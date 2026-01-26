Гняв в Минесота: "Колко ли ще умрат, преди това да приключи"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Те искат гражданска война - Тръмп да обяви военно положение, за да няма избори, защото губи подкрепата на народа", казва жена в Минеаполис. Гневът след втория разстрел, извършен от ICE, е голям. Репортаж на ДВ.

Вместо да се оттеглят от улиците след смъртта на двама души, застреляни от федерални агенти, жителите на Минеаполис, щата Минесота, организират патрули, маршируват в студа и решително се застъпват един за друг. Градът сякаш преоткрива себе си – и истинското значение на израза „Минесота е хубава“.

Напрежението е високо

Напрежението, предизвикано от агресивните действия на администрацията на Тръмп, и бездруго беше много високо в Минеаполис и Сейнт Пол, наричани още градове близнаци. То бе високо още преди федералните агенти да застрелят 37-годишния медицински работник Алекс Прети в събота. Това е втори подобен случай в Минеаполис този месец: преди това агенти на Имиграционната и митническата служба ICE убиха 37-годишната Рене Гуд. Затова сега възмущението е толкова голямо.

„Това, което се случи с Алекс Прети, е отвратително – той беше екзекутиран посред бял ден след насилие от агенти на ICE. Изпитвам огромна скръб за него, семейството му и за моя град“, каза жителката на Минеаполис Виктория Джоко.

Хората се опасяват, че насилието ще се разраства. „Загрижен съм за това колко още от нас, колко още американски граждани ще умрат, преди това да приключи“, казва Вин Дион, защитник на правата на американските индианци, който активно участва в патрулите за наблюдение на ICE.

Протести заради репресиите срещу имигрантите

След като администрацията на Тръмп разположи хиляди агенти в рамките на „засилената кампания“ за прилагане на имиграционното законодателство в района на Минеаполис-Сейнт Пол, местните общности реагираха, като организираха доброволни наблюдатели. Те се опитват да предупреждават хората за присъствието на ICE, организират доставки на хранителни продукти за мигрантски семейства, които се страхуват да напуснат домовете си, за да не бъдат арестувани, както и мащабни протести срещу ICE.

В петък на минус 25 градуса по Целзий около 50 000 души проведоха демонстрация срещу присъствието на ICE в Минеаполис. Протестът завърши в спортна зала в центъра на града, където Вин Дион изпълни индианска песен. По-късно той каза: „Беше невероятно красив момент да се съберем толкова много мирни хора. Това донесе много сила и единство. Чувството беше наистина хубаво. А на следващия ден ICE уби един от нашите хора, обикновен гражданин”.

Свидетели и видеозаписи опровергават версията на ICE

На пресконференция в неделя командирът на американската гранична полиция Грегъри Бовино отказа да даде обяснение за стрелбата. Той не даде и разяснения дали Прети е размахвал пистолет по време на сблъсъка, както твърдеше преди това министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем. На видеата от инцидента обаче не се вижда подобно нещо.

Тези видеозаписи могат да изиграят важна роля за изясняването на истината, тъй като изявленията на правителствени служители противоречат на клетвените показания на свидетели, дадени в съда.

„След като видях пресконференцията вчера, мога да кажа, че Кристи Ноем лъже. Когато хората правят видеоклипове и ги публикуват в Инстаграм и Фейсбук, те разкриват истината пред обществеността. И мисля, че това може да повлияе на общественото мнение“, каза Джеймс Кук, адвокат по граждански права, който предоставя безвъзмездна правна помощ на семейства, засегнати от хайките на ICE.

„Мисля, че това е единственото нещо, с което Тръмп се съобразява. Понеже обществеността не е съгласна с това, което той прави, мисля, че това може да промени нещата“, добави Кук. Общественото недоволство продължава да нараства, като след убийството на Прети през уикенда в Минеаполис избухнаха протести срещу ICE, а демонстрантите скандираха „ICE – вън!”. Хората от Минеаполис казват, че действията на ICE са превърнали града в място, на което хората са принудени постоянно да проявяват бдителност:

„Когато шофирам, вече съм по-бдителна. Опитвам се да избягвам тесните улици, където колата ми може да бъде блокирана“, каза активистката Тейлър Джоунс. Тя разказва още, че една вечер, когато пътувала към дома на свой приятел, зад нея се движел огромен джип със затъмнени стъкла. „Пропуснах изхода си, защото реших, че може да ме следят. Много хора вземат такива предпазни мерки. Но така се подкопава свободата, нали?“, добавя тя.

Протестиращите се опасяват от ескалация на напрежението

Джуди Леви, 58-годишна медицинска сестра в Минеаполис, вижда в действията на ICE авторитарни методи: „Това, което искат, е гражданска война. Искат Доналд Тръмп да обяви военно положение, за да не се проведат избори, защото губи подкрепата на народа“, каза Леви. „Те загубиха играта. Единственият начин да продължат е да не играят, да не ни дадат избори“, казва тя.

Но освен тревога, тя изпитва и чувство на гордост от своята общност: „Никога в целия си живот не съм била по-горда, че съм от Минесота. Бях горда, когато се изправихме след убийството на Джордж Флойд. Сега отново се чувствам така“, каза тя.

„Многообразието на хората тук е това, което ни прави велики. То е това, което ни прави тази жизнена общност, каквато сме“, казва Тейлър Джоунс. „Ако всички си влезем вътре, заключим вратите и мълчим, нищо няма да се промени. В съзнанието си аз вече не де чувствам в безопасност. Ако моето правителство продължава да дехуманизира хората и да ги убива, аз също не съм в безопасност, защото те могат да дехуманизират и мен“, добавя тя.