Докладчикът на ЕП: Албания може да постигне членство в Европейския съюз до 2029 г.

1 Февруари, 2026 13:28 640 30

Андреас Шидер каза, че Европа ще бъде цялостна едва когато целите Западни Балкани, и в частност Албания, бъдат част от нея

Докладчикът на ЕП: Албания може да постигне членство в Европейския съюз до 2029 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Докладчикът за Албания на Европейския парламент Андреас Шидер заяви в албанския град Вльора вчера, че интеграцията на Албания в Европейския съюз може да бъде постигната в рамките на настоящото десетилетие, предаде АТА, цитирана от БТА.

По думите му, ако албанският парламент и правителство запазят този ритъм на прилагане на реформите, членството в ЕС може да бъде постигнато в мандата на настоящия Европейски парламент, който изтича в края на 2029 г.

Той участва във форума "Още няколко стъпки към ЕС", организиран от албанския посланик в Австрия Фате Веляй и с участието на посланиците на ЕС, акредитирани в Албания, и на албанския министър на външните работи Елиса Спиропали.

Шидер каза, че Европа ще бъде цялостна едва когато целите Западни Балкани, и в частност Албания, бъдат част от нея.

"Европейският съюз остава най-големият политически проект в историята", подчерта австрийският евродепутат.

"Откакто получи статут на кандидатка, Албания естествено се ангажира да постига бърз напредък и да прилага реформи", посочи докладчикът, като добави, че интеграцията в ЕС ще подобри качеството на живот на гражданите.

"Отвъд техническите аспекти, отнасящи се до съдебната система, икономическата модернизация, публичната администрация, повишената медийна прозрачност, образованието и други сфери, членството в ЕС носи на гражданите, особено на младите хора, по-висок стандарт на живот, като същевременно включва ползи, предизвикателства и отговорности във всички сектори", добави Шидер.

Той изтъкна, че евроинтеграцията е проект на цялото общество и всеки гражданин трябва да бъде ангажиран с него.

"Интеграцията в ЕС не е само правителствен проект, но и проект на цялото общество: бизнес, работници, ученици, студенти, учени и всеки гражданин. Всеки трябва да се включи в това начинание. Това беше мечта през 1990-те години и ние в Австрия споделяхме тази мечта още преди да се присъединим към ЕС. Сега виждам същата мечта в Албания", каза Шидер.

"Вярвам, че разширяването не е само усилие от страна на Албания, но и възможност за целия Европейски съюз", изтъкна още докладчикът на ЕП.


  • 1 Вучич

    3 7 Отговор
    Путинее, памаги! Шиптърите па ни изпревариха!

    Коментиран от #5, #20

    13:31 01.02.2026

  • 2 татунчо 🍌

    6 2 Отговор
    Албанците може и да ги приемат в ЕС , а урките ще чакат на опашката дълги години , ако изобщо ги огрее някой ден ...

    Коментиран от #6

    13:31 01.02.2026

  • 3 Ура,,Ура

    9 3 Отговор
    До 2029 г. ЕС няма да го има бе пич. Какви са тези прогнози?

    13:31 01.02.2026

  • 4 Лицемерни 60клуци

    9 2 Отговор
    Нали я обявихте за терористична държава , когато искаха да правят Велика Албания? Каква Европа?...лицемерни 60клуци.

    13:33 01.02.2026

  • 5 ха-ха 😝

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вучич":

    Шиптърите ще изпреварят и наш зелений 🦜.

    13:35 01.02.2026

  • 6 Коуега

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "татунчо 🍌":

    Ако Путин остави Украйна като самостоятелна държава в договора след СВО, Украйна ще е в Европа по най-бързият начин, а Зеленски ако е жив, ще е на ръководен пост,както и тези около него.Стой та гледай цирк.

    Коментиран от #19

    13:36 01.02.2026

  • 7 Даже

    5 6 Отговор
    и Албания се развива по-бързо от Русия :)

    13:39 01.02.2026

  • 8 Подправения кантар

    3 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:41 01.02.2026

  • 9 Подправения кантар

    2 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:41 01.02.2026

  • 10 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 2 Отговор
    Нас никазаха че ЕС се разпада като сесесерето

    Коментиран от #22

    13:41 01.02.2026

  • 11 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #16

    13:41 01.02.2026

  • 12 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:42 01.02.2026

  • 13 Комита

    1 1 Отговор
    А Северна Македония ще влезе в Европа като част от Албания!!!

    13:44 01.02.2026

  • 14 Перо

    3 0 Отговор
    Ние винаги сме се разбирали по-добре с албанците за разлика от чугунените и измислени северномакедонци! Даже по соц. време нашата държава ги представляваше за някои страни, където нямаха посолства! И ще влезнат бързо в ЕС, поради липса на говорилня в парламента и другите структури, улесняващи взимането на решения! Наложително е да се справят с 2 вида престъпност: наркотрафик и проституция!

    Коментиран от #29, #30

    13:44 01.02.2026

  • 15 Варна 3

    1 0 Отговор
    Защо и Косово не стане заедно с Албания като член на ЕС? Или по-добрия начин е Косово да се присъеднини към Албания.

    13:46 01.02.2026

  • 16 Ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #23, #24

    13:48 01.02.2026

  • 17 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Големите държави си направиха собствен ЕС.При Урсула ще останат само Украйна, Сев Македония и Албания.

    13:49 01.02.2026

  • 18 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Ейййййй, много лош тоя ЕС. Всички с война ги вкарва в него еййй ужас. Никой не иска, а всички влизат в него.

    13:50 01.02.2026

  • 19 татунчо 🍌

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коуега":

    Времето ще покаже !

    13:50 01.02.2026

  • 20 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вучич":

    Проблем ли имате? Някога Сърбия ще си отиде.

    13:50 01.02.2026

  • 21 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Албания има късмет, че е по-далеч от раша, иначе щяха да се появят нацисти и в Албания!

    13:50 01.02.2026

  • 22 овч, 🐑

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    Гледай да не ви кажат да се хвърлите в морето , че и това ще направите, само защото са ви казали ! 🦧

    13:53 01.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Никой

    0 0 Отговор
    Имат напредък.

    13:58 01.02.2026

  • 26 Олга

    0 0 Отговор
    Албаниия заедно с Фон дер.. ще превърнат ЕС в голямо ОПГ.

    Коментиран от #28

    14:13 01.02.2026

  • 27 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Австрия е люпилнята на чфутските гниди. Трябва им евтина работна ръка, затова искат да присъединят и шиптарите към римската си империя, за да им работят, защото българите получиха твърде много, а са мързеливи като виждат как в България крадците се къпят в пари

    14:30 01.02.2026

  • 28 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Олга":

    Те СА голямо ОПГ, но Олга чак сега се събудила.

    14:32 01.02.2026

  • 29 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Нищо не знаеш за албанците, това ти го гарантирам директно.
    Били сме се разбирали, ай стир!

    14:34 01.02.2026

  • 30 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Ха, прочетох го до края. Не се прави на най-разтропаната кγρва!

    14:36 01.02.2026

