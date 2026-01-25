Новини
Убитият в Минеаполис мъж е бил медицински работник в спешно отделение

25 Януари, 2026 17:03 1 494 22

  • минеаполис-
  • сащ-
  • убийство-
  • алекс прити-
  • доналд тръмп

След стрелбата много разгневени протестиращи влязоха в стълкновение с федерални служители

Убитият в Минеаполис мъж е бил медицински работник в спешно отделение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Членове на семейството на 37-годишния мъж, убит вчера в Минеаполис от служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ успяха да го идентифицират, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Алекс Прити е бил медицински работник в спешно отделение, който се е противопоставил на репресивните мерки срещу имиграцията, прилагани от американския президент Доналд Тръмп в града. След стрелбата много разгневени протестиращи влязоха в стълкновение с федерални служители, които са използвали палки и светлинно-звукови гранати.

Националната гвардия в щата Минесота е действала в сътрудничество с местната полиция по нареждане на губернатора Тим Уолз, съобщават власти. Военнослужещи от Гвардията бяха разположени на мястото на стрелбата и пред федералната сграда, където всеки ден има сблъсъци между демонстранти и служители на реда.

Трисия Маклафлин, говорителят на министерството на вътрешната сигурност посочи, че федералните служители са извършвали акция и са произвели "изстрели в самозащита", след като мъж с пистолет се е приближил към тях и е "оказал яростна съпротива", когато служителите са се опитали да го разоръжат.

На видеозаписи, заснети от очевидци скоро след стрелбата се вижда обаче как Прити стои с телефон в ръка, при което у него не се забелязва оръжие.

Началникът на местната полиция Брайън О'Хара заяви, че Прети е притежавал законно разрешително за притежание на оръжие. Той уточни, че информацията за причините на стрелбата е все още ограничена.

Алекс Прити беше прострелян на малко повече от километър и половина разстояние от мястото, където 37-годишната Рене Гуд бе убита на 7 януари, отново от служител на Имиграционната служба, което предизвика масови протести.

Близките на Прити разпространиха съобщение снощи, в което заявиха, че "са съкрушени, но същевременно и разгневени" от убийството на "този добродушен човек, който искаше да направи света по-добър чрез работата си като медицински работник."

"Отвратителните лъжи, които са разпространявани по адрес на нашия син, заслужават да бъдат заклеймени. Алекс очевидно не държи пистолет, когато е бил атакуван от страхливите убийци на Тръмп от Имиграционната служба. Той държи телефон в дясната си ръка, а свободната му лява ръка е вдигната над главата му, докато се е опитвал да защити жена, която е била повалена на земята и напръскана с лютив спрей от служител на Имиграционната служба. Моля, разкажете истината за нашия син. Той беше добър човек", заявиха на близките на Прити.

Началникът на полицията призова както обществеността, така и федералните правоохранителни органи да запазят спокойствие. "Нашият призив днес към федералните агенции, които действат на територията на нашия град, е да изпълняват служебните си задължения със същата дисциплина, човечност и почтеност, които се изискват от всички правоохранителни органи в страната. Призоваваме всички да запазят спокойствие", подчерта Брайън О'Хара.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 фащ

    32 0 Отговор
    крадци и убийци...

    Коментиран от #8

    17:05 25.01.2026

  • 2 Пич

    27 3 Отговор
    САЩ са жестоки проклетици! За да разберете, трябва да знаете, че в тази държава са бягали не толкова обикновени престъпници, колкото вещици, магьосници, и всякакви поклонници на демоните и дявола. Всеки техни президенти произлизат от такива общества. Не само парите им, но дори архитектурата им е подчинена на магията и вещерството. Или ако трудно разбирате казвам , че са толкова жестоки защото там демоните ръководят убедени престъпници!!!

    Коментиран от #9

    17:09 25.01.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    26 0 Отговор
    На Факти не им харесва, но ще ви пиша отново за филма Civil war по Netflix. Няколко щата тръгнаха да воюват с федералните власти на президента. Превзеха Белия дом, докопаха президента на САЩ и го разстреляха, като куче. Натам вървят нещата.

