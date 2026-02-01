Докладчикът на ЕП: Албания може да постигне членство в Европейския съюз до 2029 г.

Докладчикът за Албания на Европейския парламент Андреас Шидер заяви в албанския град Вльора вчера, че интеграцията на Албания в Европейския съюз може да бъде постигната в рамките на настоящото десетилетие, предаде АТА, цитирана от БТА.
По думите му, ако албанският парламент и правителство запазят този ритъм на прилагане на реформите, членството в ЕС може да бъде постигнато в мандата на настоящия Европейски парламент, който изтича в края на 2029 г.
Той участва във форума "Още няколко стъпки към ЕС", организиран от албанския посланик в Австрия Фате Веляй и с участието на посланиците на ЕС, акредитирани в Албания, и на албанския министър на външните работи Елиса Спиропали.
Шидер каза, че Европа ще бъде цялостна едва когато целите Западни Балкани, и в частност Албания, бъдат част от нея.
"Европейският съюз остава най-големият политически проект в историята", подчерта австрийският евродепутат.
"Откакто получи статут на кандидатка, Албания естествено се ангажира да постига бърз напредък и да прилага реформи", посочи докладчикът, като добави, че интеграцията в ЕС ще подобри качеството на живот на гражданите.
"Отвъд техническите аспекти, отнасящи се до съдебната система, икономическата модернизация, публичната администрация, повишената медийна прозрачност, образованието и други сфери, членството в ЕС носи на гражданите, особено на младите хора, по-висок стандарт на живот, като същевременно включва ползи, предизвикателства и отговорности във всички сектори", добави Шидер.
Той изтъкна, че евроинтеграцията е проект на цялото общество и всеки гражданин трябва да бъде ангажиран с него.
"Интеграцията в ЕС не е само правителствен проект, но и проект на цялото общество: бизнес, работници, ученици, студенти, учени и всеки гражданин. Всеки трябва да се включи в това начинание. Това беше мечта през 1990-те години и ние в Австрия споделяхме тази мечта още преди да се присъединим към ЕС. Сега виждам същата мечта в Албания", каза Шидер.
"Вярвам, че разширяването не е само усилие от страна на Албания, но и възможност за целия Европейски съюз", изтъкна още докладчикът на ЕП.
1 Вучич
Коментиран от #5, #20
13:31 01.02.2026
2 татунчо 🍌
Коментиран от #6
13:31 01.02.2026
3 Ура,,Ура
13:31 01.02.2026
4 Лицемерни 60клуци
13:33 01.02.2026
5 ха-ха 😝
До коментар #1 от "Вучич":Шиптърите ще изпреварят и наш зелений 🦜.
13:35 01.02.2026
6 Коуега
До коментар #2 от "татунчо 🍌":Ако Путин остави Украйна като самостоятелна държава в договора след СВО, Украйна ще е в Европа по най-бързият начин, а Зеленски ако е жив, ще е на ръководен пост,както и тези около него.Стой та гледай цирк.
Коментиран от #19
13:36 01.02.2026
7 Даже
13:39 01.02.2026
8 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
13:41 01.02.2026
9 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
13:41 01.02.2026
10 Надъхан капейчо 🤩🤡
Коментиран от #22
13:41 01.02.2026
11 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #16
13:41 01.02.2026
12 Подправения кантар
13:42 01.02.2026
13 Комита
13:44 01.02.2026
14 Перо
Коментиран от #29, #30
13:44 01.02.2026
15 Варна 3
13:46 01.02.2026
16 Ха-ха
До коментар #11 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #23, #24
13:48 01.02.2026
17 Последния Софиянец
13:49 01.02.2026
18 Хахахаха
13:50 01.02.2026
19 татунчо 🍌
До коментар #6 от "Коуега":Времето ще покаже !
13:50 01.02.2026
20 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #1 от "Вучич":Проблем ли имате? Някога Сърбия ще си отиде.
13:50 01.02.2026
21 Хахахаха
13:50 01.02.2026
22 овч, 🐑
До коментар #10 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":Гледай да не ви кажат да се хвърлите в морето , че и това ще направите, само защото са ви казали ! 🦧
13:53 01.02.2026
25 Никой
13:58 01.02.2026
26 Олга
Коментиран от #28
14:13 01.02.2026
27 Смърфиета
14:30 01.02.2026
28 Смърфиета
До коментар #26 от "Олга":Те СА голямо ОПГ, но Олга чак сега се събудила.
14:32 01.02.2026
29 Смърфиета
До коментар #14 от "Перо":Нищо не знаеш за албанците, това ти го гарантирам директно.
Били сме се разбирали, ай стир!
14:34 01.02.2026
30 Смърфиета
До коментар #14 от "Перо":Ха, прочетох го до края. Не се прави на най-разтропаната кγρва!
14:36 01.02.2026