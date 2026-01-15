Новини
Тръмп заплаши да използва армията в Минеаполис

Тръмп заплаши да използва армията в Минеаполис

15 Януари, 2026

Заплахата на Тръмп в социалните медии идва часове, след като служител на американските имиграционни власти стреля и рани венецуелски гражданин

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да използва Закона срещу бунтовническата дейност (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. ред), за да изпрати армията в Минесота, на фона на ескалиращото напрежение заради разполагането на служители на имиграционните власти в най-многолюдния град на щата - Минеаполис, превърнал се в сцена на ежедневни сблъсъци, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Ако корумпираните политици в Минесота не се подчинят на закона и не обуздаят професионалните агитатори и метежници, нападащи патриотите от Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), които просто си вършат работата, ще приложа ЗАКОНА ЗА ВЪСТАНИЯТА", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Заплахата на Тръмп в социалните медии идва часове, след като служител на американските имиграционни власти стреля и рани венецуелски гражданин, опитал се да избегне пътна проверка в американския град Минеаполис, и една седмица след убийството от имиграционен служител на жена в същия град.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, което е натоварено с изпълнението на наредените от президента Доналд Тръмп действия срещу незаконната имиграция, обяви, че до стрелбата се е стигнало, след като федерален служител е бил нападнат с метла и лопата за сняг. Полицаят е произвел изстрелите, след като се е стигнало до физическа схватка с венецуелеца, за когото Министерството твърди, че пребивава в САЩ нелегално.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шмид

    27 12 Отговор
    Тоя рижия психопат няма ли кой да го "премахне"... Въпрос на време е да направи голяма беля...

    Коментиран от #10, #29

    18:17 15.01.2026

  • 2 Хахаха

    31 4 Отговор
    САЩ ще нападат САЩ.....!!!??? Идиоти...

    Коментиран от #8

    18:17 15.01.2026

  • 3 Евродебил

    29 1 Отговор
    Бай Дончо,хич не се церемони.Прати им няколко томахока,хич не се церемони с тая неолиберална напаст.

    18:18 15.01.2026

  • 4 А мислехме,

    22 4 Отговор
    че БайИздън беше пълно куку...

    18:22 15.01.2026

  • 5 Жоро

    15 4 Отговор
    Защо не споменете за кражбата на оръжия от федерална кола от тия терористи!Тръмп да ги качва на черешата,че не се издържа вече!И медиите са враг на народа!

    18:22 15.01.2026

  • 6 Иран

    19 1 Отговор
    Предупреди, че ще нареди военна удари, ако насилието срещу протестиращите в САЩ продължи. Иран се застъпва за свободното изразяване на политическите убеждения на гражданите.

    18:25 15.01.2026

  • 7 Двай, Тръмпоч, с теб сме!

    18 5 Отговор
    Ако лудия дъртак с оранжевата перука запали гражданска война в краварника, светът ще си отдъхне от от вторите най-големи терористи, а защо не и от първите най-големи терористи Израел, които без САЩ са едно нищо!

    Коментиран от #9

    18:25 15.01.2026

  • 8 Ник. А

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Че на теб какво ти пречи? 🤷‍♂️
    Нека гледаме себе си.

    18:25 15.01.2026

  • 9 Жоро

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Двай, Тръмпоч, с теб сме!":

    Няма да я запали той,а Марксистки терористи!Информирай се бе невежа!

    Коментиран от #25

    18:29 15.01.2026

  • 10 Европеец

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шмид":

    В началото харесвах бай Дончо..... Особено след като на 15 август в Аляска каза че ще се разбра ли с руския президент Владимир Путин да няма трета световна война..... Сега определено мога да кажа, че бай Дончо е редно ако има сила него да иде на преглед при психиатър.....

    Коментиран от #14

    18:30 15.01.2026

  • 11 в Минеаполис

    14 1 Отговор
    Батални сцени вече има. Гражданска война е

    18:35 15.01.2026

  • 12 Пуцат федерални

    14 1 Отговор
    На поразия ....

    18:36 15.01.2026

  • 13 Краснов-ли

    7 0 Отговор
    Давай,Дони,спаси света от либерал- фашистите.И тук в ЕУ!.

    18:36 15.01.2026

  • 14 стоян георгиев

    3 12 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Да харесваш тръмп или путин е форма на психично заболяване.

