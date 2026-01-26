Новини
Неочакван остър обрат от Доналд Тръмп: На една вълна съм с губернатора на Минесота

26 Януари, 2026 23:18 743 11

  • минесота-
  • минеаполис-
  • мигранти-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Тръмп през последния месец обвини губернатора на Минесота в некомпетентност заради неспособността му да спре скандал с измами със социални помощи в щата

Неочакван остър обрат от Доналд Тръмп: На една вълна съм с губернатора на Минесота - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

При остър обрат американския президент Доналд Тръмп днес заяви, че е „на една и съща вълна“ с губернатора демократ на Минесота, след като втора смъртоносна стрелба срещу американски гражданин в щата от служители на имиграционната служба предизвика ожесточени реакции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изненадващите коментари в социалните мрежи от Тръмп след „много добрия му разговор“, както самият той съобщи, с губернатора на Минесота Тим Уолз може да показват деесклация на репресиите му срещу имигрантите в щата.

Уолз и други лидери от Демократическата партия открито се противопоставиха на наплива от имигранти, който определиха като незаконно нашествие, застрашаващо обществената сигурност.

От своя страна Тръмп през последния месец обвини губернатора на Минесота в некомпетентност заради неспособността му да спре скандал с измами със социални помощи в щата.

По-рано американският президент съобщи, че ще изпрати своя специален представител по контрола на имиграцията Том Хоман, за да работи с местните власти в Минесота.

Американски имиграционни агенти застреляха 37-годишния Алекс Прети в събота при сблъсъци с протестиращи в Минеаполис. Въпреки че други високопоставени служители на Тръмп определиха Прети като „вътрешен терорист“, Хоман все още не е коментирал публично инцидента.

В изявление Тръмп заяви, че Хоман „не е участвал“ в репресиите в Минесота „но познава и харесва много от хората там“.

Белият дом днес заяви, че президентът Доналд Тръмп не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците в САЩ и смята, че убийството на мъж в Минесота от федерални агенти е „трагедия“, предаде Ройтерс.

„Нека бъда ясна за обстоятелствата, довели до този момент в събота. Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия в Минесота в продължение на седмици“, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Президентът „не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците“, но настоява за „край на съпротивата и хаоса“ около политиката си за депортиране на имигранти, добави Левит.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

