Financial Times: Влизането в еврозоната носи много дивиденти на България

21 Януари, 2026 20:40 1 336 100

Валутният борд силно ограничаваше ролята на БНБ, която в продължение на десетилетия следва автоматично паричната политика на Бундесбанк, а след това и на Европейската централна банка, без да има влияние върху вземането на решения

Financial Times: Влизането в еврозоната носи много дивиденти на България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Приемането на еврото от България е резултат от дългосрочна икономическа и институционална логика, която надхвърля чисто техническите аргументи за валутния риск, пише британският вестник Financial Times в анализ, посветен на присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г., пише Фокус.

В него се посочва, че валутният борд силно е ограничавал ролята на БНБ, която в продължение на десетилетия е следвала автоматично паричната политика на Бундесбанк, а след това и на Европейската централна банка (ЕЦБ), без да има влияние върху вземането на решения.

С членството в еврозоната България вече участва пряко в управлението на паричната политика чрез представителството си в Управителния съвет на ЕЦБ, подчертава Financial Times. Изданието отбелязва, че приемането на еврото не означава загуба на суверенитет, а напротив – придобиване на глас при вземането на решения, които така или иначе я засягат.

В публикацията се посочва, че членството в еврозоната ще донесе и преки икономически ползи.

По-конкретно, България получава правото да участва в решенията по паричната политика: представител на националната централна банка вече има право на глас в Управителния съвет на Европейската централна банка. Преди това паричната политика по същество се определяше във Франкфурт, без участието на София.

Според изданието, членството в еврозоната би трябвало да има положителен ефект и върху реалната икономика. Еврото би могло да увеличи доверието на международните инвеститори в страната, а новите регулации в банковия сектор биха могли да направят кредитирането по-евтино и по-достъпно. Задължителната резервна норма за банките вече е намалена от 12% на 1%, което при равни други условия освобождава допълнителен капитал за кредитиране на домакинства и предприятия. Освен това, Българската народна банка и ЕЦБ сега съвместно служат като кредитори от последна инстанция, което според FT би могло да увеличи апетита за риск на банките.

Financial Times отбелязва, че рейтинговите агенции вече са повишили суверенните рейтинги на България след официалното решение за присъединяване към еврозоната, като отбелязват възможността за по-нататъшни подобрения с укрепването на институционалната среда. Засиленият интерес на инвеститорите се отразява и на фондовия пазар: българският фондов индекс се е повишил с над 20% от началото на януари, превръщайки се в един от най-бързо развиващите се в света.

В същото време FT подчертава, че в страната остава значителна съпротива срещу еврото. Критиците посочват, че валутният риск вече е бил елиминиран, а икономическата политика е била тясно обвързана с решенията на ЕЦБ. Така че стандартният аргумент в полза на присъединяването към валутен съюз – премахване на валутния риск – вече не е приложим. Бившият президент Румен Радев, който подаде оставка преди дни от президентския пост, също изрази скептицизъм относно решението за приемане на еврото.

Влизането на България в еврозоната идва точно една година, след като страната беше включена в общоевропейската Шенгенска зона за свободно пътуване без граници. Достигането на тези два етапа само за 12 месеца създаде усещане за реален напредък по пътя на България към пълната европейска интеграция.

С оглед на засилването на операциите на Русия за влияние след нахлуването в Украйна и постоянния риск от избухване на търговските войни, откакто президентът Доналд Тръмп си върна Белия дом, анализаторите смятат, че по-дълбоките връзки с ЕС не биха могли да дойдат в по-подходящ момент.

"Напускането на еврото е много сложно и никога преди не е било справедливо, така че членството в еврозоната е реален сигнал за ангажираност към европейския проект“, изтъкна Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика, мозъчен тръст, базиран в София.

"Това ни приближава с една крачка до това да бъдем в сърцето на ЕС".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    51 9 Отговор
    Ами тогава да наложим на ЕЦБ да спрат да печатат Евра без покритие и да спрат да трупат дългове!

    20:43 21.01.2026

  • 2 хи хи

    33 11 Отговор
    Знаем, знаем, ползата от еврото е че носи ползи. хи хи хи

    Коментиран от #24

    20:43 21.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 11 Отговор
    Пътят към Ада е постлан с добри обещания❗

    Коментиран от #40

    20:44 21.01.2026

  • 4 Спецназ

    39 11 Отговор
    "Задължителната резервна норма за банките вече е намалена от 12% на 1%."

    ЗНАЧИ тия 11% освободени резерв, банките могат свободно да ги раздават за
    кредити включително и на лоши такива.

    В същото време в трезорите им ще има 1 пачка евро по 10- тачки и една торба центове!

    Да ви П.кам на Резерва, Баце!

    Коментиран от #87

    20:44 21.01.2026

  • 5 Шопо

    42 14 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #85, #89

    20:44 21.01.2026

  • 6 иван костов

    40 11 Отговор
    Нито на България , нито на българите носи каквато и да е полза! Гейсъюз и гейзоната са пред разпад, така както Третият райх и райхсмарката!

    20:44 21.01.2026

  • 7 НАКАРАЙТЕ ТРЪМП

    33 13 Отговор
    Да приеме еврото. Носи много ползи.

    20:44 21.01.2026

  • 8 бай тикван чекмеджарски: така е

    28 8 Отговор
    Влизането в еврозоната носи много дивиденти на Българските
    общ поръчкари и чекмеджари

    20:45 21.01.2026

  • 9 Ухааааа

    33 11 Отговор
    Много и запомнящи се такива
    - подстрижка 15 евро
    - пазар зарзават - 40 евро
    - сметки - до небесата
    Яко дивиденти 😆

    20:45 21.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    19 21 Отговор
    Няма да е задълго, товарищи !!!
    С Румбата вече обмисляме излизане на България от ЕС и еврозоната, въвеждане на Руплата, връщане на МОЧА в тройно по-бoльшой размер, задължителен руски в училищата, руска РТ1 в ефира и всички на фронта таварищи ......😁

    Коментиран от #18

    20:46 21.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 8 Отговор
    Чудно защо самите британци не приеха еврото,
    а и още няколко страни в ЕсеС не искат да чуят за ЗАтРИВАНЕ на собствената си валута 🤔❗

    20:47 21.01.2026

  • 12 Да бе

    28 7 Отговор
    Може би влизането в еврозоната ще носи много дивиденти на България, но засега носи жестока инфлация. Тоест ако нещо е било един лев, доста бързо трябва да стане едно евро.

    20:47 21.01.2026

  • 13 преминаващ

    20 4 Отговор
    Онзи с чекмеджето пълно с евро е доволен няма да чака в пощата да сменя....

    20:48 21.01.2026

  • 14 за какво ви трябваше

    8 18 Отговор
    Да бяхте оставили България с 3000 лева за 1 долар....досега сигурно курса щеше да стигне - една каруца левове за един американски цент,все лева е с много голямо покритие,покрит с брезент да не се намокри от плача на гладния народ

    20:48 21.01.2026

  • 15 Ами

    24 6 Отговор
    Както е толкова хубаво еврото, защо Англия не го прие за своя валута?
    А като е толкова хубав ЕС, защо Англия го напусна?

    Коментиран от #90

    20:48 21.01.2026

  • 16 Има нема

    23 4 Отговор
    Може ли някой да ми обясни разумно какава е ползата за ОБИКНОВЕНИЯ българи от еврото? След това аз ще му изброя 11 щети от еврото за нас обикновените граждани на РБ.

    20:48 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 таксиджия 🚖

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Много смешно...само дете Румен Боташов е ваш агент 🇮🇱🇺🇲 Той е човекът на Тръмп в България. Титлата, която Костадин Костадинов си приписа.

    20:49 21.01.2026

  • 19 Реално

    24 6 Отговор
    Запази брошурките от супермаркетите днес и ги сравни с тези на 31.12.26. Цени - двойни, както всички страни приели еврото. Говорил съм с гърци, германци от преди 20 г. Всички съжаляват. Т

    20:50 21.01.2026

  • 20 Да питам другарите от FT:

    19 5 Отговор
    Защо Британия не прие еврото и даже се изсули от гейсъюза??? Толкова много дивиденти щеше да получи! А?

    20:50 21.01.2026

  • 21 80%

    28 5 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“  във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му.

    20:51 21.01.2026

  • 22 Последния Софиянец

    23 5 Отговор
    Еврото е временно явление като Райхсмарката.Левът е вечен.

    20:52 21.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Делю Хайдутин

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "хи хи":

    Еврото носи ползи ако го имаш.

    20:52 21.01.2026

  • 25 Еврото идва

    21 4 Отговор
    Назовете само един дивидент за обикновения българин.

    Коментиран от #36

    20:52 21.01.2026

  • 26 Ицо

    5 15 Отговор
    Има ли копейки тук?

