Новини
Крими »
Бой с метални тръби между ромски кланове в Горна Оряховица

Бой с метални тръби между ромски кланове в Горна Оряховица

25 Януари, 2026 18:32 1 146 55

  • бой-
  • роми-
  • горна оряховица

След последвала жалба от едната страна се стигна до струпване и второ сбиване, този път пред полицията в Горна Оряховица

Бой с метални тръби между ромски кланове в Горна Оряховица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две ромски фамилии от горнооряховския квартал "Калтринец" влязоха в пререкание, съобщи NOVA. Стигна се до физическа саморазправа. Причината - стара вражда.

Инцидентът е станал по обед. По време на боя са използвани метални тръби. След последвала жалба от едната страна се стигна до струпване и второ сбиване, този път пред полицията в Горна Оряховица.

Участниците в боя са задържани. Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авто маниак

    32 0 Отговор
    Нека се избият помеждуси.

    18:35 25.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пунта Мара

    18 0 Отговор
    дейности и задържане от ден до пладне .

    18:35 25.01.2026

  • 4 Калтринец

    8 2 Отговор
    Калотинец се казва махалата в Г.Оряховица

    18:36 25.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тиган

    8 0 Отговор
    Трябва да калайдисват цял живот

    18:39 25.01.2026

  • 8 Що не са

    13 0 Отговор
    ги разделили с куруми, а само с кордон?

    18:40 25.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🫸🎃🫷

    27 1 Отговор
    На Бойко и Дебелия гласоподавателите 🙉

    18:40 25.01.2026

  • 11 яшар от команчите

    17 1 Отговор
    изпуснааме коня в ряката
    заптиета ни вардят

    18:40 25.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Малиии

    7 1 Отговор
    Стига бърса

    18:41 25.01.2026

  • 14 Изтривалка

    9 0 Отговор
    Всеки пост се гледа под лупа.

    18:42 25.01.2026

  • 15 Оф, от факултето

    17 0 Отговор
    Ми да си ходят в индия

    18:49 25.01.2026

  • 16 бат ви веселинчо:родната полиция ни пази

    16 0 Отговор
    второ сбиване, този път пред полицията

    18:53 25.01.2026

  • 17 Яшар

    6 1 Отговор
    Евала на моите брачеди .Политичарю от София ни приспиват и умишлено карат да забравяме къде живеем ...див балканлък.

    18:54 25.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мхм

    11 0 Отговор
    Хм, КалтPинец? Изглежда, че там се рине кал. Кварталът в Горна Оряховица не е КалтPинец, а Калтинец.

    Коментиран от #21

    18:56 25.01.2026

  • 20 Смърфиета

    11 0 Отговор
    Явор Божанков да се готви да се прибира вече в железничарския град. Радев ще обрули такива като него като зрели круши и ще ги прати в бидона.

    19:04 25.01.2026

  • 21 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мхм":

    Кълтинц.

    19:06 25.01.2026

  • 22 гошо

    4 0 Отговор
    Ама включете всички "роми" и накрая нека остане само един:Дънкан Маклауд.

    19:09 25.01.2026

  • 23 чичо Ади

    10 0 Отговор
    беше прав.Цялата ни смешна държавица има функция да обгрижва всеки който не е българин.

    Коментиран от #34

    19:10 25.01.2026

  • 24 И във

    3 0 Отговор
    Плевен снощи са идвали разни бразилци! Но до бой не са имали смелост да стигнат!

    Коментиран от #30

    19:11 25.01.2026

  • 25 Били са някакви атлантици

    3 2 Отговор
    Единият бил с прякор атлантока

    19:14 25.01.2026

  • 26 Киркилез

    5 0 Отговор
    Откакто ромите масово даряват кръв, българското население го избива на кючеци...

    19:17 25.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    хахаха лилавите се самоизбиват!Давайте ромулета!Бой до дупка!

    19:18 25.01.2026

  • 29 Абе

    4 0 Отговор
    Оставете ги да сетрепят на спокойствие, това е тяхно човешко право !

    Коментиран от #31

    19:19 25.01.2026

  • 30 Троянец

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "И във":

    Че то в Плеин друи има ли?!

    19:19 25.01.2026

  • 31 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    Ама пред сградата на полицията?

    19:20 25.01.2026

  • 32 Автоматчик

    4 0 Отговор
    стреляйте на месо ко им се церемоните

    19:21 25.01.2026

  • 33 Киркилез

    3 0 Отговор
    Масово сбиване на две враждуващи фамилии в циганската махала на Горна Оряховица, ескалира в сватба.

    19:22 25.01.2026

  • 34 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "чичо Ади":

    Да, а на високо ниво некви чфуди ни наставляват и заплашват, че ще си тръгнели. Моля, ама да побързат, за да не изпуснат последният полет за Тел Авив.

