Вицето на Тръмп: Европейците се насочват към цивилизационно самоубийство! Всъщност ние обичаме Европа

Вицето на Тръмп: Европейците се насочват към цивилизационно самоубийство! Всъщност ние обичаме Европа

23 Януари, 2026 20:21

Джей Ди Ванс обясни, че критиките към администрацията на американския президент Доналд Тръмп към Европа произтичат от желанието за укрепване на европейския континент - политически, икономически и военно

Вицето на Тръмп: Европейците се насочват към цивилизационно самоубийство! Всъщност ние обичаме Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на Съединените американски щати Джей Ди Ванс разкритикува европейските страни, заявявайки, че те "абсолютно са поели по пътя на цивилизационното самоубийство“, пише Фокус.

В интервю за Newsmax Ванс обясни, че критиките към администрацията на американския президент Доналд Тръмп към Европа произтичат от желанието за укрепване на европейския континент политически, икономически и военно.

"Споделяме общо цивилизационно наследство. Не можеш да бутнеш икономиката си от скала. Защо ни е грижа за НАТО? Защото искаме Европа да може да се защити, ако, не дай си Боже, бъде нападната. Всъщност обичаме Европа“, заяви Ванс.


  • 1 ЕВРОПА Е ТРАГИЧНА

    49 5 Отговор
    СТАНА ЗА ПОСМЕШИЩЕ НА ОСТАНАЛИЯ СВЯТ С АБОРИГЕНСКИЯ СИ "ЕЛИТ"

    Коментиран от #29

    20:24 23.01.2026

  • 2 Мдаа

    30 0 Отговор
    Това ми прилича малко на "Бие ме, защо ме обича"

    20:25 23.01.2026

  • 3 Яшар

    22 13 Отговор
    То хубави речи ,хубаво че ни обичате ама ..да заемете да минете с Тръмп през психиатрията . Че духовното и психическо здраве е важно за политиката ... Ето за това дядя Вова ще властва много години още над света !

    20:25 23.01.2026

  • 4 665

    25 4 Отговор
    Тръмп е мекушав. Трябва да прати морпехите да извлекат Урсулите в Гуантанамо на водни процедури докато не изпеят всичко, включително офшорните сметки !

    20:26 23.01.2026

  • 5 КАКЪВ ПОЗОР!

    17 8 Отговор
    Опряхте до тоя с очната линия да ви каже истината за юpoджeндъpляцитe на сорос.

    20:28 23.01.2026

  • 6 Превод:

    17 3 Отговор
    Много тъпи крави!

    20:28 23.01.2026

  • 7 Тити

    13 16 Отговор
    Тръмп и Ванс са кукувици трябва да са в усмирителни ризи и в психиатрията до края на живота си.

    20:29 23.01.2026

  • 8 Абе и ние

    27 1 Отговор
    Обичахме Европа, ама онази до 1995 г. След това едни стари и злобни баби Яги я унищожиха... Ей-така, унищожиха я. И сега тази Европа вече на никой не му харесва. Само за гладните, боси козари и техните матрьошки с по 15 пълзящи, бъдещи граждани на Евро-Халифата, за тях тя е безплатна ясла... Ядат и се размножават, като във бай Тошова ферма от онова време... Сбогом Европа. Вече никога няма да си "нашата, добра Европа "!

    Коментиран от #31

    20:30 23.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Четвъртият Райх капитулира.

    20:32 23.01.2026

  • 10 вярно е това

    6 14 Отговор
    "критиките към администрацията на американския президент Доналд Тръмп към Европа произтичат от желанието за укрепване на европейския континент политически, икономически и военно."

    А русофилите си мислеха, че Тръмп ще се съюзява с Русия и ще обявява война на Европа.😆

    20:33 23.01.2026

  • 11 Бегай

    10 15 Отговор
    Путин и джуджето му медведев учат Европа как да живее.
    Тръмп и шута му Ди Ванс-също ни учат...
    Абе гледайте си кочините и оставете Европа на мира.

    20:34 23.01.2026

  • 12 ФАКТ

    12 1 Отговор
    Престъпници терористи крадци убийци и обшч аахоапааоох

    20:36 23.01.2026

  • 13 хаха

    7 6 Отговор
    Лъже! Типичен каучфакър...с очна линия.

    Точно като оранжевия педофил.

    20:37 23.01.2026

  • 14 ФАКТ

    12 0 Отговор
    За 200 години 300 войни и обич айде бе

    20:37 23.01.2026

  • 15 Свидетел 🏡👤🏡👤🏡👤🏡👤

    8 0 Отговор
    Прокуратурата 👩‍⚖️Елин Пелин👩🏼‍⚖️ сменят ви всичките който сте вътре във сградата вече не сте съдии и прокурори не сте действащи лица повече там на 30 януари ви махат от там свършихте чудесна работа за Тея години мачкахте хората както ви скимне на вас пре ебеалисте дела за сметка на друг и тоя друг човек е Антоанета Николова от Село Равно поле зареди нея ви сменяват със всичките и от МВР Елин Пелин изфърчате от там браво 👏👏👏👏

    20:38 23.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хи хи хи

    9 2 Отговор
    Да си гледа краварника зад океана, стига се бърка из целият Свят.

