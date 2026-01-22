Новини
Свят »
Русия »
Русия може да влезе в Съвета за мир с $1 милиард от замразените си активи

Русия може да влезе в Съвета за мир с $1 милиард от замразените си активи

22 Януари, 2026 05:21, обновена 22 Януари, 2026 05:42 1 247 22

  • владимир путин-
  • русия-
  • съвет за мир-
  • украйна

Друга част от тях може да се ползват за възстановяване на територии, пострадали в конфликта с Украйна, заяви руският президент

Русия може да влезе в Съвета за мир с $1 милиард от замразените си активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че част от замразените в САЩ руски активи биха могли да бъдат използвани за възстановяване на територии, пострадали по време на конфликта в Украйна.

Според него Москва обсъжда това с Вашингтон.

„Между другото, останалите средства от замразените ни активи в САЩ биха могли да бъдат използвани и за възстановяване на територии, повредени по време на бойните действия, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна. Обсъждаме тази възможност и с представители на американската администрация“, каза Путин на среща с членовете на Съвета за сигурност.

Руският лидер заяви още, че Москва е готова да прехвърли 1 милиард долара от замразените си активи на Съвета за мир, към който САЩ поканиха Русия да се присъедини. Президентът обаче уточни, че решение за присъединяване все още не е взето.

Руският лидер благодари на американския си колега за поканата да се присъедини към Съвета за мир в Газа. Москва ще отговори, след като Министерството на външните работи прегледа документите и се консултира със стратегически партньори. Предложението е насочено предимно към уреждане на ситуацията в Близкия изток.

„Винаги сме подкрепяли и продължаваме да подкрепяме всякакви усилия, насочени към укрепване на международната стабилност. Русия е развила специални отношения с палестинския народ. Москва е готова да изпрати един милиард долара от валутните резерви, замразени при предишната администрация на САЩ, на Съвета за мир. Останалите средства от замразените ни активи в САЩ биха могли да бъдат използвани и за възстановяване на територии, повредени по време на боевете, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна“, заяви Путин.

Процесът на разрешаване на палестино-израелския конфликт трябва да отчита основните нужди и желания на палестинците, включително възстановяването на ивицата Газа.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    12 4 Отговор
    С Русия се съобразяват всички.

    Коментиран от #12

    05:39 22.01.2026

  • 2 Абе що не

    3 3 Отговор
    Размразят фащ с водорода? Видя се, от тези там нищо не става. И те са най-опасните в този сват. Еми кво чакат още?

    05:39 22.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    17 4 Отговор
    Зеленски е похарчен. Украйна и ЕС, тоже.

    Коментиран от #10

    05:39 22.01.2026

  • 4 Жива да не бях

    9 2 Отговор
    Два вълка в съвета на вегетарианците.

    05:40 22.01.2026

  • 5 Санкций.. 😂

    7 4 Отговор
    Русия МОЖЕ да направи каквото си иска… 😂

    Коментиран от #7

    05:49 22.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 “Санкций.. 😂”?!?!?!

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Санкций.. 😂":

    Кой е този император Санкций?
    Кога е управлявал?
    Човече ти кой клас си завършил…

    Коментиран от #14, #21

    05:59 22.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 9 Отговор
    Кой го пита Путин къде ша идат запорираните му милиарди ?

    06:09 22.01.2026

  • 10 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Земенски ли, дето избива путинисти като за последно.

    06:12 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Русия ли....

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Донор на пушечно месо за натовското оръжие в Украйна.

    06:14 22.01.2026

  • 13 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 7 Отговор
    Путин нема думата.

    06:14 22.01.2026

  • 14 Бен Хур

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "“Санкций.. 😂”?!?!?!":

    Сещаш ли се кой роднина да питаш… 😂

    06:21 22.01.2026

  • 15 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 3 Отговор
    Путин ша гледа запорираните си милиарди през крив макарон

    06:34 22.01.2026

  • 16 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Замина ЕС. Замина Украйна. Да живее България!

    Коментиран от #18

    06:34 22.01.2026

  • 17 Путине, Путине...

    0 3 Отговор
    Тия запорирани милиарди отиват за натовско оръжие, за избиване на руснаци в Украйна.

    06:35 22.01.2026

  • 18 Замина

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Баце ЕООД":

    Работното място на тролаляско тука. Днес особено отчаяни ги пише

    06:36 22.01.2026

  • 19 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 2 Отговор
    Путине, требе да слушкаш. Иначе с тия запорирани милиарди бая руснаци ша избият в Украйна.

    06:41 22.01.2026

  • 20 Путине, помоли са на Урсула

    0 0 Отговор
    Да ти отблокира запорираните милиарди, че яко си го закъсал.

    06:43 22.01.2026

  • 21 санкций е гренландски премиер

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "“Санкций.. 😂”?!?!?!":

    шемет, ти затова ли седин буден да следиш правописа ли?

    06:48 22.01.2026

  • 22 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 0 Отговор
    А Путин е обявен за военнопрестъпник от съда в Хага. Кви милиарди му се привиждат на сатрапа кремълски.

    06:53 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания