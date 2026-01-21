Лондон с мощни критики към Тръмп: Той иска да отстъпя от позицията си, но аз няма да го направя

Британският премиер Киър Стармър обвини Доналд Тръмп, че се опитва да окаже натиск върху Обединеното кралство по въпросите на сигурността, което е поредният знак за това как исканията на американския президент към Гренландия рушат трансатлантическия съюз, съобщава "Блумбърг".

Стармър използва седмичната си сесия с въпроси в Камарата на общините, за да отправи едни от най-силните си критики досега към най-могъщия съюзник на Великобритания. Британският премиер заяви пред членовете на парламента, че упреците на Тръмп към плановете за прехвърляне на суверенитета на съвместна база в Индийския океан са били насочени към "изричната цел да окажат натиск върху мен и Великобритания", за да приемат претенциите към Гренландия от страна на САЩ.

"Той иска да отстъпя от позицията си, но аз няма да го направя", отсече Стармър.

Тръмп заплаши с мита Обединеното кралство и други европейски страни, защото са на страната на Дания срещу неговите планове за Гренландия. Тази седмица той разкритикува и споразумението на Великобритания за отстъпване на суверенитета на островите Чагос, където се намира военната база Диего Гарсия, на Мавриций, въпреки че по-рано беше одобрил споразумението.

"Отстъпването на изключително важна земя от Обединеното кралство е акт на голяма глупост и е още една от много дълга поредица от причини за националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита", написа Тръмп в Truth Social.

Промяната на позицията на Тръмп дойде, след като Стармър укори заплахите на президента за нови мита срещу Обединеното кралство и други европейски страни заради подкрепата им за териториалната цялост на Гренландия като "напълно погрешни".

Тръмп обяви 10% мита върху стоки от осем европейски страни, включително САЩ, считано от 1 февруари. Те ще се повишат до 25% през юни, освен ако не бъде постигната сделка за "закупуването на Гренландия" - полуавтономна територия на Дания, съюзник в НАТО и член на ЕС.