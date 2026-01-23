Новини
Свят »
Белгия »
93 милиарда евро на изчакване! ЕС ще замрази за още 6 месеца пакета от ответни търговски мерки срещу САЩ
  Тема: Войната на митата

93 милиарда евро на изчакване! ЕС ще замрази за още 6 месеца пакета от ответни търговски мерки срещу САЩ

23 Януари, 2026 16:51 507 16

  • европейска комисия-
  • еврозона-
  • доналд тръмп-
  • кристин лагард-
  • урсула фон дер лaйен

Пакетът, изготвен през първата половина на миналата година, когато ЕС преговаряше за търговско споразумение със САЩ, беше спрян за шест месеца, когато Брюксел и Вашингтон се споразумяха за съвместна позиция относно търговията през август 2025 г.

93 милиарда евро на изчакване! ЕС ще замрази за още 6 месеца пакета от ответни търговски мерки срещу САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия обяви днес, че ще предложи да се замрази за още шест месеца пакета от ответни търговски мерки на ЕС срещу САЩ на стойност 93 милиарда евро, които иначе щяха да влязат в сила на 7 февруари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пакетът, изготвен през първата половина на миналата година, когато ЕС преговаряше за търговско споразумение със САЩ, беше спрян за шест месеца, когато Брюксел и Вашингтон се споразумяха за съвместна позиция относно търговията през август 2025 г.

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица да наложи нови мита на осем европейски страни заради стремежа на Вашингтон да придобие Гренландия направи пакета от ответни мерки удобен инструмент, който ЕС можеше да използва, ако Тръмп беше изпълнил заканата си, допълва Ройтерс.

„След като заплахата за облагане с мита от страна на САЩ отпадна, сега можем да се върнем към важната задача“ – прилагането на съвместното изявление на ЕС и САЩ“, заяви говорителят на ЕК Олоф Гил.

Комисията скоро ще внесе предложение за удължаване на действието на нашите преустановени контрамерки, което изтича на 7 февруари, каза Гил, добавяйки, че мерките ще бъдат замразени за още шест месеца.

„Само, за да съм пределно ясен, искам да кажа, че мерките ще останат замразени, но ако имаме нужда от тях в бъдеще, те могат да влязат в сила“, каза Гил.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    9 1 Отговор
    Тръмп им взе Гренландия и ИСландия, ма урсулите не смеят и да мъцнат!

    Коментиран от #3, #4

    16:52 23.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    6 0 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш и трето, да го направиш...на някой му се иска, но не му стиска🤣

    16:53 23.01.2026

  • 3 Тръмп им взе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ресурсите в Гренландия, ама урсулите пак реват за "руската заплаха над ЕСсср-то им".

    16:55 23.01.2026

  • 4 селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Джендитътъ са така баце. Нема топки нема мъцане. Дони има и им показва ка са ползват ама:Д

    16:55 23.01.2026

  • 5 хаха

    1 0 Отговор
    Пускай дигиталния данък върху оборота и гледай как се срутва Юнайтед Педос ъф Амурика.

    Както реват за ИИ-то в момента...ще им дойде супер.

    16:55 23.01.2026

  • 6 Ефектът на бумерангът

    2 0 Отговор
    С цел да навредят на Русия, САЩ им го слагат тройно.

    Коментиран от #14

    17:03 23.01.2026

  • 7 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    1 0 Отговор
    Ще се съберат отново на конференция да обсъдят и поскимтят за Гренландия 🖕🤣

    17:05 23.01.2026

  • 8 007

    1 2 Отговор
    Мнения всякакви, но думите "По-добре да сме на масата, отколкото в менюто" на канадския премиер, казва всичко. Правителството ни в оставка правилно прие поканата на Тръмп за съвета за мир и ако войната свърши сега ще има още 3 години с Тръмп за "победилата" Русия и ако не искаме да сме им в тяхното меню, също е добре да сме готови и за тази маса. Да не се влачим след дамите на ЕС, които се правят на мъже и ни водят с политика на майски бръмбъри, а да се спасяваме с логична дипломация колкото можем.

    17:06 23.01.2026

  • 9 Доналд Тръмп офишъл

    1 0 Отговор
    И 6@л съм ги, ...кога да се възползвам друг път от тези помияри?

    17:06 23.01.2026

  • 10 Нищо ново

    1 0 Отговор
    От векове САЩ и Европа са съюзници. Отново се видя, че Никой президент не може да промени това.

    17:06 23.01.2026

  • 11 Факти

    1 1 Отговор
    ЕС постави Тръмп на колене. Нито ще вземе Гренландия, нито ще наложи мита.

    17:08 23.01.2026

  • 12 По маалоумен изказ надали е възможен

    0 0 Отговор
    (ЕС ще замрази за още 6 месеца пакета от ответни търговски мерки срещу САЩ).....

    17:09 23.01.2026

  • 13 руската мечка

    0 0 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    17:09 23.01.2026

  • 14 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ефектът на бумерангът":

    Тя Русия се самоунищожава много успешно сама, така че изобщо няма смисъл друг да й вреди. Руснаците са като камикадзета.

    😆

    17:11 23.01.2026

  • 15 И къде го има тоя пакет

    0 0 Отговор
    Че да го прочетем? Пакета на ответните търговски мерки на ЕС ? В болната кратуна на някое атлантенце в Брюксел все още не мога да чета

    17:12 23.01.2026

  • 16 Кви изявления ще правите бре

    0 0 Отговор
    Я вземете по добре актуалнта митническа тарифа публикувайте. Съвместни изявления щели да ми правят тея недоразумения ...

    17:14 23.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания