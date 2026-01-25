Новини
САЩ: Отново смъртоносни изстрели при операция на ICE

САЩ: Отново смъртоносни изстрели при операция на ICE

25 Януари, 2026

При нова акция на американската служба ICE в Минеаполис срещу предполагаеми нелегални имигранти е бил застрелян 37-годишен американски гражданин

САЩ: Отново смъртоносни изстрели при операция на ICE - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

При твърдите действия на федералната полиция в рамките на политиката за депортиране на президента Доналд Тръмп в Минеаполис отново бяха произведени изстрели. Според местната полиция 37-годишен мъж е бил застрелян от граничен полицай.

Жертвата Алекс Джефри Прети е бил медицински работник в интензивно отделение на болница на Агенцията за ветерани на САЩ. Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Прети е бил въоръжен. Федералните сили са провеждали операция срещу нелегален имигрант, издирван за телесна повреда, когато към тях се е приближило лице с полуавтоматичен пистолет, съобщи министерството на платформата X. То публикува и снимка на предполагаемото оръжие. Граничен полицай е открил огън, защото се е страхувал „за живота си и за живота и безопасността на други полицаи“.

Във видеозаписите на очевидци обаче 37-годишният мъж се вижда само с мобилен телефон в ръка; в нито един от видеозаписите не се вижда оръжие. Полицейският шеф О'Хара заяви, че полицията предполага, че мъжът е бил „законен притежател на оръжие с разрешително за носене“.

Членове на семейството потвърдиха, че Прети е притежавал пистолет и е имал разрешително за скрито носене на оръжие в Минесота. Те обаче никога не са го виждали да го носи със себе си, е научила германската обществена медия АРД.

„Правителството лъже“

Родителите на Прети отправиха тежки обвинения към американската имиграционна служба ICE в Минеаполис. Според тях служителите са застреляли сина им без законно основание. Правителството лъже, се казва в тяхното изявление.

„Отвратителните лъжи, които правителството разпространява за нашия син, са осъдителни и отблъскващи. Алекс очевидно не е държал оръжие, когато е бил нападнат от кръвожадните и страхливи гангстери на Тръмп от ICE", убедени са родителите на жертвата. Според тях той просто се е опитвал да защити жена, която е била повалена на земята от служител на ICE и е била напръскана с лютив спрей, преди да бъдат произведени изстрелите. Истината трябва да бъде разкрита, настояват родителите на убития американец.

„Нашите деца са травматизирани“

Губернаторът на щата Минесота Тим Уолц призова президента на САЩ Доналд Тръмп на пресконференция да оттегли силите на ICE. „Те сеят хаос и насилие“, каза той. И добави: „Не можем да живеем така. Нашите деца са травматизирани.“

Щатът ще проведе разследване на инцидента. Дрю Еванс, директор на Бюрото за криминални разследвания на Минесота, заяви, че федералните служители са държали неговата служба далеч от местопрестъплението и са им отказали достъп дори със съдебно разрешение за претърсване.

Кметът на Минеаполис, Джейкъб Фрей, също призова президента Тръмп да изтегли федералните сили от града. „Нашествието на тези тежко въоръжени, маскирани агенти, които бродят по улиците на Минеаполис и се чувстват окуражени от чувството за безнаказаност, трябва да приключи“, заяви той.

Президентът Тръмп сподели снимките на оръжието в медиите и написа: „Какво е това? Къде е местната полиция? Защо не им позволиха да защитят служителите на ICE?“. Тръмп обвини губернатора Уолц и кмета на Минеаполис Фрей, че с „помпозната си, опасна и арогантна реторика подклаждат бунт".

Огромно възмущение и протести

В началото на януариСАЩ депортацииТи полицай от ICE в Минеаполис застреля 37-годишна жена в колата ѝ . Случаят предизвика огромно възмущение и многохилядни протести срещу действията на имиграционните власти.

Операциите на ICE са част от засилената политика за депортации през втория мандат на президента Тръмп. Според данни на американското правителство, от началото на засилените операции в Минесота са арестувани около 3000 души. В момента в съдилищата са висящи няколко дела, заведени от местните власти срещу действията на федералните власти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи бензин

    1 3 Отговор
    Английските части на измислената либерална ко чина Кейнъда трябва да бъдат анексирани. Злото иде от там.