    20:54 21.01.2026

  • 27 Анонимен

    20 3 Отговор
    Хем БНБ просто копирало, хем нормата за резервите бе по-висока. Хем нищо не решавали, хем все пак имаше различни решения. А сега и това не решаваме. Гласът, който сме били получавали, е чисто фиктивен; не само, че е нищожен, ами даже няма право да участва във всички гласувания.
    А дано не разбираме защо БНБ държеше по-високи изисквания към банките.

    20:54 21.01.2026

  • 28 Феникс

    21 4 Отговор
    Нищо хубаво няма да донесе този сатанински символ , най много да ни фалират и после да ни сложат намордника наречен електронно евро! Нашите лумпени избраха най лошият момент, когато започва тотана икономическа война между ЕС и САЩ!

    20:55 21.01.2026

  • 29 Уса

    14 3 Отговор
    Нали предсказваха за Британия,как щяла да пропадне без еврото а те си вдигнаха отново лирата на крака и са напред,като изключим проблема с ислямизацията,но тоя проблем беше им натресен от същия калпав ЕС

    20:55 21.01.2026

  • 30 Ползата

    18 5 Отговор
    Основната полза е, че ЕЦБ открадна 70 милиарда, два тона злато и още 1,2 милиарда за вход. А тези милиарди, които ще се освободят от задължителните резерви на банките, ще предизвикат взривно увеличаване на инфлацията, защото нямат никакво покритие в реални стоки. А най-гадното е в самия механизъм на емисия на еврото, кoятo e caмo кaтo зaeм cрeщу чacтeн крeдит. Зaтoвa цялaтa принaдeнa cтoйнocт ce прeвръщa в дълг към EЦБ, кoeтo прoдaвa вcичкo, ocвeн тoвa кoeтo вeчe e cъщecтвувaлo в Бългaрия нa EЦБ. Имoти, зeмя, чoвeшки рecурc cлeд изтичaнeтo нa първoнaчaлнитe oблигaции cтaвa coбcтвeнocт нa EЦБ. Caмo Гeрмaния имa прaвo нa вeтo в EЦБ, и caмo тя нe e зaceгнaтa.

    Примeр: aкo cтрoим къщa зa 200 хиляди и я прoдaдeм зa 250 х. Тo 50 х трябвa дa дoйдaт кaтo eмиcия, тe трябвa дa ce издaдaт. Купувaчa иcкa крeдит oт бaнкaтa, 50 х ce eмитирaт кaтo дълг, т.e. cрeщу aктиви нa бaнкaтa, дa рeчeм кaтo 50 х идeaлнa чacт нa cъщaтa къщa. Тaкa 50 х ca coбcтвeнocт нa EЦБ. Кoгaтo принaдeнaтa cтoйнocт изрaбoтeнa oт бългaритe cтaнe cъпocтaвимa c нaличнoтo имущecтвo, EЦБ нaлaгa уcлoвия, пoлитичecки включитeлнo, зa рaзпрoдaжбa. Иcпaния e типичeн примeр. Имa рaзбирa ce и лихви. Eдинcтвeният нaчин зa излизaнe e, дa нe ce влизa. Зaтoвa Пoлшa, Чeхия и Унгaрия oткaзaхa зa рaзликa oт Бългaрия.

    20:55 21.01.2026

  • 31 Факт

    17 6 Отговор
    Цените на всичко станаха двойни и тройни! Аз спрях да пазарувам каквото и да е, минах на диета по съвет на мой познат грък, който ми обясни каква инфлация ни чака. Гърците опитаха да излязат от капана преди няколко години, но и им спряха банкоматите, заплатите, всичко и ги притиснаха да си мълчат

    20:58 21.01.2026

  • 32 Копейки вече сте безполезни.

    9 12 Отговор
    Разкарайте се.

    Коментиран от #38

    20:59 21.01.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 6 Отговор
    € е Схема Понци в най-често вид ❗
    ЕЦБ, Бундесбанк, Франция са до шията в дългове и все гледат да прилапат малко чужди активи, за да удължат агонията си представяйки се за благодетели и вкарвайки измамените в Райските градини❗

    Коментиран от #37, #43, #50

    21:02 21.01.2026

  • 34 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    5 6 Отговор
    Привет , изпълзе ли от землянката ?!🤭 Или не можеш да смогнеш с Ник-овете..

    21:02 21.01.2026

  • 35 Да уе...

