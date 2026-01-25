Новини
Новата Dacia, която иска да "удари" Octavia, излезе на пътя

Новата Dacia, която иска да "удари" Octavia, излезе на пътя

25 Януари, 2026

Шпионските кадри разкриват силует, който е колкото практичен, толкова и модерен

Докато по-голямата част от индустрията е вперила поглед в скъпите електрички, румънското острие на Renault Group подготвя истинска бомба в компактния сегмент. Проектът с кодово име C-Neo вече не е просто слух – първите прототипи бяха уловени по време на тестове, давайки ни още по-голяма представа за новия модел, който има за цел да разбърка картите в С-сегминта. С очакван дебют през 2026 година, тази Dacia се цели право в сърцето на европейския пазар, където господстват имена като Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

Шпионските кадри разкриват силует, който е колкото практичен, толкова и модерен. Макар камуфлажът да крие детайлите, става ясно, че C-Neo е семейно комби с леко повдигнат профил – похват, който вече видяхме при Sandero Stepway. Дизайнерите са заложили на „по-ръбати“ форми и солидно излъчване, наследено от новия Duster, а агресивният заден спойлер и наклоненото стъкло му придават динамика, нетипична за бюджетен модел.

В техническо отношение изненади няма, но има много здрав разум. Автомобилът стъпва върху доказаната платформа CMF-B, което позволява дължина от около 4.6 метра и сериозно пространство в купето. Под капака ще открием познатите, но еволюирали 1.2-литрови агрегати. Потребителите ще могат да избират между класически бензин, мек хибрид и – разбира се – версия с фабрична газова уредба (LPG), която остава запазена марка на бранда. За тези, които търсят повече ефективност, се предвижда и пълен хибрид (HEV).

Най-силното оръжие на C-Neo обаче ще бъде цената. Прогнозите сочат старт от около 20 000 евро за базовата версия, което е истинско предизвикателство към конкурентите, чиито ценови листи започват далеч по-нагоре. Dacia явно няма намерение да спира само с SUV сегмента и се готви да докаже, че семейното комби може да бъде едновременно модерно, просторно и напълно достъпно.


  • 1 ООрана държава

    8 3 Отговор
    Леген с леген са се удрят колкото си искат

    12:17 25.01.2026

  • 2 Шкода вагонка

    6 3 Отговор
    Хвани едната, удари другата.

    12:20 25.01.2026

  • 3 Дачия Неудачия

    8 3 Отговор
    Тия почнаха, като айфона да вадят подели на килограм.

    12:29 25.01.2026

  • 4 Статията

    4 2 Отговор
    е малко - смях през сълзи или до сълзи и е по-достойна за някой хумористичен вестник или медия. Никой в индустрията не се вторачил в ел. бъдеще, защото име ясно, че на този етап е катастрофално. Освен фирмените паркове, няма реален пазар. Трудно бих нарекъл Голф семейна кола. И не на последно място - нима някой очаква за 20к Евро кола?! За "силовия" агрегат .. ми там сила няма, не си заслужава дори коментара.

    12:33 25.01.2026

  • 5 Само да попитам 😃

    5 2 Отговор
    Да не я стягат и нея за Гренландия 🐧

    12:40 25.01.2026

  • 6 Асен

    7 3 Отговор
    Ще има ли мазохисти да си купят Дачия за над 25к евра съмнявам се!

    12:45 25.01.2026

  • 7 Българин

    8 0 Отговор
    Това по-скоро е Jogger с друг дизайн. Нищо ново. Ако имаше избор от нормални двигатели, можеше и да се говори за конкуренция на Октавия.

    13:01 25.01.2026

  • 8 Механик

    1 1 Отговор
    Виждам по-градски вариант на новия Дъстър. Новото е след В-колоната. Веднъж успешно изпробваха такъв подход при удължаването на Сандеро към Джогер. Няма да се изненадам, ако се появи и в 4х4.

    13:23 25.01.2026

  • 9 На този етап

    4 0 Отговор
    Много трудно ще им бъде да ударят Шкода или Фолксваген , много ама много са далеч!

    Коментиран от #10

    13:29 25.01.2026

  • 10 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "На този етап":

    Октавия няма модел, който да харчи 5 евро на 100 километра.

    13:48 25.01.2026

  • 11 Варна 3

    1 0 Отговор
    Каквото пипне румънец - обяви го за бракуван. НеуДачията си е кола за брак. В Румъния даже повечето румънци не карат родните си Неудачии, а карат повечето Фолксваген и Шкода. Шкодата е по-надеждна и от неудачията.

    13:50 25.01.2026