Руски дрон удари жилищен блок в Харков, възрастна жена е убита в Донбас
  Тема: Украйна

Руски дрон удари жилищен блок в Харков, възрастна жена е убита в Донбас

25 Януари, 2026 18:19, обновена 25 Януари, 2026 18:25

Хиляди потребители в Киев остават без ток и парно при минусови температури

Руски дрон удари жилищен блок в Харков, възрастна жена е убита в Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Русия и Украйна продължават да си разменят въздушни удари, а от Кремъл изключиха възможността за мирни преговори с върховния европейски представител за външната политика и сигурността.

В следобедните часове руски дрон е ударил жилищен блок в Харков, съобщи кметът на втория по големина украински град. Блокът се намира в близост до търговски център. Местните власти съобщиха за ранени, но не уточниха броя им.

Руснаците са атакували с реактивни системи за залпов огън, смерч град Дружовка в Донецка област, информира изданието “Украинска правда”. Загинала е възрастна жена, а трима души са били ранени.

Президентът на Украйна поиска от съюзниците си засилване на противовъздушната отбрана, докато хиляди потребители в Киев остават без ток и парно при минусови температури.

"Само тази седмица руснаците изстреляха 1700 трона, 1380 авиационни бомби и 69 ракети от различен вид", посочи Зеленски

През изминалата нощ украинската армия е нанесла масиран въздушен удар по руската Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. По думите му най-вероятно при удара са били използвани ракети HIMARS. Няма данни за пострадали хора. Нанесени са значителни материални щети.

На този фон говорителят на Кремъл Димитрий Песков заяви, че международните отношения страдат заради "деградацията на политиците" като даде пример с върховния представител на евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас:

"Нищо няма да обсъждаме с нея, нито ние, нито американците", каза Песков.


  • 1 БОЛШЕВИК

    15 7 Отговор
    Пак са изтрескали чужди наемници и скривалища на бандери.

    Коментиран от #6, #22

    18:27 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #8

    18:28 25.01.2026

  • 3 Ха Яши

    3 11 Отговор
    Съвета за мир да осъди Путлер.

    18:29 25.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хер ФЛИК

    23 0 Отговор
    Не разбирам следното - как руснаците атакуват масирано с ракети , бомби , дронове големи градове като Киев и Харков и в резултат само няколко жертви !
    Толкова ли са точни тез руснаци ?
    Или пропагандата не си върши добре работото ?

    18:31 25.01.2026

  • 6 Хххййх

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Срещнеш ли копейка трепИ!Бавноооо.

    Коментиран от #10

    18:31 25.01.2026

  • 7 Рублевка

    16 2 Отговор
    Върховния европейски представител за външната политика и сигурността е Кая Калас. Произхожда от семейство на нагаждачи. Комунисти по времето на СССР, фашисти през германската окупация, отново комунисти след ВСВ и демократи по настоящем.

    Коментиран от #11

    18:31 25.01.2026

  • 8 Хаха

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Троле, троле докога ще тролиш тук.

    18:32 25.01.2026

  • 9 Първи ГАБРОВЕЦ

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Как тогава би нарекъл президентите на САЩ , които избиваха по целия свят , напълно невинни хора във Виетнам , Афганистан , Либия , Мексико , Куба , Ирак , сирия , Панама .....

    18:33 25.01.2026

  • 10 Хроматид

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хххййх":

    Ти колко к0пейки унищожи бавно или бързо ?
    Или си си добре в къщи , на топло ?
    Само в къщи ли си СИЛЕН и СМЕЛ ?

    18:35 25.01.2026

  • 11 Руската пропаганда

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "Рублевка":

    Има за цел винаги глупаците.

    18:36 25.01.2026

  • 12 Ицо

    2 9 Отговор
    Има ли копейки тук бе?

    18:37 25.01.2026

  • 13 Срам и позор

    12 0 Отговор
    Два братски народа се избиват едни други! Защото са сложили евреи в правителството!

    18:39 25.01.2026

  • 14 Курд Околянов

    8 0 Отговор
    Да почва война между Русия и Украйна, и да приключи тоя ад за обикновения украинец.

    18:41 25.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Град Козлодуй

    10 1 Отговор
    А.наТема на англосаксонското племе и евреите ТЕ направиха тая война за да се избиват славянски народи. Принципа винаги бил за с.атанистите Разделяй и владей!

    Коментиран от #24

    18:44 25.01.2026

  • 17 Мдаа

    3 6 Отговор
    Освобождават яко асвабадителите , бабата е била стара нацистка-бандеровка ! Другарят Путин ще запали свещичка, и ще си легне със спокойна съвест !

    Коментиран от #20

    18:44 25.01.2026

  • 18 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Обили са бабата на хистерикът проф. Михайл Станчев ,

    18:55 25.01.2026

  • 19 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Или ако е още жива, бере душа и ще измръзне нощестка заради липсата на прозорци. На минус 20 няма как да се спаси. Внучето и кучето тоже.

    18:57 25.01.2026

  • 20 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Ами именно защото е преживяла Великата отечествена, и големият й внук е български агент, я е убил тов. Путин. Той има очи и на гърба си и може да различи една фашистка леля от друга, и нейните правомощия много точно и да го съобщи на тов. Песцов.

    19:01 25.01.2026

  • 21 До Срам и позор

    1 3 Отговор
    Не е от евреите, ами от Московските имперски амбиции да са приемници на Римската империя, още от времето на Иван Грозни през 16-ти век, които не са изчезнали и до ден днешен ! Четете повече история, а не само да повтаряте внушения !

    19:15 25.01.2026

  • 22 Там са

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    рускоезични хора, не са бандеровци

    19:22 25.01.2026

  • 23 Троянец

    1 0 Отговор
    Смъртта на един Украинец е трагедия!Смъртта на милион Укри е статистика!

    19:29 25.01.2026

  • 24 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    Въреки,че ми ползваш името-тук си прав!Имаш + от Град Козлодуй ИСТИНСКИЯ!

    19:31 25.01.2026

