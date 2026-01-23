Новини
След 4-часова среща между Путин и Уиткоф в Кремъл: Русия, САЩ и Украйна преговарят днес в ОАЕ

23 Януари, 2026 04:24, обновена 23 Януари, 2026 07:00 2 328 28

Гостът на руския президент и Кирил Дмитриев ще обсъдят в Абу Даби замразените руски активи

След 4-часова среща между Путин и Уиткоф в Кремъл: Русия, САЩ и Украйна преговарят днес в ОАЕ - 1
Снимка: РИА Новости
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разговорите между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф в Москва бяха съдържателни и полезни, съобщи представителят на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости.

„Разговорите продължиха около четири часа и бяха изключително съдържателни, конструктивни и, бих казал, изключително откровени и доверителни.“

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков отговори на въпроси на журналисти по време на пресконференция след срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф.

Срещата започна в 23:25 ч. московско време. Тя се проведе в Представителството, разположено в Сенатския дворец. Участваха също специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, съветникът на президента Юрий Ушаков, зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и комисарят на Федералната служба за обществени поръчки Джош Грюнбаум.

Разговорът продължи почти четири часа. Страните се споразумяха да продължат да поддържат тесни контакти както по Украйна, така и по други теми.

Представители на САЩ вече формулират конкретни планове, които биха могли да бъдат реализирани след разрешаването на конфликта.

„Бих искал специално да отбележа, че въпросите за по-нататъшното развитие на двустранните руско-американски отношения бяха обсъдени концептуално, изхождайки от факта, че нашите страни имат огромен потенциал за сътрудничество в широк спектър от области.“

Страните засегнаха създаването на Мирния съвет за Газа и ситуацията около Гренландия.
Уиткоф и Кушнер споделиха впечатленията си от срещите си в Давос.

Ден преди това Тръмп се срещна с Володимир Зеленски в Швейцария. Разговорите продължиха по-малко от час. Американският президент ги нарече добри и заяви, че диалогът по мирния процес продължава.

Русия и Съединените щати се споразумяха, че първата среща на тристранната работна група по въпросите на сигурността ще се проведе в Абу Даби в петък, с участието на представители на двете страни и Украйна.

Представители на Москва ще отлетят за ОАЕ през следващите часове; те са получили конкретни инструкции от президента.

Работната група по сигурността включва представители на ръководството на руското Министерство на отбраната, водени от Игор Костюков, началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб.

"Съединените щати направиха много, за да се подготвят за тристранните преговори и очакват те да бъдат успешни. Най-важното е, че по време на тези разговори между нашия президент и американците беше повторено, че без разрешаване на териториалния въпрос съгласно формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за постигане на дългосрочно споразумение“, каза Ушаков.

На срещата руската страна е изтъкнала, че Русия държи стратегическата инициатива на бойното поле, а дипломатическо споразумение досега се оказва невъзможно, въпреки интереса на Москва. Декларирано е, че Русия ще продължи последователно да преследва целите си в Специалната военна операция.

Ръководителите на групата по двустранни икономически въпроси Кирил Дмитриев и Стивън Уиткоф също ще се срещнат в Абу Даби. Те ще обсъдят замразените руски активи.

Русия получи покана да се присъедини към Съвета за мир. Членството в този орган е ограничено до три години, но ще бъде постоянно след заплащане на такса от 1 милиард долара.

На преговорите в Кремъл Русия подчерта готовността си да изпрати един милиард долара на Съвета за мир за Газа.

„Останалите средства от замразените ни резерви в САЩ могат да бъдат използвани за възстановяване на територии, пострадали по време на боевете, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна“, предлага Путин.

Джош Грюнбаум, комисар на Федералната служба за обществени поръчки (FAS) към Администрацията за общи услуги (GSA), участва за първи път от американска страна в преговори с руския президент Владимир Путин в Кремъл.

Кадри от срещата показват как пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф представя Грюнбаум на Путин. „Това е Джош“, каза той, посочвайки служителя.

Грюнбаум участва в срещата на американските преговарящи с Дмитриев през декември в Маями. Той потвърди, че е бил част от преговарящия екип, воден от Уиткоф. Същия месец той присъства на срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски.

Грюнбаум е и старши съветник на изпълнителния комитет на Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп.

Уиткоф заяви, че снощната среща в Кремъл е била насрочена по искане на руската страна, което той счита за „много важна стъпка“ в процеса на уреждане. Според специалния пратеник на Тръмп, процесът вече е във финалната права и сега се е свел до решаване само на „един въпрос“. Кремъл отказа да коментира това изявление или развитието на преговорния процес, отбелязвайки, че коментарите на този етап са преждевременни.

