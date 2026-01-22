Доналд Тръмп с нова идея! Дава по $1 млн. на всеки гренландец, ако островът гласува на референдум за присъединяване към САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да предложи по 1 милион долара на всеки жител на Гренландия, ако островът гласува на референдум за присъединяване към Съединените щати, съобщи британският таблоид "Дейли Мейл".

Идеята идва на фона на изострен спор през последните две седмици за статута на арктическия остров с население около 57 000 души, който Тръмп определя като ключов за американската сигурност. След разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп заяви, че е постигнал съгласие по "рамката на бъдеща сделка" за контрола над Гренландия и по-широко за Арктическия регион.

Вчера Тръмп изключи използването на сила, за да вземе острова, и вместо това насочи усилията си към убеждаване на гренландците да се отделят от Дания.

Според "Дейли Мейл" предложението би било на стойност 1 милион долара (750 000 британски лири или 850 000 евро) на човек, което би означавало общ разход до 57 млрд. долара. Изданието отбелязва, че сумата е малка част от около 800 млрд. долара, които САЩ харчат годишно за отбрана.

Планът би намалил зависимостта на Гренландия от датските субсидии и би променил икономиката на острова, но изисква местните власти да се съгласят на референдум и вероятно подкрепа от поне 60% "за", за да бъдат изплатени средствата. По-рано се съобщаваше, че Белият дом обмисля предложение до 75 000 паунда на човек.

Дания отново отхвърли всяка възможност за сделка без нейно съгласие. Датският външен министър Ларс Локе Расмусен заяви: "Няма да се случи САЩ да притежават Гренландия. Това е червена линия". Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също реагира остро: "Стига толкова. Край на фантазиите за анексиране."

Рюте каза, че работи "зад кулисите" с представители на САЩ за решение по въпроса и бе похвален от Тръмп като "отличен". Тръмп добави, че спира плановете си за налагане на мита на Великобритания и други държави, които се съпротивляват на завземането на острова.

Снощи военни от НАТО обсъждаха вариант, при който Дания да отстъпи "малки части от гренландска" територия за американски бази, като според The New York Times предложението е сравнявано с британските бази в Кипър. Тръмп каза пред репортери, че това е "най-добрата дългосрочна сделка", и уточни: "Безкрайна. Няма ограничение във времето. Това е сделка, която е завинаги."

В Truth Social той написа: "Въз основа на много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион." и добави: "Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО."

Напрежението разклати отношенията на САЩ с някои съюзници и предизвика критики, след отдръпването му от тарифите. На форума в Давос Тръмп отправи остри коментари към европейските партньори, включително: "Без нас всички щяхте да говорите немски, може би с малко японски." По-късно той предупреди, че "лоши неща" ще се случат на Великобритания и Европа, ако не ограничат имиграцията и не прекратят стремежа към зелена енергия: "Те трябва да променят начина си на живот".

Американският финансов министър Скот Бесент заяви, че спорът може да застраши търговската сделка на премиера Кийр Стармър със САЩ, като заяви, че Обединеното кралство "ги разочарова" и това може да създаде "проблеми" в икономическите отношения. Републиканският сенатор Линдзи Греъм приветства отказа от сила, но заяви, че Тръмп е изложил "дяволски добър аргумент" защо САЩ трябва да имат Гренландия и призова НАТО да помогне на Тръмп да придобие острова.