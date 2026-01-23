Новини
Кристин Лагард: Чухме доста критики към Европа! Световният ред се променя - не се разпада

Кристин Лагард: Чухме доста критики към Европа! Световният ред се променя - не се разпада

23 Януари, 2026 15:51

Лагард, която напусна вечеря в Давос по време на реч, критикуваща Европа от страна на министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, беше в по-снизходително настроение в петък

Кристин Лагард: Чухме доста критики към Европа! Световният ред се променя - не се разпада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Световният ред се променя, но не претърпява разрив, заявиха финансови лидери в петък, оспорвайки наратива на канадския премиер Марк Карни, че се оформя нов ред, воден от принуда от страна на големите сили, предава "Ройтерс".

В речта си в Давос Карни призова нациите да приемат, че световният ред, основан на правила, е приключил и великите сили изоставят дори преструвката, че спазват международни споразумения.

"Не съм съвсем на същото мнение като Марк", отбеляза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард на Световния икономически форум в Давос, само дни след появата на Карни. "Не съм сигурна, че трябва да говорим за разрив."

"Мисля, че трябва да говорим за алтернативи. Трябва да идентифицираме, много повече, отколкото вероятно сме правили в миналото, слабостите, болезнените точки, зависимостите, автономността", каза тя.

Ръководителят на Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала заяви, че е малко вероятно несигурността да остане толкова висока, колкото този месец, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да отнеме Гренландия от съюзника на НАТО Дания.

Но старият ред също няма да се върне, несигурността ще продължи и страните трябва да инвестират в собствената си устойчивост, заяви тя.

"Не мисля, че ще се върнем там, където бяхме. Но няма да е толкова лошо и може би ще имаме малко по-добро, стабилно състояние за в бъдеще", каза Оконджо-Ивеала.

Кристалина Георгиева, директор на Международния валутен фонд, твърди, че промяната е естествена и се случва от години, и че е време да се приеме това, защото сътресенията ще продължат да се случват.

"Вече не сме в Канзас", заяви тя, цитирайки стих от "Магьосникът от Оз", имайки предвид, че удобствата на познатата обстановка са изчезнали завинаги.

Лагард, която напусна вечеря в Давос по време на реч, критикуваща Европа от страна на министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, беше в по-снизходително настроение в петък.

"Чухме доста критики към Европа през последните няколко дни, но ако не друго, трябва да кажем "благодаря" на критикуващите, защото мисля, че това ни даде пълна осъзнатост за факта, че трябва да бъдем по-фокусирани; трябва да работим по тези планове Б."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ммммм

    29 4 Отговор
    Каква красавица.

    Коментиран от #64

    15:51 23.01.2026

  • 2 бай тошо

    29 3 Отговор
    навеждане, навеждане докато мине бурята.

    15:52 23.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Световния ред се ороменя

    29 4 Отговор
    Бъдещето е на Изтока, миналото- на Запада.

    Коментиран от #9, #12

    15:54 23.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 променя

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Световния ред се ороменя":

    променя

    15:55 23.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Махахаха

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Плачкаш за баба си ЛаГАД ли, елфче на онова червеното гуде с ниското чело?

    15:56 23.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мухаа ха!

    10 3 Отговор
    Как беше онзи рефрен...Паре нема,действайте! Първата част,онази с д,пцето 6 милиона мечтатели вече е реализираха,а стрина лагард им се подсмихва!

    15:58 23.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пич

    24 2 Отговор
    Това означава , че вече в ЕС ще се живее по зле , отколкото са свикнали в ЕС !!! Въпросът е - колко точно по зле ?! Европейците не са българи , и не са свикнали да се оправят в трудни ситуации. Но по лошото е , че се оказаха много глупави !!! Не гонят Урсулианците !!!

    15:59 23.01.2026

  • 19 Феникс

    20 1 Отговор
    На тая дърт@ сатанинска уроспиQ Путин не и ли каза че балът на вампирите приключва!

    15:59 23.01.2026

  • 20 404

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте я добре тая бабичка":

    Велосипедист .Да не кажа друго че .,....Ти знаеш ли кой ни докара Виденовата зима

    Коментиран от #26

    15:59 23.01.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    21 0 Отговор
    Престъпничката Лагард!!!
    Колко двойни аршини разпънахте вие, докато обинявате всичку други в какви ли не престъпления?!
    Разбира се, че не ти се иска да се разпада световния ред - той изцяло те облагодетелсваше - народите тепърва трябва да се събуждат!

