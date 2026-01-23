Вицето на Тръмп: Европейците се насочват към цивилизационно самоубийство! Всъщност ние обичаме Европа

Вицепрезидентът на Съединените американски щати Джей Ди Ванс разкритикува европейските страни, заявявайки, че те "абсолютно са поели по пътя на цивилизационното самоубийство“, пише Фокус.
В интервю за Newsmax Ванс обясни, че критиките към администрацията на американския президент Доналд Тръмп към Европа произтичат от желанието за укрепване на европейския континент политически, икономически и военно.
"Споделяме общо цивилизационно наследство. Не можеш да бутнеш икономиката си от скала. Защо ни е грижа за НАТО? Защото искаме Европа да може да се защити, ако, не дай си Боже, бъде нападната. Всъщност обичаме Европа“, заяви Ванс.
23 Януари, 2026 20:21 1 332 42
1 ЕВРОПА Е ТРАГИЧНА
Коментиран от #29
20:24 23.01.2026
2 Мдаа
20:25 23.01.2026
3 Яшар
20:25 23.01.2026
4 665
20:26 23.01.2026
5 КАКЪВ ПОЗОР!
20:28 23.01.2026
6 Превод:
20:28 23.01.2026
7 Тити
20:29 23.01.2026
8 Абе и ние
Коментиран от #31
20:30 23.01.2026
9 Последния Софиянец
20:32 23.01.2026
10 вярно е това
А русофилите си мислеха, че Тръмп ще се съюзява с Русия и ще обявява война на Европа.😆
20:33 23.01.2026
11 Бегай
Тръмп и шута му Ди Ванс-също ни учат...
Абе гледайте си кочините и оставете Европа на мира.
20:34 23.01.2026
12 ФАКТ
20:36 23.01.2026
13 хаха
Точно като оранжевия педофил.
20:37 23.01.2026
14 ФАКТ
20:37 23.01.2026
15 Свидетел 🏡👤🏡👤🏡👤🏡👤
20:38 23.01.2026
17 Хи хи хи
20:39 23.01.2026
18 Абсурдистан
20:40 23.01.2026
19 Европа и САЩ им липсват
20:40 23.01.2026
20 Точно обратното е!
Коментиран от #26
20:41 23.01.2026
21 Жоро
20:42 23.01.2026
22 О неразумни Европейци
Българи
20:43 23.01.2026
23 ако, не дай си Боже, бъде нападната
20:44 23.01.2026
24 Спецназ
Половината им износ е в Европа!
ФАКТ!
Ако дадат и по 1 милион евро на всеки датчанин- ЩЕ ти го продадат тоя скапан леден къс!
ПАРИ имаш, Баце!
ИМАШ Печатница- КВО ТЕ БОЛИ У.Я??
20:45 23.01.2026
26 Въпрос
До коментар #20 от "Точно обратното е!":Така ли казаха по съвецката телевизия? ;)))
20:49 23.01.2026
27 Механик
Кой разбрал, разбрал.
20:49 23.01.2026
28 По добре близки съседи отколкото
20:50 23.01.2026
29 С АБОРИГЕНСКИЯ СИ "ЕЛИТ"
До коментар #1 от "ЕВРОПА Е ТРАГИЧНА":то председател на ес един много черен коща
не прилича на европеец
20:50 23.01.2026
30 "пътя на цивилизационното самоубийство"
Коментиран от #32
20:54 23.01.2026
31 Да ама на тия тук
До коментар #8 от "Абе и ние":дето са на бустери, сегашната Европа си им по-харесва. От СССР та на ЕСср.
20:56 23.01.2026
32 Джей Ди Ванс е неграмотно момче
До коментар #30 от ""пътя на цивилизационното самоубийство"":И използва думички които не са му много ясни. Но е нормално за комплексарче. И при нашите политици има не малко такива
20:59 23.01.2026
33 Джейчо, европейците
21:00 23.01.2026
34 Тракиец 🇺🇦
21:05 23.01.2026
35 Госあ
21:20 23.01.2026
36 Да,бе
21:21 23.01.2026
37 Госあ
21:25 23.01.2026
38 ЧЪКИ
21:25 23.01.2026
39 Мда
21:33 23.01.2026
40 Ха ха ха
21:39 23.01.2026
41 ФАКТ
21:44 23.01.2026
42 ДА БЕДЕ РАЗКРИТА УРСУЛМАФИЯТА-ОТЧЕТ
МОЛИМ , НАСТОЯТЕЛНО ФЕБЕРЕ ДА НАПРАВИ РАЗСЛЕДВАНЕ НЕ САМО НА КОРУПЦИЯТА НА УКРОХУНТАТА НО И НА УРСУЛАНСКАТА РАЗБОЙНИЧЕСКА МАФИЯ !!!!
ХОРА ДО КОГА ЩЕ СМЕ БЕЗРАЗЛИЧНИ КЪМ ТЕЗИ ЧУДОВИЩНИ ГРАБЕЖИ , КОИТО НИЕ И ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД ЩЕ ПЛАЩАМЕ ??? КОЛКО ОЩЕ ТРЯБА ДА НИ ГРАБЯТ, А НИЕ ДА СЕ ПРАВИМ , ЧЕ НЕ ЗАБЕЛЯЗВАМЕ????
21:48 23.01.2026