    9 4 Отговор
    Основното предимство което носи ьеврейското изобретение : закръгляване на цените - нагоре разбила се...

    21:02 21.01.2026

  • 36 Рада Дълбоката евродепутат:

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Еврото идва":

    Вземам огромна заплата в евро и понасям курсови загуби, като се връщам в България!😂

    21:03 21.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Копейки вече сте безполезни.":

    А ти си като диригента на оркестъра на "Титаник" ❗

    21:04 21.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Намерения ,

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бай мягкий , намерения ... 😁🤭

    Коментиран от #55

    21:05 21.01.2026

  • 41 Полоков

    6 12 Отговор
    Да четат и да се образоват всички пропаднали копейкаджии начело с мангустата копейкин и цоМчо. Да превалутират в рубли и да се изнасят за руския мир

    21:05 21.01.2026

  • 42 Финейшъл таймс а? ....

    7 6 Отговор
    Ама го изтъкнал Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика, мозъчен тръст, базиран в София. "Това ни приближава с една крачка до това да бъдем в сърцето на ЕС"....

    Коментиран от #56

    21:05 21.01.2026

  • 43 От редакцията

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Оплачи се на арменският поп.

    21:06 21.01.2026

  • 44 ДрайвингПлежър

    13 9 Отговор
    По-глупава и брутална пропаганда трудно може да има!

    Хайде - седя и гледам как БНБ чертае политиките на ЕЦБ!
    Сигурно не ги пускат през централния вход даже ми влизат през товарния, но иначе чертаели!

    Единствения бонус до сега е изнервени касиерки и клиенти и ежедневен ръст на цените... А ТОВА Е НАЙ-МАЛКОТО, изчакайте първата по-голяма икономическа криза (неминуемо, те са циклични), за да разберете ква глупост е отказа от лева!

    Коментиран от #49

    21:06 21.01.2026

  • 45 ежко

    10 4 Отговор
    БНБ трябва да се редуцира до един директор с две секретарки, отговарящи за юбилейни монети и отдени!Гуверньора-да се изгони!Вече всичко ще се командва от ЕЦБ -за какво да храним един куп нищоправещи бюрократи?

    21:07 21.01.2026

  • 46 Да ви е.а

    15 6 Отговор
    тоя дето е писал статията трябва да е голям идиот

    Коментиран от #62

    21:08 21.01.2026

  • 47 Пороминов

    6 12 Отговор
    Галете ми см.око копейкаджии. Да живее еврото,проста измет балканска. До един се изселвайте в москва.

    21:08 21.01.2026

  • 48 Финейшъл таймс а? ..

    8 6 Отговор
    пишел британският вестник ? ..... А пише ли колко им е платено за да го напишат на 101 страница ? изтъкнал го изтъкнало Ясен Георгиев

    21:08 21.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Еврозона

    10 7 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро)
    1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и345 милиарда.
    2. Италия: 3 131 млрд. €
    3. Германия: 2 554 млрд. €
    4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда.
    5. Белгия: 670 млрд. €
    6. Нидерландия: 493 млрд. €
    7. Гърция: 366 млрд. €
    8. Австрия: 308 млрд. €
    9. Португалия: 294 млрд. €
    10. Финландия: 245 млрд. €

    Коментиран от #58, #84, #94

    21:09 21.01.2026

  • 51 Механик

    12 6 Отговор
    Оооо, да! Дивидентите ги усещаме все по-силно. Особено като плащаме сметки. Дивиденти, дивиденти...

    Коментиран от #60

    21:09 21.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 "мозъчен тръст" , базиран в София

    6 4 Отговор
    И изтъквача Ясен Георгиев..... олеееее....

    21:10 21.01.2026

  • 54 Копаров

    6 6 Отговор
    Слава на еврото измет рубладжийска. Да ви копат в черен окоп и да ви зариват в рубли. Хахаха

    Коментиран от #65

    21:10 21.01.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 6 Отговор

    До коментар #40 от "Намерения ,":

    Намеренията са на БАНКСТЕРИТЕ от ЕЦБ и никак не са добри за нас❗
    А те само ни дават ОБЕЩАНИЯ, които много добре знаят, че НЯМА да изпълнят❗
    За Т.Ъ.П.ите ПО ПЕЙКИ ще припомня един цитат който по обясними причини НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ГО КАЖЕ ИЛИ НАПИШЕ:

    " Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"

    Казал го е някакъв си Ротшилд 😉
    Е, дадоха му и нашите пари❗

    21:10 21.01.2026

  • 56 Доктор смърт

    9 4 Отговор

    До коментар #42 от "Финейшъл таймс а? ....":

    Добре, че сме в сърцето на ЕС. Надявам се да го докараме до масивен инфаркт и да се спомине.

