Financial Times: Влизането в еврозоната носи много дивиденти на България

Приемането на еврото от България е резултат от дългосрочна икономическа и институционална логика, която надхвърля чисто техническите аргументи за валутния риск, пише британският вестник Financial Times в анализ, посветен на присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г., пише Фокус.
В него се посочва, че валутният борд силно е ограничавал ролята на БНБ, която в продължение на десетилетия е следвала автоматично паричната политика на Бундесбанк, а след това и на Европейската централна банка (ЕЦБ), без да има влияние върху вземането на решения.
С членството в еврозоната България вече участва пряко в управлението на паричната политика чрез представителството си в Управителния съвет на ЕЦБ, подчертава Financial Times. Изданието отбелязва, че приемането на еврото не означава загуба на суверенитет, а напротив – придобиване на глас при вземането на решения, които така или иначе я засягат.
В публикацията се посочва, че членството в еврозоната ще донесе и преки икономически ползи.
По-конкретно, България получава правото да участва в решенията по паричната политика: представител на националната централна банка вече има право на глас в Управителния съвет на Европейската централна банка. Преди това паричната политика по същество се определяше във Франкфурт, без участието на София.
Според изданието, членството в еврозоната би трябвало да има положителен ефект и върху реалната икономика. Еврото би могло да увеличи доверието на международните инвеститори в страната, а новите регулации в банковия сектор биха могли да направят кредитирането по-евтино и по-достъпно. Задължителната резервна норма за банките вече е намалена от 12% на 1%, което при равни други условия освобождава допълнителен капитал за кредитиране на домакинства и предприятия. Освен това, Българската народна банка и ЕЦБ сега съвместно служат като кредитори от последна инстанция, което според FT би могло да увеличи апетита за риск на банките.
Financial Times отбелязва, че рейтинговите агенции вече са повишили суверенните рейтинги на България след официалното решение за присъединяване към еврозоната, като отбелязват възможността за по-нататъшни подобрения с укрепването на институционалната среда. Засиленият интерес на инвеститорите се отразява и на фондовия пазар: българският фондов индекс се е повишил с над 20% от началото на януари, превръщайки се в един от най-бързо развиващите се в света.
В същото време FT подчертава, че в страната остава значителна съпротива срещу еврото. Критиците посочват, че валутният риск вече е бил елиминиран, а икономическата политика е била тясно обвързана с решенията на ЕЦБ. Така че стандартният аргумент в полза на присъединяването към валутен съюз – премахване на валутния риск – вече не е приложим. Бившият президент Румен Радев, който подаде оставка преди дни от президентския пост, също изрази скептицизъм относно решението за приемане на еврото.
Влизането на България в еврозоната идва точно една година, след като страната беше включена в общоевропейската Шенгенска зона за свободно пътуване без граници. Достигането на тези два етапа само за 12 месеца създаде усещане за реален напредък по пътя на България към пълната европейска интеграция.
С оглед на засилването на операциите на Русия за влияние след нахлуването в Украйна и постоянния риск от избухване на търговските войни, откакто президентът Доналд Тръмп си върна Белия дом, анализаторите смятат, че по-дълбоките връзки с ЕС не биха могли да дойдат в по-подходящ момент.
"Напускането на еврото е много сложно и никога преди не е било справедливо, така че членството в еврозоната е реален сигнал за ангажираност към европейския проект“, изтъкна Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика, мозъчен тръст, базиран в София.
"Това ни приближава с една крачка до това да бъдем в сърцето на ЕС".
Financial Times: Влизането в еврозоната носи много дивиденти на България
21 Януари, 2026
Валутният борд силно ограничаваше ролята на БНБ, която в продължение на десетилетия следва автоматично паричната политика на Бундесбанк, а след това и на Европейската централна банка, без да има влияние върху вземането на решения
1 Факт
20:43 21.01.2026
2 хи хи
Коментиран от #24
20:43 21.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #40
20:44 21.01.2026
4 Спецназ
ЗНАЧИ тия 11% освободени резерв, банките могат свободно да ги раздават за
кредити включително и на лоши такива.
В същото време в трезорите им ще има 1 пачка евро по 10- тачки и една торба центове!
Да ви П.кам на Резерва, Баце!
