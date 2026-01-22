Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп с нова идея! Дава по $1 млн. на всеки гренландец, ако островът гласува на референдум за присъединяване към САЩ

Доналд Тръмп с нова идея! Дава по $1 млн. на всеки гренландец, ако островът гласува на референдум за присъединяване към САЩ

22 Януари, 2026 15:41 1 461 57

  • доналд тръмп-
  • нато-
  • мете фредериксен-
  • дания-
  • сащ-
  • гренландия

Планът идва на фона на изострен спор през последните две седмици за статута на арктическия остров с население около 57 000 души, който Тръмп определя като ключов за американската сигурност

Доналд Тръмп с нова идея! Дава по $1 млн. на всеки гренландец, ако островът гласува на референдум за присъединяване към САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да предложи по 1 милион долара на всеки жител на Гренландия, ако островът гласува на референдум за присъединяване към Съединените щати, съобщи британският таблоид "Дейли Мейл".

Идеята идва на фона на изострен спор през последните две седмици за статута на арктическия остров с население около 57 000 души, който Тръмп определя като ключов за американската сигурност. След разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп заяви, че е постигнал съгласие по "рамката на бъдеща сделка" за контрола над Гренландия и по-широко за Арктическия регион.

Вчера Тръмп изключи използването на сила, за да вземе острова, и вместо това насочи усилията си към убеждаване на гренландците да се отделят от Дания.

Според "Дейли Мейл" предложението би било на стойност 1 милион долара (750 000 британски лири или 850 000 евро) на човек, което би означавало общ разход до 57 млрд. долара. Изданието отбелязва, че сумата е малка част от около 800 млрд. долара, които САЩ харчат годишно за отбрана.

Планът би намалил зависимостта на Гренландия от датските субсидии и би променил икономиката на острова, но изисква местните власти да се съгласят на референдум и вероятно подкрепа от поне 60% "за", за да бъдат изплатени средствата. По-рано се съобщаваше, че Белият дом обмисля предложение до 75 000 паунда на човек.

Дания отново отхвърли всяка възможност за сделка без нейно съгласие. Датският външен министър Ларс Локе Расмусен заяви: "Няма да се случи САЩ да притежават Гренландия. Това е червена линия". Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също реагира остро: "Стига толкова. Край на фантазиите за анексиране."

Рюте каза, че работи "зад кулисите" с представители на САЩ за решение по въпроса и бе похвален от Тръмп като "отличен". Тръмп добави, че спира плановете си за налагане на мита на Великобритания и други държави, които се съпротивляват на завземането на острова.

Снощи военни от НАТО обсъждаха вариант, при който Дания да отстъпи "малки части от гренландска" територия за американски бази, като според The New York Times предложението е сравнявано с британските бази в Кипър. Тръмп каза пред репортери, че това е "най-добрата дългосрочна сделка", и уточни: "Безкрайна. Няма ограничение във времето. Това е сделка, която е завинаги."

В Truth Social той написа: "Въз основа на много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион." и добави: "Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО."

Напрежението разклати отношенията на САЩ с някои съюзници и предизвика критики, след отдръпването му от тарифите. На форума в Давос Тръмп отправи остри коментари към европейските партньори, включително: "Без нас всички щяхте да говорите немски, може би с малко японски." По-късно той предупреди, че "лоши неща" ще се случат на Великобритания и Европа, ако не ограничат имиграцията и не прекратят стремежа към зелена енергия: "Те трябва да променят начина си на живот".

Американският финансов министър Скот Бесент заяви, че спорът може да застраши търговската сделка на премиера Кийр Стармър със САЩ, като заяви, че Обединеното кралство "ги разочарова" и това може да създаде "проблеми" в икономическите отношения. Републиканският сенатор Линдзи Греъм приветства отказа от сила, но заяви, че Тръмп е изложил "дяволски добър аргумент" защо САЩ трябва да имат Гренландия и призова НАТО да помогне на Тръмп да придобие острова.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Всъщност България ще даде парите във Фонда за мир на Тръмп.

