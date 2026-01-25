Новини
„Беше шокиращо, започнаха да го налагат здраво“: самолет се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян българин

„Беше шокиращо, започнаха да го налагат здраво“: самолет се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян българин

25 Януари, 2026 08:22

Самолетът трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в София снощи в 21:50 часа, но се е приземил аварийно в Германия

„Беше шокиращо, започнаха да го налагат здраво“: самолет се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян българин - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолет от Лондон до София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян пътник на борда. Това написа в профила си във Фейсбук дизайнерът Васил Петрийски, който е бил на борда. Той публикува и снимка от самолета, предаде bTV.

"Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо", написа Петрийски.

По думите му стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация. Така в крайна сметка самолетът се е приземил в Германия.

"От самото начало беше ясно, че господинът нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това RAYAN го настаниха. Това е абсолютно възмутително", написа още Васил Петрийски, вероятно визирайки Ryanair.

Самолетът трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в София снощи в 21:50 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    43 2 Отговор
    Профилът на пътуващите се промени!

    08:25 25.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха....

    25 2 Отговор
    Наздраве....тии мееен ууувааажав ли ме, Ъ!???

    08:28 25.01.2026

  • 4 Тоя

    38 1 Отговор
    е от "клуба на богатите".

    08:29 25.01.2026

  • 5 Същият

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "П.изда Иванич":

    ..си....като за тия дето пишеш, само дето на РР не са такива оривържениците, а на едни толупиии

    08:29 25.01.2026

  • 6 Българин

    18 1 Отговор
    БОЙ БЕ!

    08:30 25.01.2026

  • 7 ФЕЙК

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "П.изда Иванич":

    Сбъркал си си името! Не е П.изда, а е П.издЮ!

    08:30 25.01.2026

  • 8 хехе

    18 4 Отговор
    пътника нямал място в самолета ами няма изискване преди пътуване пътниците да бъдат проверяване дали не са къркани.

    Коментиран от #15

    08:30 25.01.2026

  • 9 Програмист

    28 4 Отговор
    После що ви имат за 3та ръка хора

    08:30 25.01.2026

  • 10 да попитам

    23 12 Отговор
    Пак ли ямболското пиянде Болен Сидеров по прякор Луфтханзата?

    08:30 25.01.2026

  • 11 Исторически парк

    18 1 Отговор
    Малко му е било

    08:30 25.01.2026

  • 12 Слабак

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "П.изда Иванич":

    Явно Някой е подранил!

    08:31 25.01.2026

  • 13 Германец

    22 13 Отговор
    Ей затова всички европейци мразим балгаретата и работим усилено за тяхното заличаване ама те и без наша помощ успешно се затриват щото са безхаберници😏

    08:32 25.01.2026

  • 14 Засукана стюардеса

    18 2 Отговор
    Затова в обикновените авиолинии алкохол се предлага само в разфасовки за хобити.

    08:32 25.01.2026

  • 15 Има

    30 0 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    такова изискване и е лудост че са го допуснали. Сега Райънеър ще изяде голяма глоба за това

    08:33 25.01.2026

  • 16 Харвард

    27 9 Отговор
    Това г.оведо е представителна извадка на умно- красивите м.ърши на Ко.корчо и на Оня Киро -- все умни и проспериращи в чужбина българи.ТЕ ЩЕ ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ
    ВЕРВАЙТЕ ИМ.

    Коментиран от #32

    08:36 25.01.2026

  • 17 Евроатлантик

    18 0 Отговор
    ТАКА ПОСРЕЩАМЕ БЕДНЯЦИ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ 😏😏😎😈

    08:36 25.01.2026

  • 18 Антон

    39 6 Отговор
    Самолет пълен с църни и възмутен дизайнер пътуващ лоу кост, наричащ съгражданите си балканци. А той вече гражданин на света. Отвратен съм от подобни индивиди, не толкова от хора под въздействие на алкохола.

    Коментиран от #26

    08:36 25.01.2026

  • 19 Йордан

    19 0 Отговор
    Тоя бедняк си е помислил,че има място за него в клуба на богатите 😅🤣🤣😂😂

    08:36 25.01.2026

  • 20 Ивелин Михайлов

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "П.изда Иванич":

    Тоя 100% е от вашите гербаджии

    08:38 25.01.2026

  • 21 И битият и биячите!

    25 1 Отговор
    Все мургави гастърбайтери в Англия...!

    08:40 25.01.2026

  • 22 Червен ла -йно -мет РРадев

    3 14 Отговор
    Да не е бил Волен Сидеров?

    08:41 25.01.2026

  • 23 Бай мангалиус

    19 1 Отговор
    Българския гражданин е пиям мескалерос от махалата.

    Коментиран от #29

    08:41 25.01.2026

  • 24 Фейк на часа

    4 18 Отговор
    С голям кеф коментирате чужди проблеми, а никога не виждате вашите собствени недостатъци,
    войната Русия-Украйна събира най-много коментари, предимно от дъртаци, които нищо не разбират от военна тактика, а нормалните хора имат чуството, че четат дебат на деца от детската градина.
    Оставяйте ги авиокомпаниите, те ще се оправят без вас.

    Коментиран от #34, #48

    08:41 25.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Антон":

    Откъде ги научавате тези подробности, бе?

    08:42 25.01.2026

  • 27 Паркетен лъв

    12 4 Отговор
    На дизайнера Петрийски май са му потекли от лигите при вида на толкова мускули и татуировки. Сигурно е искал и него да го понапляскат "яките балканци"..

