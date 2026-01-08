Колумбия, Куба и Мексико - следващите цели на Тръмп?

"Колумбия е много болна и се управлява от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава в САЩ. Той няма да го прави още дълго."
Ще има ли военна операция в Колумбия? „Това ми звучи добре“, каза Тръмп в отговор на този въпрос.
Колумбия: един президент, който се изхвърля
На свой ред колумбийският президент Густаво Петро не закъсня да реагира в платформата Х, както неведнъж го е правил и преди в отговор на атаки на Тръмп и Илон Мъск. „На всички войници в Колумбия е заповядано: всеки командир от силите за сигурност, който предпочита флага на САЩ пред флага на Колумбия, незабавно ще бъде уволнен. На войниците е заповядано да стрелят не по народа, а по агресора“, написа Петро и призова Тръмп „да спре с клеветите“.
„Президентът приема атаките много лично, поради което отговаря повече като Густаво Петро, отколкото като президент“, коментира по този повод пред ДВ политоложката Санда Борда. „А за провокативната си позиция той разполага с подкрепата само на една трета от населението. За тези, които не са леви, и най-вече за сектора на предприемачите, който много зависи от бизнеса със САЩ, реакцията на Петро е неуместна. Те не я посрещнаха добре.“
„САЩ се зъбят на Колумбия, и то успешно“, смята Борда: в съседната на Венецуела страна заплахите на американското правителство срещу техния президент се приемат много по-сериозно след ареста на Мадуро. Вашингтон под управлението на Доналд Тръмп никога не е крил, че левите правителства в Латинска Америка са му „трън в очите“ и че смята континента за „заден двор“ на САЩ.
По отношение на Колумбия стратегията на САЩ може да е просто да се печели време и да се хранят надежди за победа на крайнодесния и приятелски настроен към САЩ кандидат Абелардо де ла Есприела на президентските избори през май. Засега в допитванията води кандидатът Иван Сепеда, но десният лагер е фрагментиран и на евентуален балотаж при мобилизация на силите може и да отстрани Сепеда.
„Не мисля, че наистина ще се стигне до военна акция или интервенция в Колумбия. Но САЩ вече оказват влияние и там“, казва пред ДВ Щефан Петерс от Института за мира CAPAZ в Богота. Той припомня, че Тръмп в крайна сметка се е намесвал успешно в предизборната борба в Аржентина и Хондурас. „Макар и направено мимоходом, изказването на Тръмп удари като бомба. А зад него определено се крият сметки“, казва Петерс.
Куба: борбата за оцеляване без венецуелския петрол се изостря
„Куба няма вече никакви приходи, те получават всичко от Венецуела и техния петрол. Не мисля, че трябва да правим нещо – изглежда, че всичко там просто ще рухне“, заяви Тръмп. Поне външно, това сякаш не предизвика голямо безпокойство у кубинския държавен ръководител Мигел Диас-Канел. Но пред привърженици в Хавана той отправи упреци за „фашистки държавен тероризъм“ и „империалистическо варварство“, след което изтъкна: „Заради Куба и заради Венецуела сме готови дори да проливаме кръв и да дадем живота си. Не, империалистически господа, това не е вашият заден двор!“.
Политологът Берт Хофман обаче посочва пред ДВ, че Куба е най-големият губещ от американския военен удар срещу Венецуела. „Отпадането на венецуелския нефт ще изостри енергийната криза още повече – при положение, че става дума за 70 процента от внасяното в Куба гориво“. По думите на политолога загрижеността е факт както сред населението, така и в правителството. „Кризата ще продължи да се изостря.“
Това означава, че стратегията на Тръмп да обезкървява Куба може да излезе вярна. И сега делникът на кубинците е труден: часове наред без ток, ежедневна борба за хранителни продукти, медикаменти и горива, напразни очаквания на туристи след срива в отрасъла, който бе най-важният източник на доходи. Хофман прогнозира, че сега кубинското правителство ще се опита да замени отпадналите нефтените доставки от Венецуела с такива от Русия, от арабските държави, Иран или Алжир.
