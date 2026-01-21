Заради заплахите към Гренландия! ЕС замразява работата по търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент замрази работата по ключови законодателни предложения, свързани с търговското споразумение между ЕС и САЩ, след като Вашингтон отправи заплахи към Гренландия и Дания, заяви във вторник председателят на комисията по международна търговия на ЕП Бернд Ланге.

Решението засяга т.нар. законодателство от "Търнбери", което трябваше да позволи на ЕС да изпълни поетите ангажименти по рамковото търговско споразумение със САЩ. След среща с докладчиците в сянка Ланге заяви, че парламентът първоначално е работил активно за изработване на своята позиция, за да започне преговори със Съвета.

"Европейският парламент работи усилено, за да определи позицията си по двете законодателни предложения от "Търнбери", за да може да започне преговори със Съвета и да изпълни ангажиментите на ЕС по споразумението между ЕС и САЩ", каза Ланге.

Споразумението от Търнбери предвиждаше суспендиране на митата върху всички промишлени стоки от САЩ и създаване на система от тарифни квоти за широк кръг американски селскостопански и хранителни продукти, влизащи на европейския пазар.

Според Ланге обаче САЩ подкопават доверието в търговските отношения, като застрашават териториалната цялост и суверенитета на държава членка на ЕС и използват митата като средство за натиск.

"Предвид продължаващите и ескалиращи заплахи, включително заплахи за въвеждане на нови мита, срещу Гренландия и Дания и техните европейски съюзници, нямаме друга алтернатива, освен да преустановим работата по двете законодателни предложения от "Търнбери", докато САЩ не решат да се ангажират отново по пътя на сътрудничеството, а не на конфронтацията, и преди да бъдат предприети по-нататъшни стъпки", заяви той.

Докладчиците в сянка потвърдиха "непоколебимия ангажимент" на Европейския парламент към суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия.

ЕС и САЩ постигнаха политическо споразумение по митнически и търговски въпроси през юли 2025 г., последвано от съвместно изявление през август. Европейската комисия впоследствие предложи две законодателни мерки за прилагане на митническите елементи на рамковото споразумение. Комисията по международна търговия на ЕП отговаря за позицията на парламента и преговорите с държавите членки относно окончателния режим на митата.