    16:00 23.01.2026

  • 22 Пенсионер

    20 0 Отговор
    Тази кака-батко стаж за пенсия ли няма? Вижда ми се над сто, ама те, вещиците, много живеят.

    16:01 23.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И 50 пъти да ѝ смените снимката

    18 0 Отговор
    тоя y.род пак си е y.рoд

    16:02 23.01.2026

  • 25 Вагнер

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    И джурналята ФЪФ Факти имат запазени места там

    16:03 23.01.2026

  • 26 Пояснявам като за о.л.и.г.о френди

    19 2 Отговор

    До коментар #20 от "404":

    1996-та Виденовата зимя я докара МВФ в сговор с дeдоШоpи, а сега я докара ЕЦБ с одобрението на Сталинка от МВФ.

    Коментиран от #30

    16:05 23.01.2026

  • 27 Милата,

    16 0 Отговор
    не и се иска да се разпада че туку виж останала на улицата! Жената не е свикнала да я командват! А и паричките ще секнат а без пари само бедняците устояват...

    16:05 23.01.2026

  • 28 пат ка

    13 1 Отговор
    ами приеми тогава, че Гренландия като АЛТЕРНАТИВА си има нов собственик, както Крим и половин Украйна... и тива в нилакъв случай не е разрушаване на реда. Каквото и да стане намирате правилнуте думи за новоговора, че ценностите особено атлантическите са безценни и вечни, стига вие да ги определяте.

    16:06 23.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 404

    3 9 Отговор

    До коментар #26 от "Пояснявам като за о.л.и.г.о френди":

    Точен като орешник

    Коментиран от #42

    16:08 23.01.2026

  • 31 МИМОЗО СУХА ДА..

    15 2 Отговор
    СВЕТОВНИЯТ РЕД СЕ ПРОМЕНЯ Европа СЕ РАЗПАДА. И ТОВА СЕ ЗНАЕ ОТ ГОДИНИ. ТИ ТЯ УРСУЛА КЛАУС МАКРОН ТЪРМЪР МЪР МЪР (НО ТОЙ ИГРАЕ ЗА ТРЪМП) ЩЕ Я ЗАТРИЕТЕ ЕВРОПА.

    16:08 23.01.2026

  • 32 Гост

    17 1 Отговор
    Ей тия старчоци навсякъде не пускат кокала до последно бе….

    16:09 23.01.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ И ЕС :)

    16:10 23.01.2026

  • 34 Левски

    15 4 Отговор
    "Скъпа", това не е световен ред, това е правото на силните и големите да експлоатират малките, т.е. див капитализъм.

    16:11 23.01.2026

  • 35 Нашите русороби

    8 5 Отговор
    много се надяват световният ред да се разпадне и България да се озове в руската сфера.

    На Радев разчитат да ни заведе там.

    За това е целият зор!

    Коментиран от #45

    16:13 23.01.2026

  • 36 Време е Тръм да дръпне шалтера

    10 3 Отговор
    И да удуши кардинално европейската икономика като я откъсне от финансовата мрежа SWIFT.. Ей тогава вече верно атлантиците ще ги гонят с колове из цяла Европа

    Коментиран от #44, #51

    16:14 23.01.2026

  • 37 Пилотът Гошу

    7 2 Отговор
    Да бе, на акушерката престъпник ще вярваме ... Канадският премиер им го каза директно...

    16:14 23.01.2026

  • 38 Олеееее....

    8 0 Отговор
    "Вече не сме в Канзас", заяви тя, цитирайки стих от "Магьосникът от Оз", имайки предвид, че удобствата на познатата обстановка са изчезнали завинаги.

    16:15 23.01.2026

  • 39 Теглете си парите в кеш хора !!!

    11 1 Отговор
    Ако има кой да ви ги даде и ако малко разум ви е останал го направете. И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас. Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества: Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. ......на сайта на ЕЦБ !

    Коментиран от #56

    16:16 23.01.2026

  • 40 На тази разпаднала се пенсионерка,

    8 0 Отговор
    защо още ѝ се дава гласност? Тя, Клинтънница, Меркелица и Урсулияница, разсипаха и разпаднаха Европа. Закривай!

    Коментиран от #41

    16:16 23.01.2026

  • 41 Руската пропаганда

    4 10 Отговор

    До коментар #40 от "На тази разпаднала се пенсионерка,":

    Има за цел глупаците.

    16:17 23.01.2026

  • 42 Пилотът Гошу

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "404":

    Не е излъгал... Рейтингът се дава от определен кръг, не им хареса правителството, сринаха го. Ако си мислиш, а зависи от теб каква оценка ще ти дадат, значи си много наивен...
    Е, сега директно ги отвличат...

    16:18 23.01.2026

  • 43 То това оставаше да каже

    8 2 Отговор
    Че НЕ се променя, а претърпява разрив, крах, погром

    Коментиран от #46, #49

    16:18 23.01.2026

  • 44 Една мисъл не ми дава мира

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "Време е Тръм да дръпне шалтера":

    Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?!

    Коментиран от #52

    16:19 23.01.2026

  • 45 Пилотът Гошу

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Нашите русороби":

    Ако си мислиш, че Радев не слуша на Запад, значи си абсолютно безхаберен.

    16:20 23.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Като се събудите една сутрин

    9 2 Отговор
    с блокирани банкови карти, без ток и без интернет тогава ще видите

    16:21 23.01.2026

  • 48 А булевата алгебра

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Zaхарова":

    С двойното отрицание следиш ли я? А? ...

    16:22 23.01.2026

  • 49 И всичко живо у Давоса

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "То това оставаше да каже":

    С врясъци се разбягва към най близкият банков клон

    16:24 23.01.2026

  • 50 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Новият световен ред означава ,модерно робство и всеки с чип ,да живее свободата и кое покрай нея ,световен ред с елит от евреи масони и ционисти ,останалото роби

    Коментиран от #57

    16:24 23.01.2026

  • 51 Ауууууу....

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Време е Тръм да дръпне шалтера":

    и канибали ще се появят

    16:25 23.01.2026

  • 52 Една мисъл не ми дава мира

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Февруари ще работят ли банковите карти и акаунти?

    Коментиран от #53

    16:27 23.01.2026

  • 53 Омазана ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Една мисъл не ми дава мира":

    От 1 февруари хлебеца е само с центове.

    Коментиран от #58

    16:28 23.01.2026

  • 54 Олеееее....

    4 0 Отговор
    Кристалина Георгиева, директор на Международния валутен фонд, твърди, че промяната е естествена и че е време да се приеме това, защото сътресенията ще продължат да се случват.......сътресенията почват и ще продължават другари! Каза го жената ! Олеееее....

    Коментиран от #62

    16:30 23.01.2026

  • 55 Смех с копейки

    3 2 Отговор
    😂😂😂😂

    16:30 23.01.2026

  • 56 КАКВО ДА ТЕГЛИМ

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Теглете си парите в кеш хора !!!":

    То 70% от хората са ден за ден. Аз нямам един лев в банка. От пенсия до пенсия. НО НАИСТИНА КОЙТО ИМА ДА ТЕГЛИ. С ТОВА ЕВРО ВЗЕХА НА БЕДНИТЕ ПАРИТЕ СКАТАНИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ БАНКИТЕ СТАНАХА МОЩНИ А ХОРАТА ОБЕДНЯХА. СЕГА ВАДИ ПАРИ ЛИХВИ КОМИСИОННИ. НО ДОБРЕ Е БАНКИТЕ НА ЗЕРО ПЕЧАЛБА ЗА МНОГО ГОДИНИ НАПРЕД.

    Коментиран от #61

    16:31 23.01.2026

  • 57 Zахарова

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Kaлпазанин":

    Брау бе гуведо!Още 100 рубли!!

    16:31 23.01.2026

  • 58 Ъхъъъъъ...

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Омазана ватенка":

    с центове... ама само филийка

    Коментиран от #60

    16:31 23.01.2026

  • 59 Време ееее....

    2 2 Отговор
    Време е Тръм да дръпне шалтера и да удуши кардинално европейската икономика като я откъсне от финансовата мрежа SWIFT.. Ей тогава вече верно атлантиците ще ги гонят с колове из цяла Европа и ши пада тепане

    16:33 23.01.2026

  • 60 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Ъхъъъъъ...":

    Намери си работа.

    Коментиран от #65

    16:34 23.01.2026

  • 61 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "КАКВО ДА ТЕГЛИМ":

    До там ни докараха атлантиците че и даже хранителните пакети с помощи на БЧК откраднаха ...

