Автобус с десетки пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил

Автобус с десетки пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил

25 Януари, 2026 17:23

Властите в Одрин са започнали разследване на причините за инцидента

Автобус с десетки пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил на площадка на ГКПП „Капъкуле“, информира турската информационна агенция Демирйорен, предаде БТА.

Няма информация за пострадали пътници.

Когато пристигнал на пункта, автобусът бил обхванат от пламъци като огнено кълбо, като причината за това засега не е известна, посочва агенцията. Шофьорът забелязал огъня и пътниците излезли от автобуса.

Екипи на пожарната в Одрин са пристигнали на мястото на инцидента и са потушили пожара, но автобусът е изгорял напълно, информира още Демирйорен. Властите в Одрин са започнали разследване на причините за инцидента.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Арда Турс

    3 17 Отговор
    Ето една приятна новина.

    17:26 25.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    7 13 Отговор
    Пак прозира дългата ръка на Кремъл !!!
    Москва се опитва да дестабилизира България и скара с южната ни съседка.

    17:33 25.01.2026

  • 3 такаааа

    10 1 Отговор
    Коя фирма

    Коментиран от #5

    17:34 25.01.2026

  • 4 Простите

    2 8 Отговор
    Пак тръгнали по турските сериали !

    17:41 25.01.2026

  • 5 БРОЯЧКА

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "такаааа":

    МЮМЮН АУУТОТРАНСЕКСПРЕС БАНГИЯ

    17:52 25.01.2026

  • 6 Щом

    0 2 Отговор
    Не са тръгнали за расия ,ще се оправят хората

    18:01 25.01.2026

  • 7 Буха ха

    0 1 Отговор
    Изгоря куфара със салан

    18:22 25.01.2026

  • 8 Пак ли Путин е виновен

    0 0 Отговор
    Сега дали ще възстановят на някой нещо

    18:26 25.01.2026

