Руски дрон удари жилищен блок в Харков, възрастна жена е убита в Донбас

Русия и Украйна продължават да си разменят въздушни удари, а от Кремъл изключиха възможността за мирни преговори с върховния европейски представител за външната политика и сигурността.



В следобедните часове руски дрон е ударил жилищен блок в Харков, съобщи кметът на втория по големина украински град. Блокът се намира в близост до търговски център. Местните власти съобщиха за ранени, но не уточниха броя им.



Руснаците са атакували с реактивни системи за залпов огън, смерч град Дружовка в Донецка област, информира изданието “Украинска правда”. Загинала е възрастна жена, а трима души са били ранени.



Президентът на Украйна поиска от съюзниците си засилване на противовъздушната отбрана, докато хиляди потребители в Киев остават без ток и парно при минусови температури.



"Само тази седмица руснаците изстреляха 1700 трона, 1380 авиационни бомби и 69 ракети от различен вид", посочи Зеленски



През изминалата нощ украинската армия е нанесла масиран въздушен удар по руската Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. По думите му най-вероятно при удара са били използвани ракети HIMARS. Няма данни за пострадали хора. Нанесени са значителни материални щети.



На този фон говорителят на Кремъл Димитрий Песков заяви, че международните отношения страдат заради "деградацията на политиците" като даде пример с върховния представител на евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас:



"Нищо няма да обсъждаме с нея, нито ние, нито американците", каза Песков.

