За 5 млрд. долара! Доналд Тръмп съди JPMorgan заради закриване на банкови сметки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело за 5 милиарда долара срещу JPMorgan Chase и главния изпълнителен директор на компанията Джейми Даймън заради закриване на банкови сметки, съобщава Ройтерс.

Делото е заведено в съд на щата Флорида. Тръмп обвинява най-голямата американска банка в нарушаване на собствените си политики. JPMorgan отрича да закрива сметки по политически или религиозни причини. Според компанията делото, заведено от президента на страната, е неоснователно.

Джейми Даймън, който управлява JPMorgan от две десетилетия и е една от най-влиятелните фигури в корпоративна Америка, заяви пред Световния икономически форум в Давос, че ограничаването на лихвените проценти по картите би ограничило достъпа до кредитиране за много потребители и би се равнявало на "икономическа катастрофа. В същото време ръководителите на индустрията приветстваха стремежа на администрацията на Тръмп за дерегулация, която според тях би могла да намали бюрокрацията, да увеличи печалбите и да стимулира икономическия растеж.

Доналд Тръмп обвини JPMorgan, че е нарушил едностранно принципите си, като е закрила сметки, принадлежащи на него и неговите хотелиерски компании. По думите му по нареждане на Джейми Даймън е създаден "черен списък", който да предупреди други банки да не правят бизнес с Trump Organization и членове на семейството на президента и самия държавен глава на САЩ.

JPMorgan твърди, че закрива сметки, които създават правен или регулаторен риск за компанията. "Съжаляваме, че се налага да го направим, но често правилата и регулаторните очаквания ни карат да го правим", посочват от компанията.

През последните години банките са изправени пред нарастващ политически натиск, особено от консерватори, които смятат, че кредиторите по политически причини са дискриминирали индустрии като огнестрелните оръжия и изкопаемите горива. Този натиск се засили по време на втория мандат на Тръмп.

През декември Службата за контрол на валутата, водещ банков регулатор, съобщи в доклад, че деветте най-големи банки в САЩ са ограничили финансовите услуги до определени индустрии. Регулаторът не предостави конкретни примери за нарушения, но посочи, че е установил, че големи банки или са отказали услуги на някои индустрии, или са изисквали по-високи нива на контрол от 2020 до 2023 г. Сред засегнатите са петролни и газови компании, фирми за криптовалути, производители на тютюн и електронни цигари, както и компании за огнестрелни оръжия.