Марк Карни: Международният ред, основан на правила, е фикция, която вече не работи

Канадският премиер Марк Карни заяви на Световния икономически форум в Давос, че международният ред, основан на правила, е достигнал своя край, и призова държави със средна тежест, като Канада, да изградят стратегическа автономия и нови форми на сътрудничество, без да изоставят ценности като правата на човека, суверенитета и териториалната цялост.
"Изглежда, че всеки ден ни се напомня, че живеем в епоха на съперничество между велики сили, че редът, основан на правила, избледнява, че силните могат да правят каквото могат, а слабите трябва приемат каквото трябва да бъде прието", заяви Карни, позовавайки се на афоризъм на Тукидид, който според него погрешно се представя като неизбежна логика на международните отношения.
Карни описа ситуацията не като преход, а като разрив, в който икономическата интеграция все по-често се използва като оръжие - чрез мита, финансов натиск и уязвими вериги за доставки. Той предупреди, че когато интеграцията се превръща в източник на подчинение, "не можеш да живееш с лъжата за взаимна полза".
"Знаехме, че историята за международния ред, основан на правила, е частично невярна, че най-силните биха се освободили от отговорност, когато им е удобно, че търговските правила се прилагат асиметрично. И знаехме, че международното право се прилага с различна строгост в зависимост от самоличността на обвиняемия или жертвата" заяви Карни в речта си в Давос.
"Тази фикция беше полезна и американската хегемония, по-специално, помогна за осигуряването на обществени блага, открити морски пътища, стабилна финансова система, колективна сигурност и подкрепа за рамки за разрешаване на спорове."
"И така, поставихме табелата на прозореца. Участвахме в ритуалите и до голяма степен избягвахме да изтъкваме пропуските между реториката и реалността. Тази сделка вече не работи. Нека бъда директен. Намираме се на разрив, а не на преход."
"През последните две десетилетия поредица от кризи във финансите, здравеопазването, енергетиката и геополитиката разкриха рисковете от крайната глобална интеграция. Но напоследък великите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие, тарифите като лост, финансовата инфраструктура като принуда, а веригите за доставки като уязвимости, които могат да бъдат експлоатирани."
"Не можеш да живееш с лъжата за взаимна полза чрез интеграция, когато интеграцията се превърне в източник на твоето подчинение."
В речта си премиерът се позова на есето на Вацлав Хавел "Силата на безсилните" и понятието "живот в лъжа", призовавайки държавите и компаниите да "махнат табелите от прозорците си" и да престанат да се преструват, че старият ред функционира.
Карни подчерта, че светът на изолирани "крепости" би бил по-беден и по-крехък, и аргументира, че стратегическата автономия може да бъде по-ефективна, ако се изгражда колективно. Според него средните сили губят, когато преговарят поотделно с хегемони, но печелят влияние, когато действат заедно.
Той очерта новия канадски подход, наречен "реализъм, основан на ценностите" - съчетание от принципност и прагматизъм. Канада, по думите му, инвестира масирано у дома - намалява данъци, премахва вътрешни търговски бариери, ускорява инвестиции за около 1 трилион долара в енергетика, изкуствен интелект и критични минерали, и планира да удвои разходите за отбрана до края на десетилетието.
Външно страната диверсифицира партньорствата си, включително чрез стратегическо споразумение с ЕС, нови сделки с държави на четири континента и участие в гъвкави коалиции "проблем по проблем" - от подкрепата за Украйна до арктическата сигурност и развитието на търговията и изкуствения интелект.
"Носталгията не е стратегия", заключи Карни, добавяйки, че Канада избира открито пътя на честност, вътрешна сила и съвместни действия - път, отворен и за други държави със сходни ценности.
