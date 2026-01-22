Wall Street Journal: Белият дом търси хора в Хавана, които да свалят правителството в Куба до края на годината

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп търси хора в кубинското правителство, които да свалят правителството в Хавана до края на 2026 г., съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници.

„Окуражена от свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ, администрацията на Тръмп търси лица, близки до кубинското правителство, които биха могли да помогнат за свалянето на комунистическия режим до края на годината, съобщиха източници, запознати със ситуацията“, се казва в статията.

В началото на януари Държавният департамент обяви Западното полукълбо за зона от интерес на Вашингтон. Преди това президентът Доналд Тръмп призова за придържане към доктрината Монро, която обявява американския континент за зона, затворена за намеса от други сили.

След военната операция във Венецуела американският лидер отправи заплахи срещу Куба. Той също така заплаши, че Хавана вече няма да може да получава петрол от южноамериканската страна като компенсация за услугите си за сигурност.