    08:43 25.01.2026

  • 28 Ааа Васе, нарушаваш човешки права,

    15 2 Отговор
    как можеш да обиждаш пияницата, в Англия това са евроценности, никой не трябва да го укорява, а арабелите си ползват млади англичанки и никой не ги закача, защото либералите не дават!? От Англия някой Мюмюн се е връщал, но пишат, че е българин!?

    08:44 25.01.2026

  • 29 Име

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бай мангалиус":

    Със стограмки в джобовете!

    08:44 25.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Група от млади балканци?

    11 1 Отговор
    Миcирки, защо не казвате кои са тези балканци бе? А българинът какъв, да не е танджикистанец?

    Коментиран от #38

    08:47 25.01.2026

  • 32 СЗО

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Харвард":

    Айде пак ППДБ са виновни.

    08:48 25.01.2026

  • 33 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    как са го пуснали на фърчилото? Затуй трябва духане яко духане преди качване в самолет, влак, автобус, лека кола и камион

    08:49 25.01.2026

  • 34 ъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фейк на часа":

    За военна тактика ще питаш стУенчо

    08:51 25.01.2026

  • 35 Тома

    6 1 Отговор
    Пътника се е казвал Мюмюн

    08:52 25.01.2026

  • 36 Простамоли

    2 0 Отговор
    Едни пият, за да дигнат самолета, други пият, па те им го свалят?!

    08:54 25.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Абе не знам

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Група от млади балканци?":

    Ама пътувал съм, ама не съм виждал човек със шише пък било и уиски да го пускат в самолета, има нещо фалшиво, може да е бил пиян преди да се качи, но това е друг въпрос, подвеждащо заглавие и статия.Те ти гледат пастата за зъби и минералната вода, чак пък шише уиски?????

    Коментиран от #40, #45, #47

    08:55 25.01.2026

  • 39 списвач жаден за слава

    4 1 Отговор
    Беше шокиращо.
    А ако станаха едни млади, мускулести, татуирани балканци...
    Викат му "Ей сега ти го ... Ще ти го....."
    А аз им викам "Защо само на него, защо само на него? Има и други пътници!"

    Каква велика статия и какъв велик репортаж.

    08:57 25.01.2026

  • 40 ежко

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Абе не знам":

    Ако си го е купил след чекинга в безмитните магазини?И до е изпил в чакалнята?

    08:58 25.01.2026

  • 41 Дик диверсанта

    2 3 Отговор
    Този ще да е от патреотите, известни в България като рос дебили.

    09:01 25.01.2026

  • 42 Манол Пейков ПП ДБ

    1 1 Отговор
    Мола извинявам се за причиненото неудобство .Наздраве на всички фенове!

    09:02 25.01.2026

  • 43 Проблема е че алкохола хваща по късно

    0 0 Отговор
    Първоначално никой не знае нито човека не се усеща пиян. Но по късно алкохола хваща човека. Точно в случая отначало не си е личало че е пиян първо и второ може би е бит несправедливо от хора от други националности може би югославяни.

    09:06 25.01.2026

  • 44 С коя

    1 0 Отговор
    авиокомпания са пътували ? Командирът на самолета има право да откаже качването му на борда на самолета . Как и защо никой не е реагирал ?

    09:08 25.01.2026

  • 45 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Абе не знам":

    Купил си е пиенето от летището от санитарната зона след проверка. Авиокомпаниите предупреждават, че нямаш право да го пиеш в самолета, а да купуваш от тях. В магазина пакетират бутилките така, че трябва да разкъсаш плика ако искаш да я извадиш. Продават се само 1 литър бутилки. Единственото съм видял на летището на Канарските острови да продават алкохол в патрончета, които можеш лесно да пиеш в самолета. И аз съм пътувал с пиян човек от Лондон, но стюардесите се правеха , че не го виждат. Заяждаше се с хората, но никой не искаше да си навлича беля. Като свалят самолета , таксата ще плаща , причинителят и участниците ще получат забрана за пътуване със самолет. Така че умната. Таксата за кацане беше по мое време 5 хиляди долара. Сега сигурно е повече.

    09:08 25.01.2026

  • 46 Трябва да се потърси отговорност от тези

    1 0 Отговор
    Които да го набили защото не виждам той какво е направил освен това че друг българин го разобличава.

    09:09 25.01.2026

  • 47 Не си виждал,

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Абе не знам":

    защото още имаш още мляко на уста и си се родил в капиталистическо време. В едни други времена, на самолетите се пушеше и пиеше като разпран.

    09:09 25.01.2026

  • 48 Марихуан Зеленоплодски

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фейк на часа":

    Дано и ти да имаш късмет да станеш дъртак някой ден като майка си и баща си.

    09:09 25.01.2026

  • 49 Балканци бият българин

    1 0 Отговор
    Друг българин го разобличава.

    Това разбрах

    09:10 25.01.2026

  • 50 Арахнофоб с цигара

    0 0 Отговор
    Сега ще го съди мешерето у Мюнхен!!!

    09:12 25.01.2026

  • 51 Работата е ясна

    0 0 Отговор
    Отупали са пияният грингос, а той напълно си го е заслужил.
    Трябвало е и да му отворят вратата за навън.
    Жалко…

    09:14 25.01.2026

  • 52 Явно нито в Лондон нито в Мюнхен

    0 0 Отговор
    Нито в София има някакъв ред и контрол какво става на тия полети.Особено Лондон.

    09:14 25.01.2026

