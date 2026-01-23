След 4-часова среща между Путин и Уиткоф в Кремъл: Русия, САЩ и Украйна преговарят днес в ОАЕ

Разговорите между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф в Москва бяха съдържателни и полезни, съобщи представителят на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости.

„Разговорите продължиха около четири часа и бяха изключително съдържателни, конструктивни и, бих казал, изключително откровени и доверителни.“

Още новини от Украйна

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков отговори на въпроси на журналисти по време на пресконференция след срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф.

Срещата започна в 23:25 ч. московско време. Тя се проведе в Представителството, разположено в Сенатския дворец. Участваха също специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, съветникът на президента Юрий Ушаков, зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и комисарят на Федералната служба за обществени поръчки Джош Грюнбаум.

Разговорът продължи почти четири часа. Страните се споразумяха да продължат да поддържат тесни контакти както по Украйна, така и по други теми.

Представители на САЩ вече формулират конкретни планове, които биха могли да бъдат реализирани след разрешаването на конфликта.

„Бих искал специално да отбележа, че въпросите за по-нататъшното развитие на двустранните руско-американски отношения бяха обсъдени концептуално, изхождайки от факта, че нашите страни имат огромен потенциал за сътрудничество в широк спектър от области.“

Страните засегнаха създаването на Мирния съвет за Газа и ситуацията около Гренландия.

Уиткоф и Кушнер споделиха впечатленията си от срещите си в Давос.

Ден преди това Тръмп се срещна с Володимир Зеленски в Швейцария. Разговорите продължиха по-малко от час. Американският президент ги нарече добри и заяви, че диалогът по мирния процес продължава.

Русия и Съединените щати се споразумяха, че първата среща на тристранната работна група по въпросите на сигурността ще се проведе в Абу Даби в петък, с участието на представители на двете страни и Украйна.

Представители на Москва ще отлетят за ОАЕ през следващите часове; те са получили конкретни инструкции от президента.

Работната група по сигурността включва представители на ръководството на руското Министерство на отбраната, водени от Игор Костюков, началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб.

"Съединените щати направиха много, за да се подготвят за тристранните преговори и очакват те да бъдат успешни. Най-важното е, че по време на тези разговори между нашия президент и американците беше повторено, че без разрешаване на териториалния въпрос съгласно формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за постигане на дългосрочно споразумение“, каза Ушаков.

На срещата руската страна е изтъкнала, че Русия държи стратегическата инициатива на бойното поле, а дипломатическо споразумение досега се оказва невъзможно, въпреки интереса на Москва. Декларирано е, че Русия ще продължи последователно да преследва целите си в Специалната военна операция.

Ръководителите на групата по двустранни икономически въпроси Кирил Дмитриев и Стивън Уиткоф също ще се срещнат в Абу Даби. Те ще обсъдят замразените руски активи.

Русия получи покана да се присъедини към Съвета за мир. Членството в този орган е ограничено до три години, но ще бъде постоянно след заплащане на такса от 1 милиард долара.

На преговорите в Кремъл Русия подчерта готовността си да изпрати един милиард долара на Съвета за мир за Газа.

„Останалите средства от замразените ни резерви в САЩ могат да бъдат използвани за възстановяване на територии, пострадали по време на боевете, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна“, предлага Путин.

Джош Грюнбаум, комисар на Федералната служба за обществени поръчки (FAS) към Администрацията за общи услуги (GSA), участва за първи път от американска страна в преговори с руския президент Владимир Путин в Кремъл.

Кадри от срещата показват как пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф представя Грюнбаум на Путин. „Това е Джош“, каза той, посочвайки служителя.

Грюнбаум участва в срещата на американските преговарящи с Дмитриев през декември в Маями. Той потвърди, че е бил част от преговарящия екип, воден от Уиткоф. Същия месец той присъства на срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски.

Грюнбаум е и старши съветник на изпълнителния комитет на Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп.

Уиткоф заяви, че снощната среща в Кремъл е била насрочена по искане на руската страна, което той счита за „много важна стъпка“ в процеса на уреждане. Според специалния пратеник на Тръмп, процесът вече е във финалната права и сега се е свел до решаване само на „един въпрос“. Кремъл отказа да коментира това изявление или развитието на преговорния процес, отбелязвайки, че коментарите на този етап са преждевременни.

Украински пратеници са на път за ОАЕ за преговори с руски и американски делегати, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Нашият екип в момента се отправя към ОАЕ за срещи с американската и руската страна“, написа Зеленски в „Телеграм“ след ден преговори на Световния икономически форум в Давос. „Очакваме да видим как ще се развият нещата и ще решим следващите стъпки“, допълни той.

Украинският президент заяви по-рано, че през следващите два дни преговарящите „от трите страни“ ще проведат срещи в Абу Даби.

Същевременно Зеленски заяви, че по време на форума страната му е успяла да постигне споразумение за нови доставки на средства за противовъздушна отбрана.

„Завръщаме се у дома със споразумение по нов пакет критично нужна противовъздушна отбрана за отбраната на народа ни“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Разговорите на руския президент Владимир Путин с американската делегация в Кремъл и посещението на Володимир Зеленски в Давос потвърждават, че конфликтът се развива по руски сценарий, а не по украински или европейски, заяви заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев.

„Непланираното посещение на Зеленски в Давос, предизвикано от щракване с пръсти на американския президент, и планираните, рутинни разговори между руския президент и американския преговарящ екип в Кремъл потвърждават основното: конфликтът се развива по руски сценарий, а не по украински и със сигурност не по европейски. Това, сигурен съм, е ясно разбрано в САЩ, без което преговорите щяха да се забавят отдавна“, написа той в Telegram.

Според него по-нататъшното развитие ще зависи от военните, както и от политическите и икономическите дипломати. Сенаторът предложи на 23 януари работните групи да започнат практически и професионални дискусии по икономически въпроси, които вероятно ще включват изясняване на механизма за използване на замразени в САЩ руски активи.