Русия може да влезе в Съвета за мир с $1 милиард от замразените си активи

Руският президент Владимир Путин заяви, че част от замразените в САЩ руски активи биха могли да бъдат използвани за възстановяване на територии, пострадали по време на конфликта в Украйна.
Според него Москва обсъжда това с Вашингтон.
„Между другото, останалите средства от замразените ни активи в САЩ биха могли да бъдат използвани и за възстановяване на територии, повредени по време на бойните действия, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна. Обсъждаме тази възможност и с представители на американската администрация“, каза Путин на среща с членовете на Съвета за сигурност.
Руският лидер заяви още, че Москва е готова да прехвърли 1 милиард долара от замразените си активи на Съвета за мир, към който САЩ поканиха Русия да се присъедини. Президентът обаче уточни, че решение за присъединяване все още не е взето.
Руският лидер благодари на американския си колега за поканата да се присъедини към Съвета за мир в Газа. Москва ще отговори, след като Министерството на външните работи прегледа документите и се консултира със стратегически партньори. Предложението е насочено предимно към уреждане на ситуацията в Близкия изток.
„Винаги сме подкрепяли и продължаваме да подкрепяме всякакви усилия, насочени към укрепване на международната стабилност. Русия е развила специални отношения с палестинския народ. Москва е готова да изпрати един милиард долара от валутните резерви, замразени при предишната администрация на САЩ, на Съвета за мир. Останалите средства от замразените ни активи в САЩ биха могли да бъдат използвани и за възстановяване на територии, повредени по време на боевете, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна“, заяви Путин.
Процесът на разрешаване на палестино-израелския конфликт трябва да отчита основните нужди и желания на палестинците, включително възстановяването на ивицата Газа.
