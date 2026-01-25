Новини
Куба: Военната готовност е най-добрият начин за възпиране на американския империализъм

25 Януари, 2026 11:16 784 22

Американският президент Доналд Тръмп засили заплахите си срещу Куба след атаката срещу Каракас

Куба: Военната готовност е най-добрият начин за възпиране на американския империализъм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел каза вчера, че военната готовност на страната му е средство за възпиране на евентуална агресия от страна на САЩ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Най-добрият начин да се избегне агресия е империализмът (на САЩ) да бъде принуден да калкулира каква ще бъде цената за агресия срещу страната ни", заяви кубинският президент на военно учение с танкове на въоръжените сили.

"А това зависи до голяма степен от нашата подготвеност за такъв тип военни действия", каза още Мигел Диас-Канел, облечен във военна униформа. Изявлението му бе излъчено по кубинската телевизия.

Президентът на Куба бе придружен на събитието от министъра на Революционните въоръжени сили генерал Алваро Лопес Миера и от други високопоставени кубински представители.

Американският президент Доналд Тръмп засили заплахите си срещу Куба след атаката срещу Каракас и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, който беше основният съюзник на Хавана.


Куба
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Новата военна доктрина на САЩ е завладяване на Канада, Гренландия и Американският залив.

    Коментиран от #4, #20

    11:18 25.01.2026

  • 2 Другар капиталист

    12 14 Отговор
    Улиците на Хавана заринати в боклук.бедност и корупция навсякъде. Ама важното е да е доброто на комунизма , че пазарната икономика е ВРАГ

    Коментиран от #5

    11:20 25.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор
    НЕ.....
    Само Договор за стратегическо партньорство и взаимопомощ може да гарантира сигурност и независимост на Куба !!! Питай нашите стратегически партньори и съюзници Югославия, Либия, Ирак, Сирия, Венецуела и Иран 😁

    11:23 25.01.2026

  • 4 Леле

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Толкова много си се изтъркал, че приличаш на изтривалка.

    11:23 25.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Другар капиталист":

    Значи прилича на София.Вчера пред хотел Рила видях планини боклук и двеста метра опашка за безплатна супа.

    Коментиран от #10, #11

    11:23 25.01.2026

  • 6 да питам

    9 1 Отговор
    Путин ще спаси ли Венецуела, Сирия и Куба ?

    Коментиран от #7, #8

    11:24 25.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Разбира се глупчо, вече ги спасих....
    Спасих от Русия 😁👍

    11:25 25.01.2026

  • 8 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Само ще ги спаси Ще ги асвабади 🤩🤡🍌

    11:26 25.01.2026

  • 9 Дреме ми

    4 1 Отговор
    За дъртака тръмб

    11:26 25.01.2026

  • 10 Кубинец

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Приличамепна Русия. Оттам дойде комунизма и боклука.

    11:26 25.01.2026

  • 11 Рила

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Боровец

    Коментиран от #12

    11:27 25.01.2026

  • 12 Опашката

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Рила":

    е за лифта

    11:28 25.01.2026

  • 13 България е ЕК, НАТО, Европа

    6 3 Отговор
    Имам съседи кубинци. При бай Тошо си живяха в Куба и идваха на гости на баба си. Дойде демокрацията и си дойдоха по някое време в България, след като влезнахме в ЕС.

    Та така дрогари и дрогарки, дори децата на комунистическата любов от бракове с кубинци, никарагуанци и и рускини предпочетоха ЕС България в НАТО пред родните си комунистически респубрики.

    11:30 25.01.2026

  • 14 Качулка

    3 0 Отговор
    Никои да не си мисли че САЩ се унищожи затвора за комунисти под носът и.
    Това е страхотен затвор за американските комунисти веднъж влязат ли там няма излизане.
    Защо им е да го унищожават.
    Ако са искали до сега да са го направели.

    Забележка: Дори прочутият затвор Гуантенамо е там . Защо защото няма на къде да избягат. За бягащите това е нещо като от трън та на глог и то по висок.

    11:30 25.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Имам добра, чудесна новина !!!
    Куба ще сподели участта на руските танкери.
    Ще додат американците и арестуват всички руснаци на острова 👍😁

    11:32 25.01.2026

  • 16 1945

    6 0 Отговор
    Мястото на всички болшевики и комунисти и в затвора !

    Коментиран от #17

    11:33 25.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "1945":

    Най-добрия и безконечен затвор это Рассия 😁

    11:38 25.01.2026

  • 18 Иван

    7 2 Отговор
    Умрели от глад ама иначе надигат глас това да ги изтрепеш им е малко това комунизма е най лошото нещо което може да се случи на една държава комунистите са най жалките същества

    Коментиран от #21

    11:39 25.01.2026

  • 19 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 1 Отговор
    ДОНАЛД ДЪК☝
    За три дена и половина
    Може да направи от „острова на звободата”
    Шейсе и осмата дупка от
    Голф игрището си във Флорида...😀

    11:43 25.01.2026

  • 20 САЩ вече

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    се отказаха от анксирането на Гренландия. Това беше театър на Тръмп. Той така или иначе си има военна база там и си контролира района, за какво му е да анексира..

    11:48 25.01.2026

  • 21 Жълтопаветен канибал

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    За вечно наведения жълтопаветен consoomer свобода и достойнство са непонятни думи.

    12:00 25.01.2026

  • 22 Ретро спомен

    1 0 Отговор
    Трябваше руснаците да си оставят оръжията след кубинската криза и нямаше да го имат този проблем.

    12:16 25.01.2026