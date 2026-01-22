Тръмп не харесва Европа и Европа не харесва Тръмп

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Американският президент Доналд Тръмп иска да разшири дяснопопулисткото движение в Европа, но може да се окаже по-трудно, отколкото очаква, да спечели европейските гласоподаватели. Лидерът на движението MAGA ("Да направим Америка велика отново") е непопулярен в Европа, дори сред поддръжниците на дяснопопулистките партии, които той вижда като съюзници. Това показват данните от новото проучване на POLITICO Poll в партньорство с Public First, проведено сред над 10 000 души в пет държави по-рано този месец.

Най-големите фенове на американския президент са във Великобритания, където 50% от анкетираните симпатизанти на партия Reform UK на Найджъл Фарадж имат положително мнение за Тръмп. Въпреки това във Франция и Германия едва около една трета от хората, подкрепящи крайно-десни и консервативни партии, заявяват, че гледат на Тръмп с добро око.

Резултатите от анкетата идват след като администрацията на Тръмп представи нова стратегия за национална сигурност, насочена към култивиране на "нарастващото влияние на патриотичните европейски партии".

Тези сили бележат ръст в подкрепата си във Франция, Германия и Обединеното кралство, макар че все още не са превърнали това в категорични изборни победи.

Данните на POLITICO предлагат потенциално предупреждение към дяснопопулистките партии, които се опитват да привлекат по-широка подкрепа, като същевременно се сближават с Тръмп: хората, които казват, че биха подкрепили такива партии при бъдещо гласуване, са по-негативно настроени към Тръмп от тези, които са ги подкрепяли в миналото (във Великобритания, Франция и Германия).

Американският президент е още по-непопулярен сред общото население.

Във Франция и Германия две трети от анкетираните имат отрицателно мнение за него. В Обединеното кралство 55% съобщават за негативни нагласи - едва малко повече, отколкото в САЩ, където те са 50%. Тръмп е най-малко популярен в Канада, където 72% от анкетираните имат отрицателно мнение.

Поддръжниците на "патриотичните" дяснопопулистки партии, които американската администрация изрично посочи в своята стратегия за сигурност, подкрепят американския президент много повече от останалите, но - което е от решаващо значение - дори те не дават безрезервна подкрепа.

Във Франция избирателите на "Национален сбор" на Марин Льо Пен масово одобряват своя лидер.

Но що се отнася до американския президент, повече гласоподаватели изразяват негативно мнение (38%), отколкото позитивно (30%). Поддръжниците на "Алтернатива за Германия" (AfD) категорично одобряват партийния лидер Алис Вайдел, но са разделени по отношение на Тръмп: 34% мислят добро за него, а 33% са против.

Констатациите подчертават предизвикателството пред "Национален сбор", който не просто обслужва досегашната си електорална база, но и се опитва да спечели по-широка подкрепа преди местните избори догодина и ключовите президентски избори през 2027 г.

Партията на Льо Пен и Жордан Бардела е трета политическа сила, но най-голямата отделна партия в Националното събрание и в момента води убедително в социологическите проучвания.

Нейните лидери побързаха да отхвърлят усилията на Белия дом да подкрепи десните сили в Европа. Бардела заяви пред The Telegraph, че отхвърля "васалитета" към "голям брат като Тръмп", а Тиери Мариани, член на националния борд на партията, каза пред POLITICO: "Тръмп се отнася с нас като с колония - с риториката си, което не е голям проблем, но най-вече икономически и политически."

Изключение прави Великобритания, където 79% от поддръжниците на "Реформа" съобщават за благоприятни възгледи за своя лидер Найджъл Фараж, докато Тръмп намира подкрепа от крехко мнозинство.

"Америка на първо място", приятелите на второ?

В Обединеното кралство, Франция и Германия поддръжниците на десните популисти се открояват със силното си изискване политическите лидери да поставят собствената си страна на първо място.

50% от гласоподавателите на "Национален сбор", 47% от тези на AfD и 45% от поддръжниците на "Реформа Великобритания" посочват това като едно от най-важните качества на политическия лидер.

Десните респонденти са съгласни, че това е качество, което Тръмп притежава в по-голяма степен от френския президент Еманюел Макрон (88%), германския канцлер Фридрих Мерц (93%) и британския премиер Киър Стармър (91%). Ясно мнозинство от тях заявява, че иска техните лидери да се опитат да се разбират с Тръмп.

Местните дяснопопулистки движения имат общ "националистически инстинкт", според Джулс Уокдън, мениджър проучвания в Public First - но това в крайна сметка може да ги постави в курс на сблъсък с движението MAGA на Тръмп, което фаворизира интересите на САЩ.

"Поддръжниците на десните партии в Европа ясно искат да видят как лидерите им поставят собствената си страна на първо място и може да виждат в Тръмп защитник на този подход", казва Уокдън. "Но след като бъдат избрани, практическите изисквания за изпълнение на обещанието "страната на първо място" могат бързо да разкрият границите на това съглашение."

Данните от POLITICO Poll също така предполагат, че поддръжниците на десните популисти може да се възхищават на политиките на Тръмп, но не му вярват.

Избирателите във Франция и Германия са по-склонни от останалите да смятат, че политиките на Тръмп са от полза за САЩ, но същевременно по-често казват, че те вредят на други държави.

Отново привържениците на "Реформа Великобритания" са най-отворени към Тръмп, като 42,8% от тях вярват, че всички ще се възползват от неговите политики.

В Германия, Франция и Великобритания поддръжниците на десните популисти са много по-склонни да се съгласят, че когато интересите на една страна се сблъскват с тези на съюзниците, страната трябва да е на първо място. Те също така по-често заявяват, че местната индустрия трябва да бъде защитена, ако се налага - дори в ущърб на глобалната ѝ конкурентоспособност. Близо 67% от избирателите на "Реформа", 71% от "Национален сбор" и 72% от AfD посочват това.

Въпреки това, поддръжниците на тези партии са по-склонни да приемат митата, които администрацията на Тръмп наложи на европейските индустрии.

65% от избирателите на AfD казват, че митата са лоши за Германия, но едва 37% смятат, че Германия трябва да отвърне с мита срещу САЩ - доста под общите 47% от германските респонденти, които подкрепят това. В Британия едва 45% от избирателите на "Реформа" считат митата за нещо лошо и само 35% казват, че страната трябва да отговори с реципрочни мита върху американския внос.

Въпреки това, като знак, че симпатията към Тръмп има своите граници, 60% от избирателите на "Национален сбор" заявяват, че митата на Тръмп върху вноса от Европа са нещо лошо за френската икономика. И макар да са по-малко склонни от останалите французи да искат правителството им да отвърне на удара, 48% все пак подкрепят ответни мерки.

---

Изследването POLITICO Poll е проведено от 5 до 9 декември 2025 г. сред 10 510 възрастни онлайн, с поне 2000 респонденти от всяка държава (САЩ, Канада, Обединеното кралство, Франция и Германия). Резултатите са претеглени, за да бъдат представителни по възраст, пол и география, с максимална грешка от ±2 процентни пункта за всяка страна.

Проучването е текущ проект на POLITICO и Public First - независима социологическа компания със седалище в Лондон.