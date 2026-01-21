Новини
Марк Карни: Международният ред, основан на правила, е фикция, която вече не работи

21 Януари, 2026 19:35 702 28

  • марк карни-
  • канада-
  • давос-
  • доналд тръмп-
  • нато

Канадският премиер описа ситуацията не като преход, а като разрив, в който икономическата интеграция все по-често се използва като оръжие - чрез мита, финансов натиск и уязвими вериги за доставки

Марк Карни: Международният ред, основан на правила, е фикция, която вече не работи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Канадският премиер Марк Карни заяви на Световния икономически форум в Давос, че международният ред, основан на правила, е достигнал своя край, и призова държави със средна тежест, като Канада, да изградят стратегическа автономия и нови форми на сътрудничество, без да изоставят ценности като правата на човека, суверенитета и териториалната цялост.

"Изглежда, че всеки ден ни се напомня, че живеем в епоха на съперничество между велики сили, че редът, основан на правила, избледнява, че силните могат да правят каквото могат, а слабите трябва приемат каквото трябва да бъде прието", заяви Карни, позовавайки се на афоризъм на Тукидид, който според него погрешно се представя като неизбежна логика на международните отношения.

Карни описа ситуацията не като преход, а като разрив, в който икономическата интеграция все по-често се използва като оръжие - чрез мита, финансов натиск и уязвими вериги за доставки. Той предупреди, че когато интеграцията се превръща в източник на подчинение, "не можеш да живееш с лъжата за взаимна полза".

"Знаехме, че историята за международния ред, основан на правила, е частично невярна, че най-силните биха се освободили от отговорност, когато им е удобно, че търговските правила се прилагат асиметрично. И знаехме, че международното право се прилага с различна строгост в зависимост от самоличността на обвиняемия или жертвата" заяви Карни в речта си в Давос.

"Тази фикция беше полезна и американската хегемония, по-специално, помогна за осигуряването на обществени блага, открити морски пътища, стабилна финансова система, колективна сигурност и подкрепа за рамки за разрешаване на спорове."

"И така, поставихме табелата на прозореца. Участвахме в ритуалите и до голяма степен избягвахме да изтъкваме пропуските между реториката и реалността. Тази сделка вече не работи. Нека бъда директен. Намираме се на разрив, а не на преход."

"През последните две десетилетия поредица от кризи във финансите, здравеопазването, енергетиката и геополитиката разкриха рисковете от крайната глобална интеграция. Но напоследък великите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие, тарифите като лост, финансовата инфраструктура като принуда, а веригите за доставки като уязвимости, които могат да бъдат експлоатирани."

"Не можеш да живееш с лъжата за взаимна полза чрез интеграция, когато интеграцията се превърне в източник на твоето подчинение."

В речта си премиерът се позова на есето на Вацлав Хавел "Силата на безсилните" и понятието "живот в лъжа", призовавайки държавите и компаниите да "махнат табелите от прозорците си" и да престанат да се преструват, че старият ред функционира.

Карни подчерта, че светът на изолирани "крепости" би бил по-беден и по-крехък, и аргументира, че стратегическата автономия може да бъде по-ефективна, ако се изгражда колективно. Според него средните сили губят, когато преговарят поотделно с хегемони, но печелят влияние, когато действат заедно.

Той очерта новия канадски подход, наречен "реализъм, основан на ценностите" - съчетание от принципност и прагматизъм. Канада, по думите му, инвестира масирано у дома - намалява данъци, премахва вътрешни търговски бариери, ускорява инвестиции за около 1 трилион долара в енергетика, изкуствен интелект и критични минерали, и планира да удвои разходите за отбрана до края на десетилетието.

Външно страната диверсифицира партньорствата си, включително чрез стратегическо споразумение с ЕС, нови сделки с държави на четири континента и участие в гъвкави коалиции "проблем по проблем" - от подкрепата за Украйна до арктическата сигурност и развитието на търговията и изкуствения интелект.

"Носталгията не е стратегия", заключи Карни, добавяйки, че Канада избира открито пътя на честност, вътрешна сила и съвместни действия - път, отворен и за други държави със сходни ценности.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Кой какво говори в Давос е без значение и прах в очите ,това е свърталището на чакалите ,политици и милиардери ,под общото име мародери .

    Коментиран от #4

    19:38 21.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Ако Тръмп вземе Гренландия ще блокира отвсякъде Канада.

    Коментиран от #13

    19:38 21.01.2026

  • 3 Атина Палада

    12 4 Отговор
    Нашата ш.оро.шня да чете...когато им разправяме,че в Западния свят всичко е лъжа и измами ,те ни наричат копейки...Е,сега западните лидери им казват в очите,че са ги крали...

    Коментиран от #20

    19:38 21.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Давос е сбирка на Масоните.

    19:38 21.01.2026

  • 5 Валия

    5 1 Отговор
    измислен "международен ред" не работи.
    Свиквайте идва друг .

    19:39 21.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Аз направих прощъпалника !!!
    Не ми благодарете, спасибо ))

    Коментиран от #16

    19:40 21.01.2026

  • 7 Ами

    6 1 Отговор
    Ревльо :)
    Четох цялото изказване. В две изречения.
    Когато ние правим каквото си искаме, е редно.
    Но когато с нас правтят каквото си искат, не е редно.