Експертът обаче не смята, че Куба може да се надява на голяма помощ от Русия и Китай. Подкрепа – да, но без открита конфронтация със САЩ.
Хофман не вярва обаче, че САЩ в скоро време ще осъществят военна интервенция в Куба. „Икономическите мерки за натиск обаче могат да се изострят още повече, например чрез санкции срещу кораби, които акостират в Куба. Но след това, което видяхме и във Венецуела, в средносрочен план не е изключено да има и пълна морска блокада“.
Мексико: президентката отново е принудена да лавира
„Тя много се страхува от картелите“, каза Тръмп по адрес на мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум в интервю за Fox News в събота. „Много пъти я питах: „Искате ли да ликвидираме картелите?“. По думите на Тръмп Шейнбаум отговорила отрицателно. „Така че трябва да направим нещо, защото заради наркотиците, които влизат в страната, губим хиляди хора всяка година“, заяви още Тръмп.
Лявата мексиканска президентка Шейбаум досега успяваше да омилостивява Тръмп, проявявайки голямо дипломатическо майсторство, включително и по повод митническия спор. Пак в същия дипломатичен дух тя заяви: „Не мисля, че ще има инвазия. Дори не мисля, че трябва сериозно да обмисляме това“.
„Най-лошият сценарий не свързан със заплахата на Тръмп за военен удар, а че може да има мексиканци, които биха искали такъв удар и биха го приветствали“, написа в коментар най-големият мексикански вестник „Ел Универсал“.
Този цитат доста точно обобщава какви са косвените щети от заплахите на Тръмп по отношение на Колумбия, Куба и Мексико. Дори САЩ да не нападнат нито една от тези три страни, което засега изглежда много вероятно, опитите за сплашване дават ефект в обществото и стимулират десния завой в Латинска Америка.
Автор: Оливер Пипер
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
18:47 08.01.2026
2 Кухоглава копейка
Коментиран от #20
18:47 08.01.2026
3 си дзън
Ами ако е русията ? Путин в ролята на Мъдуро.
Коментиран от #7
18:47 08.01.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #6, #8
18:48 08.01.2026
5 Механик
Коментиран от #42
18:48 08.01.2026
6 си дзън
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Путин е в шок и се чуди кой го предава в момента.
Коментиран от #11
18:49 08.01.2026
7 Дон Корлеоне
До коментар #3 от "си дзън":Хаяско на на а да го съдят.
18:49 08.01.2026
8 Каракас за три часа
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Половин Донбас за 11 години.
Коментиран от #13, #21
18:50 08.01.2026
9 Берлин
Коментиран от #14
18:51 08.01.2026
10 ПАБЛИТО ЕСКОБАРОС
Ша им спретнат и на тях СВО по американски.
18:51 08.01.2026
11 Димитриев
До коментар #6 от "си дзън":Скоро ще заема мястото на Путин. Всичко съм предал на САЩ.
18:51 08.01.2026
12 Сатана Z
18:51 08.01.2026
13 Крим за 5 минути
До коментар #8 от "Каракас за три часа":Ролка трябваше на Русия да превземат полуострова.
18:53 08.01.2026
14 Путин стана за посмешище
До коментар #9 от "Берлин":Не разбра от къде му дойде във Венецуела. Нито С300, Кинжали, ФАБове, Солцепеци, Мигове не спасиха Мъдурчо. Американците ги направиха за смях.
Коментиран от #38
18:54 08.01.2026
15 Глас от бункера
18:54 08.01.2026
16 Мисирката от Дойче веле някак
Може би иска и Тръмп да забрави че тя е любимата му дестинация за присъединяване.
Коментиран от #23
18:54 08.01.2026
17 а сега де как го измислихте това
18:55 08.01.2026
18 .......
18:56 08.01.2026
19 ПАБЛИТО ЕСКОБАРОС
18:56 08.01.2026
20 Атина Палада
До коментар #2 от "Кухоглава копейка":Гренландия не се продава,според техните власти...Остава с военна интервенция,обаче Германия и Франция заявиха,че изпращат войски в Гренландия срещу САЩ..
