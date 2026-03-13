Новини
Сирени за въздушна тревога бяха задействани в турската база „Инджирлик“

Сирени за въздушна тревога бяха задействани в турската база „Инджирлик"

13 Март, 2026 09:02 650 13

Президентът на Иран каза на Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство

Сирени за въздушна тревога бяха задействани в турската база „Инджирлик“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сирени за въздушна тревога бяха чути тази сутрин във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

АА припомня, че от началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари, две балистични ракети бяха насочени от Иран към Турция.

Те бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Алиансът използва базата "Инджирлик".

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.

Турското министерство на националната отбрана съобщи в понеделник, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. Иран излезе с позиция тогава, че целта на ракетата не е била Турция.

От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на изстреляната от Иран ракета са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Това е станало на празен терен и няма жертви и ранени при инцидента, се посочва още в съобщението, публикувано в профилите на Министерството в социалните мрежи.

„Турция отдава голямо значение на добросъседството и стабилността в региона. Но още веднъж подчертаваме, че ще предприемем решителни и непоколебими стъпки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното ни пространство“, заявиха от Министерството на отбраната.


Турция
  • 1 Израел е

    15 0 Отговор
    Мъчат се да вкарат и Турция в тяхното блато.

    Коментиран от #5

    09:04 13.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    09:04 13.03.2026

  • 3 СССРБарета

    13 1 Отговор
    Вчера краварника и ционистите тайно по дипломатически канали се премолиха два пъти на Иран да прекратят огъня! Днеска ще ги молят трети път!

    09:05 13.03.2026

  • 4 СССРБарета

    12 0 Отговор
    Турция и Израел са кръвни врагове! Жалките опити на ционистите да вкара Турция във войната няма да успеят!

    09:07 13.03.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Израел е":

    Може и украинците да са. Те учат Израел на гадории. Имат опит , как се пращат " руски" дронове и ракети към натовски държави, за да ги въвлекат в кютека.

    Коментиран от #11

    09:07 13.03.2026

  • 6 Член 5

    7 0 Отговор
    не работи!

    Коментиран от #12

    09:08 13.03.2026

  • 7 Русодебили

    1 9 Отговор
    Не се напъвайте ще спукате некоя вена!

    09:09 13.03.2026

  • 8 незнайко

    8 0 Отговор
    Някой се мъчи да вкара и Турция във войната като стеля срещу нея !
    Това единствено може да са подмолните израелци или "приятелски" огън от САЩ !

    09:10 13.03.2026

  • 9 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 3 Отговор
    Предпочитам да съм в Окаян вид на Бездомник в Атина отколкото да съм никой в България
    Веднъж вече ми се случи очаквам отново да ми се случи
    Предпочитам гърците от Атина Атиняните да ме овикват и мачкат по улиците на Атина отново за втори път, отколкото да съм никой в България,така се преодоляват естествените неща
    И без друго съм вече тяхна собственост

    09:10 13.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    СЕГА ОСТАВА И ТУРЦИТЕ ДА СВАЛЯТ НЯКОЙ АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТ КОЙТО ЛЕТИ С ИЗКЛЮЧЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЪС С400 :)

    09:10 13.03.2026

  • 11 Може

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    те такива мал..умн...ици използваха и при СП и после си измиха г..., тоест ръцете с тях.

    09:12 13.03.2026

  • 12 незнайко

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Член 5":

    А може би американците по този начин искат да задействат член 5 за да имат оправдание за по мащабни атаки срещу ИРАН !

    09:14 13.03.2026

  • 13 Абе вчера и в

    1 0 Отговор
    Германистан ни пуснаха сирени и ни известиха с по един СМС, че имало "Тревога, гражданска отбрана."
    Ама кел файда, като няма бомбоубежища?
    Ама и да имаше, при една съвременна война нато-русия ядрата ще отнесат всичко, та нищо нема да остане. Ама те. Тези искат война с раша.... този луд, луд свят... Живееш в лудница, ама тези всичките даже и не знаят, че са пациенти.

    09:16 13.03.2026