    19:23 25.01.2026

  • 35 Киркилез

    4 0 Отговор
    Асан отива войник. Преди да тръгне дава последни съвети на Айшето:
    – Айше, няма да ма има две години! Много да внимаваш с мъжете! Бременна та оставям, бременна да та намеря...

    19:23 25.01.2026

  • 36 Троянец

    4 0 Отговор
    Сиукси срешу Иерокези! Оставете ги да се самоизбият!Файда от тях Йок!Малко се трпят!Трябва всеки ден да се самоизбиват индианците-а ако сме държава.....Резервати-за тези при мати!

    19:25 25.01.2026

  • 37 Гошо

    2 0 Отговор
    Ареее в клуба е тъй!!!!!
    Плащай Ганьоооо данъци да въдворяват ред

    19:25 25.01.2026

  • 38 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Рома е като хлебарката!Трябва инсектицид!

    19:27 25.01.2026

  • 39 Учителка

    4 0 Отговор
    - Асане, я стани и кажи азбуката.
    - До десет ли, госпожо?

    19:31 25.01.2026

  • 40 Киркилез

    1 0 Отговор
    Две Циганчета седнали да учат английски.
    Едното казало:
    Sokeres To you?
    Другото му отговорило:
    Very shukar Thank you.

    19:33 25.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лютеница

    1 0 Отговор
    След като не можа да си купи Айфон, Aйше от Айтос си наля Айpян с маcтиката и каза - Айcиктиp...

    Коментиран от #45

    19:39 25.01.2026

  • 43 Троянец

    3 0 Отговор
    Ползваме фондове по Кохезия от ЕС! Аз предлаам да се изградят с Европейски пари резервати за този екзотичен и неприсъща за Българите етнос-дошъл в пределите на БГ покрай Османците.Така хем ще са обект на туристически интерес-хем ще се самореулират в определената територия!

    19:40 25.01.2026

  • 44 Пушка

    1 0 Отговор
    - Асане, ела бързо, детето глътна патрон!
    - Недей да го въртиш към мен, ма!

    19:42 25.01.2026

  • 45 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лютеница":

    Специялно за тези в Айтос фирмата "АйФон" са разработили "ВъйФон".......може да си купи срещу лична карта с регистрация Бургас и околия!

    19:43 25.01.2026

  • 46 Киркилез

    1 0 Отговор
    Двама циганина си говорят:
    - А бе биритчед, как е новото работа ф пътното?
    - А бе заплатото е доообре, почифката доообре, работното време доообре, ама тоз полицай с оранжавата жилетка много сиганско бе...

    19:44 25.01.2026

  • 47 Перник

    1 0 Отговор
    -Асане детето е паднало у гьолу и е цялото в кал!Ще го къпем ли или ще прайм друго?!

    19:46 25.01.2026

  • 48 Зевзек

    1 0 Отговор
    Айшето се прибира от пазар, купила си точилка.
    Асан я гледа и мърмори:
    - У къщи ракия няма, тя мебели купува!

    19:47 25.01.2026

  • 49 По европейски

    1 0 Отговор
    Асан се оженил за французойка. След една седмица го питат:
    - Как върви брака?
    - Разведохме се!
    - Зашо бе, Асане?
    - Еее, тая много мръсна, бе! Всеки ден се къпе!

    19:49 25.01.2026

  • 50 Троянец

    1 0 Отговор
    Попитали един Борц как е правилно да се казва?Ром или ци ганин!
    Бореца отговорил:
    -Мен моме са ме учили,че РОМА е за пиене-ци ганина е за БИЕНЕ!

    19:50 25.01.2026

  • 51 Зевзек

    1 0 Отговор
    Мангo в районното:
    - Как се казваш?
    - Артур.
    - Знаеш ли защо си тук?
    - Защото съм кpал!

    19:51 25.01.2026

  • 52 Киркилез

    1 0 Отговор
    Цигaнин вдига тост на сватба:
    - Аз живеем с мойто жена от 25 години.
    - Не "с мойто", а "с моята!" - поправя го брат му.
    - Ааа, с твойта от 10...

    19:54 25.01.2026

  • 53 Минало

    0 1 Отговор
    Бъдещето на българия.

    Коментиран от #54

    19:55 25.01.2026

  • 54 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Минало":

    Е тая няма да стане!Заради децата ни!Заради Дедитени!ТАЯ НЯМА ДА СТАНЕ!

    19:58 25.01.2026

  • 55 Зевзек

    0 0 Отговор
    Айшето яде диня със свалени килоти. Идва Асан и възмутено казва:
    - Айше, ти ма, що ядеш тоз диня разкрачена и със свалени килоти?
    - Авее, ти ко искаш? Тез мухи само на динята ли да кацат?

    19:59 25.01.2026