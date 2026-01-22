Новини
Балканският полуостров е загубил 2500 км естествени реки през последните години

22 Януари, 2026 07:10

Докладът отбелязва, че Балканите притежават едни от най-чистите и диви реки в Европа, които са от решаващо значение за биоразнообразието на континента

Балканският полуостров е загубил 2500 км естествени реки през последните години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хиляди километри реки са били увредени през последните години на Балканите поради увеличаването на бентовете и малките електроцентрали, както и поради прекомерния добив на седименти, сочи доклад на неправителствените организации „Ривър Уоч“ (River Watch) и „Юронатюр“ (Euronatur), публикуван днес и цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Докладът отбелязва, че Балканите притежават едни от най-чистите и диви реки в Европа, които са от решаващо значение за биоразнообразието на континента и са неговото „синьо сърце“, като предупреждават, че този ценен ресурс е все по-застрашен от нарастването на инфраструктурните проекти в региона.

През последните години Балканите са свидетел на разцвета на малки щедро субсидирани водноелектрически централи, а регионът често попада в обсега на инвеститори, дошли да експлоатират този надежден и възобновяем енергиен източник, отбелязва АФП. Според доклад на двете организации от 2024 г. на Балканите има около 1 800 такива централи и над 3 000 проекта за строителство на подобни обекти.

В последния си доклад, който включва изследването на над 83 000 км реки, двете организации се фокусират най-вече върху т.нар. полуестествени реки (водни течения с почти непокътнато течение и естествени заливни равнини). Тези почти непокътнати реки са представлявали 30 процента от водните течения в региона през 2012 г., като през 2025 г. делът им спада до едва 23 процента – процес, който докладът определя като „печална загуба от 2 450 километра водни течения“.

Докладът посочва, че загубата на тези жизненоважни за опазването на околната среда реки е особено осезаема в Босна и Херцеговина и в Албания – като по данни на организациите в Босна делът на непокътнатите реки е намалял с 23 процента между 2012 и 2025 г., а в Албания почти естествените речни участъци са спаднали от 68 процента през 2012 г. до едва 40 процента през 2025 г.

Въпреки негативните тенденции докладът отчита, че албанското правителство през 2023 г. е предоставило на река Вьоса - една от последните диви реки в Европа - статут на „национален парк“, което е позволило „успешно да бъдат блокирани близо 40 планирани бента“. Подобни юридически победи са помогнали за спасяването на общо около 200 км големи водни течения и 700 км малки реки през последните години, сочи още докладът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не само Балканите

    16 2 Отговор
    Целият свят е напълзян от схемаджии. Малки ВЕЦ, солари, вятърни паркове. Всичко на специални изкупни цени.

    07:13 22.01.2026

  • 3 Специалист

    6 9 Отговор
    За масовия читател е важно това, което му се внуши. А за мен, това са опити да се скрие истината и да се хвърли вината на други (няма да коментирам кои са потърпевши). Никой бент или юзина, не пречат на кръговрата на водата в природата. И подобно твърдение е тотална дезинформация. Може би целта е да се стопира предприемачеството в тази сфера, но електричеството е полезен продукт, нужен на човечеството и това пък е, най природосъобразното електричество. Самите язовири са и развъдници. АКо изнесената статистика е вярна (което също ме съмнява -може и повече да са изчезналите реки), ГЛАВНАТА ПРИЧИНА Е ИЗСИЧАНЕТО И ОБЕЗЛЕСЯВАНЕТО НА БАЛКАНИТЕ. Не зная чии интереси прикрива сатията с укриването на този факт, ако има заинтересована страна това да спре, тзи страна сме всички ние, чието местообитание се унищожава. И стстиите, би трябвало именно това да подчертават, а не някакви изсукани от пръстите, доводи.

    Коментиран от #6

    07:29 22.01.2026

  • 4 Жакузи

    7 0 Отговор
    И пак успяват да направят наводнения с жертви.
    Гарантирано от герпдъпъсъновоначало.

    07:34 22.01.2026

  • 5 Лилиум

    10 2 Отговор
    Балканите да cи бяха запазили автентичността, вместо да гонят този див и смрадлив запад.

    07:52 22.01.2026

  • 6 горски

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Специалист":

    Толкова ти специализацията....Поне за България няма намаляване на залесените територии.Това е факт ,може да се провери,колкото и да изглежда невероятно в очите на дилетантите.Но проблема с реките стои...Вярно е чи кръговрата се запазва,Така или иначе водата ще изтече до морето,но е важно как.Големите бентове пречат за пролетното пълноводие което прочиства речните корита от затлачване и осигурява естествени условия ра размножаване на рибата и други водни организми.Когато се задържат големи количества водаи се пускат на големи порции ,охладената вода осъществява стрес на организмите под бента и т.н...Има и други аспекти,но изисква четене и осъзнаване...

    08:13 22.01.2026

  • 7 Факт

    1 0 Отговор
    Има и природни бентове и водопади! Те са най-красиви. Сушата тръгва от низината и се качва към планината. После няма спасение.

    08:13 22.01.2026

  • 8 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор
    Хехе тука цели градове оставих без вода с моите гербави вецове😏ГЕРБ ПОБЕДА!!!

    08:23 22.01.2026

  • 9 само да попитам

    1 0 Отговор
    на комар ли ги е проиграл че ги е загубил???

    08:34 22.01.2026

  • 10 Тъмна Индия

    0 0 Отговор
    По наследство ( узяконено със Съдебно решение от 1997 год.) имам 7 декара гора. Досега при 2 сечения, не съм получил стотинка. Какви ири играе Горското, не ми е ясно. Май ще са били раздадени на приятели. С една дума, след 1997 год. вероятно е настанал грабеж в полза на някои свои хора
    Язовирът, който изградиха нашите родители, след разтурването на ТКЗС-то се ползва от частници, без да са дали стотинказа него.
    Преминаването към частното стопанство си е чисто разграбване и разрушение на създаваното три деситетиретия.

    08:58 22.01.2026