    20:39 23.01.2026

  • 18 Абсурдистан

    6 2 Отговор
    Само от мисълта за ЕС получават стомашно и умствено разтройство.

    20:40 23.01.2026

  • 19 Европа и САЩ им липсват

    8 0 Отговор
    500 милиона човека работническа класа поради липса на раждаемост

    20:40 23.01.2026

  • 20 Точно обратното е!

    10 1 Отговор
    САЩ бууутат европейската икономиката от скалата през увеличените разходи за НАТО. И въобще не става дума за това че искат Европа да може да се защити, "ако, не дай си Боооже" ..... Всяко евро за въоръжаване е пари в кошчето за смет и никакъв актив или плюс за БВП на Европа не е. ЕК обаче се подведоха и вече е късно да дадат на заден. Експорта и падна над 26% само за година и рецесията е факт. Сега Европа търси пазари но конкурентни предимства вече няма дори пред страна като Индия...

    Коментиран от #26

    20:41 23.01.2026

  • 21 Жоро

    3 0 Отговор
    Абе,и Ние обичаме Америка. 🤭

    20:42 23.01.2026

  • 22 О неразумни Европейци

    5 0 Отговор
    Поради что се срамите да се наречете
    Българи

    20:43 23.01.2026

  • 23 ако, не дай си Боже, бъде нападната

    7 1 Отговор
    Европа ще си остане с обичта на САЩ. Но защо да бъде нападана ако се държи приятелски и коректно с Русия? А? ...

    20:44 23.01.2026

  • 24 Спецназ

    9 0 Отговор
    САЩ ако обичат нещо от Европа- това са нейните ПАРИ!

    Половината им износ е в Европа!
    ФАКТ!

    Ако дадат и по 1 милион евро на всеки датчанин- ЩЕ ти го продадат тоя скапан леден къс!

    ПАРИ имаш, Баце!

    ИМАШ Печатница- КВО ТЕ БОЛИ У.Я??

    20:45 23.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Въпрос

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Точно обратното е!":

    Така ли казаха по съвецката телевизия? ;)))

    20:49 23.01.2026

  • 27 Механик

    8 0 Отговор
    Европа от 80 години е яхната от САЩ (евреите). До 90-та година, в запада се наливаха пари, за да се демонстрира ВИСОК СТАНДАРТ. А това се правеше, за да завидим ние - бившите соц страни и да си спретнем демократично майданче. След като паднаха и последните крепости на социализма, веднага парите към западна Европа бяха орязани и всички екстри заминаха на кино. Но капанът бе щракнал.
    Кой разбрал, разбрал.

    20:49 23.01.2026

  • 28 По добре близки съседи отколкото

    3 0 Отговор
    Далечни роднини

    20:50 23.01.2026

  • 29 С АБОРИГЕНСКИЯ СИ "ЕЛИТ"

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕВРОПА Е ТРАГИЧНА":

    то председател на ес един много черен коща
    не прилича на европеец

    20:50 23.01.2026

  • 30 "пътя на цивилизационното самоубийство"

    3 1 Отговор
    цивилизационно ? ..съществуването на социални слоеве, градове, писменост, култура и други подобни явления. Цивилизационно самоубийство ли ще правим. А тези неща не ги правят точно структури като НАТО ? Не са ли те тези които циволизациите заличават. Щото сигурно пък Джей Ди Ванс и по тази тема почна много да разбира. Олеее мале, пази боже сляпо да прогледа ...

    Коментиран от #32

    20:54 23.01.2026

  • 31 Да ама на тия тук

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе и ние":

    дето са на бустери, сегашната Европа си им по-харесва. От СССР та на ЕСср.

    20:56 23.01.2026

  • 32 Джей Ди Ванс е неграмотно момче

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от ""пътя на цивилизационното самоубийство"":

    И използва думички които не са му много ясни. Но е нормално за комплексарче. И при нашите политици има не малко такива

    20:59 23.01.2026

  • 33 Джейчо, европейците

    3 2 Отговор
    не знам към какво са насочват, но твоят оранжев шеф даде заден преди малко. Както винаги, де.