Коментиран от #87
20:44 21.01.2026
5 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #85, #89
20:44 21.01.2026
6 иван костов
20:44 21.01.2026
7 НАКАРАЙТЕ ТРЪМП
20:44 21.01.2026
8 бай тикван чекмеджарски: така е
общ поръчкари и чекмеджари
20:45 21.01.2026
9 Ухааааа
- подстрижка 15 евро
- пазар зарзават - 40 евро
- сметки - до небесата
Яко дивиденти 😆
20:45 21.01.2026
10 Владимир Путин, президент
С Румбата вече обмисляме излизане на България от ЕС и еврозоната, въвеждане на Руплата, връщане на МОЧА в тройно по-бoльшой размер, задължителен руски в училищата, руска РТ1 в ефира и всички на фронта таварищи ......😁
Коментиран от #18
20:46 21.01.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а и още няколко страни в ЕсеС не искат да чуят за ЗАтРИВАНЕ на собствената си валута 🤔❗
20:47 21.01.2026
12 Да бе
20:47 21.01.2026
13 преминаващ
20:48 21.01.2026
14 за какво ви трябваше
20:48 21.01.2026
15 Ами
А като е толкова хубав ЕС, защо Англия го напусна?
Коментиран от #90
20:48 21.01.2026
16 Има нема
20:48 21.01.2026
18 таксиджия 🚖
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Много смешно...само дете Румен Боташов е ваш агент 🇮🇱🇺🇲 Той е човекът на Тръмп в България. Титлата, която Костадин Костадинов си приписа.
20:49 21.01.2026
19 Реално
20:50 21.01.2026
20 Да питам другарите от FT:
20:50 21.01.2026
21 80%
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“ във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?
Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му.
20:51 21.01.2026
22 Последния Софиянец
20:52 21.01.2026
24 Делю Хайдутин
До коментар #2 от "хи хи":Еврото носи ползи ако го имаш.
20:52 21.01.2026
25 Еврото идва
Коментиран от #36
20:52 21.01.2026
26 Ицо
20:54 21.01.2026
27 Анонимен
А дано не разбираме защо БНБ държеше по-високи изисквания към банките.
20:54 21.01.2026
28 Феникс
20:55 21.01.2026
29 Уса
20:55 21.01.2026
30 Ползата
Примeр: aкo cтрoим къщa зa 200 хиляди и я прoдaдeм зa 250 х. Тo 50 х трябвa дa дoйдaт кaтo eмиcия, тe трябвa дa ce издaдaт. Купувaчa иcкa крeдит oт бaнкaтa, 50 х ce eмитирaт кaтo дълг, т.e. cрeщу aктиви нa бaнкaтa, дa рeчeм кaтo 50 х идeaлнa чacт нa cъщaтa къщa. Тaкa 50 х ca coбcтвeнocт нa EЦБ. Кoгaтo принaдeнaтa cтoйнocт изрaбoтeнa oт бългaритe cтaнe cъпocтaвимa c нaличнoтo имущecтвo, EЦБ нaлaгa уcлoвия, пoлитичecки включитeлнo, зa рaзпрoдaжбa. Иcпaния e типичeн примeр. Имa рaзбирa ce и лихви. Eдинcтвeният нaчин зa излизaнe e, дa нe ce влизa. Зaтoвa Пoлшa, Чeхия и Унгaрия oткaзaхa зa рaзликa oт Бългaрия.
20:55 21.01.2026
31 Факт
20:58 21.01.2026
32 Копейки вече сте безполезни.
Коментиран от #38
20:59 21.01.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЕЦБ, Бундесбанк, Франция са до шията в дългове и все гледат да прилапат малко чужди активи, за да удължат агонията си представяйки се за благодетели и вкарвайки измамените в Райските градини❗
Коментиран от #37, #43, #50
21:02 21.01.2026
34 БАЙ Х@ЙМАНЕ
21:02 21.01.2026
35 Да уе...
21:02 21.01.2026
36 Рада Дълбоката евродепутат:
До коментар #25 от "Еврото идва":Вземам огромна заплата в евро и понасям курсови загуби, като се връщам в България!😂
21:03 21.01.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Копейки вече сте безполезни.":А ти си като диригента на оркестъра на "Титаник" ❗
21:04 21.01.2026
40 Намерения ,
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Бай мягкий , намерения ... 😁🤭
Коментиран от #55
21:05 21.01.2026
41 Полоков
21:05 21.01.2026
42 Финейшъл таймс а? ....