    15:43 22.01.2026

  • 2 Иван

    16 1 Отговор
    Това е старо, още от преди 10-тина дена. Журналистическа измишльотина

    15:43 22.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    По 2 млн долара предлага на човек от Фонда за мир.

    Коментиран от #28

    15:43 22.01.2026

  • 4 Бат Сали

    26 0 Отговор
    Чакаме и по едно кюфте, бате.

    Коментиран от #7

    15:44 22.01.2026

  • 5 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    24 0 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО
    СЕГА ГРЕНЛАНДИЯ
    ЩЕ СЕ СДОБИЕ С ШЕСТ МИЛИОНА БЪЛГАРИ....

    15:44 22.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Освен украинците ще храним и ескимосите.

    Коментиран от #23

    15:44 22.01.2026

  • 7 Айше

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Сали":

    И ний сакаме кифтаци.

    Коментиран от #31

    15:45 22.01.2026

  • 8 Бойко Разбойко

    14 0 Отговор
    Купих си билет за Гренландия.

    15:45 22.01.2026

  • 9 Делю Хайдутин

    17 0 Отговор
    Сега населението на Гренландия от 57 000 ще стане 57 000 000.

    15:46 22.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    8 12 Отговор
    А бункерния геостратег дава по 20 000 лубли на ватите да гинат в Украина!

    Коментиран от #19

    15:46 22.01.2026

  • 11 Дедо

    7 11 Отговор
    За един милион гласувам да станем част от Турция

    15:47 22.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    Хайде сега да видим ЕС как вдига мизата, за да защити целостта!

    15:47 22.01.2026

  • 13 Без име

    19 0 Отговор
    Е те това ако не е купуване на гласове, те па на! Поне плаща добре, да знае човек защо да си продаде гласа, не като тука нашите ромеи, дето си продават гласа за по 50-100 лв.

    15:47 22.01.2026

  • 14 Долу ЕС

    14 2 Отговор
    с фалшиво напечатаните долари ще купят реални активи, а умните европейци ще гледат. Само като прочетете кой е организирал предния референдум на който е получена възможността Гренландия да се отдели ако иска, ше видите дългата ръка на цру. Това се подготвя отдавна. Значи скапния ЕС ще тегли заеми 90 млрд за да кушува оръжие на крайна, но няма да даде пари за Гренландия..,.. просто трябва да напуснем тоя скапан продажен глупав и. езперспективен съюз които сега с Меркосур и земеделието ще си унищожи както със санкциите производството

    15:47 22.01.2026

  • 15 Американците

    10 1 Отговор
    на 86 % са против тая му нова ментална идея !!
    Привърженици явно са му тези под мостовете, дето мисленето им е проблем.

    15:47 22.01.2026

  • 16 световния терорист номер 1

    3 0 Отговор
    някой нещо да спомене за корупцията какво е в какво се изразява или и това не е противозаконно щом сащ го правят? какво излиза сащ могат да си ограбват държави по цял свят и да е законно но други не ! сащ могат да подкупват и да е законно но други не ! а сащ могат ли да изчезнат от земята а други не..?

    15:48 22.01.2026

  • 17 Делю Хайдутин

    6 4 Отговор
    А онова с ботокса праща блатарите за унитази в донбас!

    Коментиран от #30

    15:48 22.01.2026

  • 18 потресаващо

    17 0 Отговор
    =Дава по $1 млн. на всеки гренландец, ако островът гласува на референдум за присъединяване към САЩ=
    Ето пример как демократично и без корумпирани техники да се промени изборния кодекс и да се организират честно изборите.

    15:48 22.01.2026

  • 19 че от кога

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    наркомански плаща на руснаци? или говориш за предателите които се бият за украйна

    Коментиран от #29

    15:49 22.01.2026

  • 20 Милионер

    9 1 Отговор
    Ако дядо Дони попита и за България, вземам си милиончето и айдееее.....Нито тикви, нито прасенца и т.н. Ганювски биологични единици ме интересуват.....

