Новини
Свят »
Франция »
Франция арестува капитана на задържания в Средиземно море петролен танкер от "сенчестия флот на Русия" ВИДЕО

25 Януари, 2026 19:10, обновена 25 Януари, 2026 18:16 497 8

Обвинението към него е "плаване под фалшив флаг"

Франция арестува капитана на задържания в Средиземно море петролен танкер от "сенчестия флот на Русия" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Петдесет и осем годишният капитан с индийско гражданство на петролния танкер, за когото се подозира, че е част от руския сенчест флот, беше арестуван снощи по обвинения за "плаване под фалшив флаг", съобщи днес прокуратурата на Марсилия, цитирана от Франс прес.

Петролният танкер "Гринч", за който бе установено, че плава в международни води между Испания и Северна Африка, беше ескортиран до залива Фос в Южна Франция, където пристигна вчера в късния следобед.

Според прокуратурата в Марсилия екипажът на танкера, който също се състои от индийски граждани, е задържан на борда на плавателния съд.

"Следователите от отдела за разследвания на морската жандармерия в Тулон и центъра за безопасност на плавателните съдове в Марсилия трябва да извършат редица проверки на борда на "Гринч", за да проверят документите за корабоплаване, както и "валидността на флага", допълва прокуратурата.

Танкерът "Гринч", който е дълъг 249 метра, фигурира под това име в списък със санкционирани руски плавателни съдове на Обединеното кралство, но е внесен под името "Карл" в списъка на санкционираните руски плавателни съдове на Европейския съюз и САЩ.

Това е втората операция, която Франция предприема, след като задържа през септември миналата година танкера "Боракай". Той също беше част от списъка със санкционирани плавателни съдове на ЕС и беше прехванат от френските морски командоси в Атлантическия океан, след което беше отклонен към пристанището в Сен Назер.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бат Петьо Парчето

    2 1 Отговор
    ДА ГО ПРАТЯТ ПРИ РИБИТЕ

    18:19 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Борда за мир на Тръмп ще реши проблема.Тръмп ще прати Делта Форс да освободят капитана

    18:21 25.01.2026

  • 3 Ами да

    2 1 Отговор
    Всички тия в кауша!

    18:21 25.01.2026

  • 4 Сега Франция

    3 2 Отговор
    И с Индия проблеми ще си създаде

    18:22 25.01.2026

  • 5 Време е за възраждане

    2 0 Отговор
    Френския легион де възражда 🫡

    18:24 25.01.2026

  • 6 Няма край руският позор

    0 0 Отговор
    Няма...

    18:25 25.01.2026

  • 7 Уса

    0 1 Отговор
    В САЩ подпукаха франсетата с подигравки арестували ддвия.Капитан индиец с танкер носещ име на клоун.Танкера е пътувал от Турция към Британия

    18:25 25.01.2026

  • 8 СССР

    1 0 Отговор
    Изчислих, че СССР имат 26 000 долара на глава в 1985 година, а Япония има тогава 35 000 долара на глава, по сегашни долари. На Япония ги сметнах с калкулатор на инфлация на доларите. На СССР пресметнах рублите, като една рубла тогава равна на 5-долара сега - покупателно. Япония сега има около 33 000 долара БВП на глава. Русия има 15 000. По номинал.

    18:27 25.01.2026

