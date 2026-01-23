Кристин Лагард: Чухме доста критики към Европа! Световният ред се променя - не се разпада

Световният ред се променя, но не претърпява разрив, заявиха финансови лидери в петък, оспорвайки наратива на канадския премиер Марк Карни, че се оформя нов ред, воден от принуда от страна на големите сили, предава "Ройтерс".
В речта си в Давос Карни призова нациите да приемат, че световният ред, основан на правила, е приключил и великите сили изоставят дори преструвката, че спазват международни споразумения.
"Не съм съвсем на същото мнение като Марк", отбеляза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард на Световния икономически форум в Давос, само дни след появата на Карни. "Не съм сигурна, че трябва да говорим за разрив."
"Мисля, че трябва да говорим за алтернативи. Трябва да идентифицираме, много повече, отколкото вероятно сме правили в миналото, слабостите, болезнените точки, зависимостите, автономността", каза тя.
Ръководителят на Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала заяви, че е малко вероятно несигурността да остане толкова висока, колкото този месец, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да отнеме Гренландия от съюзника на НАТО Дания.
Но старият ред също няма да се върне, несигурността ще продължи и страните трябва да инвестират в собствената си устойчивост, заяви тя.
"Не мисля, че ще се върнем там, където бяхме. Но няма да е толкова лошо и може би ще имаме малко по-добро, стабилно състояние за в бъдеще", каза Оконджо-Ивеала.
Кристалина Георгиева, директор на Международния валутен фонд, твърди, че промяната е естествена и се случва от години, и че е време да се приеме това, защото сътресенията ще продължат да се случват.
"Вече не сме в Канзас", заяви тя, цитирайки стих от "Магьосникът от Оз", имайки предвид, че удобствата на познатата обстановка са изчезнали завинаги.
Лагард, която напусна вечеря в Давос по време на реч, критикуваща Европа от страна на министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, беше в по-снизходително настроение в петък.
"Чухме доста критики към Европа през последните няколко дни, но ако не друго, трябва да кажем "благодаря" на критикуващите, защото мисля, че това ни даде пълна осъзнатост за факта, че трябва да бъдем по-фокусирани; трябва да работим по тези планове Б."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ммммм
Коментиран от #64
15:51 23.01.2026
2 бай тошо
15:52 23.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Световния ред се ороменя
Коментиран от #9, #12
15:54 23.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 променя
До коментар #7 от "Световния ред се ороменя":променя
15:55 23.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Махахаха
До коментар #10 от "Хаха":Плачкаш за баба си ЛаГАД ли, елфче на онова червеното гуде с ниското чело?
15:56 23.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мухаа ха!
15:58 23.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пич
15:59 23.01.2026
19 Феникс
15:59 23.01.2026
20 404
До коментар #4 от "Вижте я добре тая бабичка":Велосипедист .Да не кажа друго че .,....Ти знаеш ли кой ни докара Виденовата зима
Коментиран от #26
15:59 23.01.2026
21 ДрайвингПлежър
Колко двойни аршини разпънахте вие, докато обинявате всичку други в какви ли не престъпления?!
Разбира се, че не ти се иска да се разпада световния ред - той изцяло те облагодетелсваше - народите тепърва трябва да се събуждат!
16:00 23.01.2026
22 Пенсионер
16:01 23.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И 50 пъти да ѝ смените снимката
16:02 23.01.2026
25 Вагнер
До коментар #14 от "И Киев е Руски":И джурналята ФЪФ Факти имат запазени места там
16:03 23.01.2026
26 Пояснявам като за о.л.и.г.о френди
До коментар #20 от "404":1996-та Виденовата зимя я докара МВФ в сговор с дeдоШоpи, а сега я докара ЕЦБ с одобрението на Сталинка от МВФ.
Коментиран от #30
16:05 23.01.2026
27 Милата,
16:05 23.01.2026
28 пат ка
16:06 23.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 404
До коментар #26 от "Пояснявам като за о.л.и.г.о френди":Точен като орешник
Коментиран от #42
16:08 23.01.2026
31 МИМОЗО СУХА ДА..
16:08 23.01.2026
32 Гост
16:09 23.01.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
16:10 23.01.2026
34 Левски
16:11 23.01.2026
35 Нашите русороби
На Радев разчитат да ни заведе там.
За това е целият зор!
Коментиран от #45
16:13 23.01.2026
36 Време е Тръм да дръпне шалтера
Коментиран от #44, #51
16:14 23.01.2026
37 Пилотът Гошу
16:14 23.01.2026
38 Олеееее....
16:15 23.01.2026
39 Теглете си парите в кеш хора !!!
Коментиран от #56
16:16 23.01.2026
40 На тази разпаднала се пенсионерка,
Коментиран от #41
16:16 23.01.2026
41 Руската пропаганда
До коментар #40 от "На тази разпаднала се пенсионерка,":Има за цел глупаците.