    13:35 25.01.2026

  • 2 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Тия са ги подкарали като шерифи от дивия запад, първо се стреля, после се пита

    13:36 25.01.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    4 3 Отговор
    САЩ са пред кръвопролитна гражданска война и евентуален разпад. Също такова е положението и в НАТО и ЕС!

    Коментиран от #8, #9

    13:36 25.01.2026

  • 4 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    3 3 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни индивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смааахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей. Бъдете просто хора и не подкрепяйте престъпният вреден и опасен атлантизъм и ционизъм

    Коментиран от #13

    13:37 25.01.2026

  • 5 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Федералните са го обили, защото е евреин. Много от американците не обичат евреите. И кмето на Минеаполис също е евреин, но са от демократическата партия, и евреите от обкръжението на Тръмп са си затворили учите. А Тръмп е направил тази федерална агенция за нелегалните и митниците за да назначи своите активисти и да ги въоръжи.

    13:38 25.01.2026

  • 6 Рико Анаграмата

    2 0 Отговор
    Янките дет се вика от цял бостан пак нацелили главата на пъдаря и застреляли истински американец .В много щати е разрешено носенето на оръжие от цивилни в съотвествие с правилата .

    13:39 25.01.2026

  • 7 Пич

    2 3 Отговор
    Като гледам колко са уникално тъпи говедарите, и се чудя как им функционира държавата ?!

    13:39 25.01.2026

  • 8 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Да живее Независим Тексас -Лоунстарстейт !

    13:40 25.01.2026

  • 9 А ние!

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Цъфтим и вързваме...!

    13:40 25.01.2026

  • 10 Пуцат яко и бият всеки който набедят

    1 1 Отговор
    За предполагаем нелегален имигрант Всеки който се покаже на вън бива застрелван ...и впрочем събират децата от детските градини и вероятно ще ги правят секс роби тръмпирчета

    13:41 25.01.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АМЕРИКАНСКИ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В КОНГРЕСА:
    "ЗА МЕН ВЪПРОСА Е ДАЛИ Е ПРЕДУМИШЛЕНО УБИЙСТВО ИЛИ ЕКЗЕКУЦИЯ"
    ......
    НАПРАВО ГО РАЗСТРЕЛЯХА МОМЧЕТО КАТО КУЧЕ
    --- НА ЗЕМЯТА И ДЕВЕТ КУРШМА ОТ 3 ПИСТОЛЕТА

    13:41 25.01.2026

  • 12 Омазана ватенка

    1 2 Отговор
    Руските дипломати от днес няма да пътуват свободно в ЕС.

    Коментиран от #18

    13:43 25.01.2026

  • 13 Руската пропаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Има за цел глупака.

    13:44 25.01.2026

  • 14 Равни

    0 2 Отговор
    В свободните страни закона се прилага.

    13:44 25.01.2026

  • 15 Покъртително

    1 0 Отговор
    Тръмп ги е нарекъл палестунгери

    13:44 25.01.2026

  • 16 ТЕ ТАКА СЕ ВЪВЕЖДА РЕД , УДРИИИИ

    1 0 Отговор
    браво на едноухия

    казал им е първо да стрелят после да викат СТОЙ!!!!

    13:45 25.01.2026

  • 17 У ЩАКИТЕ В МОМЕНТА

    3 1 Отговор
    Е като в Иран. Дони да връща корабите, че става страшно.

    13:45 25.01.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Омазана ватенка":

    ОКУПИРАНИЯ ОТ САЩ ЕС
    НЕ МОЖЕ ДА Е НЕЗАВИСИМ :)

    13:46 25.01.2026

  • 19 Русия и Китай

    2 1 Отговор
    Трябва да спасят демокрацията във ФАЩ

    13:46 25.01.2026

  • 20 Пешо

    2 1 Отговор
    Е това е демокрацията в кратце,бой,еб..не,и който не слуша там от къде е

    13:48 25.01.2026

  • 21 Копейки,

    0 1 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    13:50 25.01.2026

  • 22 Комон Сенс

    0 0 Отговор
    Всеки ден гангстерите убиват, насилват и изтезават хора.
    Това не е новина.
    Скука...
    Агенти убиват престъпник - ауу скандал!

    Това е новото нормално.
    Време е да върнем старото нормално. Това новото е някаква временна лудост.

    13:52 25.01.2026

