Повече от 60% от германците смятат Тръмп за заплаха

Повече от половината германци смятат американския президент Доналд Тръмп за заплаха за Германия, посочва социологическо проучване, проведено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА по поръчка на германския вестник "Билд", на което се позова и ДПА, предаде БТА.
Докато 24% от запитаните германци в проучването смятат Тръмп за съюзник, повече от 60% от тях определят американския президент като заплаха за страната. В проучването, което беше проведено в четвъртък и петък, са участвали 1000 души.
То показва също така, че 52% от германците желаят канцлерът Фридрих Мерц да заеме по-твърда позиция спрямо Вашингтон, докато 32% по-скоро разглеждат сътрудничеството с американския президент като по-правилен подход.
Резултатите от проучването се появяват в контекста на обтегнатите отношения между Европа и САЩ за спора около Гренландия. Тръмп междувременно се отказа от заплахите си да наложи търговски мита на осем европейски държави, в това число и Германия, поради тяхното несъгласие с американския контрол над полуавтономния датски арктически остров.
1 Варна 3
14:47 25.01.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #22
14:48 25.01.2026
4 Соваж бейби
14:49 25.01.2026
5 Диктор
Коментиран от #10, #16, #25
14:49 25.01.2026
6 604
14:49 25.01.2026
7 Факти
Коментиран от #29
14:50 25.01.2026
8 Хохо Бохо
Коментиран от #32, #36, #42, #44, #45, #48
14:50 25.01.2026
9 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #18
14:50 25.01.2026
10 Защото
До коментар #5 от "Диктор":е лабав Запряна !
14:51 25.01.2026
11 хехе
14:52 25.01.2026
13 Последния Софиянец
14:52 25.01.2026
14 Рон Джереми
14:53 25.01.2026
16 Соваж бейби
До коментар #5 от "Диктор":Докато има американски бази в Европа няма да стане ,наблюдавам много хора се бърка от Европа когато иска разпадане на ЕС това е грешка.Трябва сплотена Европа така ще сме по силни ,и държавите вътре в Европа да си помагат с нормални лидери .
14:54 25.01.2026
17 Всичко това
Този свят не трябва да го има...
14:54 25.01.2026
18 Трудно ще се пребори
До коментар #9 от "Грамофон свири, майка плаче":Тръмп с Дълбоката Държава /ДД.
Каквото и да ни пишат, помнете това.
Коментиран от #21
14:54 25.01.2026
19 Сбъркан германец
Тръмп събуди заспалата вече 80 години Европа!
Коментиран от #23
14:55 25.01.2026
21 Грамофон свири, майка плаче
До коментар #18 от "Трудно ще се пребори":Че защо му е да се бори, като той е оттях? Запомни това👍
14:57 25.01.2026
22 Ехееее
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Папуа Нова Гвинея,могат да превземат супер силата Русия за отрицателно време.
14:57 25.01.2026
23 Скептик
До коментар #19 от "Сбъркан германец":Маскалия и Тръмп са си същите. Вкарват влиянието си в Европа, като че ли Европа е мишена.
14:58 25.01.2026
24 Защо не попитат германците
14:58 25.01.2026
25 койдазнай
До коментар #5 от "Диктор":Защото от превъоръжаването няма почти никаква далавера.
За 30 години сме купили 16 самолета за 2 млрд долара.
За 25 години строеж на магистрала Струма са дадени повече от 10 млрд, ама само на наши фирми. Не на Локхит Мартин, дето за милиардите дадоха един коктейл и това беше. Е и Тръмп разреши да се построи Турски поок де, щото иначе Путин щеше да откъсне някои работи от някои хора.
14:58 25.01.2026
27 Ото фон Бисмарк, канцлер
14:59 25.01.2026
28 Мисирк0
14:59 25.01.2026
29 А бе
До коментар #7 от "Факти":И ние ви смятаме за заплаха ,но лесно парирана.
Коментиран от #46
15:00 25.01.2026
30 Kaлпазанин
Коментиран от #35
15:00 25.01.2026
31 Руски колхозник
15:01 25.01.2026
32 Сульооо
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Фашизма е в Русия.Ти ли ще го изметеш?
15:01 25.01.2026
33 Пич
Коментиран от #52
15:02 25.01.2026
34 Ей, 0вц0
15:02 25.01.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "Kaлпазанин":"...смятаха и Путин за заплаха .. "
Четири Года СВО доказа че аз и Русия сме заплаха само и единствено за узкочелия си узкоглаз народ !!!
В Египет, Турция, Мароко вече е като спорт да нариташ и ограбиш руски туристи 😁👍
15:04 25.01.2026
36 Прудльооо
До коментар #8 от "Хохо Бохо":За съжаление фашизма освен в Русия се засели и в САЩ. Това е най опасното! Ти наричаш всичко което не е руско- фашизъм, по стар руски обичай от ВСВ!
15:04 25.01.2026
37 Луд
15:05 25.01.2026
38 Български Патриот 🇧🇬
15:06 25.01.2026
39 милен
15:06 25.01.2026
40 хаха
А този оранжевия педофил е толкова тъп, че скоро ще се сготви сам.
15:06 25.01.2026
41 Ха-ха
15:06 25.01.2026
42 ДОЛУ РУZИЯ
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Май със сигурност сте войнолюбец.
15:07 25.01.2026
43 Хеми значи бензин
15:07 25.01.2026
44 Разберете това
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Русофилията има за цел глупака
Коментиран от #50
15:08 25.01.2026
45 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Тогава Украйна ще ви измете. Сумати руски военни и техника унищожихме и то и още ще унищожим. Ако е така, и САЩ ще унищожим.
Коментиран от #47, #49
15:10 25.01.2026
46 А бре,
До коментар #29 от "А бе":много сметаш бре и ти без кръчмар !
15:11 25.01.2026
47 Леле
До коментар #45 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Полека !
15:12 25.01.2026
48 1234
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Напълно логично е да не смятат Русия за заплаха, защото виждат колко е немощна и 4г. боксува и върти в кръг в ДНР :)))
15:14 25.01.2026
49 Той
До коментар #45 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Зелю ако те пипне, ще ти развие винтовете! Няколко дена вече издирва кой му е гепил белото и го шмърка!
15:15 25.01.2026
50 Град Козлодуй
До коментар #44 от "Разберете това":Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
Коментиран от #51
15:15 25.01.2026
51 Българин
До коментар #50 от "Град Козлодуй":На света има три независими държави Те си имат свои зони на подчинение. И който не се съобразява с господаря си, всеки може да се сети какво ще му се случи.
Това че някои са изненадани, само показва колко са глупави!
15:23 25.01.2026
52 Пръдльо
До коментар #33 от "Пич":Не си познал. САЩ произлизат от Европа! Тръмп е заплаха за всички,които са срещу него.
15:24 25.01.2026