Лондон с мощни критики към Тръмп: Той иска да отстъпя от позицията си, но аз няма да го направя

21 Януари, 2026 17:23 2 626 34

  • киър стармър-
  • доналд тръмп-
  • великобритания-
  • нато-
  • гренландия-
  • дания

Тръмп заплаши с мита Обединеното кралство и други европейски страни, защото са на страната на Дания срещу неговите планове за Гренландия

Лондон с мощни критики към Тръмп: Той иска да отстъпя от позицията си, но аз няма да го направя - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Британският премиер Киър Стармър обвини Доналд Тръмп, че се опитва да окаже натиск върху Обединеното кралство по въпросите на сигурността, което е поредният знак за това как исканията на американския президент към Гренландия рушат трансатлантическия съюз, съобщава "Блумбърг".

Стармър използва седмичната си сесия с въпроси в Камарата на общините, за да отправи едни от най-силните си критики досега към най-могъщия съюзник на Великобритания. Британският премиер заяви пред членовете на парламента, че упреците на Тръмп към плановете за прехвърляне на суверенитета на съвместна база в Индийския океан са били насочени към "изричната цел да окажат натиск върху мен и Великобритания", за да приемат претенциите към Гренландия от страна на САЩ.

"Той иска да отстъпя от позицията си, но аз няма да го направя", отсече Стармър.

Тръмп заплаши с мита Обединеното кралство и други европейски страни, защото са на страната на Дания срещу неговите планове за Гренландия. Тази седмица той разкритикува и споразумението на Великобритания за отстъпване на суверенитета на островите Чагос, където се намира военната база Диего Гарсия, на Мавриций, въпреки че по-рано беше одобрил споразумението.

"Отстъпването на изключително важна земя от Обединеното кралство е акт на голяма глупост и е още една от много дълга поредица от причини за националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита", написа Тръмп в Truth Social.

Промяната на позицията на Тръмп дойде, след като Стармър укори заплахите на президента за нови мита срещу Обединеното кралство и други европейски страни заради подкрепата им за териториалната цялост на Гренландия като "напълно погрешни".

Тръмп обяви 10% мита върху стоки от осем европейски страни, включително САЩ, считано от 1 февруари. Те ще се повишат до 25% през юни, освен ако не бъде постигната сделка за "закупуването на Гренландия" - полуавтономна територия на Дания, съюзник в НАТО и член на ЕС.


Великобритания
  • 1 като долети атома

    16 12 Отговор
    усмивката на островитянина ще изчезне

    17:26 21.01.2026

  • 2 Не разбирам

    10 6 Отговор
    защо ОК са толкова са против тази сделка, която е толкова изгодна ...Това е някакъв театър

    17:27 21.01.2026

  • 3 Шут за Рижо!

    14 11 Отговор
    Стига сте го жалили!

    Коментиран от #8

    17:27 21.01.2026

  • 4 Възраждане

    22 9 Отговор
    Оранжевият е прав, Гренландия трябва да се предаде. Въобще ЕС не трябва да започва тази война, както Украйна не трябваше да воюва с Русия

    Коментиран от #13, #34

    17:27 21.01.2026

  • 5 АБЕ СТАРМЪР-МЪР МЪР

    24 6 Отговор
    КОЙ ТЕ БРОИ ТЕБ ЗА ЖИВ.

    17:29 21.01.2026

  • 6 Верно ли

    21 7 Отговор
    "Отстъпването на изключително важна земя от Обединеното кралство ..." - какво общо има Гренландия с ОК, че не разбрах... Н@ркоманчета и пед@лчета, ще скачате толкова високо, колкото ви кажат!

    17:29 21.01.2026

  • 7 Някой пьрдна

    10 4 Отговор
    Тръмп обяви 10% мита върху стоки от осем европейски страни, включително САЩ,

    17:30 21.01.2026

  • 8 Верно ли

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шут за Рижо!":

    И кой точно ще го ритне? Този или онзи, с червеното око? Не смятам!

    17:30 21.01.2026

  • 9 Горски

    26 2 Отговор
    Докато грабеха ресурси на бившият СССР всичко беше ок ! Когато Русия им врътна кранчето взеха да говорят за нов световен ред. Тръмпи настъпа мотиката и сега не знае как да се оправи с глупостите си. Опита да стане по-агресивен и стана по-лошо. Сега ще започне да се прави на девствен, миличък и загрижен за света. Като се правехте на силни на Русия, въпреки законните и претенции срещу обграждането и от НАТО от всички страни, нямахте нищо против и тя ви разби тотално. Искаха да стъпчат Русия и се оказаха в партер. Всъщност Русия велика сила ли е вече за Канада? Защото допреди година май не беше. Беше някъде на нивото на Италия по брутен продукт в квалификацията им, мереща всичко на света в долари.

    Коментиран от #31

    17:30 21.01.2026

  • 10 000

    15 1 Отговор
    С либералите понякога се изискват силови методи за отстраняване.

