Убитият в Минеаполис мъж е бил медицински работник в спешно отделение

Членове на семейството на 37-годишния мъж, убит вчера в Минеаполис от служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ успяха да го идентифицират, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Алекс Прити е бил медицински работник в спешно отделение, който се е противопоставил на репресивните мерки срещу имиграцията, прилагани от американския президент Доналд Тръмп в града. След стрелбата много разгневени протестиращи влязоха в стълкновение с федерални служители, които са използвали палки и светлинно-звукови гранати.

Националната гвардия в щата Минесота е действала в сътрудничество с местната полиция по нареждане на губернатора Тим Уолз, съобщават власти. Военнослужещи от Гвардията бяха разположени на мястото на стрелбата и пред федералната сграда, където всеки ден има сблъсъци между демонстранти и служители на реда.

Трисия Маклафлин, говорителят на министерството на вътрешната сигурност посочи, че федералните служители са извършвали акция и са произвели "изстрели в самозащита", след като мъж с пистолет се е приближил към тях и е "оказал яростна съпротива", когато служителите са се опитали да го разоръжат.

На видеозаписи, заснети от очевидци скоро след стрелбата се вижда обаче как Прити стои с телефон в ръка, при което у него не се забелязва оръжие.

Началникът на местната полиция Брайън О'Хара заяви, че Прети е притежавал законно разрешително за притежание на оръжие. Той уточни, че информацията за причините на стрелбата е все още ограничена.

Алекс Прити беше прострелян на малко повече от километър и половина разстояние от мястото, където 37-годишната Рене Гуд бе убита на 7 януари, отново от служител на Имиграционната служба, което предизвика масови протести.

Близките на Прити разпространиха съобщение снощи, в което заявиха, че "са съкрушени, но същевременно и разгневени" от убийството на "този добродушен човек, който искаше да направи света по-добър чрез работата си като медицински работник."

"Отвратителните лъжи, които са разпространявани по адрес на нашия син, заслужават да бъдат заклеймени. Алекс очевидно не държи пистолет, когато е бил атакуван от страхливите убийци на Тръмп от Имиграционната служба. Той държи телефон в дясната си ръка, а свободната му лява ръка е вдигната над главата му, докато се е опитвал да защити жена, която е била повалена на земята и напръскана с лютив спрей от служител на Имиграционната служба. Моля, разкажете истината за нашия син. Той беше добър човек", заявиха на близките на Прити.

Началникът на полицията призова както обществеността, така и федералните правоохранителни органи да запазят спокойствие. "Нашият призив днес към федералните агенции, които действат на територията на нашия град, е да изпълняват служебните си задължения със същата дисциплина, човечност и почтеност, които се изискват от всички правоохранителни органи в страната. Призоваваме всички да запазят спокойствие", подчерта Брайън О'Хара.