Станишев обясни какви ще са отношенията на БСП с Румен Радев

13 Март, 2026 09:23 1 219 29

  • бсп-
  • румен радев-
  • сергей станишев

Всички партии, които участват в изборите, са наши конкуренти, допълни Станишев

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всички партии, които участват в изборите, са наши конкуренти. В това е числото проектът на Румен Радев, каза в студиото на "Денят започва" по БНТ Сергей Станишев. Според социалиста едно нещо е да се гласува за президента Радев, но друго е да се подкрепи политическият му проект:

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Но едно нещо е да избираш президента Радев. Друго нещо е да гласуваш за политически проект, който за мен няма никаква ясна политическа физиономия. Какъв е той? Освен общото послание "да изметем олигархията", за нормализация, по което със сигурност БСП има общи, близки позиции с него. Ляв ли е, центристки ли е, десен ли е, консервативен ли е? Неговата партия в кое европейско политическо семейство смятат да членува? Аз не знам."

Според Сергей Станишев мълчанието на Румен Радев по редица актуални въпроси може и да е предизборна стратегия, за да се получат гласове и от "Възраждане", и от ПП-ДБ, и от ГЕРБ, и от БСП. Той изтъкна и че неговият проект няма достатъчно говорители.

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Казвам като обективно наблюдение, както и няма ясни позиции по много въпроси. Затова отношенията между БСП и тази партия ще се градят на базата на позициите."

По повод проучвания, които поставят под съмнение влизането на БСП в следващия парламент, Станишев припомни, че българите винаги са успявали да изненадат социолозите.

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Приятно, неприятно. Надявам се в случая с БСП да е приятно. Затова се включих в ръководството, защото в този момент трябва да се дават знаци към много хора, които бяха отблъснати от БСП по време на управлението на Нинова. Загуби се пространство. БСП сама освободи собствения терен в много отношения, хвърляйки се да се състезава с евроскептици, националисти и консерватори."

"Аз съм убеден, че присъствието на БСП в следващия парламент ще бъде може би ключово за формиране на почтено, стабилно управление, което се основава също така на ясни правила, с коалиционно споразумение, с ясна програма, с ясен механизъм", допълни още Станишев.

Сергей Станишев каза още, че БСП е единствената българска партия, която е заела ясна, категорична позиция за войната в Близкия изток, като я определи като "нелегитимна международно".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 саксън

    24 2 Отговор
    разкарайте този политически труп от хоризонта, съсела без нито един ден трудов стаж

    Коментиран от #27

    09:30 13.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    21 1 Отговор
    Надявам се никакви, бкп-ново начало няма да види парламент вече.

    09:31 13.03.2026

  • 3 под 2%

    15 2 Отговор
    Ами ,когато СерГЕЙ говори за "отношения ,трябва да знаем ,че той има предвид любов. А любовта между БСП и РР е толкова голяма ,че след като бъде изконсумирана след 19 Април ,от БСП ще остане НИЩО. Крумчо си скъса подметките за да стане "лидер" , ама - на какво ?!

    09:31 13.03.2026

  • 4 голямо БЛАГОДАРЯ

    17 1 Отговор
    Браво , браво и (пак) браво !!! Благодарение на задружните усилия на Станишев и Нинова ,сега БСП (вече) окончателно ще изчезне !!! Нека внучето на Кацамунски дръпне шалтера !!! България ИМ благодари !!!

    09:34 13.03.2026

  • 5 Кирил

    14 2 Отговор
    Хора, когато отивате да гласувате трябва да помните, че пп дб, герб, дпс, итн и бсп ни вкараха в клуба на богатите, а ппдб щели да работят дори за обезличаването на България

    09:35 13.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ ЖЕНА МУ ИМА 140 ФИРМИ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ , И Е АКЦИОНЕРКА В ЧЕЗ ЕНЕРГО
    СЪС НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ - ЧОВЕКА НА АТАНАС ТИЛЕВ
    .....
    ТОЯ КВО МУ ПУКА ЗА БСП ?
    ..... ТВА ВСЕКИ ЕВРЕИН ИСКА ДА БЪДЕ ПРОРОК :)

    09:35 13.03.2026

  • 7 Реалистично

    2 12 Отговор
    Който си е умен, умен си е

    09:36 13.03.2026

  • 8 Роки

    12 1 Отговор
    Отношенията им ще са както и досега - Масоно-петрохански!

    09:37 13.03.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    РАДЕВ ПЕЧЕЛИ
    БСП СТАВА КОАЛИЦИОНЕН ПАРТНЬОР
    СТАНИШЕВИЧ ДЕПУТАТ
    .....
    И ПАК ПРОПУСКА ДА ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА
    .... ЕВРЕЙСКИ НОМЕРА
    ......
    АМА ПЪРВО ТРЯБВА ДА ВЛЯЗАТ :)
    .... ЩОТО С ТАКИВА КАТО СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ , ДАЖЕ ЧЕРВЕНИТЕ БАБИЧКИ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ОТ БСП :)

    09:38 13.03.2026

  • 10 въпросче

    12 1 Отговор
    Абе Серги ,ти на една хижа до Петрохан ходил ли си? Ходил си,ходил сиии. Гиди дърт п..ал.

    09:41 13.03.2026

  • 11 "Ястреб" ,.без крила и без човка...!!!

