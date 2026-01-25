Новата Dacia, която иска да "удари" Octavia, излезе на пътя

Докато по-голямата част от индустрията е вперила поглед в скъпите електрички, румънското острие на Renault Group подготвя истинска бомба в компактния сегмент. Проектът с кодово име C-Neo вече не е просто слух – първите прототипи бяха уловени по време на тестове, давайки ни още по-голяма представа за новия модел, който има за цел да разбърка картите в С-сегминта. С очакван дебют през 2026 година, тази Dacia се цели право в сърцето на европейския пазар, където господстват имена като Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

Шпионските кадри разкриват силует, който е колкото практичен, толкова и модерен. Макар камуфлажът да крие детайлите, става ясно, че C-Neo е семейно комби с леко повдигнат профил – похват, който вече видяхме при Sandero Stepway. Дизайнерите са заложили на „по-ръбати“ форми и солидно излъчване, наследено от новия Duster, а агресивният заден спойлер и наклоненото стъкло му придават динамика, нетипична за бюджетен модел.

В техническо отношение изненади няма, но има много здрав разум. Автомобилът стъпва върху доказаната платформа CMF-B, което позволява дължина от около 4.6 метра и сериозно пространство в купето. Под капака ще открием познатите, но еволюирали 1.2-литрови агрегати. Потребителите ще могат да избират между класически бензин, мек хибрид и – разбира се – версия с фабрична газова уредба (LPG), която остава запазена марка на бранда. За тези, които търсят повече ефективност, се предвижда и пълен хибрид (HEV).

Най-силното оръжие на C-Neo обаче ще бъде цената. Прогнозите сочат старт от около 20 000 евро за базовата версия, което е истинско предизвикателство към конкурентите, чиито ценови листи започват далеч по-нагоре. Dacia явно няма намерение да спира само с SUV сегмента и се готви да докаже, че семейното комби може да бъде едновременно модерно, просторно и напълно достъпно.