    15:49 22.01.2026

  • 21 Атина Палада

    5 7 Отговор
    Той ако даде по 1000 долара на блатарите ще продадат проссия веднага и ще предадат ботокса в Хага!

    15:50 22.01.2026

  • 22 Боздуган

    2 0 Отговор
    Путин да даде по 2. И така Си Дзинпин и той. Луди с власт.

    15:50 22.01.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ами робите са за това - да хранят всички по веригата.
    Докато все някога не им писне да са роби и да решат да рискуват да загубят коричката сух хляб, която им дават... ама да не бъдем оптимисти... роба си обича камшика и коричката... иначе трябва сам да се грижи за хляба си

    15:50 22.01.2026

  • 24 стана ларж

    4 0 Отговор
    А преди десет дена се стискаше и предлагаше само по половин милион.

    Коментиран от #34

    15:51 22.01.2026

  • 25 Хасан Хаспела

    4 0 Отговор
    Ша ходими с родата да ставами гринландци ,тука в Дуисбурк не е лошо ама бай Дончо ако е решил да дава милионите па що дани ги взимаме ,дет са вика кат ти дават взимай ,аз жината и 3 чавета нека му е лошо на бати Гошо .

    15:51 22.01.2026

  • 26 Прою

    3 0 Отговор
    На Рютко бай Дончо му му го слага яко без вазелинец всяка вечер.

    15:51 22.01.2026

  • 27 Доналд Тръмп, Президентът

    2 0 Отговор
    Тая идея лично я писах преди месец !!!
    Радва че от Белия дом четат Факти и попиват идеи.
    Но понеже узкочелите и в Гренландия са узкочели, най-xopoшо ще стане още нощес Делта форса се изсипе в Гренландия и вдигне Американското знаме. Пък после кой ще взима мильон, кой нещо друго е без значение.

    15:52 22.01.2026

  • 28 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Прочети западна преса по 1 млн.д.

    15:52 22.01.2026

  • 29 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "че от кога":

    За бункерното с ботокса става въпрос, за 200 долара мрат в Украина, до там ги е докарал!

    Коментиран от #33, #38

    15:52 22.01.2026

  • 30 добре че не си забравил да смениш ника

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Делю Хайдутин":

    от последния софиянец на делю хайдутин … инъче незнаех че наркоманчето зеленски си слага ботокс

    15:52 22.01.2026

  • 31 1678

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Айше":

    За вас уиляци

    15:52 22.01.2026

  • 32 Шопо

    4 1 Отговор
    България е стратегически важна за САЩ нашите политици я подариха.
    А можеше и Българите да получат по един милион.

    15:53 22.01.2026

  • 33 е да де

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    за наркомански кой друг може да е бункерен плъх с ботокс и много кока разбира се

    15:53 22.01.2026

  • 34 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "стана ларж":

    Росен Желязков ще внесе 1 млрд долара във Фонда за мир на Тръмп.

    15:54 22.01.2026

  • 35 На 9.май 1940 г в 7ч.15 мин.

    4 0 Отговор
    Германия напада Дания.
    След 2 часа, в 7ч.25 мин.
    Датския крал дава заповед армията да сложи оръжие.

    15:54 22.01.2026

  • 36 Ганьо Балкански

    2 0 Отговор
    Как и къде се получава Гренландско гражданство ?
    Време си оправим живота 🎅👍

    15:55 22.01.2026

  • 37 китайски балон

    4 0 Отговор
    Всъщност доста тъпо и за какво им е тоя милион, просто стандарта на всички, ще се вдигне с по 1 милион... е и за тях все тая!? А бъдещите поколения, които ще,щ се родят роби на Америка те дори и по 1 милион няма да имат! Не ви ли напомня за едни неотдавнашни времена, когато с мъниста и огнена вода бяха унищожени над 150 милиона коренни жители на Америка?