    12 0 Отговор
    "Хората го не искат за Пъдар в Селото, той се " цани " за Поп в града "...!!!

    09:42 13.03.2026

  • 12 Ели Енчева

    6 0 Отговор
    Шарени,какви други да са отношенията им?!?!

    09:43 13.03.2026

  • 13 БСП истинския европсихотроник

    6 0 Отговор
    БСП евро психарус заднейшън поздравява всички ненормалници подкрепящи изродилото се създание

    09:45 13.03.2026

  • 14 Пресолиха

    8 1 Отговор
    манджата мисирите с тоя Радев. Зорлем го навират на партиите като идиот, който не може сам да се презентира

    09:46 13.03.2026

  • 15 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 1 Отговор
    Крумчо Кацамунчов, Съсел Станишев и казанлъшката кисела роза - рецепта за 2% на изборите....

    09:50 13.03.2026

  • 16 България

    6 1 Отговор
    Пак нищо добро не ме чака

    Коментиран от #22

    09:54 13.03.2026

  • 17 ИВАН

    10 0 Отговор
    Този социалист, е по гнусен и от най върлия капиталист .... така се преобърна всичко в света, нарочно се прави, да се съдират кожите от гърбовете на трудещите се и да се хранят еничари и чиновници.

    09:55 13.03.2026

  • 18 Тоя е социалист

    8 0 Отговор
    Колкото аз съм трамвай!!!!Социалистите го поизтупаха от прахта и пак го предлагат на пазара !!!Ужас!!!!

    09:56 13.03.2026

  • 19 прокопи

    4 0 Отговор
    Станишев, ние помним с кого се целуваше по трибуните.

    10:07 13.03.2026

  • 20 Отрова

    4 0 Отговор
    Наглото еврейче продължава да се бута в българската политика. КЙакво БСП е тази спаружена банда измекяри?

    10:08 13.03.2026

  • 21 Фори

    7 0 Отговор
    Станишев е Херсонски гризач.Няма един ден трудов стаж освен в парламента!

    10:08 13.03.2026

  • 22 тиририрам

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "България":

    Вместо да чакаш Доброто, върви гласувай!

    Коментиран от #23

    10:14 13.03.2026

  • 23 тиририрам

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "тиририрам":

    Щях да забравя! Гласувайте за "Непокорна България"!
    Когато влезнат в парламента, всички тулупи и кюфтета ще се изприщят!😆

    10:16 13.03.2026

  • 24 Сладур

    3 0 Отговор
    Сексуалната му ориентация се съдържа в името му. Повече няма какво да говорим.

    10:17 13.03.2026

  • 25 Един ден трудов стаж?

    3 0 Отговор
    Ти ли отново, мухльо!

    10:25 13.03.2026

  • 26 реалности, господа социалисти

    4 0 Отговор
    Откакто БСП стана яростна евроатлантическа партия, слуга на НАТО и на Урсула, без да се интересува от българския национален интерес и правата на българските граждани, няма място и право да участва в политическия живот. Никой повече не го интересува тази партия. Имаме си достатъчно платени и джендъросани глашатаи на тези структури, привърженици на зелени сделки, на миграции, на гей паради, на ликвидиране на българската енергетика, на превръщане на България в слуга на Украйна, за да ни трябва още една такава партия. Пожелавам им никога повече да не влязат в парламента. Мои познати, цял живот членове на БКП и БСП, вече с ярост се отричат от нея, камо ли да гласуват.

    10:29 13.03.2026

  • 27 От първо лице

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "саксън":

    И тоя е от ония, дето ни слагаха хомота, стригаха ни и ни доиха до кръв. Що не си харчи откраднатите милиарди, ами е тръгнал да се прави на умен? За ограбването и унищожаването на България и на българския народ - невинни няма!

    10:44 13.03.2026

  • 28 важно

    4 1 Отговор
    Отношения няма да има, защото БСП няма да влезе в парламента. Ако Радев продължава да мълчи и да се прави на евроатлантик, неговият рейтинг ще пада всяка седмица с по два процента и може съвсем други партии да правят отношенията в парламента. Гражданите на България са погнусени от родоотстъпниците от ПП/ДБ и искат точно обратното - предоговаряне на членството в НАТО и ЕС с изгодни за страната условия, прекратяване на колониалния ни статут, прекратяване на всякаква подкрепа и финансиране за Украйна и участие в тази война, референдуми по важните въпроси, разплащане в кеш, както в Швейцария, възстановяване на независимите икономически отношения с Русия, евтини суровини и свързани с тях ниски цени. Идеята да получим пак от същото, но само с ново правителство и нов премиер никой не го подкрепя. Ако Радев ясно и категорично не изрази тези позиции, ще стигне по проценти БСП. Да не говорим за това, че вицепрезидентът предаде цялата власт в ръцете на урсулската секта на ПП/ДБ, които продължават ударно да съсипват държавата и да первземат институциите, без да се ползват без никакво доверие на гражданите.

    Коментиран от #29

    10:44 13.03.2026

  • 29 Копейки,

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "важно":

    Никакво предоговаряне на членството в НАТО не може да има, след погрома в армията, който нанесоха зелените 🎃! Мълчахте, защото ви беше угодно държавата да бъде слаба, но след изборите ще си скубите косите, защото вашите 80% русофили са спаднали до 40%. А за рейтинга на Радев не се тревожете, все още е по-висок от на Борисов!

    10:56 13.03.2026