16:17 23.01.2026
42 Пилотът Гошу
До коментар #30 от "404":Не е излъгал... Рейтингът се дава от определен кръг, не им хареса правителството, сринаха го. Ако си мислиш, а зависи от теб каква оценка ще ти дадат, значи си много наивен...
Е, сега директно ги отвличат...
16:18 23.01.2026
43 То това оставаше да каже
Коментиран от #46, #49
16:18 23.01.2026
44 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #36 от "Време е Тръм да дръпне шалтера":Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?!
Коментиран от #52
16:19 23.01.2026
45 Пилотът Гошу
До коментар #35 от "Нашите русороби":Ако си мислиш, че Радев не слуша на Запад, значи си абсолютно безхаберен.
16:20 23.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Като се събудите една сутрин
16:21 23.01.2026
48 А булевата алгебра
До коментар #46 от "Zaхарова":С двойното отрицание следиш ли я? А? ...
16:22 23.01.2026
49 И всичко живо у Давоса
До коментар #43 от "То това оставаше да каже":С врясъци се разбягва към най близкият банков клон
16:24 23.01.2026
50 Kaлпазанин
Коментиран от #57
16:24 23.01.2026
51 Ауууууу....
До коментар #36 от "Време е Тръм да дръпне шалтера":и канибали ще се появят
16:25 23.01.2026
52 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #44 от "Една мисъл не ми дава мира":Февруари ще работят ли банковите карти и акаунти?
Коментиран от #53
16:27 23.01.2026
53 Омазана ватенка
До коментар #52 от "Една мисъл не ми дава мира":От 1 февруари хлебеца е само с центове.
Коментиран от #58
16:28 23.01.2026
54 Олеееее....
Коментиран от #62
16:30 23.01.2026
55 Смех с копейки
16:30 23.01.2026
56 КАКВО ДА ТЕГЛИМ
До коментар #39 от "Теглете си парите в кеш хора !!!":То 70% от хората са ден за ден. Аз нямам един лев в банка. От пенсия до пенсия. НО НАИСТИНА КОЙТО ИМА ДА ТЕГЛИ. С ТОВА ЕВРО ВЗЕХА НА БЕДНИТЕ ПАРИТЕ СКАТАНИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ БАНКИТЕ СТАНАХА МОЩНИ А ХОРАТА ОБЕДНЯХА. СЕГА ВАДИ ПАРИ ЛИХВИ КОМИСИОННИ. НО ДОБРЕ Е БАНКИТЕ НА ЗЕРО ПЕЧАЛБА ЗА МНОГО ГОДИНИ НАПРЕД.
Коментиран от #61
16:31 23.01.2026
57 Zахарова
До коментар #50 от "Kaлпазанин":Брау бе гуведо!Още 100 рубли!!
16:31 23.01.2026
58 Ъхъъъъъ...
До коментар #53 от "Омазана ватенка":с центове... ама само филийка
Коментиран от #60
16:31 23.01.2026
59 Време ееее....
16:33 23.01.2026
60 Ами
До коментар #58 от "Ъхъъъъъ...":Намери си работа.
Коментиран от #65
16:34 23.01.2026
61 Така е
До коментар #56 от "КАКВО ДА ТЕГЛИМ":До там ни докараха атлантиците че и даже хранителните пакети с помощи на БЧК откраднаха ...
16:36 23.01.2026
62 Олеееее майкоо....
До коментар #54 от "Олеееее....":Кристалина Георгиева, директор на Международния валутен фонд, твърди, че промяната е естествена и че е време да се приеме това.......сътресенията почват и ще продължават другари! Каза го жената ! Олеееее.... Кеш няма, злато няма и сега да вземат и банковите карти да дадат фира и така хубавичко ще стане другари ....ама съвсем еврозонско
16:40 23.01.2026
63 Световният ред се променя -не се разпада
16:41 23.01.2026
64 Каква красавица
До коментар #1 от "Ммммм":идва наскоро при голия охлюв
изпуснахме я
натресе ни еврото
16:43 23.01.2026
65 И как ще ти плащат мозък
До коментар #60 от "Ами":А? Сега и кеш няма. Нали? Едни там 3,2-3,5 милиарда кеш и тва е
16:43 23.01.2026
66 Тоя Давос
16:46 23.01.2026
67 Кухавел
16:48 23.01.2026
68 Ами
16:50 23.01.2026
69 Ясно трябва Кристалино Георгиева
16:55 23.01.2026
70 Руски колхозник
16:57 23.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Тракиец 🇺🇦
17:01 23.01.2026
73 А вие дето имате имоти ("тарикатите")
17:01 23.01.2026
74 не може да бъде
17:06 23.01.2026
75 А на банките
17:07 23.01.2026
76 Ха-ха
17:08 23.01.2026