Новата Dacia, която иска да "удари" Octavia, излезе на пътя

Докато по-голямата част от индустрията е вперила поглед в скъпите електрички, румънското острие на Renault Group подготвя истинска бомба в компактния сегмент. Проектът с кодово име C-Neo вече не е просто слух – първите прототипи бяха уловени по време на тестове, давайки ни още по-голяма представа за новия модел, който има за цел да разбърка картите в С-сегминта. С очакван дебют през 2026 година, тази Dacia се цели право в сърцето на европейския пазар, където господстват имена като Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Toyota Corolla.
Шпионските кадри разкриват силует, който е колкото практичен, толкова и модерен. Макар камуфлажът да крие детайлите, става ясно, че C-Neo е семейно комби с леко повдигнат профил – похват, който вече видяхме при Sandero Stepway. Дизайнерите са заложили на „по-ръбати“ форми и солидно излъчване, наследено от новия Duster, а агресивният заден спойлер и наклоненото стъкло му придават динамика, нетипична за бюджетен модел.
В техническо отношение изненади няма, но има много здрав разум. Автомобилът стъпва върху доказаната платформа CMF-B, което позволява дължина от около 4.6 метра и сериозно пространство в купето. Под капака ще открием познатите, но еволюирали 1.2-литрови агрегати. Потребителите ще могат да избират между класически бензин, мек хибрид и – разбира се – версия с фабрична газова уредба (LPG), която остава запазена марка на бранда. За тези, които търсят повече ефективност, се предвижда и пълен хибрид (HEV).
Най-силното оръжие на C-Neo обаче ще бъде цената. Прогнозите сочат старт от около 20 000 евро за базовата версия, което е истинско предизвикателство към конкурентите, чиито ценови листи започват далеч по-нагоре. Dacia явно няма намерение да спира само с SUV сегмента и се готви да докаже, че семейното комби може да бъде едновременно модерно, просторно и напълно достъпно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
12:17 25.01.2026
2 Шкода вагонка
12:20 25.01.2026
3 Дачия Неудачия
12:29 25.01.2026
4 Статията
12:33 25.01.2026
5 Само да попитам 😃
12:40 25.01.2026
6 Асен
12:45 25.01.2026
7 Българин
13:01 25.01.2026
8 Механик
13:23 25.01.2026
9 На този етап
Коментиран от #10
13:29 25.01.2026
10 Механик
До коментар #9 от "На този етап":Октавия няма модел, който да харчи 5 евро на 100 километра.
13:48 25.01.2026
11 Варна 3
13:50 25.01.2026