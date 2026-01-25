Axios: При успешни разговори на 1 февруари има голям шанс за среща между Зеленски и Путин

След разговорите в ОАЕ, Москва и Киев се приближават към среща между руския и украинския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщава Axios, позовавайки се на американски представители.

„Много сме близо до среща между Путин и Зеленски“, каза един от представителите пред изданието.

Според източника, ако следващата тристранна среща в Абу Даби е успешна, тя може да бъде последвана от среща в Москва или Киев.

Американски представители определиха разговорите като „продуктивни“ и че е постигнат напредък. Те казаха, че „нито един въпрос не е останал без внимание“ и че „всички са се отнасяли с уважение един към друг, защото хората наистина са търсили решения“.

„Всичко мина възможно най-добре“, отбеляза един от представителите.

Американският представител заяви пред Ройтерс също, че според него двустранните разговори между Путин и Зеленски или тристранните разговори между президентите на Русия, Украйна и Съединените щати „не са толкова далеч“.

Преговорите за уреждане на украинския конфликт в Абу Даби се фокусираха върху териториите на Донбас и статута на Запорожката атомна електроцентрала, предаде Axios, позовавайки се на американски представители.

„Всички въпроси бяха обсъдени по време на два дни разговори… териториалните претенции на Русия в Донбас, спорът за Запорожката атомна електроцентрала и стъпките за деескалация, необходими на двете страни“, се посочва в материала.

В събота в ОАЕ приключиха двудневни преговори за сигурност между делегации от Москва, Вашингтон и Киев. Те се проведоха при закрити врати и бяха разгледани нерешени въпроси в мирния план на САЩ.

Очаква се упълномощени длъжностни лица в Русия, Съединените щати и Украйна да докладват за резултатите от срещите. Володимир Зеленски заяви, че делегациите са обсъдили много въпроси, включително възможни параметри за прекратяване на конфликта и условията за това.

Нов кръг от преговори се очаква да се проведе на 1 февруари отново в ОАЕ.

Украйна е игнорирала няколко руски предложения за преговори, заяви пред РИА Новости Алексей Полишчук, директор на Втори отдел на страните от ОНД в Министерството на външните работи.

„От юли 2025 г. Киев не е отговорил на нашите предложения относно двустранен център за наблюдение и контрол на прекратяването на огъня, три работни групи и не е отговорил на нашата готовност да повишим нивото на делегациите. Накратко, топката е в полето на Украйна“, каза той.

Дипломатът добави, че Москва остава отворена за диалог. Полишчук отхвърли твърденията на Киев, че взаимните дискусии са неефективни.

„През ноември 2025 г. украинското външно министерство обяви спирането на преговорите в Истанбул, уж поради липса на „осезаем напредък“. „Това звучи пресилено“, заключи източникът на агенцията.

Русия и Украйна проведоха три кръга директни преговори в Истанбул. Те доведоха до размяна на пленници. Освен това Москва предаде тела на загинали украински войници на Киев. Страните също така размениха проекти на меморандуми за разрешаване на конфликта.