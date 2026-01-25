Бой с метални тръби между ромски кланове в Горна Оряховица

Две ромски фамилии от горнооряховския квартал "Калтринец" влязоха в пререкание, съобщи NOVA. Стигна се до физическа саморазправа. Причината - стара вражда.

Инцидентът е станал по обед. По време на боя са използвани метални тръби. След последвала жалба от едната страна се стигна до струпване и второ сбиване, този път пред полицията в Горна Оряховица.

Участниците в боя са задържани. Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон.