайци ще нахлуят в Сибир!Плавно и постепенно!

    Коментиран от #153

    18:13 21.01.2026

  • 148 Путин е готин

    0 1 Отговор

    До коментар #144 от "На Путин вече не му":

    пич!Гледал си двойник!

    Коментиран от #164

    18:14 21.01.2026

  • 149 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "На Путин вече не му":

    Слага си китайски, а той не му понася нещо, а уж санкциите не работели!

    18:15 21.01.2026

  • 150 Иван

    1 1 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп е глобалист, като сатанинските Карл Шваб, Синагогата, АЙПАК, ЕС, Шорош, Порош,Кнесета и ЛГБТ.

    18:15 21.01.2026

  • 151 ежко

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Кой да го направи?Урсула или Макрон?Може би Мерц?Те не знаят на кой свят се намират, живеят си в теяхна измислена реалност, Тропат с краченца и цупят усти.Тези ли?

    18:15 21.01.2026

  • 152 Абе ..те Ботокс му не слагат

    3 2 Отговор

    До коментар #144 от "На Путин вече не му":

    Ама му слагат...дедо Вия. Цял свят знае ,че е педофил и , фашист и пи -- ДОРАС

    Коментиран от #159, #173

    18:16 21.01.2026

  • 153 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "З милиарда":

    Те са там отдавна, всичката дървесина се изнася, а блатарите ги пращат да гинат в Украина за 20000 рубли!

    Коментиран от #166

    18:17 21.01.2026

  • 154 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #141 от "Атина Палада":

    Вижте тиражирането на една лъжа не означава, че е истина.
    САЩ много добре знаят това, защото има договора.
    А в договора ясно пише ОТДАВА ЗА СРОК ОТ 99 ГОДИНИ.
    Онова там ... чека за продажба и т.н са за пред хората :)

    Коментиран от #158, #160

    18:17 21.01.2026

  • 155 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #144 от "На Путин вече не му":

    Като смениш Путин с Байдън,който до вчера ви беше вожд и кумир ще си прав! Да,на Байдън му слагаха ботокс ,въпреки деменцията.

    18:18 21.01.2026

  • 156 Ако има дупе

    1 1 Отговор
    Тръмп защо не влезне в Украйна?

    Коментиран от #170

    18:19 21.01.2026

  • 157 Факт

    0 0 Отговор
    Не може със сила, защото една пушка в Гренландия да гръмне, ще го махнат. С пари също няма да може. Все пак да видим дали ще има договорка в Давос. Най-много нещо да стане за следващата администрация, ако си оправят икономиката.

    18:19 21.01.2026

  • 158 Бъркаш

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "Ами":

    с Хонг Конг!

    18:20 21.01.2026

  • 159 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Абе ..те Ботокс му не слагат":

    Голям страх гони трола!

    18:20 21.01.2026

  • 160 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #154 от "Ами":

    Къде е договора, да не е същия като този Нато за не се разширява, за който Горбачов каза, че няма такъв, а са пак от измишльотините на бункерното‼️

    Коментиран от #180

    18:20 21.01.2026

  • 161 Ще видиме

    1 3 Отговор
    Гренландия ще бъде най-големия щат, докато не влезе и Канада. Дания може да иска да си запази част от територията.

    Коментиран от #184

    18:22 21.01.2026

  • 162 Мдаа

    0 0 Отговор
    По тази логика и Мексико и Канада може да кажат същото.

    18:22 21.01.2026

  • 163 Абе зае....БИ...

    2 0 Отговор
    Чайната излезна на първо место у Свето по...износ на дървен материал и суровини!
    СТРАННОТО е че у КИТАЙ е...ЗАБРАНЕН ДОБИВА И ИЗНОСА на дървен материал?!?!+
    АааааааХахахаха
    Сещате ли се копейки,...чий е...СИБИР?

    Коментиран от #169

    18:22 21.01.2026

  • 164 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Путин е готин":

    готин, готин, колко да е готин.🤣.точно двойник е на съществото Ам- Гъл от Властелина на пръстените, рядка порода хобит 🤣🤣🤣

    18:23 21.01.2026

  • 165 Много си

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "незнайко":

    Щом искаш да имаш ще си плащаш
    Мафиотски принцип
    Колкото ти кажем

    18:24 21.01.2026

  • 166 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Иван":

    Иванчо,Русия продава във всички посоки на света и дървесина и енергийни ресурси и редкоземни метали и още каквото се сетиш от природните ресурси.Богата страна..А ,че руснака си е извикал гастарбайтери да сечат из тайгата...това е разбираемо..Няма руснака да сече я ,щом може да си внесе гастарбайтери.. България как я напълниха с пакистанци ..За какво са пакистанците в България? Едва ли да заплождат жените ви.:))

    18:25 21.01.2026

  • 167 Тома

    2 0 Отговор
    Е как да не се движи в правилна посока бе бай дончо.Тя е силно у лево с истамбулската конвенция

    18:26 21.01.2026

  • 168 Иван

    1 0 Отговор
    Този ционистки боклук Доналд Тръмп продава оръжия на Тайван, Украйна и джихадистките животни в Сирия.

    18:27 21.01.2026

  • 169 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Абе зае....БИ...":

    Да,сетих се..Русия замени българските гастарбайтери с китайски да сечат из тайгата ..

    Коментиран от #178

    18:27 21.01.2026

  • 170 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #156 от "Ако има дупе":

    Русия се самоунищожава сама много успешно. Тръмп и Си само наблюдават, да се толкова глупави като Хаяско.

    18:27 21.01.2026

  • 171 Може и да има

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "на Световния икономически форум":

    пациенти, но повечето там са собственици

    18:28 21.01.2026

  • 172 Пръдлячко

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Тюфлек":

    И да не го е казал е ИСТИНА!Новия министър обеща по 50 000 ваетнки на месец при Кобзон. До сега бяха по 35 000

    18:29 21.01.2026

  • 173 Последния софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "Абе ..те Ботокс му не слагат":

    Кавказците най обичат да му поставят... КУ РАна рамАзан 👍😂👍
    Ботокса му го вкарват направо вътрев

    Коментиран от #183

    18:29 21.01.2026

  • 174 Да ВЗИМА

    0 0 Отговор
    Да вземе цялата Гренландия жителите са на минус хората там ще измрат от глад с американския начин на живот. Гренландия е вулканичен остров с ледена шапка. Високо замърсен е но се топи снега там усилено с 1 градус на година се дига температурата. Първо на Венуциела и Украйна не е помогнал с нефта сега тича на другия край с пингвините.

    18:30 21.01.2026

  • 175 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Моряка":

    Чакай сега. За създател на вселената отдавна се е провъзгласили македонците.Сега обаче украинците открили,че те са истинските арийци и те още по отдавна са сътворил вселената.Преди незнайно колко милиарда години.Само Зеленски знаел,ама щял да каже след перемогата,когато развее знамето над Кремъл.Но първо желаещите да платят.И Желязков също.

    18:30 21.01.2026

  • 176 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Мачкаааааай! 🤣🤣🤣

    18:32 21.01.2026

  • 177 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Платен провокатор":

    Изнудили са Наполеон и са му направили капан с англичаните както винаги заедно.Принуден да продаде Луйзяна за да продължи войната нямало е глупаци като ЕС както плаща войната на Украйна .Та това парче ако днес беше европейска земя Америка днес нямаше да е никъква голяма сила в плюс пътя на стоките транзита 😉е за това е била важна за новите американци истинските са индианци.

    18:32 21.01.2026

  • 178 Сещаш ми ДЕДО ВИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #169 от "Атина Палада":

    От 3 год СИБИР е китайски! Включително езерото Байкал! Всички градове се контролират от китайски фирми! Невероятна сеч, драги за добив на злато по реките в и т.н
    Глей кремля ТВ, афца тупарилая

    18:35 21.01.2026

  • 179 Моряка

    0 0 Отговор
    Ком. 146 пише от моя псевдоним,не знам по каква причина.Така че Моряка от 146 не съм аз,дето пиша от години под този псевдоним.Стоянчо може да потвърди.

    18:37 21.01.2026

  • 180 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Стенограмите от разговорите на Горбачов със
    западните лидери са разсекретени и са публични.
    Ако желаете може да ги прочетете. Там е написано всичко.
    Договорът за Аляска не е това което ни се представя.
    Преди време един човек твърдеше, че го е виждал
    лично и дори публикува част от текста .
    Помислете логично. Две години след гражданската война
    САЩ закупуват Аляска срещу злато.
    Аляска не е Луизиана. По онова време там е само лед, сняг и камъни.
    Петрола е открит чак в средата на XX век.

    18:37 21.01.2026

  • 181 Македонка

    0 2 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.

    18:38 21.01.2026

  • 182 тоя е абсолютен клоун „Шменти капели“

    1 1 Отговор
    На тоя клоун на снимката, уж му пробиха ухото и простреляха “смъртоносно“ , пък никаква следа и белег от одраскване по ухото няма....

    18:41 21.01.2026

  • 183 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #173 от "Последния софиянец":

    Още малко и ще го обявиш за активист на синагоговата ЛГБТПQ общност.

    18:41 21.01.2026

  • 184 А бе

    0 1 Отговор

    До коментар #161 от "Ще видиме":

    По последни данни Дания уговаря Гренландия за Тексас и Калифорния.А ти си виждай,на никого не пречиш.

    18:41 21.01.2026

  • 185 ГРЕНЛАНДИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    е на гренландците! Само темогат да определят как искат да се развива този остров, който е тяхната земя, тяхната Родина! Те вече заявиха, че искат да живеят и да се управляват самостоятелно, но ако все пак трябва да изберат нечия протекция и управление под което да бъдат- предпочитат Дания, не искат САЩ! Браво на тези юнаци, в очите на Тръмп заявиха, че не искат да са американци! Въпреки, че живеят на остров- целият в лед, предпочитат независимостта и свободата пред това да станат щат на "страната на неограничените възможности". Явно разбират, че самозваният "закрилник от Русия" иска просто да ги ограби тях и земята им!

    18:42 21.01.2026

  • 186 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Историк":

    Браво бе,Историк.Украйна се самообявява за държава през 1918 година.Ама никой не и вярва.После Ленин я прави съветска република.И те май си повярваха.Но ти ги надмина.Май и сам не си вярваш,а?Сега поне е лесно,попитай Изкуствения интелект,за нула време ще разбереш,че не си никакъв историк.

    18:47 21.01.2026

  • 187 Всичко по реда си

    0 0 Отговор
    След Гренландия да се готви Канада. Те са още по-лесни.

    18:47 21.01.2026

