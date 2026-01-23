Кристин Лагард: Чухме доста критики към Европа! Световният ред се променя - не се разпада

Световният ред се променя, но не претърпява разрив, заявиха финансови лидери в петък, оспорвайки наратива на канадския премиер Марк Карни, че се оформя нов ред, воден от принуда от страна на големите сили, предава "Ройтерс".

В речта си в Давос Карни призова нациите да приемат, че световният ред, основан на правила, е приключил и великите сили изоставят дори преструвката, че спазват международни споразумения.

"Не съм съвсем на същото мнение като Марк", отбеляза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард на Световния икономически форум в Давос, само дни след появата на Карни. "Не съм сигурна, че трябва да говорим за разрив."

"Мисля, че трябва да говорим за алтернативи. Трябва да идентифицираме, много повече, отколкото вероятно сме правили в миналото, слабостите, болезнените точки, зависимостите, автономността", каза тя.

Ръководителят на Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала заяви, че е малко вероятно несигурността да остане толкова висока, колкото този месец, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да отнеме Гренландия от съюзника на НАТО Дания.

Но старият ред също няма да се върне, несигурността ще продължи и страните трябва да инвестират в собствената си устойчивост, заяви тя.

"Не мисля, че ще се върнем там, където бяхме. Но няма да е толкова лошо и може би ще имаме малко по-добро, стабилно състояние за в бъдеще", каза Оконджо-Ивеала.

Кристалина Георгиева, директор на Международния валутен фонд, твърди, че промяната е естествена и се случва от години, и че е време да се приеме това, защото сътресенията ще продължат да се случват.

"Вече не сме в Канзас", заяви тя, цитирайки стих от "Магьосникът от Оз", имайки предвид, че удобствата на познатата обстановка са изчезнали завинаги.

Лагард, която напусна вечеря в Давос по време на реч, критикуваща Европа от страна на министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, беше в по-снизходително настроение в петък.

"Чухме доста критики към Европа през последните няколко дни, но ако не друго, трябва да кажем "благодаря" на критикуващите, защото мисля, че това ни даде пълна осъзнатост за факта, че трябва да бъдем по-фокусирани; трябва да работим по тези планове Б."