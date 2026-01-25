САЩ: Отново смъртоносни изстрели при операция на ICE

При твърдите действия на федералната полиция в рамките на политиката за депортиране на президента Доналд Тръмп в Минеаполис отново бяха произведени изстрели. Според местната полиция 37-годишен мъж е бил застрелян от граничен полицай.

Жертвата Алекс Джефри Прети е бил медицински работник в интензивно отделение на болница на Агенцията за ветерани на САЩ. Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Прети е бил въоръжен. Федералните сили са провеждали операция срещу нелегален имигрант, издирван за телесна повреда, когато към тях се е приближило лице с полуавтоматичен пистолет, съобщи министерството на платформата X. То публикува и снимка на предполагаемото оръжие. Граничен полицай е открил огън, защото се е страхувал „за живота си и за живота и безопасността на други полицаи“.

Във видеозаписите на очевидци обаче 37-годишният мъж се вижда само с мобилен телефон в ръка; в нито един от видеозаписите не се вижда оръжие. Полицейският шеф О'Хара заяви, че полицията предполага, че мъжът е бил „законен притежател на оръжие с разрешително за носене“.

Членове на семейството потвърдиха, че Прети е притежавал пистолет и е имал разрешително за скрито носене на оръжие в Минесота. Те обаче никога не са го виждали да го носи със себе си, е научила германската обществена медия АРД.

„Правителството лъже“

Родителите на Прети отправиха тежки обвинения към американската имиграционна служба ICE в Минеаполис. Според тях служителите са застреляли сина им без законно основание. Правителството лъже, се казва в тяхното изявление.

„Отвратителните лъжи, които правителството разпространява за нашия син, са осъдителни и отблъскващи. Алекс очевидно не е държал оръжие, когато е бил нападнат от кръвожадните и страхливи гангстери на Тръмп от ICE", убедени са родителите на жертвата. Според тях той просто се е опитвал да защити жена, която е била повалена на земята от служител на ICE и е била напръскана с лютив спрей, преди да бъдат произведени изстрелите. Истината трябва да бъде разкрита, настояват родителите на убития американец.

„Нашите деца са травматизирани“

Губернаторът на щата Минесота Тим Уолц призова президента на САЩ Доналд Тръмп на пресконференция да оттегли силите на ICE. „Те сеят хаос и насилие“, каза той. И добави: „Не можем да живеем така. Нашите деца са травматизирани.“

Щатът ще проведе разследване на инцидента. Дрю Еванс, директор на Бюрото за криминални разследвания на Минесота, заяви, че федералните служители са държали неговата служба далеч от местопрестъплението и са им отказали достъп дори със съдебно разрешение за претърсване.

Кметът на Минеаполис, Джейкъб Фрей, също призова президента Тръмп да изтегли федералните сили от града. „Нашествието на тези тежко въоръжени, маскирани агенти, които бродят по улиците на Минеаполис и се чувстват окуражени от чувството за безнаказаност, трябва да приключи“, заяви той.

Президентът Тръмп сподели снимките на оръжието в медиите и написа: „Какво е това? Къде е местната полиция? Защо не им позволиха да защитят служителите на ICE?“. Тръмп обвини губернатора Уолц и кмета на Минеаполис Фрей, че с „помпозната си, опасна и арогантна реторика подклаждат бунт".

Огромно възмущение и протести

В началото на януариСАЩ депортацииТи полицай от ICE в Минеаполис застреля 37-годишна жена в колата ѝ . Случаят предизвика огромно възмущение и многохилядни протести срещу действията на имиграционните власти.

Операциите на ICE са част от засилената политика за депортации през втория мандат на президента Тръмп. Според данни на американското правителство, от началото на засилените операции в Минесота са арестувани около 3000 души. В момента в съдилищата са висящи няколко дела, заведени от местните власти срещу действията на федералните власти.