Тръмп заплаши да използва армията в Минеаполис

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да използва Закона срещу бунтовническата дейност (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. ред), за да изпрати армията в Минесота, на фона на ескалиращото напрежение заради разполагането на служители на имиграционните власти в най-многолюдния град на щата - Минеаполис, превърнал се в сцена на ежедневни сблъсъци, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Ако корумпираните политици в Минесота не се подчинят на закона и не обуздаят професионалните агитатори и метежници, нападащи патриотите от Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), които просто си вършат работата, ще приложа ЗАКОНА ЗА ВЪСТАНИЯТА", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Заплахата на Тръмп в социалните медии идва часове, след като служител на американските имиграционни власти стреля и рани венецуелски гражданин, опитал се да избегне пътна проверка в американския град Минеаполис, и една седмица след убийството от имиграционен служител на жена в същия град.
Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, което е натоварено с изпълнението на наредените от президента Доналд Тръмп действия срещу незаконната имиграция, обяви, че до стрелбата се е стигнало, след като федерален служител е бил нападнат с метла и лопата за сняг. Полицаят е произвел изстрелите, след като се е стигнало до физическа схватка с венецуелеца, за когото Министерството твърди, че пребивава в САЩ нелегално.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шмид
Коментиран от #10, #29
18:17 15.01.2026
2 Хахаха
Коментиран от #8
18:17 15.01.2026
3 Евродебил
18:18 15.01.2026
4 А мислехме,
18:22 15.01.2026
5 Жоро
18:22 15.01.2026
6 Иран
18:25 15.01.2026
7 Двай, Тръмпоч, с теб сме!
Коментиран от #9
18:25 15.01.2026
8 Ник. А
До коментар #2 от "Хахаха":Че на теб какво ти пречи? 🤷♂️
Нека гледаме себе си.
18:25 15.01.2026
9 Жоро
До коментар #7 от "Двай, Тръмпоч, с теб сме!":Няма да я запали той,а Марксистки терористи!Информирай се бе невежа!
Коментиран от #25
18:29 15.01.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Шмид":В началото харесвах бай Дончо..... Особено след като на 15 август в Аляска каза че ще се разбра ли с руския президент Владимир Путин да няма трета световна война..... Сега определено мога да кажа, че бай Дончо е редно ако има сила него да иде на преглед при психиатър.....
Коментиран от #14
18:30 15.01.2026
11 в Минеаполис
18:35 15.01.2026
12 Пуцат федерални
18:36 15.01.2026
13 Краснов-ли
18:36 15.01.2026
14 стоян георгиев
До коментар #10 от "Европеец":Да харесваш тръмп или путин е форма на психично заболяване.
Коментиран от #17
18:37 15.01.2026
15 Олееееее, "демокрация" ...
Големи протести, събрали най-малко 10 000 души, се проведоха в Ню Йорк, Лос Анджелис, Филаделфия, Чикаго, Детройт, Минеаполис и Бостън. В градовете на Мичиган, включително Ферндейл, Диърборн и Лансинг, няколко хиляди души участваха в протестите. Но дори в по-малки градове, като Дейвънпорт, Айова, стотици хора демонстрираха – най-големият брой след протестите срещу полицейската бруталност, които последваха полицейското убийство на Джордж Флойд през лятото на 2020 г.
18:38 15.01.2026
16 Нацизъм в действие !
Ноем каза, че Гуд е отказала да се подчини на заповедите да излезе от колата си, „въоръжила е превозното си средство“ и „се е опитала да прегази“ полицай...Гуд е оставила 6-годишния си син на училище и е шофирала към дома, когато е попаднала на ICE .
Коментиран от #33
18:40 15.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 В САЩ може, в Иран не може
18:43 15.01.2026
19 Урсула от Брюксел
18:44 15.01.2026
20 Вашето мнение
18:44 15.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сатана Z
18:45 15.01.2026
23 Бай Ганьо Балкански
18:46 15.01.2026
24 Четете внимателно ! Това е САЩ ....
18:48 15.01.2026
25 Герге ле
До коментар #9 от "Жоро":Абре тараланколоуу, да не би "марксистките терористи" да се заканват да използват армията срещу цивилни?
18:48 15.01.2026
26 Вангел Гущерова
18:50 15.01.2026
27 За реч или реплика
18:55 15.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Споко бе шмитозен
До коментар #1 от "Шмид":Тъмнокожият мигрант е перфектен за производство на сапун. Какъв ти е проблемът.
18:56 15.01.2026
30 Добрата новина е
18:58 15.01.2026
31 Нацизма е факт
19:02 15.01.2026
32 Заплюйте САЩ, заплюйте Атлантиците
19:06 15.01.2026
33 Кое е нацизъм?
До коментар #16 от "Нацизъм в действие !":Гледах видеото, където застреляната жена се опита да прегази този, който в резултат на нейния опит, я застреля.
В САЩ е така.
Опитваш се да убиеш орган на реда - биваш убит.
19:15 15.01.2026