    19:43 21.01.2026

  • 8 Българин

    2 9 Отговор
    Тук е пълно с копейкаджии.

    Коментиран от #21

    19:43 21.01.2026

  • 9 А50

    5 0 Отговор
    Той и преди не работеше за мир и спокойствие, но запада си живееше добре, а сега вече не им харесва когато са от наведената страна

    Коментиран от #14

    19:44 21.01.2026

  • 10 Спецназ

    10 0 Отговор
    "Силните могат да правят каквото могат, а слабите трябва приемат каквото трябва да бъде прието"

    Канадския Премиер защо цитира ПРАВИЛА, които ги е въвел още Юлий Цезар преди 2 хиляди и кусур години!

    ФАКТ е че тези правила ОЩЕ са в сила!

    Цезар също е казал: "Никога не сключвай мирен договор с по-силния-
    това ще е по-лошо за теб от поражение с битка!"

    казал е също" "Мирен договор се сключва СЛЕД като победиш противника!".

    Коментиран от #22

    19:48 21.01.2026

  • 11 Заложено

    5 0 Отговор
    е в ДНК на човеците да хапят ръката която ги храни! Това при животните го няма! Те винаги пазят територията Си и не изпитват желание да я местят .

    19:48 21.01.2026

  • 12 Така се получава.

    5 2 Отговор
    Действително икономиката на една държава е в основата на всичко. Колкото е по-богата една държава, толкова е по-влиятелна. САЩ, Китай, Великобритания, Германия и Франция като най-богати държави имат най-силно влияние. Но лидерът е само един - САЩ и всички се съобразяват с него.

    19:51 21.01.2026

  • 13 Дрътия Софианец

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Много се претиснявам ..

    19:52 21.01.2026

  • 14 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Като грабеха от цял свят как няма да живеят добре.

    19:53 21.01.2026

  • 15 Щото до сега имаше правила нали

    7 0 Отговор
    Международният ред, основан на правила, е фикция, която вече не работи....

    19:54 21.01.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Ами не е прощъпАлник❗
    А и не го направи Путин❗
    Няма да свикваме с "ГРЕШКИТЕ" или ЗАБЛУДИТЕ ,
    които ни предлагаш‼️

    19:55 21.01.2026

  • 17 Международния ред си е същия,

    2 3 Отговор
    просто няколко ненормлани дъртака решиха, че по цял свят могат да правят безнаказано каквото си искат.

    19:56 21.01.2026

  • 18 И кога пък НАТО

    6 0 Отговор
    Някакви правила е спазвало? Кога негови действия са били с мандат или под егидата на ООН да питам? Имало ли е поне един подобен случай

    19:58 21.01.2026

  • 19 Иван

    6 0 Отговор
    ........това означава, че и Израел вече няма правно основание да съществува.

    19:59 21.01.2026

  • 20 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Ммммм не! Човека ти казва, че тръмпоча (който не е демократ и всъщност е диктатор, както и другите диктатори), обръща демокрацията и силата която му е дала демокрацията, в обръщане към империя и натиск над другите държави! Не бъркайте тръмпоча с демокрация, той нито е демократ, нито управлява демократично.

    Коментиран от #25

    19:59 21.01.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    С твоето ОГРАНИЧЕНО виждане , не пиша мислене, явно виждаш само копейкажии във всички които не споделят твоето ОГРАНИЧЕНО виждане❗

    20:01 21.01.2026

  • 22 Ами

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Спецназ":

    Защото цялата западна цивилизация се гради върху тези правила.

    20:03 21.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Артилерист

    4 0 Отговор
    Карни в случая е прав, но не казва нищо, че Канада преди-заедно с Австралия-беше най-яростния съюзник на САЩ в десетките им войни срещу суверенни държави. Дори предишният им премиер изрови един дърт украински бандеровец и го представи пред парламента им за срам на всичкия демократичен свят. Сега, като ги заплаши Тръмп с анексиране, обърнаха плочата и взеха да хленчат...

    20:07 21.01.2026

  • 25 А какво

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    според Вас е демократ? Денис, думата от която е произлиза "демокрацията" означава народ! Единствената държава в която демоса решава какво да се случи е Швейцария! Там чрез референдуми демоса решава най важните въпроси! Навсякъде другаде е прието самоизбрали се индивиди да говорят и решават от името на демоса!

    Коментиран от #26

    20:11 21.01.2026

  • 26 Извинявам се

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "А какво":

    "Демос" - ии пак си прави шеги.

    20:15 21.01.2026

  • 27 Да,бе

    1 0 Отговор
    Намери се един да каже,че царят е гол,че е гей и тотално неактивен...Ама си е истина,та дрънка.

    20:20 21.01.2026

  • 28 Апокалипсис

    0 0 Отговор
    Този ред, основни на правила, го наложи хегемона със затихващи функции, който Тръмп се опитва да реанимира, унищожавайки окончателно действащото след ВСВ международно право.
    Без справедливост и равенство светът се превръща в зверилник!

    20:21 21.01.2026