    17:30 21.01.2026

  • 11 Мишел

    4 18 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    17:31 21.01.2026

  • 12 Бабите от мездра

    9 2 Отговор
    Дони нас няма ли да анексираш ? Ние жителите на мездра лом елхово белоградчик видин монтана и околностите искаме да ни анексираш и да станем част от сащ че сме забравени от бог и държава

    17:32 21.01.2026

  • 13 Хахахах

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Ето затова сега другаря Радев ще изрита вашата партия от парламента, защото не сте умни Хаха

    17:32 21.01.2026

  • 14 СНЕХОРИИ

    13 2 Отговор
    ШТо така бе мисирки,... никой не говори за речтта на Трмп в Давос

    Коментиран от #18

    17:33 21.01.2026

  • 15 Историк

    5 11 Отговор
    Агент Краснов е все по-голяма заплаха за цивилизования свят. Американците, които го избраха,трябва да го махнат преди да е станало непоправимото зло за цял свят. Двамата приятели злодеи предвещават апокалипсис и това може да бъде спряно от цивилизованите политици, които трябва да спрат варварите, за които човешкият живот няма стойност и няма никакви международни правила.

    17:35 21.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тити

    4 9 Отговор
    Тръмп е куку

    17:36 21.01.2026

  • 18 в тубата я има

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "СНЕХОРИИ":

    Даже с превод гледай я. Нищо съществено не каза повтаря едни и същи глупости.

    17:38 21.01.2026

  • 19 Мечока: разигравай ги ще помагаме

    13 2 Отговор
    мишоците да цвърчат от страх и стрес да разорят ес


    Тръмп заплаши с мита Обединеното кралство и други европейски страни

    Коментиран от #23, #27

    17:38 21.01.2026

  • 20 мощни критики

    5 1 Отговор
    От най мощните....

    17:41 21.01.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Точно това не го разбрах "
    Тръмп обяви 10% мита върху стоки от осем европейски страни, включително САЩ, считано от 1 февруари. "
    Сложил е мита и на САЩ ли? Той верно ги плещи врели некипели, ама чак пък толкова.

    17:42 21.01.2026

  • 22 Олеееее....

    6 1 Отговор
    рушат трансатлантическия съюз тея селяндури ...като Кремиковци ще го разрушат

    17:43 21.01.2026

  • 23 разбрахме

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мечока: разигравай ги ще помагаме":

    И те казаха че също ще има мита за перчема но губещи са потребителите от двете страни на Атлантика.

    17:43 21.01.2026

  • 24 Салвина

    6 2 Отговор
    Джендъри, соросисти, евроатлантици и Обединено Кралство - треперете - вашиятт порочен сатанински свят си отива и каквото и да дойде ново ще е по-добро от вашия соросо-троцкистки ад!

    17:47 21.01.2026

  • 25 Ами

    5 2 Отговор
    На Англия, Канада вече не и трябва.
    Така, че Тръмп да взима Гренландия и Канада.
    Защото ако не ги вземе той ще ги вземат Русия и Китай.
    То между другото май и Австралия не и трябва на Англия :)

    17:48 21.01.2026

  • 26 китайски балон

    5 1 Отговор
    На криво му тръгна БайДончо днес, излетя па се върна, кацна, ремонтира па па излетя и нещо през това време му дадоха та омекна, като имитиран кашкавал😅

    Коментиран от #30

    17:48 21.01.2026

  • 27 руската мечка

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мечока: разигравай ги ще помагаме":

    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне дръвцето..

    17:50 21.01.2026

  • 28 Стармър

    1 1 Отговор
    Имам един служител, в Гренландия , по свръзките..
    И ще се бия допследно, пък..
    И сам воинът е воин..

    17:50 21.01.2026

  • 29 гост

    2 1 Отговор
    Ще скачате според въженцето ,че виждате ли я тоягата!

    17:52 21.01.2026

  • 30 Бай Дончо

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "китайски балон":

    както ги е подкарал, днес той дава 700Милиарда $ за Гренландия, утре ще ги поиска Хаяско да даде на Зеленски 700Милиарда $ за Крим, а Зеленски да ги даде на САЩ за оръжие.😅 .

    17:53 21.01.2026

  • 31 като питаш да ти кажа

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Определението "Велики сили" няма нищо общо с БВП на една страна, а се определя по съвсем други критерии. От друга страна Русия и сега изостава от Италия по БВП, а по други показатели не може да се сравнява дори с Израел.

    17:55 21.01.2026

  • 32 цитат

    2 0 Отговор
    Премиерът на Канада Марк Карни заяви, че водената от САЩ глобална система за управление преживява „разрив“ в реч пред Световния икономически форум в Давос. Карни призна, че западните сили са се възползвали от лъжата за „световен ред, основан на правила“, защото ги е обслужвала.

    18:01 21.01.2026

  • 33 цитат

    3 0 Отговор
    Основаният на правила ред беше измислица, в която всеки западен лидер учтиво се преструваше, че вярва, докато не стигна до вратата му. Хубаво е най-накрая да спрем да критикуваме останалия свят. „Знаехме, че е лъжа. Просто го намерихме за полезно.“ Това е най-честното западно външнополитическо изявление от десетилетия”, коментира Гида Фахри, водещ и изпълнителен продуцент на TRT World.

    18:01 21.01.2026

  • 34 чочи

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Украйна не воюва с Русия,а си защитава територията. Не виждаш ли, че Русия е в земите на Украйна.

    18:19 21.01.2026