Украински пратеници са на път за ОАЕ за преговори с руски и американски делегати, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Нашият екип в момента се отправя към ОАЕ за срещи с американската и руската страна“, написа Зеленски в „Телеграм“ след ден преговори на Световния икономически форум в Давос. „Очакваме да видим как ще се развият нещата и ще решим следващите стъпки“, допълни той.

Украинският президент заяви по-рано, че през следващите два дни преговарящите „от трите страни“ ще проведат срещи в Абу Даби.

Същевременно Зеленски заяви, че по време на форума страната му е успяла да постигне споразумение за нови доставки на средства за противовъздушна отбрана.

„Завръщаме се у дома със споразумение по нов пакет критично нужна противовъздушна отбрана за отбраната на народа ни“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Разговорите на руския президент Владимир Путин с американската делегация в Кремъл и посещението на Володимир Зеленски в Давос потвърждават, че конфликтът се развива по руски сценарий, а не по украински или европейски, заяви заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев.

„Непланираното посещение на Зеленски в Давос, предизвикано от щракване с пръсти на американския президент, и планираните, рутинни разговори между руския президент и американския преговарящ екип в Кремъл потвърждават основното: конфликтът се развива по руски сценарий, а не по украински и със сигурност не по европейски. Това, сигурен съм, е ясно разбрано в САЩ, без което преговорите щяха да се забавят отдавна“, написа той в Telegram.

Според него по-нататъшното развитие ще зависи от военните, както и от политическите и икономическите дипломати. Сенаторът предложи на 23 януари работните групи да започнат практически и професионални дискусии по икономически въпроси, които вероятно ще включват изясняване на механизма за използване на замразени в САЩ руски активи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    22 5 Отговор
    Няма да се разберат нищо в Абу Даби.

    04:47 23.01.2026

  • 2 Друсана Зельонка

    18 14 Отговор
    Ох, лошо ми е!

    04:49 23.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    16 10 Отговор
    Путин се стреми да си купи територии с пари, които така или иначе няма да види.

    04:52 23.01.2026

  • 4 Володимир Зеленски, президент

    19 33 Отговор
    Само Референдум може да реши дали Украйна ще отстъпи Донбас, но не вярвам да се случи.
    Зимата е към края, 90млрд евро са осигурени, смело може да продължим утилизацията на безмозъчния узкоглаз нашественик. Дори да ни накарат да сключим примирие, Украйна ще продължи да утилизира руските амбиции и мечти за империализъм. Украински сили ще бъдат разположени в Балтийските републики, Финландия, Гренландия и защо не в България 😁👍

    Коментиран от #23

    04:52 23.01.2026

  • 5 нннн

    15 7 Отговор
    Основните преговори са на фронта. Как вървят там?

    Коментиран от #7

    04:53 23.01.2026

  • 6 А това кой ще го плаща

    17 14 Отговор
    Ръководството на Европейския съюз представи на европейските лидери поверителен документ, съдържащ финансовите искания на Украйна за 1,5 трилиона долара, който може да се сравни с атомна бомба, заяви унгарският премиер Виктор Орбан

    Коментиран от #15

    04:55 23.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    14 11 Отговор

    До коментар #5 от "нннн":

    Довечера ще ми докладват, че напредваме към Купянск.
    Купянск разположен на 7км от руската граница 😁

    04:56 23.01.2026

  • 8 И сто пъти още да се срещнат все тая

    18 19 Отговор
    Войната ще продължи до тогава,докато Империята на злото отиде на бунището на историята.Русия ще се разпадне и никой не може и няма право да спира и провокира този прцес.Той е необратим.А този,който се е взел на сериозно и мисли,че може да промени хода на историята,ще го успокоят и озаптят на време....Дааааааа!Аз вече наистина взех да се замислям,дали някакво друго събитие,няма да изпревари импичмъна на есен.

    05:09 23.01.2026

  • 9 Историята го е доказала многократно

    16 12 Отговор
    Всички агресори губят войната, ако не постигнат победата си за кратко време... Раша няма да е изключение. С единия крак вече е при крайцера.

    Коментиран от #10, #12

    05:23 23.01.2026

  • 10 ежко

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Историята го е доказала многократно":

    Кажи го на Тръмп!

    05:43 23.01.2026

  • 11 Добро утро!

    10 9 Отговор
    Путлер не може да си позволи край на войната, защото така ще подпише сам смъртната си присъда. Това е истината.
    За 4 години нито една от първоначално обявените цели на "СВО" не е изпълнена и няма да бъде, а вече на всички е ясно, че окупираните земи са разменната монета за да има някакъв мир . Декември беше първия месец в който агресора имаше повече загуби отколкото попълнения в личния състав. Тази тенденция ще се запази и занапред.

