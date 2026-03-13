Сирени за въздушна тревога бяха задействани в турската база „Инджирлик“

Сирени за въздушна тревога бяха чути тази сутрин във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

АА припомня, че от началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари, две балистични ракети бяха насочени от Иран към Турция.

Те бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Алиансът използва базата "Инджирлик".

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.

Турското министерство на националната отбрана съобщи в понеделник, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. Иран излезе с позиция тогава, че целта на ракетата не е била Турция.

От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на изстреляната от Иран ракета са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Това е станало на празен терен и няма жертви и ранени при инцидента, се посочва още в съобщението, публикувано в профилите на Министерството в социалните мрежи.

„Турция отдава голямо значение на добросъседството и стабилността в региона. Но още веднъж подчертаваме, че ще предприемем решителни и непоколебими стъпки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното ни пространство“, заявиха от Министерството на отбраната.