    21:00 23.01.2026

  • 34 Тракиец 🇺🇦

    4 0 Отговор
    За никой не е тайна че Европа върви към цивилизационно самоубийство.....Меркел Урсула Шолц мерц макарон и другите зоофили и психопати ни набутват към това самоубийство докато не.щастниците евро гражданите мълчат като овце а пък другите ПСИХОПАТИ терористи марксисти комунисти реват и вилнеят из Европа докато убиват европейската раса...видите ли някой терорист от антифа ,трепете го на място ..КОМУНЯГИТЕ марксисти са убийци терористи психопати содомисти соросоиди

    21:05 23.01.2026

  • 35 Госあ

    1 0 Отговор
    Американците бомбат близкия Изток и отприщват вълни от емигранти, които иначе стояха в държавите си ! И очакват от Европа да ги давят у морето ли ? Въпрос на цивилизационни разлики. Бате. тоя специално е уайт трашер, а другия - селяк.

    21:20 23.01.2026

  • 36 Да,бе

    0 0 Отговор
    Тя Европа,че е на смъртното ложе е ясно в галактиката,но краварите що си мислят,че ще я надживеят е вселенска загадка.Пиратският генезис не прощава,но сащисаните са прекалено млади и арогантни да мислят.

    21:21 23.01.2026

  • 37 Госあ

    2 0 Отговор
    А като цяло, най вредни са ч@футите. Личи си от системата в сащ. Крайно бедни и крайно богати. Яко прости парчета изпилени с пропаганда. Досега крадяха технологии и мозъци от цял свят, напоследък започнаха направо държави

    21:25 23.01.2026

  • 38 ЧЪКИ

    1 1 Отговор
    Най-накрая се сетих на кой ми прилича ванс Уголемена версия на куклата ЧЪКИ

    21:25 23.01.2026

  • 39 Мда

    0 0 Отговор
    Ди джей Ванс говори, ама няма кой да го слуша. Още миналата година направи ЕС на пух и прах. Бабите урси и каята лаят нонстоп, а Европа потъва. Е, станаха за кашмер.

    21:33 23.01.2026

  • 40 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Европейските пенсионни фондове започват продажба на американски облигации,Китай също продава,тепърва започват проблемите на каубойте.

    21:39 23.01.2026

  • 41 ФАКТ

    1 0 Отговор
    НИЕ ОБИЧАМЕ ПАРИТЕ И ЗЛАТОТО НА ЕВРОПА ГОЛЯМ МЕРАК ДА ГИ ГЕПНЕМ

    21:44 23.01.2026

  • 42 ДА БЕДЕ РАЗКРИТА УРСУЛМАФИЯТА-ОТЧЕТ

    0 0 Отговор
    ЕВРОПЕЙДСКИТЕ ГАЛФОНИ НАЧЕЛО С УМНОСАКАТАТА УРСУЛНА И ОЩЕ ПО- САКТОТО ДИВО СЕЛСКО НИЩОЖЕСТВО К КАЛАСАНА, СА ГОДНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА МАРОДЕРСТВАНЕ ,ОГРАБВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТРЦИТЕ.!! ТЕЯ МАФИОТКИ , НАЧЕЛО НА ФАШРАЗБОЙНИЧЕСКАТА ИМ ПИРАТСКА ЕДИЛИЯ , ДО ДЕН ДНЕШЕ НЕ Е ПРЕДСТАВИЛА ОТЧЕТ НА ОГРАБЕНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ С НАД 400 МИЛЯРДА ЕВРО ДО СЕГА + ОЩЕ 90 МИЛЯРДА !! ТАЯ КОРУМПИРАНА ЕВРОВЪРХУШКА СРОДЕНА С УКРОКОРУМПИРАНАТА ТАКАВА , КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗВАТ ОТЧЕТ ЗА ДА НЕ СЕ РАЗКРИЯТ МАФИОТСКИТЕ ИМ ДАЛАВЕРИ !! НЕЩО ПОВЕЧЕ ,ПРЕДСТОИ ДА ОКРАДАТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ С ОЩЕ 90 МИЛЯРДА !!!
    МОЛИМ , НАСТОЯТЕЛНО ФЕБЕРЕ ДА НАПРАВИ РАЗСЛЕДВАНЕ НЕ САМО НА КОРУПЦИЯТА НА УКРОХУНТАТА НО И НА УРСУЛАНСКАТА РАЗБОЙНИЧЕСКА МАФИЯ !!!!
    ХОРА ДО КОГА ЩЕ СМЕ БЕЗРАЗЛИЧНИ КЪМ ТЕЗИ ЧУДОВИЩНИ ГРАБЕЖИ , КОИТО НИЕ И ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД ЩЕ ПЛАЩАМЕ ??? КОЛКО ОЩЕ ТРЯБА ДА НИ ГРАБЯТ, А НИЕ ДА СЕ ПРАВИМ , ЧЕ НЕ ЗАБЕЛЯЗВАМЕ????

    21:48 23.01.2026