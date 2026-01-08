Колумбия, Куба и Мексико - следващите цели на Тръмп?

"Колумбия е много болна и се управлява от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава в САЩ. Той няма да го прави още дълго."

Ще има ли военна операция в Колумбия? „Това ми звучи добре“, каза Тръмп в отговор на този въпрос.

Колумбия: един президент, който се изхвърля

На свой ред колумбийският президент Густаво Петро не закъсня да реагира в платформата Х, както неведнъж го е правил и преди в отговор на атаки на Тръмп и Илон Мъск. „На всички войници в Колумбия е заповядано: всеки командир от силите за сигурност, който предпочита флага на САЩ пред флага на Колумбия, незабавно ще бъде уволнен. На войниците е заповядано да стрелят не по народа, а по агресора“, написа Петро и призова Тръмп „да спре с клеветите“.

„Президентът приема атаките много лично, поради което отговаря повече като Густаво Петро, отколкото като президент“, коментира по този повод пред ДВ политоложката Санда Борда. „А за провокативната си позиция той разполага с подкрепата само на една трета от населението. За тези, които не са леви, и най-вече за сектора на предприемачите, който много зависи от бизнеса със САЩ, реакцията на Петро е неуместна. Те не я посрещнаха добре.“

„САЩ се зъбят на Колумбия, и то успешно“, смята Борда: в съседната на Венецуела страна заплахите на американското правителство срещу техния президент се приемат много по-сериозно след ареста на Мадуро. Вашингтон под управлението на Доналд Тръмп никога не е крил, че левите правителства в Латинска Америка са му „трън в очите“ и че смята континента за „заден двор“ на САЩ.

По отношение на Колумбия стратегията на САЩ може да е просто да се печели време и да се хранят надежди за победа на крайнодесния и приятелски настроен към САЩ кандидат Абелардо де ла Есприела на президентските избори през май. Засега в допитванията води кандидатът Иван Сепеда, но десният лагер е фрагментиран и на евентуален балотаж при мобилизация на силите може и да отстрани Сепеда.

„Не мисля, че наистина ще се стигне до военна акция или интервенция в Колумбия. Но САЩ вече оказват влияние и там“, казва пред ДВ Щефан Петерс от Института за мира CAPAZ в Богота. Той припомня, че Тръмп в крайна сметка се е намесвал успешно в предизборната борба в Аржентина и Хондурас. „Макар и направено мимоходом, изказването на Тръмп удари като бомба. А зад него определено се крият сметки“, казва Петерс.

Куба: борбата за оцеляване без венецуелския петрол се изостря

„Куба няма вече никакви приходи, те получават всичко от Венецуела и техния петрол. Не мисля, че трябва да правим нещо – изглежда, че всичко там просто ще рухне“, заяви Тръмп. Поне външно, това сякаш не предизвика голямо безпокойство у кубинския държавен ръководител Мигел Диас-Канел. Но пред привърженици в Хавана той отправи упреци за „фашистки държавен тероризъм“ и „империалистическо варварство“, след което изтъкна: „Заради Куба и заради Венецуела сме готови дори да проливаме кръв и да дадем живота си. Не, империалистически господа, това не е вашият заден двор!“.

Политологът Берт Хофман обаче посочва пред ДВ, че Куба е най-големият губещ от американския военен удар срещу Венецуела. „Отпадането на венецуелския нефт ще изостри енергийната криза още повече – при положение, че става дума за 70 процента от внасяното в Куба гориво“. По думите на политолога загрижеността е факт както сред населението, така и в правителството. „Кризата ще продължи да се изостря.“

Това означава, че стратегията на Тръмп да обезкървява Куба може да излезе вярна. И сега делникът на кубинците е труден: часове наред без ток, ежедневна борба за хранителни продукти, медикаменти и горива, напразни очаквания на туристи след срива в отрасъла, който бе най-важният източник на доходи. Хофман прогнозира, че сега кубинското правителство ще се опита да замени отпадналите нефтените доставки от Венецуела с такива от Русия, от арабските държави, Иран или Алжир.

Експертът обаче не смята, че Куба може да се надява на голяма помощ от Русия и Китай. Подкрепа – да, но без открита конфронтация със САЩ.

Хофман не вярва обаче, че САЩ в скоро време ще осъществят военна интервенция в Куба. „Икономическите мерки за натиск обаче могат да се изострят още повече, например чрез санкции срещу кораби, които акостират в Куба. Но след това, което видяхме и във Венецуела, в средносрочен план не е изключено да има и пълна морска блокада“.

Мексико: президентката отново е принудена да лавира

„Тя много се страхува от картелите“, каза Тръмп по адрес на мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум в интервю за Fox News в събота. „Много пъти я питах: „Искате ли да ликвидираме картелите?“. По думите на Тръмп Шейнбаум отговорила отрицателно. „Така че трябва да направим нещо, защото заради наркотиците, които влизат в страната, губим хиляди хора всяка година“, заяви още Тръмп.

Лявата мексиканска президентка Шейбаум досега успяваше да омилостивява Тръмп, проявявайки голямо дипломатическо майсторство, включително и по повод митническия спор. Пак в същия дипломатичен дух тя заяви: „Не мисля, че ще има инвазия. Дори не мисля, че трябва сериозно да обмисляме това“.

„Най-лошият сценарий не свързан със заплахата на Тръмп за военен удар, а че може да има мексиканци, които биха искали такъв удар и биха го приветствали“, написа в коментар най-големият мексикански вестник „Ел Универсал“.

Този цитат доста точно обобщава какви са косвените щети от заплахите на Тръмп по отношение на Колумбия, Куба и Мексико. Дори САЩ да не нападнат нито една от тези три страни, което засега изглежда много вероятно, опитите за сплашване дават ефект в обществото и стимулират десния завой в Латинска Америка.

Автор: Оливер Пипер