Челси победи Кристъл Палас в лондонското дерби

Челси победи с 3:1 Кристъл Палас като гост в мач от 23-ия кръг на Вишста лига. Точни за "сините", водени от Лиъм Росиниър, бяха бразилците Естевао и Жоао Педро, както и аржентинецът Енцо Фернандес, който отбеляза от дузпа. Почетното попадение за "орлите" бе дело на Крис Ричардс, предаде Gong.bg.

Иначе още в 8-ата минута домакините можеха да излезят напред в резултата, след като Беноа Бадиашил направи груба грешка и подари топката на Жан-Филип Матета. Френският нападател на домакините излезе сам срещу Роберт Санчес, но стреля в тялото му. Челси пък отговори с опасен изстрел на Енцо Фернандес от наказателното поле, минал над вратата на Дийн Хендерсън. В 17-ата минута Мойсес Кайседо имаше възможност да стреля от удобна позиция, но не намери целта. Десетина мимнути след това Исмаила Сар можеше да вкара за Кристъл Палас, като след подаване от тъч, Рийс Джеймс не отигра добре и топката попадна в играча на Кристъл Палас, който не уцели вратата.

В 34-ата минута Челси поведе. Точен беше Естевао, който се възползва от груба грешка на Джейди Канво от Палас и останал почти сам срещу Дийн Хендерсън със страхотен удар не остави шансове на вратаря на домакините. В 50-ата миниута Естевао се отчете и с асистенция. Той подаде на своя сънародник Жоао Педро, който майсторски направи 2:0.

След час игра играчите на Челси поискаха дузпа за игра с ръка на Джейди Калво. Реферът Дарън Ингланд първоначално не посочи бялата точка, но го направи след преглед на ВАР. Лидерът на Челси Енцо Фернандес не остави шансове на Дийн Хендрсън - 3:0. Нещата станаха още по-лоши за Кристъл Палас, като непосредствено след третото попадение Адам Уортън си изкара два бързи жълти картона и бе изгонен. "Орлите" можеха да намалят резултата след груба грешка на Рийс Джеймс, но Бренън Джонсън не успя да се възползва и направи голям пропуск.

В 88-ата минута вратарят на Челси Роберт Санчес спаси и тупалка на Лакроа. След последвалия ъглов удар Палас намали! Точен бепе Крис Ричардс, който с глава се възползва от мелето пред вратата на Челси. С тази победа Челси влезе в топ 4 с 37 точки, докато Кристъл Палас има 28 и е 15-и в класирането.