    21:11 21.01.2026

  • 57 Тити

    12 5 Отговор
    Когато една страна няма икономика никаква валута не можете да я спаси.

    21:11 21.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Четейки "истинска медия", имайте

    6 5 Отговор
    предвид, че винаги обслужва тези които не ви мислят доброто. Както винаги до сега! Независимо от фенси названието и, - като наприер Financial Times. И за никакъв "анализ" не става дума.
    По-добре изгредайте видеото с истински анализатор и икономист, като Алекс Крейнър в канала Commodity Culture в ютюб!!!
    В последните минути на видеото става дума за еврото и паунда!

    21:12 21.01.2026

  • 60 Пак аз

    6 8 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    Още малко, още малко.Слес 10 дни като отидеш в магазина и попиташ това колко струва ще ти отговарят-3 евро, 4, евро... Навсякъде до като си жив ще чуваш евро, евро, евро😁🤣🤪

    Коментиран от #81

    21:12 21.01.2026

  • 61 без участието на София....

    6 5 Отговор
    А сега със участието на София.....и съвсем ще цъфне Европата. Ама от всякъде

    Коментиран от #71

    21:12 21.01.2026

  • 62 мдаааа

    6 5 Отговор

    До коментар #46 от "Да ви е.а":

    Ако приемем , че си част от ТАСС, много си прав ..

    21:13 21.01.2026

  • 63 Копейки,

    6 5 Отговор
    Професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    Коментиран от #88

    21:14 21.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Копаров":

    Внимавай какво си пожелаваш❗

    21:15 21.01.2026

  • 66 Направо ще се спукаме

    3 4 Отговор
    От влияние върху вземането на решения..... ще ги отвеем с гениални решения...

    21:15 21.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Тоцуманов

    5 3 Отговор
    Слава на еврото копейки. Черен окоп да ви копат и да ви зариват с рубли.

    21:17 21.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ДрайвингПлежър

    0 6 Отговор

    До коментар #49 от "Йовкович":

    От години си управлявам финансиите доста успешно... мен кризата ще ме удари слабо!
    Без да съм от единия процент ще я преживея с него! Глупаците, които мислите че еврото ви е направило европейци и ви е направило богато ще учите по трудния начин! На мен ми е през крачола!

    Коментиран от #75

    21:19 21.01.2026

  • 71 Мъка русофилска

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "без участието на София....":

    МЪКА.

    21:19 21.01.2026

  • 72 Само да питам

    3 4 Отговор
    Тези олигофрении, Финейшъл таймс как ги е получила от тоя Ясен Георгиев (мозъчният тръст) ? Фактура издала ли е медията и на чие име ? ...

    Коментиран от #76

    21:19 21.01.2026

  • 73 Николаев

    5 3 Отговор
    Копейките трябва да знаят че като запълнят окопа, ще ги зариват с милиони рубли на стойност 0.99 евро цента.

    21:20 21.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Толумбов

    5 2 Отговор

    До коментар #70 от "ДрайвингПлежър":

    Прави като вятъра просяк. Слава на еврото.

    21:21 21.01.2026

  • 76 Пепи Волгата

    5 4 Отговор

    До коментар #72 от "Само да питам":

    Фактурата е на името на Костя Копанарски.

    21:21 21.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Борисович

    6 3 Отговор

    До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тихо пут.лерастки имп.отент трав.ерс.

    Коментиран от #82

    21:22 21.01.2026

  • 79 Павету

    2 0 Отговор
    вибраторите поефтиняха, само това... другото е нагоре!!!!!

    21:22 21.01.2026

  • 80 Ундердог

    2 2 Отговор
    Ясно е, че някои ще се облажат. Да му мислиме ние, останалите!

    21:25 21.01.2026

  • 81 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Пак аз":

    Опита се нещо да ме засегнеш ли? Ми, не ти се получи.
    Ще ида в магазина и ще ми кажат "евро". И кво? Ще си платя с евро. Ще си платя, защото имам бизнес и имам пари. Не искам еврото но сега ми е НАЛОЖЕНО като платежно средство. Когато дойдеш с колата си (съмнявам се да имаш такова нещо), ти ще ми платиш в ЕВРО. И аз ще имам ЕВРО. И когато ида да си платя сметката на касата, аз ще си платя. А ти евролюбецо ще седиш пред магазина и ще гледаш как изкарвам пълната количка.
    Ама вие тия неща не ги схващате. Аз с ъм за ЛЕВ-а, зашото той е моята валута и независимост. А ти и с еврото ще си гладен и покъсан до контейнерите за смет.

