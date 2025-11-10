Новини
Свят »
Германия »
Румъния: как изчезват едни от последните девствени гори

Румъния: как изчезват едни от последните девствени гори

10 Ноември, 2025 15:53 832 9

  • природа-
  • околна среда-
  • румъния-
  • гори-
  • дървета-
  • карпати

Милиони кубически метри дървен материал се изсичат незаконно, а корупцията и слабият контрол улесняват унищожаването на горите

Румъния: как изчезват едни от последните девствени гори - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Лесовъдът Дан Турига и биологът Йон Холбан са открили на сателитни снимки подозрителни промени в горските масиви на Южните Карпати – където все още се срещат близо 200-годишни дървета. Двамата предполагат, че става въпрос за незаконна сеч и са са решени да документират извършеното. Репортаж по темата излъчи и германската обществена медия АРД.

В Румъния все още има огромни девствени гори, които поглъщат въглеродния двуокис и допринасят значително за борбата срещу климатичните промени. Смесените гори са гигантски резервоари на въглероден двуокис, но са застрашени, защото близо една трета от тях междувременно е изсечена, отбелязва медията.

Как действа "дървената мафия"

Лесовъдът Турига обяснява пред германското издание как работи „дървената мафия“: дърветата се обявяват за увредени, изсъхнали или мъртви, за да бъдат отсечени. Всъщност обаче това е претекст за отсичането на милиони кубически метри здрава зелена дървесина.

Част от тази дървесина се използва за местно потребление, а останалата се продава с печалба в страни от ЕС, където търсенето нараства едновременно с развитието на индустрията с биомаса: „Производството на пелети допълнително увеличава търсенето на дървесина от румънските гори", казва Турига. А това означава допълнителен натиск върху горите, посочва АРД.

Често са замесени и държавни органи

Неправителствената организация „Agent Green“, за която работят Турига и Холбан, често разкрива случаи на незаконна сеч, при която здрави дървета се обявяват за изсъхнали, или пък се фалшифицират документи. Турига, който по-рано е бил служител в държавното лесовъдно стопанство, говори за „мафията на зелените якички“. Той има предвид, че и държавни органи са замесени в тези незаконни практики. А който разкрива и оповестява техните машинации, живее опасно, се казва в репортажа на АРД.

Точно това се е случило на Габриел Паун - техен колега от същата неправителствена организация. Преди време той бил толкова жестоко пребит, че едва оцелял. Заплахите срещу него обаче продължили и това го принудило да напусне дори страната – сега живее в Австрия. „Организираната престъпност се страхува най-силно от това истината да не излезе наяве. А тези хора нито забравят, нито прощават. Те продължават да ме търсят", казва Паун пред АРД.

Лобистки интереси подкопават битката за горите

В края на тази година трябва да влязат в сила нови европейски директиви, осигуряващи по-добра защита на природата и климата. Но различни заинтересовани групировки и партии се опитват да смекчат мерките. А някои страни от ЕС като Австрия дори предлагат законът изобщо да не влезе в сила. Ана Кавацини от Комисията за защита на потребителите в ЕС казва, че има много силен лобистки натиск срещу Закона за веригите на доставки - особено от страна на европейските собственици на гори.

Докато политиците търсят решения, в румънските Карпати продължава изсичането на гори. Дан Турига се чувства така, сякаш се надпреварва с времето: той се опитва да документира незаконната сеч и да предостави доказателствата за това на контролните органи, още преди „дървената мафия“ да е потулила престъпната си дейност.

Междувременно „Agent Green“ е подала жалба срещу Румъния за нарушение на договорите на ЕС. Целта е незаконната сеч да бъде санкционирана и румънските гори да оцелеят – като едни от последните големи девствени гори в Европа.

Автор: Ана Тилак ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тук

    2 2 Отговор
    България - как изчезват едни от последните девствени жени?

    Коментиран от #2

    15:55 10.11.2025

  • 2 Че то...

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тук":

    ...имало ли е такива?

    Коментиран от #8

    15:58 10.11.2025

  • 3 Тити

    4 0 Отговор
    Във България е същото все пак манталитета нибе един.

    16:00 10.11.2025

  • 4 име

    5 0 Отговор
    Горите задържат и водите от валежите. У нас е пълно с примери за потопи следствие на изсечени гори. За мен решението е единствено децентрализация. Местните хора, които могат да бъдат най-пряко засегнати от обезлесяването, само те трябва да взимат решение дали и колко да се сече.

    16:00 10.11.2025

  • 5 Влад Дракула

    1 3 Отговор
    И сега къде ще живея???? Ще отида при моя приятел Влад Путин там лес да H......я

    Коментиран от #6, #7

    16:03 10.11.2025

  • 6 ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Влад Дракула":

    По-добре отиди при Влад Зеля , че там и гори не останаха .

    16:09 10.11.2025

  • 7 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Влад Дракула":

    Я си забивай кола, и седи мирен върху него! Па ако искаш - въртиии...

    16:13 10.11.2025

  • 8 Те и

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Че то...":

    Пък са изпотрябвали на някой девственици...

    16:15 10.11.2025

  • 9 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    Нищо по различно, като у нас. Демокрацията е власт ва глупаците, тоест система, в която „глупостта управлява“, защото има повече глупави политици за които „мандатът е време за кражба“.

    16:25 10.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания