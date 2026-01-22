Доналд Тръмп с нова идея! Дава по $1 млн. на всеки гренландец, ако островът гласува на референдум за присъединяване към САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да предложи по 1 милион долара на всеки жител на Гренландия, ако островът гласува на референдум за присъединяване към Съединените щати, съобщи британският таблоид "Дейли Мейл".
Идеята идва на фона на изострен спор през последните две седмици за статута на арктическия остров с население около 57 000 души, който Тръмп определя като ключов за американската сигурност. След разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп заяви, че е постигнал съгласие по "рамката на бъдеща сделка" за контрола над Гренландия и по-широко за Арктическия регион.
Вчера Тръмп изключи използването на сила, за да вземе острова, и вместо това насочи усилията си към убеждаване на гренландците да се отделят от Дания.
Според "Дейли Мейл" предложението би било на стойност 1 милион долара (750 000 британски лири или 850 000 евро) на човек, което би означавало общ разход до 57 млрд. долара. Изданието отбелязва, че сумата е малка част от около 800 млрд. долара, които САЩ харчат годишно за отбрана.
Планът би намалил зависимостта на Гренландия от датските субсидии и би променил икономиката на острова, но изисква местните власти да се съгласят на референдум и вероятно подкрепа от поне 60% "за", за да бъдат изплатени средствата. По-рано се съобщаваше, че Белият дом обмисля предложение до 75 000 паунда на човек.
Дания отново отхвърли всяка възможност за сделка без нейно съгласие. Датският външен министър Ларс Локе Расмусен заяви: "Няма да се случи САЩ да притежават Гренландия. Това е червена линия". Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също реагира остро: "Стига толкова. Край на фантазиите за анексиране."
Рюте каза, че работи "зад кулисите" с представители на САЩ за решение по въпроса и бе похвален от Тръмп като "отличен". Тръмп добави, че спира плановете си за налагане на мита на Великобритания и други държави, които се съпротивляват на завземането на острова.
Снощи военни от НАТО обсъждаха вариант, при който Дания да отстъпи "малки части от гренландска" територия за американски бази, като според The New York Times предложението е сравнявано с британските бази в Кипър. Тръмп каза пред репортери, че това е "най-добрата дългосрочна сделка", и уточни: "Безкрайна. Няма ограничение във времето. Това е сделка, която е завинаги."
В Truth Social той написа: "Въз основа на много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион." и добави: "Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО."
Напрежението разклати отношенията на САЩ с някои съюзници и предизвика критики, след отдръпването му от тарифите. На форума в Давос Тръмп отправи остри коментари към европейските партньори, включително: "Без нас всички щяхте да говорите немски, може би с малко японски." По-късно той предупреди, че "лоши неща" ще се случат на Великобритания и Европа, ако не ограничат имиграцията и не прекратят стремежа към зелена енергия: "Те трябва да променят начина си на живот".
Американският финансов министър Скот Бесент заяви, че спорът може да застраши търговската сделка на премиера Кийр Стармър със САЩ, като заяви, че Обединеното кралство "ги разочарова" и това може да създаде "проблеми" в икономическите отношения. Републиканският сенатор Линдзи Греъм приветства отказа от сила, но заяви, че Тръмп е изложил "дяволски добър аргумент" защо САЩ трябва да имат Гренландия и призова НАТО да помогне на Тръмп да придобие острова.
1 Последния Софиянец
15:43 22.01.2026
2 Иван
15:43 22.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #28
15:43 22.01.2026
4 Бат Сали
Коментиран от #7
15:44 22.01.2026
5 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
СЕГА ГРЕНЛАНДИЯ
ЩЕ СЕ СДОБИЕ С ШЕСТ МИЛИОНА БЪЛГАРИ....
15:44 22.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #23
15:44 22.01.2026
7 Айше
До коментар #4 от "Бат Сали":И ний сакаме кифтаци.
Коментиран от #31
15:45 22.01.2026
8 Бойко Разбойко
15:45 22.01.2026
9 Делю Хайдутин
15:46 22.01.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #19
15:46 22.01.2026
11 Дедо
15:47 22.01.2026
12 ДрайвингПлежър
15:47 22.01.2026
13 Без име
15:47 22.01.2026
14 Долу ЕС
15:47 22.01.2026
15 Американците
Привърженици явно са му тези под мостовете, дето мисленето им е проблем.
15:47 22.01.2026
16 световния терорист номер 1
15:48 22.01.2026
17 Делю Хайдутин
Коментиран от #30
15:48 22.01.2026
18 потресаващо
Ето пример как демократично и без корумпирани техники да се промени изборния кодекс и да се организират честно изборите.
15:48 22.01.2026
19 че от кога
До коментар #10 от "Последния Софиянец":наркомански плаща на руснаци? или говориш за предателите които се бият за украйна
Коментиран от #29
15:49 22.01.2026
20 Милионер
15:49 22.01.2026
21 Атина Палада
15:50 22.01.2026
22 Боздуган
15:50 22.01.2026
23 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Ами робите са за това - да хранят всички по веригата.
Докато все някога не им писне да са роби и да решат да рискуват да загубят коричката сух хляб, която им дават... ама да не бъдем оптимисти... роба си обича камшика и коричката... иначе трябва сам да се грижи за хляба си
15:50 22.01.2026
24 стана ларж
Коментиран от #34
15:51 22.01.2026
25 Хасан Хаспела
15:51 22.01.2026
26 Прою
15:51 22.01.2026
27 Доналд Тръмп, Президентът
Радва че от Белия дом четат Факти и попиват идеи.
Но понеже узкочелите и в Гренландия са узкочели, най-xopoшо ще стане още нощес Делта форса се изсипе в Гренландия и вдигне Американското знаме. Пък после кой ще взима мильон, кой нещо друго е без значение.
15:52 22.01.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Прочети западна преса по 1 млн.д.
15:52 22.01.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #19 от "че от кога":За бункерното с ботокса става въпрос, за 200 долара мрат в Украина, до там ги е докарал!
Коментиран от #33, #38
15:52 22.01.2026
30 добре че не си забравил да смениш ника
До коментар #17 от "Делю Хайдутин":от последния софиянец на делю хайдутин … инъче незнаех че наркоманчето зеленски си слага ботокс
15:52 22.01.2026
31 1678
До коментар #7 от "Айше":За вас уиляци
15:52 22.01.2026
32 Шопо
А можеше и Българите да получат по един милион.
15:53 22.01.2026
33 е да де
До коментар #29 от "Последния Софиянец":за наркомански кой друг може да е бункерен плъх с ботокс и много кока разбира се
15:53 22.01.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #24 от "стана ларж":Росен Желязков ще внесе 1 млрд долара във Фонда за мир на Тръмп.
15:54 22.01.2026
35 На 9.май 1940 г в 7ч.15 мин.
След 2 часа, в 7ч.25 мин.
Датския крал дава заповед армията да сложи оръжие.
15:54 22.01.2026
36 Ганьо Балкански
Време си оправим живота 🎅👍
15:55 22.01.2026
37 китайски балон
Коментиран от #41, #45
15:55 22.01.2026
38 Ивайло Крачунов
До коментар #29 от "Последния Софиянец":Мартине я не се прави на от голямото добро утро,доскоро за по20лв или сега за 10 €врака надда ренни роммчетта ти пррррскаттт ∆πаряггатта .
15:56 22.01.2026
39 Българин
Коментиран от #40
15:57 22.01.2026
40 Ха ХаХа
До коментар #39 от "Българин":Ти и майка си ще продадеш, но няма да я доставиш на купувача
15:58 22.01.2026
41 Абе Глу пи сла ве
До коментар #37 от "китайски балон":Чуваш ли си тъ п ните дето ги ръсиш.Тук ,ако някой предложи по милион долара ще станем Марсианци.
15:59 22.01.2026
42 Пламен
ИДВАЙ , ДОНЧО ! :)
16:00 22.01.2026
43 Някой
16:00 22.01.2026
45 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "китайски балон":"...ще се родят роби на Америка..."
Само те светна ча 140млн узкоглази и 8млн българи мечтаят, копнеят да са "роби" на Америка, пред ежедневната путинска "свобода" в окопа и "демокрацията" на Боко, Шиши и пасмина.
16:02 22.01.2026
46 Индиген
16:02 22.01.2026
47 Макс
16:03 22.01.2026
51 Господи!
Евалв ти и демокрацията!
Че то в сравнение с тоя цветен плъх, нашият свинчок е чист, като планински ручей!
Какъв « Магнитски», какви 5 лева?
16:06 22.01.2026
52 Отказвам се дабъда роб на тиква и прасе
16:07 22.01.2026
53 Чичо Али Хаменей
Коментиран от #57
16:08 22.01.2026
54 Ъхъ!!!
16:09 22.01.2026
55 Абе
ползват мини електрокарчета- модел" Трима+ сак" ,няма да познват вкус на шунка,пушени колбаси, ( обявени от СЗО за най опасни храни- номер Едно)домашна от грухчо пържола и домат откъснат от градината на село.Но ще са щастливи!
16:10 22.01.2026
56 Aлфа Bълкът
16:13 22.01.2026
57 Последния Софиянец
До коментар #53 от "Чичо Али Хаменей":Парите са от фонда за мир на Тръмп.Росен Желязков ще внесе 1 млрд долара.
16:14 22.01.2026