Повече от 60% от германците смятат Тръмп за заплаха

25 Януари, 2026 14:45 617 52

52% от германците желаят канцлерът Фридрих Мерц да заеме по-твърда позиция спрямо Вашингтон

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от половината германци смятат американския президент Доналд Тръмп за заплаха за Германия, посочва социологическо проучване, проведено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА по поръчка на германския вестник "Билд", на което се позова и ДПА, предаде БТА.

Докато 24% от запитаните германци в проучването смятат Тръмп за съюзник, повече от 60% от тях определят американския президент като заплаха за страната. В проучването, което беше проведено в четвъртък и петък, са участвали 1000 души.

То показва също така, че 52% от германците желаят канцлерът Фридрих Мерц да заеме по-твърда позиция спрямо Вашингтон, докато 32% по-скоро разглеждат сътрудничеството с американския президент като по-правилен подход.

Резултатите от проучването се появяват в контекста на обтегнатите отношения между Европа и САЩ за спора около Гренландия. Тръмп междувременно се отказа от заплахите си да наложи търговски мита на осем европейски държави, в това число и Германия, поради тяхното несъгласие с американския контрол над полуавтономния датски арктически остров.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    10 1 Отговор
    САЩ отдавна са заплаха за света. Дори и Русия и Китай.

    14:47 25.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 6 Отговор
    Световна суперсила означава голяма държава (това са САЩ, Русия и Китай), голямо влияние по света, по-мощна военна сила. А за останалите са в ЗАВИСИМОСТ!

    Коментиран от #22

    14:48 25.01.2026

  • 4 Соваж бейби

    13 3 Отговор
    Америка са заплаха за целият свят не само Тръмп !Той е просто изпълнител на това което му казват,американска политика.Ако правише нещо неадекватно за американци до сега да му бяха видяли сметката ФБР.

    14:49 25.01.2026

  • 5 Диктор

    10 2 Отговор
    Германия се превъоръжава. Защо не и България? Никога повече САЩ!

    Коментиран от #10, #16, #25

    14:49 25.01.2026

  • 6 604

    3 1 Отговор
    пудел дет хапи господаря , му се случва случка, за сега е само лай!

    14:49 25.01.2026

  • 7 Факти

    10 3 Отговор
    Повече от 60% от германците смятат не Тръмп а ЕвроУрсулите за заплаха

    Коментиран от #29

    14:50 25.01.2026

  • 8 Хохо Бохо

    12 5 Отговор
    А колко смятат Русия за заплаха? Бас ловя, че са по-малйо. Редно е САЩ и Русия дружно да изметат фашизма от Европа за пореден път. Бандерия е едно добро начало

    Коментиран от #32, #36, #42, #44, #45, #48

    14:50 25.01.2026

  • 9 Грамофон свири, майка плаче

    14 1 Отговор
    Вчера в Давос, като започна да говори Тръмп, всички гледаха земята, а като попита дали Марк (Рюте) е тук, оня мишок го беше страх да се обади, та чак от персонала го посочиха и му подвикнаха да потвърди,че е там.Жалка картинка са тези днешните лидери.

    Коментиран от #18

    14:50 25.01.2026

  • 10 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Диктор":

    е лабав Запряна !

    14:51 25.01.2026

  • 11 хехе

    10 0 Отговор
    с приятели като краварите не ти трябват врагове.

    14:52 25.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Райха приключи.България има два пътя -Борда на Тръмп или БРИКС.

    14:52 25.01.2026

  • 14 Рон Джереми

    7 0 Отговор
    Не очаквайте нищо твърд0 от Макр0н шМерц

    14:53 25.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Диктор":

    Докато има американски бази в Европа няма да стане ,наблюдавам много хора се бърка от Европа когато иска разпадане на ЕС това е грешка.Трябва сплотена Европа така ще сме по силни ,и държавите вътре в Европа да си помагат с нормални лидери .

    14:54 25.01.2026

  • 17 Всичко това

    7 1 Отговор
    е от ваксините на урсулите. Обществото е в нок-аут.
    Този свят не трябва да го има...

    14:54 25.01.2026

  • 18 Трудно ще се пребори

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Тръмп с Дълбоката Държава /ДД.
    Каквото и да ни пишат, помнете това.

    Коментиран от #21

    14:54 25.01.2026

  • 19 Сбъркан германец

    4 11 Отговор
    Заплаха е Маскалия!
    Тръмп събуди заспалата вече 80 години Европа!

    Коментиран от #23

    14:55 25.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Грамофон свири, майка плаче

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Трудно ще се пребори":

    Че защо му е да се бори, като той е оттях? Запомни това👍

    14:57 25.01.2026

  • 22 Ехееее

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Папуа Нова Гвинея,могат да превземат супер силата Русия за отрицателно време.

    14:57 25.01.2026

  • 23 Скептик

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Сбъркан германец":

    Маскалия и Тръмп са си същите. Вкарват влиянието си в Европа, като че ли Европа е мишена.

    14:58 25.01.2026

  • 24 Защо не попитат германците

    5 1 Отговор
    какво очакват да направи канцлера Мерц, за да заеме по-твърда позиция спрямо Вашингтон?

    14:58 25.01.2026

  • 25 койдазнай

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Диктор":

    Защото от превъоръжаването няма почти никаква далавера.
    За 30 години сме купили 16 самолета за 2 млрд долара.
    За 25 години строеж на магистрала Струма са дадени повече от 10 млрд, ама само на наши фирми. Не на Локхит Мартин, дето за милиардите дадоха един коктейл и това беше. Е и Тръмп разреши да се построи Турски поок де, щото иначе Путин щеше да откъсне някои работи от някои хора.

