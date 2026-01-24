Новини
Белият дом отвърна на подигравките за Тръмп и пингвина: Птицата не се интересува от мнението ви

Белият дом отвърна на подигравките за Тръмп и пингвина: Птицата не се интересува от мнението ви

24 Януари, 2026 22:17

Американският президент похвали британски войници, след като изказванията му за войските на НАТО в Афганистан бяха описани като „обидни и възмутителни“ от Стармър

Белият дом отвърна на подигравките за Тръмп и пингвина: Птицата не се интересува от мнението ви - 1
Снимка: YouTube
В отговор на критиките към публикация, показваща президента на САЩ Доналд Тръмп, който се разхожда из Гренландия с пингвин, Белият дом заяви, че птицата не се интересува от мнението на другите.

По-рано Белият дом публикува генерирано изображение в X, показващо Тръмп, който се разхожда с пингвин през пейзаж, наподобяващ Гренландия. Потребителите на X критикуваха служителите на Белия дом, посочвайки, че пингвините живеят в Южното полукълбо.

„Пингвинът не се интересува от мнението на тези, които не могат да го разберат“, заяви Белият дом в изявление в X.

Американският президент Доналд Тръмп похвали „смелите британски войници“, ден след като изказванията му за войските на НАТО в Афганистан бяха описани като „обидни и възмутителни“ от британския премиер Киър Стармър, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Тръмп предизвика широкообхватно недоволство във Великобритания и в цяла Европа, след като заяви, че европейските войски са останали встрани от фронта в Афганистан.

Великобритания загуби 457 военнослужещи в Афганистан, посочва Ройтерс. През някои от най-интензивните години на войната тя ръководеше кампанията на съюзниците в най-голямата провинция в Афганистан Хелманд, като същевременно се сражаваше като основен съюзник на САЩ на бойното поле в Ирак.

„ВЕЛИКИТЕ и много ХРАБРИ войници на Обединеното кралство винаги ще подкрепят Съединените американски щати!“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“. „В Афганистан загинаха 457 души, мнозина бяха тежко ранени, а те бяха сред най-великите воини. Това е връзка, която е твърде силна, за да бъде разкъсана някога“, добави той.

Първоначалните коментари на Тръмп предизвикаха необичайно силна реакция от страна на Стармър, който обикновено избягва да критикува американския президент публично.

Канцеларията на британския лидер публикува изявление, в което се казва, че премиерът е разговарял с президента днес по този въпрос.

„Премиерът спомена смелите и героични британски и американски войници, които се сражаваха рамо до рамо в Афганистан, мнозина от които никога не се върнаха у дома“, се казва в изявлението.

В изявлението се добавя, че двамата лидери също така са обсъдили необходимостта от засилване на сигурността в Арктика. В документа се посочва, че Стармър е определил темата като абсолютен приоритет за правителството си.