    16:36 23.01.2026

  • 62 Олеееее майкоо....

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Олеееее....":

    Кристалина Георгиева, директор на Международния валутен фонд, твърди, че промяната е естествена и че е време да се приеме това.......сътресенията почват и ще продължават другари! Каза го жената ! Олеееее.... Кеш няма, злато няма и сега да вземат и банковите карти да дадат фира и така хубавичко ще стане другари ....ама съвсем еврозонско

    16:40 23.01.2026

  • 63 Световният ред се променя -не се разпада

    2 1 Отговор
    и калинчовците и бръбарките си остават живуркайки на гърба на наивните си данъкоплатци

    16:41 23.01.2026

  • 64 Каква красавица

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ммммм":

    идва наскоро при голия охлюв
    изпуснахме я
    натресе ни еврото

    16:43 23.01.2026

  • 65 И как ще ти плащат мозък

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ами":

    А? Сега и кеш няма. Нали? Едни там 3,2-3,5 милиарда кеш и тва е

    16:43 23.01.2026

  • 66 Тоя Давос

    2 1 Отговор
    Като филм на ужасите бре? То нормален да влезеш пак с ментални отклонения ще излезеш

    16:46 23.01.2026

  • 67 Кухавел

    1 0 Отговор
    Кухавелско изказване,което не ни казва нищо ново и не смее да изрази дали приема или не промените, за които никой я не пита. Само може да козирува, ама няма кой да го оцени. Бита карта от миналото.

    16:48 23.01.2026

  • 68 Ами

    1 0 Отговор
    Ако план "Б" е бялото знаме ... означава, че сте на правилен път :)

    16:50 23.01.2026

  • 69 Ясно трябва Кристалино Георгиева

    2 0 Отговор
    Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6-7 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    16:55 23.01.2026

  • 70 Руски колхозник

    2 0 Отговор
    Тази беше,която искаше трансфер и покупки на суми над 1000 € да са считат за незаконни , а има в момента и дело за небрежно изразходване на 400млн.€. срещу нея.

    16:57 23.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Еврог.ейските мър.ши содомистични разрушиха ЕС и Европа......този трав.естит Лагард заедно със зоофилката Меркел и другия травестит фон Лайен разрушиха Европа...САМО ХИТЛЕР ЩЕ ВИ ОПРАВИ ИЗ.РОДИ НЕДНИ

    17:01 23.01.2026

  • 73 А вие дето имате имоти ("тарикатите")

    1 0 Отговор
    А нямате кеш ама хич не се радвайте! ....при белите петна при земеделските земи държавата ги дава на арендатори като определя арендата, при празните апартаменти трябва да е същото. Държавата влиза във владение и ги предоставя на нуждаещи се, събира някакви наеми и ако собственика си ги потърси им ги изплаща ако разбира се нямат задължения към държавата. ..

    17:01 23.01.2026

  • 74 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Променя ли се световният ред или се разпада ще видим след известно време!Ние като малка и доста жалка държавица трябва да си отваряме очите най-малко на 4 и да си изясним защо се случва това -просто за да оцелеем !? Първо има доста обективни икономически причини -те се знаят и аз няма да се спирам на тях ..твърде много са!?Но според мен има и една друга субективна причина за която заслужава да се замислим -може да не е вярна но може и да е вярна!?Вижте какво направиха израелците с Газа заради 1200 убити евреи!?Това не е ли знаково - дали не искат да покажат -израелците няма да позволят повече да бъдат убивани евреи ето такъв ще бъде отговорът !?...Ами това означава че не са забравили Холокоста кой го причини и виждат че и сега има последователи и те не са някои маргинали а наследниците на тия които са го причинили са даже много влиятелни ..а обясненията -ние сме други в случая не вършат работа!?Другото нещо е -има ли в Европа неща които наподобяват Третия Райх!?Моето мнение няма значение има значение какво мислят евреите по въпроса!?Ако те считат че има.... действията на Тръмп могат да получат определено обяснение!?Четвърти Райх няма да има!?

    17:06 23.01.2026

  • 75 А на банките

    0 0 Отговор
    Кой им е казал че като имат записи ще могат да ги осребрят ?

    17:07 23.01.2026

  • 76 Ха-ха

    0 1 Отговор
    Световният ред както и да се променя, накрая Русия винаги хваща средния.!

    17:08 23.01.2026