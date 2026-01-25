Убитият в Минеаполис мъж е бил медицински работник в спешно отделение

Членове на семейството на 37-годишния мъж, убит вчера в Минеаполис от служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ успяха да го идентифицират, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Алекс Прити е бил медицински работник в спешно отделение, който се е противопоставил на репресивните мерки срещу имиграцията, прилагани от американския президент Доналд Тръмп в града. След стрелбата много разгневени протестиращи влязоха в стълкновение с федерални служители, които са използвали палки и светлинно-звукови гранати.
Националната гвардия в щата Минесота е действала в сътрудничество с местната полиция по нареждане на губернатора Тим Уолз, съобщават власти. Военнослужещи от Гвардията бяха разположени на мястото на стрелбата и пред федералната сграда, където всеки ден има сблъсъци между демонстранти и служители на реда.
Трисия Маклафлин, говорителят на министерството на вътрешната сигурност посочи, че федералните служители са извършвали акция и са произвели "изстрели в самозащита", след като мъж с пистолет се е приближил към тях и е "оказал яростна съпротива", когато служителите са се опитали да го разоръжат.
На видеозаписи, заснети от очевидци скоро след стрелбата се вижда обаче как Прити стои с телефон в ръка, при което у него не се забелязва оръжие.
Началникът на местната полиция Брайън О'Хара заяви, че Прети е притежавал законно разрешително за притежание на оръжие. Той уточни, че информацията за причините на стрелбата е все още ограничена.
Алекс Прити беше прострелян на малко повече от километър и половина разстояние от мястото, където 37-годишната Рене Гуд бе убита на 7 януари, отново от служител на Имиграционната служба, което предизвика масови протести.
Близките на Прити разпространиха съобщение снощи, в което заявиха, че "са съкрушени, но същевременно и разгневени" от убийството на "този добродушен човек, който искаше да направи света по-добър чрез работата си като медицински работник."
"Отвратителните лъжи, които са разпространявани по адрес на нашия син, заслужават да бъдат заклеймени. Алекс очевидно не държи пистолет, когато е бил атакуван от страхливите убийци на Тръмп от Имиграционната служба. Той държи телефон в дясната си ръка, а свободната му лява ръка е вдигната над главата му, докато се е опитвал да защити жена, която е била повалена на земята и напръскана с лютив спрей от служител на Имиграционната служба. Моля, разкажете истината за нашия син. Той беше добър човек", заявиха на близките на Прити.
Началникът на полицията призова както обществеността, така и федералните правоохранителни органи да запазят спокойствие. "Нашият призив днес към федералните агенции, които действат на територията на нашия град, е да изпълняват служебните си задължения със същата дисциплина, човечност и почтеност, които се изискват от всички правоохранителни органи в страната. Призоваваме всички да запазят спокойствие", подчерта Брайън О'Хара.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фащ
Коментиран от #8
17:05 25.01.2026
2 Пич
Коментиран от #9
17:09 25.01.2026
3 РЕАЛИСТ
17:11 25.01.2026
4 Човек ,
17:12 25.01.2026
5 Механик
Окрадохте къде-кво има по тоя свят и когато материала за кражба свърши, почнахте самички да се избивате.
Коментиран от #10
17:13 25.01.2026
7 Мара лъже
17:15 25.01.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "фащ":Какво значение има къде е работил и какъв е бил убития..... Поредно вношение на авторката....
Коментиран от #11
17:16 25.01.2026
10 Е не е
До коментар #5 от "Механик":Като сталин - концлагери в Сибир и преселение на ЦЕЛИ НАРОДИ...
17:20 25.01.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Европеец":Има значение. Защото пропагандата ще твърди , че са убили Франкенщайн, а се оказва, че е човек спасявал хора.
17:22 25.01.2026
12 В момента
Рижавия ще докара гражданска война.
17:24 25.01.2026
13 На многобройните видеа
Никакво оръжие не е имал, беше си вдигнал и двете ръце. В едната държеше телефон.
Бяха го повалили на земята, когато един агент го застреля.
17:27 25.01.2026
14 Цвете
17:28 25.01.2026
15 мимоза
17:31 25.01.2026
16 Kaлпазанин
17:44 25.01.2026
17 ЗОРО
17:52 25.01.2026
18 работник бил в спешно отделение
18:07 25.01.2026
19 Масово се извършват
18:10 25.01.2026
20 Абсурдистан
18:16 25.01.2026
21 И поне един българин
18:18 25.01.2026
22 Хмм
18:26 25.01.2026