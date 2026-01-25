Новини
Свят »
САЩ »
The New York Post: САЩ използвали „Дискомбобулатор“ при залавянето на Мадуро

The New York Post: САЩ използвали „Дискомбобулатор“ при залавянето на Мадуро

25 Януари, 2026 07:56, обновена 25 Януари, 2026 08:21 2 594 62

  • сащ-
  • тръмп-
  • оръжие-
  • мадуро-
  • венецуела

Президентът Тръмп потвърди за тайното оръжие, но отказа да даде подробности

The New York Post: САЩ използвали „Дискомбобулатор“ при залавянето на Мадуро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са използвали оръжие, наречено „Дискомбобулатор“, по време на залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи The New York Post.

„Този ​​Дискомбобулатор. Не мога да говоря за него“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за вестника.

Изданието цитира и думите на един от служителите по сигурността на венецуелския президент, публикувани на страницата в социалните медии на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит. Той сравни удара на „Дискомбобулатора“ с „много мощна звукова вълна“.

На 3 януари САЩ проведоха операция по залавянето и извеждането на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му от страната. Те бяха отведени в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк. На 5 януари Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици.

Подсъдимите пледираха невинни по обвиненията, а делото е насрочено за месец март.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 12 Отговор
    Белгия последва България и Унгария в Борда за мир на Тръмп.Урсула ще трябва да си стяга багажа и да напуска Брюксел.Жалко за дворците дето строиха с нашите левчета но Тръмп ще си ги ползва

    Коментиран от #6

    08:04 25.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмп

    23 3 Отговор
    Дупебамбузвач.Голям и черен

    08:05 25.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    18 13 Отговор

    До коментар #2 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    700 000 българи ползват външни тоалетни и си от тях.

    Коментиран от #19

    08:07 25.01.2026

  • 5 демек Харп

    19 6 Отговор
    нищо ново

    08:07 25.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    7 1 Отговор
    Направо!

    08:09 25.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    18 6 Отговор

    До коментар #6 от "Копей,":

    По темата.Ако Тръмп влезе във Венецуела по Договора в Борда на Тръмп България е длъжна да прати военен контингент на помощ.Също и в Гренландия и Иран.

    Коментиран от #11, #31

    08:11 25.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 си дзън

    15 25 Отговор
    Интересно ще стане на фронта, ако Тръмп даде на Зеленски Дискомбобулатора.
    Руснаците ще се изпотрепят сами, като охраната на Мадуро.

    Коментиран от #13

    08:12 25.01.2026

  • 11 Амчи ние...

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    ...и без това имаме трима войника на кръст...

    08:13 25.01.2026

  • 12 Доналд Тръмп, Президентът

    10 4 Отговор
    За моя добър, много много добър френд Владимир ще използваме секретна пачка от 500 000 долара 😆👍

    08:14 25.01.2026

  • 13 си пън

    13 5 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Интересно ще стане,ако още веднъж те изпуснат от Курило...!

    08:14 25.01.2026

  • 14 Швейк

    17 2 Отговор
    А президентът Тръмп когато говори , използва плямпатор и бърборограф

    08:14 25.01.2026

  • 15 Механик

    10 6 Отговор
    Руснаците имат Z магарета.

    Коментиран от #26

    08:16 25.01.2026

  • 16 голямото тайно оръжие

    19 4 Отговор
    САЩ пробвали на примитивно племе свръхоръжие.Вербували някой друг отвътре и това е.

    Коментиран от #23

    08:16 25.01.2026

  • 17 Спрете се с глупостите

    16 2 Отговор
    Пийте белина, предпазва от уроки хахахаха

    08:18 25.01.2026

  • 18 Някой си

    14 0 Отговор
    И путкогъделичкатор за залавянето на жена му

    08:18 25.01.2026

  • 19 Кшищов Довгирд

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Назови им имената.

    08:20 25.01.2026

  • 20 победата над Русия се отлага

    12 2 Отговор
    Руснаците имат ведибинакометатор.Зеленски още не е на себе си и става още по-зле и то само от една процедура.Ог ЕС са на същия хал.Много е зле работата.

    08:21 25.01.2026

  • 21 НОВИНИ ОТ МАРВЕЛ ВСЕЛЕНАТА

    8 2 Отговор
    Това е, което изпилените мозъци на центаците и копийките възприемат. Трансформери, дискомбубулатори и други подобни измислици.

    08:21 25.01.2026

  • 22 Тръмп бе Тръмп

    10 1 Отговор
    Той Тръмп каза и че пиенето на белина предпазва от коронавирусът. Ами щом му вярвата, айде наздраве!

    Коментиран от #37

    08:22 25.01.2026

  • 23 Писаха,че...

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "голямото тайно оръжие":

    ...САЩ са вербували предварително венецуелският Министър на Вътрешните Работи...!
    Това е всъщност ,,„Дискомбобулатора"...!

    08:22 25.01.2026

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор
    Действа на принципа на свирката за кучета Вид ПСИХОТРОННО ОРЪЖИЕ Мозъка спира да действа за известно време докато е облъчен Нищо ново Има лесно противодействие Като не слушаш не чуваш И те така те

    Коментиран от #27

    08:22 25.01.2026

  • 25 руззззНациии

    9 1 Отговор
    Рузнаците обаче имат гравицапа. Още от време но.

    08:23 25.01.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    "...Руснаците имат Z магарета..."

    Русия винаги е имала два съюзника - Магаре и Мизерия

    08:25 25.01.2026

  • 27 си дзън

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Тръмп за ПВО на Венецуела (руско ПВО): "натискаха копчетата до счупване и ... нищо"

    Коментиран от #38

    08:25 25.01.2026

  • 28 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    13 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:27 25.01.2026

  • 29 ВВП

    8 2 Отговор
    САЩ ,ЦРУ,са имали дълги разговори през октомври, ноември,със Делси ,и Диосдадо..Направили са сделка .така правят по филмите ..Това е тайното оръжие.Пък зелю изби 2 млн окропа..Увреди генофонда на Окропистан..Останаха шизофреници и сакати

    08:28 25.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Копейка в шок

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ще ни изпратят нас и със звукова вълна ще ни пратят в казана на Кабзон

    Коментиран от #41

    08:31 25.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Грую

    4 1 Отговор
    напомня ми за вица за военния бълбукатор

    Коментиран от #48

    08:32 25.01.2026

  • 35 В.Зеленски

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "ВВП":

    Важното, че пакетираме в чували 5000 грозни ушанки.Надо увеличит .

    08:34 25.01.2026

  • 36 Всяка тъпотия на NYT

    7 1 Отговор
    e по-тъпа от предната. Медиите просто се съревновават в това упражнение!

    А Тръмп просто е отклонил въпроса!

    08:35 25.01.2026

  • 37 На тебе обаче ти вярваме

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тръмп бе Тръмп":

    че е казал да се пие белина:)

    08:39 25.01.2026

  • 38 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "си дзън":

    Винаги съм казвал че РЕБ Е ГОЛЯМА РАБОТА Никога не съм твърдял че руските системи са имунизирани Колкото повече развиваш едно оръжие толкова повече го правиш податливо на въздействие Просто оръжие голямо производство Това е решението И те така те

    Коментиран от #40, #43

    08:39 25.01.2026

  • 39 Чалгомбулатор

    3 1 Отговор
    Това е от секретните звукови оръжия. Питайте тагаренко ако не вярвате.

    08:41 25.01.2026

  • 40 Швейк

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Другото ти име е Голям Генерал.

    Коментиран от #44

    08:42 25.01.2026

  • 41 Шок и ужас

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Копейка в шок":

    На бабата кюлотите са от "звукова вълна", когато вари боб.

    08:43 25.01.2026

  • 42 Фейк на часа

    4 0 Отговор
    Пълни глупости.

    08:43 25.01.2026

  • 43 си дзън

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    След появата на дискомбобулаторът, въпросът е: ко прайм с Цирконите и Орешниците?
    Май ще гръмнат още след заправката, или ще паднат като презрели круши?

    Коментиран от #46, #50

    08:47 25.01.2026

  • 44 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Швейк":

    Не съм генерал Майор съм Това ми стига Ако командвах силите на Украйна нямаше да я докарам до тук Нямаше да съсипя държавата щях да запазя боеспособността на армията енергетиката И те така те

    08:47 25.01.2026

  • 45 ВВП

    5 1 Отговор
    700К окропа са офейкали от Киев ..Знаят че това е началото на края ..Студ ,мрак ,и накрая Бууууум..

    Коментиран от #52

    08:48 25.01.2026

  • 46 Тези въпроси ги задавай

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "си дзън":

    на доктор Гълъбова, тя има адекватната квалификация да ти отговаря на всички твои въпроси.

    08:50 25.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Винкело

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Грую":

    Не бе, пангалактически гаргаробластер е.

    08:52 25.01.2026

  • 49 ВВП

    4 1 Отговор
    Само пропаднал артист наркоман може да унищожава армията си ,генофонда ,територията си .това е показно ,как не трябва да се воюва.Ше остане в учебниците по военно дело .2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали,160000 км анексирани .Мъртва икономика ,енергетика ,.и т.н.

    08:52 25.01.2026

  • 50 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "си дзън":

    На всяко действие има противодействие както и на всяко противодействие действие Не пука нито за Русия нито за Нато нито за Щатите За мен е важно да се изпълняват ПИСАНИЯТА И те така те

    08:54 25.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "ВВП":

    Хаймърсите млатят яко в Белгород и Брянск.

    08:55 25.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ВВП

    0 0 Отговор
    Арестували са Мадуро ,предния ден и са го предали на янките ..Това е бобулатора на Тромп..Нещо друго.?

    09:00 25.01.2026

  • 57 ВВП

    0 0 Отговор
    Хахлята бягат от градът на ужасите .Киив..остават само най бедните ,шизофрениците и сакатиите.потрес.

    09:02 25.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ВВП

    0 0 Отговор
    На окраинските ранени войници вадет органите преживе..Много е важно..трябва да си жив ,все още .После ги пишат изчезнали.. Страната на ужасите ..се казва Окропистан .Черешката на тортата ..потрес.

    09:08 25.01.2026

  • 60 Оги

    1 0 Отговор
    Аааа, дискомбобулатора ли взехте, аз си мислех джинджипляктора е било.

    09:09 25.01.2026

  • 61 ВВП

    0 0 Отговор
    Колкото повече ритат окропите ,толко повече им влиза ..Погромът е апокалиптичен..

    09:10 25.01.2026

  • 62 ВВП

    0 0 Отговор
    Във Венецуела е един милион по добре от Окрайната ..

    09:12 25.01.2026