93 милиарда евро на изчакване! ЕС ще замрази за още 6 месеца пакета от ответни търговски мерки срещу САЩ

Европейската комисия обяви днес, че ще предложи да се замрази за още шест месеца пакета от ответни търговски мерки на ЕС срещу САЩ на стойност 93 милиарда евро, които иначе щяха да влязат в сила на 7 февруари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Пакетът, изготвен през първата половина на миналата година, когато ЕС преговаряше за търговско споразумение със САЩ, беше спрян за шест месеца, когато Брюксел и Вашингтон се споразумяха за съвместна позиция относно търговията през август 2025 г.
Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица да наложи нови мита на осем европейски страни заради стремежа на Вашингтон да придобие Гренландия направи пакета от ответни мерки удобен инструмент, който ЕС можеше да използва, ако Тръмп беше изпълнил заканата си, допълва Ройтерс.
„След като заплахата за облагане с мита от страна на САЩ отпадна, сега можем да се върнем към важната задача“ – прилагането на съвместното изявление на ЕС и САЩ“, заяви говорителят на ЕК Олоф Гил.
Комисията скоро ще внесе предложение за удължаване на действието на нашите преустановени контрамерки, което изтича на 7 февруари, каза Гил, добавяйки, че мерките ще бъдат замразени за още шест месеца.
„Само, за да съм пределно ясен, искам да кажа, че мерките ще останат замразени, но ако имаме нужда от тях в бъдеще, те могат да влязат в сила“, каза Гил.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3, #4
16:52 23.01.2026
2 Не,че нещо,ама...
16:53 23.01.2026
3 Тръмп им взе
До коментар #1 от "Българин":ресурсите в Гренландия, ама урсулите пак реват за "руската заплаха над ЕСсср-то им".
16:55 23.01.2026
4 селяк
До коментар #1 от "Българин":Джендитътъ са така баце. Нема топки нема мъцане. Дони има и им показва ка са ползват ама:Д
16:55 23.01.2026
5 хаха
Както реват за ИИ-то в момента...ще им дойде супер.
16:55 23.01.2026
6 Ефектът на бумерангът
Коментиран от #14
17:03 23.01.2026
7 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
17:05 23.01.2026
8 007
17:06 23.01.2026
9 Доналд Тръмп офишъл
17:06 23.01.2026
10 Нищо ново
17:06 23.01.2026
11 Факти
17:08 23.01.2026
12 По маалоумен изказ надали е възможен
17:09 23.01.2026
13 руската мечка
17:09 23.01.2026
14 Глупости
До коментар #6 от "Ефектът на бумерангът":Тя Русия се самоунищожава много успешно сама, така че изобщо няма смисъл друг да й вреди. Руснаците са като камикадзета.
😆
17:11 23.01.2026
15 И къде го има тоя пакет
17:12 23.01.2026
16 Кви изявления ще правите бре
17:14 23.01.2026