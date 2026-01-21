Новини
Заради заплахите към Гренландия! ЕС замразява работата по търговското споразумение със САЩ

21 Януари, 2026 20:10 506 14

Решението засяга т.нар. законодателство от "Търнбери", което трябваше да позволи на ЕС да изпълни поетите ангажименти по рамковото търговско споразумение със САЩ

Заради заплахите към Гренландия! ЕС замразява работата по търговското споразумение със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският парламент замрази работата по ключови законодателни предложения, свързани с търговското споразумение между ЕС и САЩ, след като Вашингтон отправи заплахи към Гренландия и Дания, заяви във вторник председателят на комисията по международна търговия на ЕП Бернд Ланге.

Решението засяга т.нар. законодателство от "Търнбери", което трябваше да позволи на ЕС да изпълни поетите ангажименти по рамковото търговско споразумение със САЩ. След среща с докладчиците в сянка Ланге заяви, че парламентът първоначално е работил активно за изработване на своята позиция, за да започне преговори със Съвета.

"Европейският парламент работи усилено, за да определи позицията си по двете законодателни предложения от "Търнбери", за да може да започне преговори със Съвета и да изпълни ангажиментите на ЕС по споразумението между ЕС и САЩ", каза Ланге.

Споразумението от Търнбери предвиждаше суспендиране на митата върху всички промишлени стоки от САЩ и създаване на система от тарифни квоти за широк кръг американски селскостопански и хранителни продукти, влизащи на европейския пазар.

Според Ланге обаче САЩ подкопават доверието в търговските отношения, като застрашават териториалната цялост и суверенитета на държава членка на ЕС и използват митата като средство за натиск.

"Предвид продължаващите и ескалиращи заплахи, включително заплахи за въвеждане на нови мита, срещу Гренландия и Дания и техните европейски съюзници, нямаме друга алтернатива, освен да преустановим работата по двете законодателни предложения от "Търнбери", докато САЩ не решат да се ангажират отново по пътя на сътрудничеството, а не на конфронтацията, и преди да бъдат предприети по-нататъшни стъпки", заяви той.

Докладчиците в сянка потвърдиха "непоколебимия ангажимент" на Европейския парламент към суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия.

ЕС и САЩ постигнаха политическо споразумение по митнически и търговски въпроси през юли 2025 г., последвано от съвместно изявление през август. Европейската комисия впоследствие предложи две законодателни мерки за прилагане на митническите елементи на рамковото споразумение. Комисията по международна търговия на ЕП отговаря за позицията на парламента и преговорите с държавите членки относно окончателния режим на митата.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Басси

    3 6 Отговор
    А се смеехме на Байдън.

    20:12 21.01.2026

  • 2 Споразумението от Търнбери

    7 0 Отговор
    Принципно беше позор за ЕС изготвено от същите тези недоразумения в ЕК

    20:13 21.01.2026

  • 3 И газ ли

    8 0 Отговор
    няма да купуват от САЩ? И от Русия?

    20:14 21.01.2026

  • 4 Заради

    4 0 Отговор
    това , че днес в речта си Тръмп каза , че само Америка е била тази , която е помогнала на Европа за възстановяването ѝ след Втората световна война да се възстанови , сега дошло времето и трябва тя да ѝ се отблагодари....

    20:14 21.01.2026

  • 5 споразумение по митнически и търговски

    3 0 Отговор
    въпроси изцяло беше в ущърб на Европа и точо заради него беше първият вот на недоверие срещу Урсулата

    20:15 21.01.2026

  • 6 Спецназ

    2 4 Отговор
    ВЪВЕДЕТЕ 100% мита на американските стоки и

    Корпорациите собственоръчно ще обесят Шашавия пред Белия Дом!

    20:15 21.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Тръмп може да си купи стоки отвсякъде.Ама ЕС къде ще си изнася скъпите стоки?

    20:16 21.01.2026

  • 8 Почти цитат:

    4 1 Отговор
    "Цял живот ви защитаваме, забогатяхте на наш гръб, толкова ли много искам- един леден блок"
    Ами прав е човека, сега в Дания и не само, щяха да говорят литературен немски език!

    20:16 21.01.2026

  • 9 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Европа с тези управляващи загива и Тръмп е напълно прав.

    20:17 21.01.2026

  • 10 Какво е това

    3 0 Отговор
    "Докладчиците в сянка" ?

    20:17 21.01.2026

  • 11 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Европа ще спре да купува LNG от САЩ,могат да си го позволят.

    Коментиран от #14

    20:20 21.01.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Дрън, дрън ярина...

    20:23 21.01.2026

  • 13 Феникс

    0 0 Отговор
    Щатите ще пожертват европата за да могат да оцелеят поне още няколко десетки годинки!

    20:23 21.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Само САЩ и Япония купуват скъпите европейски стоки.

    20:24 21.01.2026