Куба: Военната готовност е най-добрият начин за възпиране на американския империализъм

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел каза вчера, че военната готовност на страната му е средство за възпиране на евентуална агресия от страна на САЩ, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Най-добрият начин да се избегне агресия е империализмът (на САЩ) да бъде принуден да калкулира каква ще бъде цената за агресия срещу страната ни", заяви кубинският президент на военно учение с танкове на въоръжените сили.
"А това зависи до голяма степен от нашата подготвеност за такъв тип военни действия", каза още Мигел Диас-Канел, облечен във военна униформа. Изявлението му бе излъчено по кубинската телевизия.
Президентът на Куба бе придружен на събитието от министъра на Революционните въоръжени сили генерал Алваро Лопес Миера и от други високопоставени кубински представители.
Американският президент Доналд Тръмп засили заплахите си срещу Куба след атаката срещу Каракас и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, който беше основният съюзник на Хавана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #20
11:18 25.01.2026
2 Другар капиталист
Коментиран от #5
11:20 25.01.2026
3 Владимир Путин, президент
Само Договор за стратегическо партньорство и взаимопомощ може да гарантира сигурност и независимост на Куба !!! Питай нашите стратегически партньори и съюзници Югославия, Либия, Ирак, Сирия, Венецуела и Иран 😁
11:23 25.01.2026
4 Леле
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Толкова много си се изтъркал, че приличаш на изтривалка.
11:23 25.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Другар капиталист":Значи прилича на София.Вчера пред хотел Рила видях планини боклук и двеста метра опашка за безплатна супа.
Коментиран от #10, #11
11:23 25.01.2026
6 да питам
Коментиран от #7, #8
11:24 25.01.2026
7 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "да питам":Разбира се глупчо, вече ги спасих....
Спасих от Русия 😁👍
11:25 25.01.2026
8 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #6 от "да питам":Само ще ги спаси Ще ги асвабади 🤩🤡🍌
11:26 25.01.2026
9 Дреме ми
11:26 25.01.2026
10 Кубинец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Приличамепна Русия. Оттам дойде комунизма и боклука.
11:26 25.01.2026
11 Рила
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Боровец
Коментиран от #12
11:27 25.01.2026
12 Опашката
До коментар #11 от "Рила":е за лифта
11:28 25.01.2026
13 България е ЕК, НАТО, Европа
Та така дрогари и дрогарки, дори децата на комунистическата любов от бракове с кубинци, никарагуанци и и рускини предпочетоха ЕС България в НАТО пред родните си комунистически респубрики.
11:30 25.01.2026
14 Качулка
Това е страхотен затвор за американските комунисти веднъж влязат ли там няма излизане.
Защо им е да го унищожават.
Ако са искали до сега да са го направели.
Забележка: Дори прочутият затвор Гуантенамо е там . Защо защото няма на къде да избягат. За бягащите това е нещо като от трън та на глог и то по висок.
11:30 25.01.2026
15 Владимир Путин, президент
Куба ще сподели участта на руските танкери.
Ще додат американците и арестуват всички руснаци на острова 👍😁
11:32 25.01.2026
16 1945
Коментиран от #17
11:33 25.01.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "1945":Най-добрия и безконечен затвор это Рассия 😁
11:38 25.01.2026
18 Иван
Коментиран от #21
11:39 25.01.2026
19 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
За три дена и половина
Може да направи от „острова на звободата”
Шейсе и осмата дупка от
Голф игрището си във Флорида...😀
11:43 25.01.2026
20 САЩ вече
До коментар #1 от "Последния Софиянец":се отказаха от анксирането на Гренландия. Това беше театър на Тръмп. Той така или иначе си има военна база там и си контролира района, за какво му е да анексира..
11:48 25.01.2026
21 Жълтопаветен канибал
До коментар #18 от "Иван":За вечно наведения жълтопаветен consoomer свобода и достойнство са непонятни думи.
12:00 25.01.2026
22 Ретро спомен
12:16 25.01.2026