Египет предупреди: Стотици хиляди нелегални мигранти може да влязат в Европа

25 Януари, 2026 16:52 1 472 17

Египетският президент подчерта необходимостта от непрекъснат достъп на хуманитарна помощ в Газа

Египет предупреди: Стотици хиляди нелегални мигранти може да влязат в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси предупреди, че насилственото разселване на повече от два милиона палестинци от ивицата Газа би довело до пристигането на стотици хиляди нелегални мигранти в Европа, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

По време на реч по случай Деня на полицията Ас Сиси заяви, че въпреки споразумението за прекратяване на огъня, Израел продължава кампания на "системно насилие срещу палестинците в окупираните им земи", което "категорично се отхвърля от Египет".

"Предупреждавам, че разселването на близо два милиона и половина палестинци от ивицата Газа, което би означавало ликвидиране на палестинската кауза, неизбежно би довело стотици хиляди до Европа и западните страни с тежки последици за сигурността, икономиката и социалните проблеми, които никоя страна не би могла да понесе," изтъкна египетският президент.

Той подчерта необходимостта от непрекъснат достъп на хуманитарна помощ в Газа и пълно прилагане на втората фаза на споразумението за примирие между Израел и палестинското радикално движение "Хамас”.

Египет определя като "червена линия” разселването на палестинци от земите им, дори и под формата на временно преселване.

Наред с това Кайро търси подкрепа за усилията си за справяне с незаконните мигранти и преминаването им в Европа. Според последни данни страната дава подслон на над девет милиона чуждестранни граждани, заради регионалните кризи. Най-голям дял сред тях имат гражданите на Судан, Сирия, Йемен и Либия.


Египет
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гейлорд кукорчу

    8 0 Отговор
    охаа охааа

    16:54 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Във Фонда за мир на Тръмп са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.

    16:55 25.01.2026

  • 3 Граф Сен Жермен

    12 0 Отговор
    Знам че ще ви прозвучи жестоко, но когато на мен ми обсадят замъка, нареждам да ги убиват още във водата, докато не са преплували рова.

    16:56 25.01.2026

  • 4 Ами

    26 0 Отговор
    нищо ново! Краварите бомбят и разрушават Ирак, Либия и т.н. , а ние ги прибираме после в Европа...

    17:02 25.01.2026

  • 5 За размисъл

    26 0 Отговор
    За пореден път американците набучиха Европа на кол. А след това Тръмп естествено да обяснява колко сме тъпи и как нямаме мнение, нито сила да се справим с проблемите.
    Той трепе мигранти и никой нищо няма да му каже.
    Тъпите европейски пудели до къде ни докараха?

    17:03 25.01.2026

  • 6 Биби криминал

    19 1 Отговор
    Кризите ,воините , арабскте пролети и другите форми на дестабилизация , са дело на двете терористични ,туморни образувания САЩ и исраел! Целта им е почти постигната - упадък във всяка една форма на Европа и естествен слугинаж към многократно фалиралия милиардер ,сега поставен в ролята на президент и неговите кукловоди евреи ! Двете държави създават 99% от проблемите в света .

    17:03 25.01.2026

  • 7 Сатана Z

    10 1 Отговор
    В Европейският райх ще бъдат посрещнати с “Добре дошли”,” Welcome “.
    В България мигрантите се посрещат с дрожелюбното пожелание:
    “Те сега ти ….Бах майката”

    17:08 25.01.2026

  • 8 000

    3 3 Отговор
    Дреме ми за европа - какво е това?

    17:09 25.01.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Да влизат! Побъркана Европа друго не заслужава!
    С двойните и тройни аршини с които мери и с глупостите, които защитава и е време за преизподнята!

    17:10 25.01.2026

  • 10 Хи хи хи

    1 5 Отговор
    Добре са дошли.

    17:24 25.01.2026

  • 11 Цвете

    5 0 Отговор
    А НЯМА ЛИ " МЯСТО " ЗА ТЕЗИ БЕЖАНЦИ В ДРУГИ АРАБСКИ СТРАНИ.? ДОСТАТЪЧНО ПАКОСТИ НАПРАВИХА В ЕВРОПА И ПОВЕЧЕ НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ТЯХ. МНОГО СА МЪРЗЕЛИВИ.ЕДНИ КОНСУМАТОРИ БЕЗ НИКАКВО ПОКРИТИЕ.

    17:39 25.01.2026

  • 13 Госあ

    3 0 Отговор
    Краварника рути цивилизована Европа и със бомбардировките над близкия изток, за да крадат петрол, които отприщват лавини от емигранти !!! И това не е от вчера. За приятелчетата отвъд океана нефта, за нас в Европа - емигрантите !

    17:59 25.01.2026

  • 14 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Да ходят Абу Дани, тука не ни трябват, не сме им длъжни

    18:14 25.01.2026

  • 15 Хамас в кръчмето на Посл. софиянец

    0 1 Отговор
    Помним кой ни изпрати първите вълни от сирийци-военнопрестъпника Путин, с любезното съдействие на Тръмп.Показаха и на Меркел кучето на Путин...
    Сега пак, гарантирано Хамас в България, с Плана за Тръмп-Желязков и брокери, за крадене на земите на палестинците.Нали подписа Пеевски, че и 1 милиард ще платим.

    18:19 25.01.2026

  • 16 Митко пешев

    0 0 Отговор
    Дано са радикали. Да се почва с бомбите в европа.

    18:21 25.01.2026

  • 17 Арест за Желязков

    0 0 Отговор
    Заради Герберастите не само ще ни спрат парите, ами ще ни затворят и границите с ЕС и Гърция.
    Пеевски и Желязков, Бойко ни сложиха нас, българите в менюто.

    18:25 25.01.2026