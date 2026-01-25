Човек на Тръмп пред Politico: Усилията на европейците са много мили, но украинците се надяват на гаранции от САЩ

Съединените щати смятат, че евентуалните гаранции за сигурност за Украйна от тяхна страна биха били по-значими от усилията на така наречената Европейска коалиция на желаещите.

Тази оценка на неназован служител от администрацията на американския президент Доналд Тръмп беше цитирана от Politico.

„Усилията на „коалицията на желаещите“ са много мили. Те имат няколко хеликоптера, няколко войници и няколко гаранции тук-там, но ако говорите с украинците, това, което наистина има значение, са американските гаранции за сигурност“, цитира вестникът източника си, говорил след края на тристранните консултации между представители на Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби.

Съединените щати се надяват да засилят доверието между Русия и Европа чрез деескалация, заяви източникът.

„Очевидно в момента няма много доверие между Европа и Русия, но ние искаме да създадем основата за стартиране на нова парадигма, която ще ни позволи да започнем да изграждаме доверие, като демонстрираме истинска деескалация“, цитира вестникът източника.

Според изданието, на консултациите между представители на Русия, САЩ и Украйна, проведени в Абу Даби (ОАЕ), е обърнато значително внимание на икономическите въпроси, както и на контрола над Запорожката атомна електроцентрала. „И двете страни започват да разбират какво могат да спечелят от мира, като например план за просперитет на Украйна и някои възможности за Русия да се ангажира с бизнес със Съединените щати“, цитира Politico служител от американската администрация.

23 януари беше първият ден от тристранните консултации по сигурността в Абу Даби. Втора среща се проведе на 24 януари. Руският преговарящ екип беше ръководен от Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на въоръжените сили. Украинската част от тристранната работна група беше ръководена от Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. Както съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски служител, следващият кръг от преговори с участието на представители на Русия, Съединените щати и Украйна е планиран да започне на 1 февруари в Абу Даби.