Коментиран от #56
21:05 21.01.2026
43 От редакцията
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Оплачи се на арменският поп.
21:06 21.01.2026
44 ДрайвингПлежър
Хайде - седя и гледам как БНБ чертае политиките на ЕЦБ!
Сигурно не ги пускат през централния вход даже ми влизат през товарния, но иначе чертаели!
Единствения бонус до сега е изнервени касиерки и клиенти и ежедневен ръст на цените... А ТОВА Е НАЙ-МАЛКОТО, изчакайте първата по-голяма икономическа криза (неминуемо, те са циклични), за да разберете ква глупост е отказа от лева!
Коментиран от #49
21:06 21.01.2026
45 ежко
21:07 21.01.2026
46 Да ви е.а
Коментиран от #62
21:08 21.01.2026
47 Пороминов
21:08 21.01.2026
48 Финейшъл таймс а? ..
21:08 21.01.2026
50 Еврозона
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро)
1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и345 милиарда.
2. Италия: 3 131 млрд. €
3. Германия: 2 554 млрд. €
4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда.
5. Белгия: 670 млрд. €
6. Нидерландия: 493 млрд. €
7. Гърция: 366 млрд. €
8. Австрия: 308 млрд. €
9. Португалия: 294 млрд. €
10. Финландия: 245 млрд. €
Коментиран от #58, #84, #94
21:09 21.01.2026
51 Механик
Коментиран от #60
21:09 21.01.2026
53 "мозъчен тръст" , базиран в София
21:10 21.01.2026
54 Копаров
Коментиран от #65
21:10 21.01.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Намерения ,":Намеренията са на БАНКСТЕРИТЕ от ЕЦБ и никак не са добри за нас❗
А те само ни дават ОБЕЩАНИЯ, които много добре знаят, че НЯМА да изпълнят❗
За Т.Ъ.П.ите ПО ПЕЙКИ ще припомня един цитат който по обясними причини НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ГО КАЖЕ ИЛИ НАПИШЕ:
" Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
Казал го е някакъв си Ротшилд 😉
Е, дадоха му и нашите пари❗
21:10 21.01.2026
56 Доктор смърт
До коментар #42 от "Финейшъл таймс а? ....":Добре, че сме в сърцето на ЕС. Надявам се да го докараме до масивен инфаркт и да се спомине.
21:11 21.01.2026
57 Тити
21:11 21.01.2026
59 Четейки "истинска медия", имайте
По-добре изгредайте видеото с истински анализатор и икономист, като Алекс Крейнър в канала Commodity Culture в ютюб!!!
В последните минути на видеото става дума за еврото и паунда!
21:12 21.01.2026
60 Пак аз
До коментар #51 от "Механик":Още малко, още малко.Слес 10 дни като отидеш в магазина и попиташ това колко струва ще ти отговарят-3 евро, 4, евро... Навсякъде до като си жив ще чуваш евро, евро, евро😁🤣🤪
Коментиран от #81
21:12 21.01.2026
61 без участието на София....
Коментиран от #71
21:12 21.01.2026
62 мдаааа
До коментар #46 от "Да ви е.а":Ако приемем , че си част от ТАСС, много си прав ..
21:13 21.01.2026
63 Копейки,
Коментиран от #88
21:14 21.01.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "Копаров":Внимавай какво си пожелаваш❗
21:15 21.01.2026
66 Направо ще се спукаме
21:15 21.01.2026
68 Тоцуманов
21:17 21.01.2026
70 ДрайвингПлежър
До коментар #49 от "Йовкович":От години си управлявам финансиите доста успешно... мен кризата ще ме удари слабо!
Без да съм от единия процент ще я преживея с него! Глупаците, които мислите че еврото ви е направило европейци и ви е направило богато ще учите по трудния начин! На мен ми е през крачола!
Коментиран от #75
21:19 21.01.2026
71 Мъка русофилска
До коментар #61 от "без участието на София....":МЪКА.