    14:58 25.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ото фон Бисмарк, канцлер

    3 1 Отговор
    Време е унижавания, потъпкан германски народ да се събуди както през 1933г. и направи нова Европа с Австрия, Холандия, Елзас, Швейцария, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Унгария, Чехия, Хърватия и разбира се България 👍

    14:59 25.01.2026

  • 28 Мисирк0

    5 0 Отговор
    Още не съм започнал да пиша и ми и3три к0ментара

    14:59 25.01.2026

  • 29 А бе

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    И ние ви смятаме за заплаха ,но лесно парирана.

    Коментиран от #46

    15:00 25.01.2026

  • 30 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Германска му работа ,толкова смятаха и Путин за заплаха ,па германците още ли се мислят за екстра класа хора ,щото за мен лично вече са екстра класа магарета ,заблудени в кое е реалността и лъжата ,или просто си живеят с лицемерието и надменността си докато затъват от дене на ден

    Коментиран от #35

    15:00 25.01.2026

  • 31 Руски колхозник

    4 0 Отговор
    Тръмп ги подкара по домова книга🤣

    15:01 25.01.2026

  • 32 Сульооо

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Фашизма е в Русия.Ти ли ще го изметеш?

    15:01 25.01.2026

  • 33 Пич

    2 2 Отговор
    Голяма част от коментиращите не схващат, че Тръмп не е проблема!!! Тръмп е само един говорител на тъмната , дълбоката , тайната , или както я наречете държава, зад него. Европа ще бъде превърната в подчинен лакей. Това е новата визия. Кукловодите залагат на контрол, а не на демокрация. И унищожават либерастията която създадоха сами, защото това унищожава собствената им сила, а на изток - силата се надига!!!

    Коментиран от #52

    15:02 25.01.2026

  • 34 Ей, 0вц0

    3 0 Отговор
    Стига си махала к0ментарите

    15:02 25.01.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Kaлпазанин":

    "...смятаха и Путин за заплаха .. "

    Четири Года СВО доказа че аз и Русия сме заплаха само и единствено за узкочелия си узкоглаз народ !!!
    В Египет, Турция, Мароко вече е като спорт да нариташ и ограбиш руски туристи 😁👍

    15:04 25.01.2026

  • 36 Прудльооо

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    За съжаление фашизма освен в Русия се засели и в САЩ. Това е най опасното! Ти наричаш всичко което не е руско- фашизъм, по стар руски обичай от ВСВ!

    15:04 25.01.2026

  • 37 Луд

    1 0 Отговор
    Когато фактите говорят и Боговете малчът.Кои взриви икономиката на Германия.Кои започна воината във Украина.Кои въвежда дигиталните пари.Кои ни затвори по домовете заради ковит.Кои си играе със 9 милиарда Божии създания.

    15:05 25.01.2026

  • 38 Български Патриот 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Да мислим за България, а не да гледаме САЩ или Русия.

    15:06 25.01.2026

  • 39 милен

    0 0 Отговор
    Урсула ша ва опраи!

    15:06 25.01.2026

  • 40 хаха

    0 0 Отговор
    Абе те смятат и някаква банкстерска лесбийка, която едва наподобява човек, за следващ канцлер. Та тяхното мнение не е много меродавно.

    А този оранжевия педофил е толкова тъп, че скоро ще се сготви сам.

    15:06 25.01.2026

  • 41 Ха-ха

    0 0 Отговор
    Докато германците се наканят да заемат по-твърда позиция, мандата на Тръмп ще изтече.!

    15:06 25.01.2026

  • 42 ДОЛУ РУZИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Май със сигурност сте войнолюбец.

    15:07 25.01.2026

  • 43 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Бе ква държава е измислената гейрмания бе създадена от афганистански преселници и иранци.

    15:07 25.01.2026

  • 44 Разберете това

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Русофилията има за цел глупака

    Коментиран от #50

    15:08 25.01.2026

  • 45 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Тогава Украйна ще ви измете. Сумати руски военни и техника унищожихме и то и още ще унищожим. Ако е така, и САЩ ще унищожим.

    Коментиран от #47, #49

    15:10 25.01.2026

  • 46 А бре,

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "А бе":

    много сметаш бре и ти без кръчмар !

    15:11 25.01.2026

  • 47 Леле

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Полека !

    15:12 25.01.2026

  • 48 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Напълно логично е да не смятат Русия за заплаха, защото виждат колко е немощна и 4г. боксува и върти в кръг в ДНР :)))

    15:14 25.01.2026

  • 49 Той

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Зелю ако те пипне, ще ти развие винтовете! Няколко дена вече издирва кой му е гепил белото и го шмърка!

    15:15 25.01.2026

  • 50 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Разберете това":

    Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    Коментиран от #51

    15:15 25.01.2026

  • 51 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй":

    На света има три независими държави Те си имат свои зони на подчинение. И който не се съобразява с господаря си, всеки може да се сети какво ще му се случи.
    Това че някои са изненадани, само показва колко са глупави!

    15:23 25.01.2026

  • 52 Пръдльо

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Не си познал. САЩ произлизат от Европа! Тръмп е заплаха за всички,които са срещу него.

    15:24 25.01.2026

