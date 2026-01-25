Египет предупреди: Стотици хиляди нелегални мигранти може да влязат в Европа

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси предупреди, че насилственото разселване на повече от два милиона палестинци от ивицата Газа би довело до пристигането на стотици хиляди нелегални мигранти в Европа, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.
По време на реч по случай Деня на полицията Ас Сиси заяви, че въпреки споразумението за прекратяване на огъня, Израел продължава кампания на "системно насилие срещу палестинците в окупираните им земи", което "категорично се отхвърля от Египет".
"Предупреждавам, че разселването на близо два милиона и половина палестинци от ивицата Газа, което би означавало ликвидиране на палестинската кауза, неизбежно би довело стотици хиляди до Европа и западните страни с тежки последици за сигурността, икономиката и социалните проблеми, които никоя страна не би могла да понесе," изтъкна египетският президент.
Той подчерта необходимостта от непрекъснат достъп на хуманитарна помощ в Газа и пълно прилагане на втората фаза на споразумението за примирие между Израел и палестинското радикално движение "Хамас”.
Египет определя като "червена линия” разселването на палестинци от земите им, дори и под формата на временно преселване.
Наред с това Кайро търси подкрепа за усилията си за справяне с незаконните мигранти и преминаването им в Европа. Според последни данни страната дава подслон на над девет милиона чуждестранни граждани, заради регионалните кризи. Най-голям дял сред тях имат гражданите на Судан, Сирия, Йемен и Либия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гейлорд кукорчу
16:54 25.01.2026
2 Последния Софиянец
16:55 25.01.2026
3 Граф Сен Жермен
16:56 25.01.2026
4 Ами
17:02 25.01.2026
5 За размисъл
Той трепе мигранти и никой нищо няма да му каже.
Тъпите европейски пудели до къде ни докараха?
17:03 25.01.2026
6 Биби криминал
17:03 25.01.2026
7 Сатана Z
В България мигрантите се посрещат с дрожелюбното пожелание:
“Те сега ти ….Бах майката”
17:08 25.01.2026
8 000
17:09 25.01.2026
9 ДрайвингПлежър
С двойните и тройни аршини с които мери и с глупостите, които защитава и е време за преизподнята!
17:10 25.01.2026
10 Хи хи хи
17:24 25.01.2026
11 Цвете
17:39 25.01.2026
12 Цвете
17:41 25.01.2026
13 Госあ
17:59 25.01.2026
14 ,,,,,,
18:14 25.01.2026
15 Хамас в кръчмето на Посл. софиянец
Сега пак, гарантирано Хамас в България, с Плана за Тръмп-Желязков и брокери, за крадене на земите на палестинците.Нали подписа Пеевски, че и 1 милиард ще платим.
18:19 25.01.2026
16 Митко пешев
18:21 25.01.2026
17 Арест за Желязков
Пеевски и Желязков, Бойко ни сложиха нас, българите в менюто.
18:25 25.01.2026