    17:11 25.01.2026

  • 4 Човек ,

    30 0 Отговор
    грижил се и спасявал животи в интензивно отделение , може би най - тежкото от всички , а загубил неговия напълно безпричинно за един миг , разстрелян..... Да почива в мир , дано е на по - добро мястото .

    17:12 25.01.2026

  • 5 Механик

    18 2 Отговор
    Самички ша с а избиете бе, крави! Война не ви трябва на вас.
    Окрадохте къде-кво има по тоя свят и когато материала за кражба свърши, почнахте самички да се избивате.

    Коментиран от #10

    17:13 25.01.2026

  • 7 Мара лъже

    1 4 Отговор
    Като дърта циганка

    17:15 25.01.2026

  • 8 Европеец

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "фащ":

    Какво значение има къде е работил и какъв е бил убития..... Поредно вношение на авторката....

    Коментиран от #11

    17:16 25.01.2026

  • 10 Е не е

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Като сталин - концлагери в Сибир и преселение на ЦЕЛИ НАРОДИ...

    17:20 25.01.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    21 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Има значение. Защото пропагандата ще твърди , че са убили Франкенщайн, а се оказва, че е човек спасявал хора.

    17:22 25.01.2026

  • 12 В момента

    23 0 Отговор
    Градовете близнаци Минеаполис и Сейнт Пол са залети от масови протести, хората изграждат бариери по улиците и се снабдяват с каски и противогази.

    Рижавия ще докара гражданска война.

    17:24 25.01.2026

  • 13 На многобройните видеа

    19 0 Отговор
    Св вижда как агентите на Тръмп буквално екзекутираха човека.
    Никакво оръжие не е имал, беше си вдигнал и двете ръце. В едната държеше телефон.
    Бяха го повалили на земята, когато един агент го застреля.

    17:27 25.01.2026

  • 14 Цвете

    14 0 Отговор
    ЕТО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА КАРТИНА НА " ВСЕВЛАСТНАТА " АМЕРИКА ДНЕС.

    17:28 25.01.2026

  • 15 мимоза

    2 17 Отговор
    Защо няма поне една снимка?Да не е роднина на Мартин Лутър?И ще ви споделя нещо-никой служител няма интерес да убива и да сяда на електрически стол.Това поне не ви ли е ясно?Щом го е направил,означава едно-изпълнява закона.

    17:31 25.01.2026

  • 16 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Не е вярно бил е терорист ,иранец или палестинец ,и не са го убили сам се е застрелял ,във фащ не стрелят по протестиращи ,само е иран

    17:44 25.01.2026

  • 17 ЗОРО

    7 1 Отговор
    Хора, фашизмът се завръща! Идват мрачни времена!

    17:52 25.01.2026

  • 18 работник бил в спешно отделение

    0 0 Отговор
    Всякви обиват нацистите. Отвличат деца от детските градини и после вероятно ще ги правят секс роби тръмпунгерчета. Лъжат че било да не измръзнат на студа и за тва ги отвличали и пращали в детски затворнически центрове. Чист нацизъм

    18:07 25.01.2026

  • 19 Масово се извършват

    2 1 Отговор
    Извън съдебни екзекуции в САЩ. Даже и не се съобщават. Предимно нощно време. Уж било между банди. Поне 500 убити има за 3 дена

    18:10 25.01.2026

  • 20 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Лудият Макс избива своите, а ще спасява иранските протестиращи. Пълна глупост.

    18:16 25.01.2026

  • 21 И поне един българин

    1 0 Отговор
    Нацистите убиха нали помните ? И каква гнус беше изказването на ГЕЙргиев. .... помните?

    18:18 25.01.2026

  • 22 Хмм

    1 0 Отговор
    гледах видеото, повалиха го на земята, няколко полицаи и посля стреляха много пъти

    18:26 25.01.2026