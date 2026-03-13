Станишев обясни какви ще са отношенията на БСП с Румен Радев

Всички партии, които участват в изборите, са наши конкуренти. В това е числото проектът на Румен Радев, каза в студиото на "Денят започва" по БНТ Сергей Станишев. Според социалиста едно нещо е да се гласува за президента Радев, но друго е да се подкрепи политическият му проект:
Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Но едно нещо е да избираш президента Радев. Друго нещо е да гласуваш за политически проект, който за мен няма никаква ясна политическа физиономия. Какъв е той? Освен общото послание "да изметем олигархията", за нормализация, по което със сигурност БСП има общи, близки позиции с него. Ляв ли е, центристки ли е, десен ли е, консервативен ли е? Неговата партия в кое европейско политическо семейство смятат да членува? Аз не знам."
Според Сергей Станишев мълчанието на Румен Радев по редица актуални въпроси може и да е предизборна стратегия, за да се получат гласове и от "Възраждане", и от ПП-ДБ, и от ГЕРБ, и от БСП. Той изтъкна и че неговият проект няма достатъчно говорители.
Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Казвам като обективно наблюдение, както и няма ясни позиции по много въпроси. Затова отношенията между БСП и тази партия ще се градят на базата на позициите."
По повод проучвания, които поставят под съмнение влизането на БСП в следващия парламент, Станишев припомни, че българите винаги са успявали да изненадат социолозите.
Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Приятно, неприятно. Надявам се в случая с БСП да е приятно. Затова се включих в ръководството, защото в този момент трябва да се дават знаци към много хора, които бяха отблъснати от БСП по време на управлението на Нинова. Загуби се пространство. БСП сама освободи собствения терен в много отношения, хвърляйки се да се състезава с евроскептици, националисти и консерватори."
"Аз съм убеден, че присъствието на БСП в следващия парламент ще бъде може би ключово за формиране на почтено, стабилно управление, което се основава също така на ясни правила, с коалиционно споразумение, с ясна програма, с ясен механизъм", допълни още Станишев.
Сергей Станишев каза още, че БСП е единствената българска партия, която е заела ясна, категорична позиция за войната в Близкия изток, като я определи като "нелегитимна международно".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 саксън
Коментиран от #27
09:30 13.03.2026
2 Вашето мнение
09:31 13.03.2026
3 под 2%
09:31 13.03.2026
4 голямо БЛАГОДАРЯ
09:34 13.03.2026
5 Кирил
09:35 13.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЪС НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ - ЧОВЕКА НА АТАНАС ТИЛЕВ
.....
ТОЯ КВО МУ ПУКА ЗА БСП ?
..... ТВА ВСЕКИ ЕВРЕИН ИСКА ДА БЪДЕ ПРОРОК :)
09:35 13.03.2026
7 Реалистично
09:36 13.03.2026
8 Роки
09:37 13.03.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БСП СТАВА КОАЛИЦИОНЕН ПАРТНЬОР
СТАНИШЕВИЧ ДЕПУТАТ
.....
И ПАК ПРОПУСКА ДА ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА
.... ЕВРЕЙСКИ НОМЕРА
......
АМА ПЪРВО ТРЯБВА ДА ВЛЯЗАТ :)
.... ЩОТО С ТАКИВА КАТО СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ , ДАЖЕ ЧЕРВЕНИТЕ БАБИЧКИ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ОТ БСП :)
09:38 13.03.2026
10 въпросче
09:41 13.03.2026
11 "Ястреб" ,.без крила и без човка...!!!
09:42 13.03.2026
12 Ели Енчева
09:43 13.03.2026
13 БСП истинския европсихотроник
09:45 13.03.2026
14 Пресолиха
09:46 13.03.2026
15 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:50 13.03.2026
16 България
Коментиран от #22
09:54 13.03.2026
17 ИВАН
09:55 13.03.2026
18 Тоя е социалист
09:56 13.03.2026
19 прокопи
10:07 13.03.2026
20 Отрова
10:08 13.03.2026
21 Фори
10:08 13.03.2026
22 тиририрам
До коментар #16 от "България":Вместо да чакаш Доброто, върви гласувай!
Коментиран от #23
10:14 13.03.2026
23 тиририрам
До коментар #22 от "тиририрам":Щях да забравя! Гласувайте за "Непокорна България"!
Когато влезнат в парламента, всички тулупи и кюфтета ще се изприщят!😆
10:16 13.03.2026
24 Сладур
10:17 13.03.2026
25 Един ден трудов стаж?
10:25 13.03.2026
26 реалности, господа социалисти
10:29 13.03.2026
27 От първо лице
До коментар #1 от "саксън":И тоя е от ония, дето ни слагаха хомота, стригаха ни и ни доиха до кръв. Що не си харчи откраднатите милиарди, ами е тръгнал да се прави на умен? За ограбването и унищожаването на България и на българския народ - невинни няма!
10:44 13.03.2026
28 важно
Коментиран от #29
10:44 13.03.2026
29 Копейки,
До коментар #28 от "важно":Никакво предоговаряне на членството в НАТО не може да има, след погрома в армията, който нанесоха зелените 🎃! Мълчахте, защото ви беше угодно държавата да бъде слаба, но след изборите ще си скубите косите, защото вашите 80% русофили са спаднали до 40%. А за рейтинга на Радев не се тревожете, все още е по-висок от на Борисов!
10:56 13.03.2026