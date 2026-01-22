Wall Street Journal: Белият дом търси хора в Хавана, които да свалят правителството в Куба до края на годината

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп търси хора в кубинското правителство, които да свалят правителството в Хавана до края на 2026 г., съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници.
„Окуражена от свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ, администрацията на Тръмп търси лица, близки до кубинското правителство, които биха могли да помогнат за свалянето на комунистическия режим до края на годината, съобщиха източници, запознати със ситуацията“, се казва в статията.
В началото на януари Държавният департамент обяви Западното полукълбо за зона от интерес на Вашингтон. Преди това президентът Доналд Тръмп призова за придържане към доктрината Монро, която обявява американския континент за зона, затворена за намеса от други сили.
След военната операция във Венецуела американският лидер отправи заплахи срещу Куба. Той също така заплаши, че Хавана вече няма да може да получава петрол от южноамериканската страна като компенсация за услугите си за сигурност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
05:14 22.01.2026
2 Е, нали рижия
Иран избомбиха, Венецуела разпадат, Гренландия си присвояват, Канада искат... Сега пък Куба да развалят и нея? Ееее, айде стига бе!!!
Коментиран от #16
05:17 22.01.2026
3 Уфф
05:19 22.01.2026
4 Гориил
Коментиран от #6
05:20 22.01.2026
5 Данко Харсъзина
05:25 22.01.2026
6 Е, да де
До коментар #4 от "Гориил":Ама нали и с Венецуела беше същото? И там Русия уж имаше военна база и уж трябваше да защити страната от САЩ? И кво стана? Сащ я отмъкнаха ей-така... Ако същото стане и с Куба? Егати и "специалното оборудване "?
Коментиран от #8, #10
05:27 22.01.2026
7 хаха
Ама то какво да очакваш от Оранжев педофил и от ботоксов джуджак хомопедофил.
Все тъпотии
05:39 22.01.2026
8 Гориил
До коментар #6 от "Е, да де":Не, не е същото. Каракс играеше предпазлива, но същевременно амбивалентна и уклончива игра с Москва. Русия се обърна към правителствата на Чавес и Мадуро с предложение да открие бази на територията на Вентосуелан и получи изключително неясен и неразбираем отговор. Това означаваше: „Ще приемем вашата помощ, но няма да ви позволим да се намесвате в делата на боливарския режим“.
05:40 22.01.2026
9 Георги
05:51 22.01.2026
10 падналия ангел
До коментар #6 от "Е, да де":"И там Русия уж имаше военна база и уж трябваше да защити страната...", да беше проверил дали Русия има база там! Бяха предложили и руснаци да го охраняват, но Мадуро отказа. От "гуемите" венецуелски военни сили, загинаха единствено кубинската му охрана. Другите се продадоха, те затова коФбоите минаха, като на парад!
Коментиран от #13
05:52 22.01.2026
11 Георги
05:53 22.01.2026
12 СПРАВЕДЛИВ
06:10 22.01.2026
13 По руски канали
До коментар #10 от "падналия ангел":Говореха че "военни са отишли там с руско ПВО, военни кораби.....Венецуела била военно добре защитена от Русия..." ? А то, ква стана? Нито един изстрел! И Венецуела стана сащиянска колония!
Коментиран от #14
06:13 22.01.2026
14 Гориил
До коментар #13 от "По руски канали":За съжаление, боливарският режим се опита да надхитри Москва.Защото точно това направиха европейците, като подписаха Минските споразумения.
06:18 22.01.2026
15 Той какво си мисли,
Той какво им предлага освен пак камшик и малко кока кола?
06:21 22.01.2026
16 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #2 от "Е, нали рижия":Явно няма да им се отдаде, защото Куба ще се окаже "голяма лъжица за тяхната уста", но може да предизвикат разширяване на ТСВ, която подпалиха по света. Само се чудят къде да подпалват войни и да плячкосват. Дано Русия и другите разумни страни ги спрат!
06:23 22.01.2026