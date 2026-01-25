The New York Post: САЩ използвали „Дискомбобулатор“ при залавянето на Мадуро

Съединените щати са използвали оръжие, наречено „Дискомбобулатор“, по време на залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи The New York Post.
„Този Дискомбобулатор. Не мога да говоря за него“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за вестника.
Изданието цитира и думите на един от служителите по сигурността на венецуелския президент, публикувани на страницата в социалните медии на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит. Той сравни удара на „Дискомбобулатора“ с „много мощна звукова вълна“.
На 3 януари САЩ проведоха операция по залавянето и извеждането на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му от страната. Те бяха отведени в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк. На 5 януари Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици.
Подсъдимите пледираха невинни по обвиненията, а делото е насрочено за месец март.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
08:04 25.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тръмп
08:05 25.01.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":700 000 българи ползват външни тоалетни и си от тях.
Коментиран от #19
08:07 25.01.2026
5 демек Харп
08:07 25.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
08:09 25.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Копей,":По темата.Ако Тръмп влезе във Венецуела по Договора в Борда на Тръмп България е длъжна да прати военен контингент на помощ.Също и в Гренландия и Иран.
Коментиран от #11, #31
08:11 25.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 си дзън
Руснаците ще се изпотрепят сами, като охраната на Мадуро.
Коментиран от #13
08:12 25.01.2026
11 Амчи ние...
До коментар #8 от "Последния Софиянец":...и без това имаме трима войника на кръст...
08:13 25.01.2026
12 Доналд Тръмп, Президентът
08:14 25.01.2026
13 си пън
До коментар #10 от "си дзън":Интересно ще стане,ако още веднъж те изпуснат от Курило...!
08:14 25.01.2026
14 Швейк
08:14 25.01.2026
15 Механик
Коментиран от #26
08:16 25.01.2026
16 голямото тайно оръжие
Коментиран от #23
08:16 25.01.2026
17 Спрете се с глупостите
08:18 25.01.2026
18 Някой си
08:18 25.01.2026
19 Кшищов Довгирд
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Назови им имената.
08:20 25.01.2026
20 победата над Русия се отлага
08:21 25.01.2026
21 НОВИНИ ОТ МАРВЕЛ ВСЕЛЕНАТА
08:21 25.01.2026
22 Тръмп бе Тръмп
Коментиран от #37
08:22 25.01.2026
23 Писаха,че...
До коментар #16 от "голямото тайно оръжие":...САЩ са вербували предварително венецуелският Министър на Вътрешните Работи...!
Това е всъщност ,,„Дискомбобулатора"...!
08:22 25.01.2026
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #27
08:22 25.01.2026
25 руззззНациии
08:23 25.01.2026
26 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "Механик":"...Руснаците имат Z магарета..."
Русия винаги е имала два съюзника - Магаре и Мизерия
08:25 25.01.2026
27 си дзън
До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Тръмп за ПВО на Венецуела (руско ПВО): "натискаха копчетата до счупване и ... нищо"
Коментиран от #38
08:25 25.01.2026
28 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:27 25.01.2026
29 ВВП
08:28 25.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Копейка в шок
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ще ни изпратят нас и със звукова вълна ще ни пратят в казана на Кабзон
Коментиран от #41
08:31 25.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Грую
Коментиран от #48
08:32 25.01.2026
35 В.Зеленски
До коментар #30 от "ВВП":Важното, че пакетираме в чували 5000 грозни ушанки.Надо увеличит .
08:34 25.01.2026
36 Всяка тъпотия на NYT
А Тръмп просто е отклонил въпроса!
08:35 25.01.2026
37 На тебе обаче ти вярваме
До коментар #22 от "Тръмп бе Тръмп":че е казал да се пие белина:)
08:39 25.01.2026
38 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #27 от "си дзън":Винаги съм казвал че РЕБ Е ГОЛЯМА РАБОТА Никога не съм твърдял че руските системи са имунизирани Колкото повече развиваш едно оръжие толкова повече го правиш податливо на въздействие Просто оръжие голямо производство Това е решението И те така те
Коментиран от #40, #43
08:39 25.01.2026
39 Чалгомбулатор
08:41 25.01.2026
40 Швейк
До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Другото ти име е Голям Генерал.
Коментиран от #44
08:42 25.01.2026
41 Шок и ужас
До коментар #31 от "Копейка в шок":На бабата кюлотите са от "звукова вълна", когато вари боб.
08:43 25.01.2026
42 Фейк на часа
08:43 25.01.2026
43 си дзън
До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":След появата на дискомбобулаторът, въпросът е: ко прайм с Цирконите и Орешниците?
Май ще гръмнат още след заправката, или ще паднат като презрели круши?
Коментиран от #46, #50
08:47 25.01.2026
44 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #40 от "Швейк":Не съм генерал Майор съм Това ми стига Ако командвах силите на Украйна нямаше да я докарам до тук Нямаше да съсипя държавата щях да запазя боеспособността на армията енергетиката И те така те
08:47 25.01.2026
45 ВВП
Коментиран от #52
08:48 25.01.2026
46 Тези въпроси ги задавай
До коментар #43 от "си дзън":на доктор Гълъбова, тя има адекватната квалификация да ти отговаря на всички твои въпроси.
08:50 25.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Винкело
До коментар #34 от "Грую":Не бе, пангалактически гаргаробластер е.
08:52 25.01.2026
49 ВВП
08:52 25.01.2026
50 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #43 от "си дзън":На всяко действие има противодействие както и на всяко противодействие действие Не пука нито за Русия нито за Нато нито за Щатите За мен е важно да се изпълняват ПИСАНИЯТА И те така те
08:54 25.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ха ХаХа
До коментар #45 от "ВВП":Хаймърсите млатят яко в Белгород и Брянск.
08:55 25.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ВВП
09:00 25.01.2026
57 ВВП
09:02 25.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ВВП
09:08 25.01.2026
60 Оги
09:09 25.01.2026
61 ВВП
09:10 25.01.2026
62 ВВП
09:12 25.01.2026