    21:25 21.01.2026

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Борисович":

    Не ти е лесно да си Т.Ъ.П.❗

    Еврото НЯМА НИЩО ОБЩО С РУСИЯ И ПУТИН❗
    Ама ТЪлПИТЕ ПО ПЕЙКИ откъде да разберете това, за да разбереш ЕДНО НЕЩО - трябва да имаш ДРУГО НЕЩО между ушите ‼️

    21:26 21.01.2026

  • 83 Ясен Георгиев (мозъчният тръст)

    2 4 Отговор
    базиран бил в България ама някъде в Карлуково. А пък Финейшъл таймс играе в случая директно ролята на Карлуково нюз с подобни публикации ако въобще съществуват впрочем щото и това малко ме съмнява

    21:26 21.01.2026

  • 84 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Еврозона":

    Кога ще ги стигнем италианците

    21:28 21.01.2026

  • 85 хаха🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    тоя влак с референдумите замина вече, изпуснахме го, край 🤣🤣🤣

    21:29 21.01.2026

  • 86 Олеееее....

    4 3 Отговор
    Financial Times: Влизането в еврозоната носи много дивиденти на България и за това Великобритания драснахме с 200 че да не станем с девиденти като България

    21:29 21.01.2026

  • 87 Христо Христов

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    Адмирации, ватенка!
    Разбираш от банково дело, икономика, финанси, отбрана, водене на бойни действия... Енциклопедична личност!
    Радьев ще се види в чудо на каква позиция да те назначи... 😀

    21:29 21.01.2026

  • 88 Дивиденти с главно Дъ

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Копейки,":

    Изтрийте бавните тролчета, да не ви падне сайта. Пак. Това няма да ви донесе много дивиденти.

    21:31 21.01.2026

  • 89 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Референдум в ЕС дали Германия да си вземе обратно изконните си земи в Източна Прусия-Кьонингсберг (Калининград) !

    21:32 21.01.2026

  • 90 Кой си ти

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Ти ходил ли си въобще във Великопакистания ?!?!
    Тази пиратска бивша империя е на приключнане.

    21:33 21.01.2026

  • 91 БеГемот

    3 2 Отговор
    Хихихи....как ме кефят истериците със зелените коментари....алооо плебса свърши вече ....вече сме в Европа ....не в копейкостан .....сега ще заколим и двете прасета ....и толкуз....

    21:42 21.01.2026

  • 92 И на тоя Ясен Георгиев-мозъчният тръст

    1 0 Отговор
    дето базиран бил в България, някъде около Карлуково за кво му е да пише на Финейшъл таймс а после пък да го преписва Фокус и препечатва Факти? А де?

    21:44 21.01.2026

  • 93 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор
    ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ОТ ПРИМЕРНИЯ СПИСЪК НА МИЛИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

    РАЗДАЙТЕ ОТ ДЕСЯТЪКА СИ ДОКАТО НЕ Е КЪСНО, НИКОЙ НИЩО
    НЕ Е ВЗЕЛ СЪС СЕБЕ СИ ОТВЪД ТОЗИ СВЯТ

    „Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме, никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен, а абсолютно свободен процес.”

    Петър Дънов – Учителя /Българският Учител/

    21:52 21.01.2026

  • 94 Знаеш ли кои държави

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Еврозона":

    нямат дългове - Африканските държави или пък такива, които са отхвърлени от света като Северна Корея. А Защо нямат дългове- защото няма кой да им даде. .😁

    21:52 21.01.2026

  • 95 ПП Де Бил

    0 1 Отговор
    Добре че беше Бойко да ни вкара в еврозоната

    21:52 21.01.2026

  • 96 Олеееее.... мозъчният ...

    2 0 Отговор
    Институт за икономическа политика • България • 1463 София • ул. Цар Асен 88, ет. 3, ап. 5

    21:54 21.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Да ви го....ту-туууу

    0 0 Отговор
    И на НПО-та-та с по един човек и на соросо-хибридниците .... мозъчен тръст а?

    22:00 21.01.2026