    Коментиран от #24, #25

    05:43 23.01.2026

  • 12 И Киев е Руски

    12 5 Отговор

    До коментар #9 от "Историята го е доказала многократно":

    И наркомана така си мислеше и глей кво остана от укрия

    Коментиран от #14

    05:49 23.01.2026

  • 13 Путин

    4 11 Отговор
    върти и суче за да не признае че войната дефакто вече е приключила. Изразходва по 1000 вати на ден само за да поддържа фронтовата линия около Покровск (който така и не успяха да завземат). Знае че ако признае за край на войната ще го стегне вратовръзката на някой балкон в Кремъл

    06:06 23.01.2026

  • 14 Йосиф Кобзон

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Глей кво става при мен.

    06:07 23.01.2026

  • 15 Игнорирай

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "А това кой ще го плаща":

    плямпанията на Орбан. Идват избори в Унгария през април и той е аут. Бори се за внимание постоянно но икономиката им е толкова зле (вече са след България даже) че унгарците се умориха от него. Чака го пенсиониране в Русия за която толкова усърдно работи с години. Освен ако не влезе в затвора

    06:10 23.01.2026

  • 16 Винкело

    2 3 Отговор
    Ха! Ти да видиш: Путин съгласен замразените пари да бъдат използвани за възстановяване на Украйна. Участвал и шефът на обществените поръчки в САЩ. Пак изкяриха.

    06:17 23.01.2026

  • 17 Каунь

    8 1 Отговор
    Украинците искаха мир чрез налагане на сила. Ами на път са да получат мир наложен им насила от американците.

    06:45 23.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Путин и Тръмп ще хванат за ушите Зеленски.

    07:02 23.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Тръмп е щастлив че ще получи 1 млрд долара от замразените руски активи.

    07:03 23.01.2026

  • 20 Брендо

    5 0 Отговор
    Дано моят човек издържи на сухо до петък. А тогава ще му дам най-добрата стока, та да направи първокачествено шоу, даже може да посвири и на пиано.

    07:11 23.01.2026

  • 21 Иван

    2 4 Отговор
    Всъщност Русия казва за замразените руски активи в САЩ да се използват за възстановяване на райони, пострадали от войната с Украйна, имайки предвид, че Донецка област и изглежда Запорожието ще принадлежат на Русия. Сега играят мазно без уточнения. Но това е тяхната игра. Или ако е за цяла Украйна, то тя да е под путиновия ботуш. Само Заленски познава ситните зъби на Путин с игра, намерения и мазни и проточени преговори вече бая време. Тръмп идея си няма как го играе Путин. Той се пише добър в сделките, но руската игра не познава, затова и не успява да я увладее. Слава на украинските военни, на Зеленски, който се опитва да опази родината си, на всички украинци в тези кошмарни дни вече години!

    Коментиран от #28

    07:14 23.01.2026

  • 22 Фен

    3 0 Отговор
    А къде са урсулите? Тагарев!?🤔

    07:20 23.01.2026

  • 23 Мара Атанасова

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Володимир Зеленски, президент":

    Идиот

    07:21 23.01.2026

  • 24 БАРС

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Добро утро!":

    КОЙ Е ТОЗИ ПУТЛЕР.ТАКОВА ИМЕ НЕ СЪМ ЧЕЛ ПО РАЗНИ СТАТИИ ПО ВЕСТНИЦИТЕ, НИТО СЪМ ЧУВАЛ.КОЛКОТО ЗА ОСТАНАЛОТО ДЕТО СИ ПИСАЛ ДОСТА ГЛУПАВ КОМЕНТАР..САМО ДА ЗНАЕШ БЪЛГАРИЯ 111 000 ХИЛ.КВ.КМ А РАШКИТЕ ЗАБРАЗА ДО СЕГА БЕЗ МНОГО ДА СЕ НАПРЯГАТ ПО ТИХОН ЧКУ ЗАТОВА Е СВО. СЕ НАРИЧА ТА ЗАБРАЗА 132 000 хил.км..ЗАЕДНО С КРИМ.

    07:26 23.01.2026

  • 25 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Добро утро!":

    Ами Путин си знае, той играе ва банк за себе си.Не го е грижа за руснаците, които ще имат своите бъдещи проблеми, те всъщност си ги имат и сега, даже в лъснатата доскоро Москва. Да обречеш на смър9т синовете на родината си, за своята слава на върховен вожд, ще ли му простят?! Какъв хладен ум и сърце трябва да има човек за да отстоява политическата си позиция толкова години?! Погуби Русия.

    Коментиран от #27

    07:26 23.01.2026

  • 26 Мирът за 24 часа

    1 0 Отговор
    се налага да се разточи на 24 месеца.
    Ако не стане мир, после ще видим…
    Ха, ха…

    Искрено Ваш Доналд Трън

    07:30 23.01.2026

  • 27 Васил

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Иван":

    Муци 👄 ,на теб ква ти е далаверата в случая ?

    07:38 23.01.2026

  • 28 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Слава ,слава ,колко слава има на 2м под земята ,пробвал ли си да разбереш ?

    07:40 23.01.2026