На което Д.Ванс отговори на желаещите от Европа много на място:))))
Коментиран от #28, #31
18:57 08.01.2026
21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #8 от "Каракас за три часа":Точен сте господине!От руснак войник не става.Там е проблема.
18:57 08.01.2026
22 важни факти
18:58 08.01.2026
23 си дзън
До коментар #16 от "Мисирката от Дойче веле някак":Гренландия е уредена с брак между сина на Тръмп и принцесата на Дания.
Готвят поканите за сватбата.
Коментиран от #26
18:59 08.01.2026
24 гошо
Коментиран от #30
19:00 08.01.2026
26 Твоето много дрън дрън
До коментар #23 от "си дзън":е глупаво не е точно защото този въпрос е уреден между Путин и Тръмп.
19:05 08.01.2026
27 жмъц
19:06 08.01.2026
28 Смех с копейки
До коментар #20 от "Атина Палада":Копейките се хванали като слепец за тояга с Гренландия.
Коментиран от #41
19:07 08.01.2026
29 само да попитам
Защо бе нали сте уж християни по религия?
Защо се правите на християни бе безбожници и използвате религията на Бог?
19:07 08.01.2026
30 Путин
До коментар #24 от "гошо":Лошо ми е.
19:07 08.01.2026
31 Нешка
До коментар #20 от "Атина Палада":Леля Ванга ли ти го каза?
Коментиран от #39
19:10 08.01.2026
32 Zалупен евроатлантически цървул
Сега Бретън-Уудската система се пука по шевовете и на преден план отново излизат материалните ресурси - злато, петрол, минерали.
Освен Путин и Си,Тръмп има шанс. Всички останали да се приготвят - ще бъде брутално.
Коментиран от #33
19:11 08.01.2026
33 Тинтири-минтири
До коментар #32 от "Zалупен евроатлантически цървул":В Европа тече топална ДЕРУСИФИКСЦИЯ.
19:13 08.01.2026
34 DW дежурните Лъжци и маниполатори!!
19:15 08.01.2026
35 Митко
Коментиран от #44
19:15 08.01.2026
36 Хи хи
19:16 08.01.2026
37 Гренландия щее Вземат Елегантно
19:19 08.01.2026
38 Берлин
До коментар #14 от "Путин стана за посмешище":Трябва малко мозък на теб, оръжия се управляват от хората,на окрабандери инглиш и краварите оперират,но и това ще им спират,хе хе хе.
19:21 08.01.2026
39 Атина Палада
До коментар #31 от "Нешка":Д.Ванс го каза пред журналисти в Белия дом..с което отговори на групата на желаещите от Европа,която обяви,че ще изпраща военна сила в Гренландия срещу САЩ! Не са ли ви го казали по БТВ? На вас БТВ ви е прозорец към света:)))
19:23 08.01.2026
40 Теория на конспирацията
Коментиран от #43
19:24 08.01.2026
41 Атина Палада
До коментар #28 от "Смех с копейки":Не,не копейките а бай ти Дончо! Гренландия била изключително важна за националната сигурност на САЩ,каза бай ти Дончо...
19:25 08.01.2026
42 Коуега
До коментар #5 от "Механик":Започна световен грабеж
19:25 08.01.2026
43 Атина Палада
До коментар #40 от "Теория на конспирацията":Да бе,ще те превземат:))) Кво имаш та да те превзимат? Освен дългове ,друго? САЩ си имат достатъчно дългове...
Коментиран от #47
19:26 08.01.2026
44 Уха
До коментар #35 от "Митко":Нема по-велик от Путин! Той дори притежава и божествен огън.
19:27 08.01.2026
45 Орбан Тъпана
Доналд Тръмп.
19:27 08.01.2026
46 Горски
19:28 08.01.2026
47 Дон Жуан
До коментар #43 от "Атина Палада":А аз искам да ти превзема Венерения хълм!
19:28 08.01.2026