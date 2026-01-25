Бой с метални тръби между ромски кланове в Горна Оряховица

Две ромски фамилии от горнооряховския квартал "Калтринец" влязоха в пререкание, съобщи NOVA. Стигна се до физическа саморазправа. Причината - стара вражда.
Инцидентът е станал по обед. По време на боя са използвани метални тръби. След последвала жалба от едната страна се стигна до струпване и второ сбиване, този път пред полицията в Горна Оряховица.
Участниците в боя са задържани. Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон.
1 Авто маниак
18:35 25.01.2026
3 Пунта Мара
18:35 25.01.2026
4 Калтринец
18:36 25.01.2026
7 Тиган
18:39 25.01.2026
8 Що не са
18:40 25.01.2026
10 🫸🎃🫷
18:40 25.01.2026
11 яшар от команчите
заптиета ни вардят
18:40 25.01.2026
13 Малиии
18:41 25.01.2026
14 Изтривалка
18:42 25.01.2026
15 Оф, от факултето
18:49 25.01.2026
16 бат ви веселинчо:родната полиция ни пази
18:53 25.01.2026
17 Яшар
18:54 25.01.2026
19 Мхм
Коментиран от #21
18:56 25.01.2026
20 Смърфиета
19:04 25.01.2026
21 Смърфиета
До коментар #19 от "Мхм":Кълтинц.
19:06 25.01.2026
22 гошо
19:09 25.01.2026
23 чичо Ади
Коментиран от #34
19:10 25.01.2026
24 И във
Коментиран от #30
19:11 25.01.2026
25 Били са някакви атлантици
19:14 25.01.2026
26 Киркилез
19:17 25.01.2026
28 Град Козлодуй
19:18 25.01.2026
29 Абе
Коментиран от #31
19:19 25.01.2026
30 Троянец
До коментар #24 от "И във":Че то в Плеин друи има ли?!
19:19 25.01.2026
31 Смърфиета
До коментар #29 от "Абе":Ама пред сградата на полицията?
19:20 25.01.2026
32 Автоматчик
19:21 25.01.2026
33 Киркилез
19:22 25.01.2026
34 Смърфиета
До коментар #23 от "чичо Ади":Да, а на високо ниво некви чфуди ни наставляват и заплашват, че ще си тръгнели. Моля, ама да побързат, за да не изпуснат последният полет за Тел Авив.
19:23 25.01.2026
35 Киркилез
– Айше, няма да ма има две години! Много да внимаваш с мъжете! Бременна та оставям, бременна да та намеря...
19:23 25.01.2026
36 Троянец
19:25 25.01.2026
37 Гошо
Плащай Ганьоооо данъци да въдворяват ред
19:25 25.01.2026
38 Град Козлодуй
19:27 25.01.2026
39 Учителка
- До десет ли, госпожо?
19:31 25.01.2026
40 Киркилез
Едното казало:
Sokeres To you?
Другото му отговорило:
Very shukar Thank you.
19:33 25.01.2026
42 Лютеница
Коментиран от #45
19:39 25.01.2026
43 Троянец
19:40 25.01.2026
44 Пушка
- Недей да го въртиш към мен, ма!
19:42 25.01.2026
45 Последния Софиянец
До коментар #42 от "Лютеница":Специялно за тези в Айтос фирмата "АйФон" са разработили "ВъйФон".......може да си купи срещу лична карта с регистрация Бургас и околия!
19:43 25.01.2026
46 Киркилез
- А бе биритчед, как е новото работа ф пътното?
- А бе заплатото е доообре, почифката доообре, работното време доообре, ама тоз полицай с оранжавата жилетка много сиганско бе...
19:44 25.01.2026
47 Перник
19:46 25.01.2026
48 Зевзек
Асан я гледа и мърмори:
- У къщи ракия няма, тя мебели купува!
19:47 25.01.2026
49 По европейски
- Как върви брака?
- Разведохме се!
- Зашо бе, Асане?
- Еее, тая много мръсна, бе! Всеки ден се къпе!
19:49 25.01.2026
50 Троянец
Бореца отговорил:
-Мен моме са ме учили,че РОМА е за пиене-ци ганина е за БИЕНЕ!
19:50 25.01.2026
51 Зевзек
- Как се казваш?
- Артур.
- Знаеш ли защо си тук?
- Защото съм кpал!
19:51 25.01.2026
52 Киркилез
- Аз живеем с мойто жена от 25 години.
- Не "с мойто", а "с моята!" - поправя го брат му.
- Ааа, с твойта от 10...
19:54 25.01.2026
53 Минало
Коментиран от #54
19:55 25.01.2026
54 Троянец
До коментар #53 от "Минало":Е тая няма да стане!Заради децата ни!Заради Дедитени!ТАЯ НЯМА ДА СТАНЕ!
19:58 25.01.2026
55 Зевзек
- Айше, ти ма, що ядеш тоз диня разкрачена и със свалени килоти?
- Авее, ти ко искаш? Тез мухи само на динята ли да кацат?
19:59 25.01.2026