21:19 21.01.2026
72 Само да питам
Коментиран от #76
21:19 21.01.2026
73 Николаев
21:20 21.01.2026
75 Толумбов
До коментар #70 от "ДрайвингПлежър":Прави като вятъра просяк. Слава на еврото.
21:21 21.01.2026
76 Пепи Волгата
До коментар #72 от "Само да питам":Фактурата е на името на Костя Копанарски.
21:21 21.01.2026
78 Борисович
До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тихо пут.лерастки имп.отент трав.ерс.
Коментиран от #82
21:22 21.01.2026
79 Павету
21:22 21.01.2026
80 Ундердог
21:25 21.01.2026
81 Механик
До коментар #60 от "Пак аз":Опита се нещо да ме засегнеш ли? Ми, не ти се получи.
Ще ида в магазина и ще ми кажат "евро". И кво? Ще си платя с евро. Ще си платя, защото имам бизнес и имам пари. Не искам еврото но сега ми е НАЛОЖЕНО като платежно средство. Когато дойдеш с колата си (съмнявам се да имаш такова нещо), ти ще ми платиш в ЕВРО. И аз ще имам ЕВРО. И когато ида да си платя сметката на касата, аз ще си платя. А ти евролюбецо ще седиш пред магазина и ще гледаш как изкарвам пълната количка.
Ама вие тия неща не ги схващате. Аз с ъм за ЛЕВ-а, зашото той е моята валута и независимост. А ти и с еврото ще си гладен и покъсан до контейнерите за смет.
21:25 21.01.2026
82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #78 от "Борисович":Не ти е лесно да си Т.Ъ.П.❗
Еврото НЯМА НИЩО ОБЩО С РУСИЯ И ПУТИН❗
Ама ТЪлПИТЕ ПО ПЕЙКИ откъде да разберете това, за да разбереш ЕДНО НЕЩО - трябва да имаш ДРУГО НЕЩО между ушите ‼️
21:26 21.01.2026
83 Ясен Георгиев (мозъчният тръст)
21:26 21.01.2026
84 Шопо
До коментар #50 от "Еврозона":Кога ще ги стигнем италианците
21:28 21.01.2026
85 хаха🤣
До коментар #5 от "Шопо":тоя влак с референдумите замина вече, изпуснахме го, край 🤣🤣🤣
21:29 21.01.2026
86 Олеееее....
21:29 21.01.2026
87 Христо Христов
До коментар #4 от "Спецназ":Адмирации, ватенка!
Разбираш от банково дело, икономика, финанси, отбрана, водене на бойни действия... Енциклопедична личност!
Радьев ще се види в чудо на каква позиция да те назначи... 😀
21:29 21.01.2026
88 Дивиденти с главно Дъ
До коментар #63 от "Копейки,":Изтрийте бавните тролчета, да не ви падне сайта. Пак. Това няма да ви донесе много дивиденти.
21:31 21.01.2026
89 Българин
До коментар #5 от "Шопо":Референдум в ЕС дали Германия да си вземе обратно изконните си земи в Източна Прусия-Кьонингсберг (Калининград) !
21:32 21.01.2026
90 Кой си ти
До коментар #15 от "Ами":Ти ходил ли си въобще във Великопакистания ?!?!
Тази пиратска бивша империя е на приключнане.
21:33 21.01.2026
91 БеГемот
21:42 21.01.2026
92 И на тоя Ясен Георгиев-мозъчният тръст
21:44 21.01.2026
93 Я да започнем отначало
РАЗДАЙТЕ ОТ ДЕСЯТЪКА СИ ДОКАТО НЕ Е КЪСНО, НИКОЙ НИЩО
НЕ Е ВЗЕЛ СЪС СЕБЕ СИ ОТВЪД ТОЗИ СВЯТ
„Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме, никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен, а абсолютно свободен процес.”
Петър Дънов – Учителя /Българският Учител/
21:52 21.01.2026
94 Знаеш ли кои държави
До коментар #50 от "Еврозона":нямат дългове - Африканските държави или пък такива, които са отхвърлени от света като Северна Корея. А Защо нямат дългове- защото няма кой да им даде. .😁
21:52 21.01.2026
95 ПП Де Бил
21:52 21.01.2026
96 Олеееее.... мозъчният ...
21:54 21.01.2026
100 Да ви го....ту-туууу
22:00 21.01.2026