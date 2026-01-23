Тръмп: Огромен флот пътува към Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че в Близкия изток са концентрирани значителни американски сили.

„Президентът има много карти, които може да изиграе. Няма да кажа точно какво ще направи, но искаме да се уверим, че имаме множество възможности. Имаме много сили в региона“, каза той, обсъждайки политиката на САЩ спрямо Иран.

Според вицепрезидента, президентът на САЩ Доналд Тръмп „просто иска да се увери“, че САЩ разполагат с „необходимите ресурси, за да отговорят“ на Иран, ако той „направи нещо наистина глупаво“.

Преди това Тръмп заяви, че САЩ наблюдават Иран и изпращат значителни сили, включително кораби, в региона. Президентът на САЩ обаче отбеляза, че „би предпочел нищо да не се случва“.

От своя страна Тръмп заяви, че „огромен флот“ се насочва към Иран, след като многократно заплаши Техеран с американска намеса на фона на насилствени репресии срещу обхваналите Ислямската република протести, предаде ДПА., цитирана от БТА.

„Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока“, каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, завръщайки се във Вашингтон от Световния икономически форум в швейцарския Давос.

„И може би няма да се наложи да го използваме. Имаме много кораби, които се насочват в тази посока, за всеки случай, имаме голяма флотилия, която се насочва в тази посока, и ще видим какво ще се случи“, допълни американският президент.

„Имаме голяма сила, която се насочва към Иран. Предпочитам да не виждам нищо да се случва, но ги наблюдаваме много внимателно“, заяви Тръмп, говорейки за Иран.

Според съобщения в американските медии, Вашингтон в момента засилва военното си присъствие в Близкия изток, включително чрез разполагане на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и няколко придружаващи кораба.

Атомният самолетоносач обикновено транспортира няколко хиляди войници и десетки изтребители и е придружен от военноморски разрушители. Досега няма официално потвърждение от Пентагона за разполагането на войски.

Демонстрациите започнаха в Техеран в края на декември поради влошаването на икономическите условия, преди да прераснат в кървави протести срещу система на Ислямската република.

Междувременно правозащитници от базираната в САЩ организация „Хюман Райтс Активистс“ (Human Rights Activists News Agency) заявиха, цитирани от Асошиейтед прес, че броят на жертвите от репресиите в Иран е достигнал най-малко 5002 убити, като се опасяват. Организацията е била точна в предишни вълни на вълнения в Иран и разчита на мрежа от активисти в Иран, за да потвърди смъртните случаи.

Иранското правителство представи първия си брой на жертвите в сряда, като заяви, че са убити 3117 души. Иранската теокрация в миналото е подценявала или не е съобщавала за смъртни случаи при вълнения.

АП не е успяла да оцени независимо броя на жертвите, отчасти поради факта, че властите са прекъснали достъпа до интернет и са блокирали международните разговори в страната.