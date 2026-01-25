Русия и Украйна продължават да си разменят въздушни удари, а от Кремъл изключиха възможността за мирни преговори с върховния европейски представител за външната политика и сигурността.
В следобедните часове руски дрон е ударил жилищен блок в Харков, съобщи кметът на втория по големина украински град. Блокът се намира в близост до търговски център. Местните власти съобщиха за ранени, но не уточниха броя им.
Руснаците са атакували с реактивни системи за залпов огън, смерч град Дружовка в Донецка област, информира изданието “Украинска правда”. Загинала е възрастна жена, а трима души са били ранени.
Президентът на Украйна поиска от съюзниците си засилване на противовъздушната отбрана, докато хиляди потребители в Киев остават без ток и парно при минусови температури.
"Само тази седмица руснаците изстреляха 1700 трона, 1380 авиационни бомби и 69 ракети от различен вид", посочи Зеленски
През изминалата нощ украинската армия е нанесла масиран въздушен удар по руската Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. По думите му най-вероятно при удара са били използвани ракети HIMARS. Няма данни за пострадали хора. Нанесени са значителни материални щети.
На този фон говорителят на Кремъл Димитрий Песков заяви, че международните отношения страдат заради "деградацията на политиците" като даде пример с върховния представител на евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас:
"Нищо няма да обсъждаме с нея, нито ние, нито американците", каза Песков.
Руски дрон удари жилищен блок в Харков, възрастна жена е убита в Донбас
25 Януари, 2026 18:19, обновена 25 Януари, 2026 18:25 803 24
Хиляди потребители в Киев остават без ток и парно при минусови температури
Русия и Украйна продължават да си разменят въздушни удари, а от Кремъл изключиха възможността за мирни преговори с върховния европейски представител за външната политика и сигурността.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #6, #22
18:27 25.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
18:28 25.01.2026
3 Ха Яши
18:29 25.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хер ФЛИК
Толкова ли са точни тез руснаци ?
Или пропагандата не си върши добре работото ?
18:31 25.01.2026
6 Хххййх
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Срещнеш ли копейка трепИ!Бавноооо.
Коментиран от #10
18:31 25.01.2026
7 Рублевка
Коментиран от #11
18:31 25.01.2026
8 Хаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Троле, троле докога ще тролиш тук.
18:32 25.01.2026
9 Първи ГАБРОВЕЦ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Как тогава би нарекъл президентите на САЩ , които избиваха по целия свят , напълно невинни хора във Виетнам , Афганистан , Либия , Мексико , Куба , Ирак , сирия , Панама .....
18:33 25.01.2026
10 Хроматид
До коментар #6 от "Хххййх":Ти колко к0пейки унищожи бавно или бързо ?
Или си си добре в къщи , на топло ?
Само в къщи ли си СИЛЕН и СМЕЛ ?
18:35 25.01.2026
11 Руската пропаганда
До коментар #7 от "Рублевка":Има за цел винаги глупаците.
18:36 25.01.2026
12 Ицо
18:37 25.01.2026
13 Срам и позор
18:39 25.01.2026
14 Курд Околянов
18:41 25.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Град Козлодуй
Коментиран от #24
18:44 25.01.2026
17 Мдаа
Коментиран от #20
18:44 25.01.2026
18 Смърфиета
18:55 25.01.2026
19 Смърфиета
18:57 25.01.2026
20 Смърфиета
До коментар #17 от "Мдаа":Ами именно защото е преживяла Великата отечествена, и големият й внук е български агент, я е убил тов. Путин. Той има очи и на гърба си и може да различи една фашистка леля от друга, и нейните правомощия много точно и да го съобщи на тов. Песцов.
19:01 25.01.2026
21 До Срам и позор
19:15 25.01.2026
22 Там са
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":рускоезични хора, не са бандеровци
19:22 25.01.2026
23 Троянец
19:29 25.01.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #16 от "Град Козлодуй":Въреки,че ми ползваш името-тук си прав!Имаш + от Град Козлодуй ИСТИНСКИЯ!
19:31 25.01.2026