    Коментиран от #41, #45

    15:55 22.01.2026

  • 38 Ивайло Крачунов

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Мартине я не се прави на от голямото добро утро,доскоро за по20лв или сега за 10 €врака надда ренни роммчетта ти пррррскаттт ∆πаряггатта .

    15:56 22.01.2026

  • 39 Българин

    1 5 Отговор
    Ако предложи същото за България веднага подписвам!

    Коментиран от #40

    15:57 22.01.2026

  • 40 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    Ти и майка си ще продадеш, но няма да я доставиш на купувача

    15:58 22.01.2026

  • 41 Абе Глу пи сла ве

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "китайски балон":

    Чуваш ли си тъ п ните дето ги ръсиш.Тук ,ако някой предложи по милион долара ще станем Марсианци.

    15:59 22.01.2026

  • 42 Пламен

    2 0 Отговор
    ТУКА ЗА 50 ЛЕВА .
    ИДВАЙ , ДОНЧО ! :)

    16:00 22.01.2026

  • 43 Някой

    0 0 Отговор
    Това го казах в коментари преди време, че просто може да ги купи.

    16:00 22.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "китайски балон":

    "...ще се родят роби на Америка..."

    Само те светна ча 140млн узкоглази и 8млн българи мечтаят, копнеят да са "роби" на Америка, пред ежедневната путинска "свобода" в окопа и "демокрацията" на Боко, Шиши и пасмина.

    16:02 22.01.2026

  • 46 Индиген

    1 2 Отговор
    Както обикновено - местните продават всичко за шепа мъниста.

    16:02 22.01.2026

  • 47 Макс

    3 2 Отговор
    По този начин стават американски граждани , но със статут като на индианците . После тръмп ще им ги вземе тройно .

    16:03 22.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Господи!

    1 0 Отговор
    Че това си е пряко подкупване!
    Евалв ти и демокрацията!
    Че то в сравнение с тоя цветен плъх, нашият свинчок е чист, като планински ручей!
    Какъв « Магнитски», какви 5 лева?

    16:06 22.01.2026

  • 52 Отказвам се дабъда роб на тиква и прасе

    1 0 Отговор
    Мигрирам в Гренландия! Един милион долара са едно добро начало!

    16:07 22.01.2026

  • 53 Чичо Али Хаменей

    1 0 Отговор
    Не пишете глупости. Тръмп може да си предлага каквото си иска. В Съединение Щати парите се отпускат от Конгреса. Тръмп не може еднолично да купува, предлага, подкупва и тн и тн. Именно това - одобряването на парите е един от най силните лостове за контрол на конгреса над президента. Пак казвам това е риторика която е само и единствено пожеланията на Тръмп и нищо повече.

    Коментиран от #57

    16:08 22.01.2026

  • 54 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    Обаче, агент Краснов пропуска да спомене, че ще си ги вземе обратно стократно тия пари! Че даже и лихви ще има!

    16:09 22.01.2026

  • 55 Абе

    0 0 Отговор
    Абе някой има ли точна информация,как най бърже се става гражданин на острова? Тръгвам със все синове,снахи и внучета.Тук и керемида непродадена няма да оставя.Както е тръгнало,докато внучетата пораснат,няма да имат нищо,но ще са щастливи! Няма да знаят,що е кеш пара, ще
    ползват мини електрокарчета- модел" Трима+ сак" ,няма да познват вкус на шунка,пушени колбаси, ( обявени от СЗО за най опасни храни- номер Едно)домашна от грухчо пържола и домат откъснат от градината на село.Но ще са щастливи!

    16:10 22.01.2026

  • 56 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    57млрд и после като станат американци, ще им ги вземат чрез данъците.

    16:13 22.01.2026

  • 57 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Чичо Али Хаменей":

    Парите са от фонда за мир на Тръмп.Росен Желязков ще внесе 1 млрд долара.

    16:14 22.01.2026