Wall Street Journal: Белият дом търси хора в Хавана, които да свалят правителството в Куба до края на годината

22 Януари, 2026 05:05, обновена 22 Януари, 2026 05:09 691 16

Администрацията на Тръмп е окуражена от свалянето на Мадуро, пише изданието

Wall Street Journal: Белият дом търси хора в Хавана, които да свалят правителството в Куба до края на годината - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп търси хора в кубинското правителство, които да свалят правителството в Хавана до края на 2026 г., съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници.

„Окуражена от свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ, администрацията на Тръмп търси лица, близки до кубинското правителство, които биха могли да помогнат за свалянето на комунистическия режим до края на годината, съобщиха източници, запознати със ситуацията“, се казва в статията.

В началото на януари Държавният департамент обяви Западното полукълбо за зона от интерес на Вашингтон. Преди това президентът Доналд Тръмп призова за придържане към доктрината Монро, която обявява американския континент за зона, затворена за намеса от други сили.

След военната операция във Венецуела американският лидер отправи заплахи срещу Куба. Той също така заплаши, че Хавана вече няма да може да получава петрол от южноамериканската страна като компенсация за услугите си за сигурност.


Куба
  • 1 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Докато не запалят света, няма да мирясат.

    05:14 22.01.2026

  • 2 Е, нали рижия

    7 0 Отговор
    Обещаваше, "САЩ повече няма да се месят по света, няма да правим войни и няма да сваляме правителства...."? МАГА щело да има? Ще се занимават само с тях си? Ала бала...
    Иран избомбиха, Венецуела разпадат, Гренландия си присвояват, Канада искат... Сега пък Куба да развалят и нея? Ееее, айде стига бе!!!

    Коментиран от #16

    05:17 22.01.2026

  • 3 Уфф

    8 0 Отговор
    След това , ще настъпи такова щастие в Куба, както на съседният остров Хаити!

    05:19 22.01.2026

  • 4 Гориил

    10 0 Отговор
    Вчерашното посещение в Хавана на руския министър на вътрешните работи генерал Колоколцев беше отговорът на Москва на заплахата за Куба. Руски военни кораби ще влизат в кубинските пристанища.Генерал Колоколцев донесе и предаде на другаря Бермудес няколко десетки тона уникално оборудване за наблюдение на мобилните комуникации и интернет. Няколко десетки руски инженери ще останат в Куба, за да работят с това сложно оборудване.

    Коментиран от #6

    05:20 22.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Те търсеха и кой да убие Кастро. Има 20 атентата срещу него.

    05:25 22.01.2026

  • 6 Е, да де

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Ама нали и с Венецуела беше същото? И там Русия уж имаше военна база и уж трябваше да защити страната от САЩ? И кво стана? Сащ я отмъкнаха ей-така... Ако същото стане и с Куба? Егати и "специалното оборудване "?

    Коментиран от #8, #10

    05:27 22.01.2026

  • 7 хаха

    0 8 Отговор
    Това звучи като виц. ХАХАХА!
    Ама то какво да очакваш от Оранжев педофил и от ботоксов джуджак хомопедофил.
    Все тъпотии

    05:39 22.01.2026

  • 8 Гориил

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Е, да де":

    Не, не е същото. Каракс играеше предпазлива, но същевременно амбивалентна и уклончива игра с Москва. Русия се обърна към правителствата на Чавес и Мадуро с предложение да открие бази на територията на Вентосуелан и получи изключително неясен и неразбираем отговор. Това означаваше: „Ще приемем вашата помощ, но няма да ви позволим да се намесвате в делата на боливарския режим“.

    05:40 22.01.2026

  • 9 Георги

    5 1 Отговор
    долна руска пропаганда! Американците не правят такива работи! Винаги народът възстава и сам сваля правителството си, понякога дори хора се жертват за да се получи. Просто някак си винаги се получава, че е в интерес на щатите, ама те не са виновни. Такава им е орисията. Съдба.

    05:51 22.01.2026

  • 10 падналия ангел

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Е, да де":

    "И там Русия уж имаше военна база и уж трябваше да защити страната...", да беше проверил дали Русия има база там! Бяха предложили и руснаци да го охраняват, но Мадуро отказа. От "гуемите" венецуелски военни сили, загинаха единствено кубинската му охрана. Другите се продадоха, те затова коФбоите минаха, като на парад!

    Коментиран от #13

    05:52 22.01.2026

  • 11 Георги

    6 0 Отговор
    "Окуражена от свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро... " как от свалянето?!?! Та нали те си го отвлякоха, като избиха стотина човека по пътя!

    05:53 22.01.2026

  • 12 СПРАВЕДЛИВ

    3 0 Отговор
    Тази мръсна политика на хегемоните, вече сме я изпитали на гърба си. Дано се намесят добрите сили по света и да ги спрат, преди да се е разширила ТСВ!

    06:10 22.01.2026

  • 13 По руски канали

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "падналия ангел":

    Говореха че "военни са отишли там с руско ПВО, военни кораби.....Венецуела била военно добре защитена от Русия..." ? А то, ква стана? Нито един изстрел! И Венецуела стана сащиянска колония!

    Коментиран от #14

    06:13 22.01.2026

  • 14 Гориил

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "По руски канали":

    За съжаление, боливарският режим се опита да надхитри Москва.Защото точно това направиха европейците, като подписаха Минските споразумения.

    06:18 22.01.2026

  • 15 Той какво си мисли,

    3 0 Отговор
    че като махне лошия кубински режим ще настъпи рай?
    Той какво им предлага освен пак камшик и малко кока кола?

    06:21 22.01.2026

  • 16 СПРАВЕДЛИВ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е, нали рижия":

    Явно няма да им се отдаде, защото Куба ще се окаже "голяма лъжица за тяхната уста", но може да предизвикат разширяване на ТСВ, която подпалиха по света. Само се чудят къде да подпалват войни и да плячкосват. Дано Русия и другите разумни страни ги спрат!

    06:23 22.01.2026