    Коментиран от #17

    18:37 15.01.2026

  • 15 Олееееее, "демокрация" ...

    8 0 Отговор
    Отразявайки масовия гняв, изпитан сред милиони работници, студенти и професионалисти, изглежда, че действителната активност е била по-разнообразна и по-голяма, с над 1400 протеста в Съединените щати, включително около 100 000 души, събрани само във Вашингтон, окръг Колумбия.

    Големи протести, събрали най-малко 10 000 души, се проведоха в Ню Йорк, Лос Анджелис, Филаделфия, Чикаго, Детройт, Минеаполис и Бостън. В градовете на Мичиган, включително Ферндейл, Диърборн и Лансинг, няколко хиляди души участваха в протестите. Но дори в по-малки градове, като Дейвънпорт, Айова, стотици хора демонстрираха – най-големият брой след протестите срещу полицейската бруталност, които последваха полицейското убийство на Джордж Флойд през лятото на 2020 г.

    18:38 15.01.2026

  • 16 Нацизъм в действие !

    11 1 Отговор
    жена от Минеаполис, убита от служител на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в сряда, като „вътрешен тероризъм“.
    Ноем каза, че Гуд е отказала да се подчини на заповедите да излезе от колата си, „въоръжила е превозното си средство“ и „се е опитала да прегази“ полицай...Гуд е оставила 6-годишния си син на училище и е шофирала към дома, когато е попаднала на ICE .

    Коментиран от #33

    18:40 15.01.2026

  • 18 В САЩ може, в Иран не може

    11 0 Отговор
    Това сега демократично ли е да се ползва армията, веднага Иран да заплаши Тръмп, че ще има удари.

    18:43 15.01.2026

  • 19 Урсула от Брюксел

    11 1 Отговор
    В момента Иран провежда военоморски учения с Русия,Китай и ЮАР покрай бреговете на Кейп Таун.Предлагам направо да потеглят към бреговете на САЩ за да помогнат на протестиращите в Минеанаполис.

    18:44 15.01.2026

  • 20 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Крайно време е краварите да се подпукат. Подпалиха целия свят за да има да лапат.

    18:44 15.01.2026

  • 22 Сатана Z

    9 1 Отговор
    В първия момент вместо Минеаполис ми се стори Макдоналдс и се замислих ,дали тази верига бърка в очите на чичко Дони?

    18:45 15.01.2026

  • 23 Бай Ганьо Балкански

    8 0 Отговор
    В САЩ всеки ден от оръжия загиват 117 човека... браво на Тръмп ...на Обама и най дън ...САЩ са клоаката на света помията...

    18:46 15.01.2026

  • 24 Четете внимателно ! Това е САЩ ....

    5 0 Отговор
    За „насилствени усилия за спиране на имиграционния контрол“ и „вътрешни терористи“ се смята дори реч или реплика като "използване на насилие" , за да се промотират „крайни възгледи в полза на масовата миграция и отворените граници“. Експерти заявиха, че това нарушава законите за свобода на словото.... на нацистите на Тръмп обаче въобще не им пука ...

    18:48 15.01.2026

  • 25 Герге ле

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Жоро":

    Абре тараланколоуу, да не би "марксистките терористи" да се заканват да използват армията срещу цивилни?

    18:48 15.01.2026

  • 26 Вангел Гущерова

    5 0 Отговор
    Америка ке пламне, светът ке си отдъхне.

    18:50 15.01.2026

  • 27 За реч или реплика

    4 0 Отговор
    В САЩ вече може да ви обявят за "вътрешни терористи" ! ....ей тва ви е демокрацията атлантенца. Четете внимателно и мислете .... и за реплика или реч до 180 дена затвор без право на съдебна защита.... никъде другаде по света го няма този брутален нацизъм освен в Израел... Там направо те стрелят

    18:55 15.01.2026

  • 29 Споко бе шмитозен

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шмид":

    Тъмнокожият мигрант е перфектен за производство на сапун. Какъв ти е проблемът.

    18:56 15.01.2026

  • 30 Добрата новина е

    2 0 Отговор
    Че визи за нацистки САЩ вече няма и няма да ви убият нацистите. Няма визи, спряни са

    18:58 15.01.2026

  • 31 Нацизма е факт

    3 0 Отговор
    Атлантиците са нацисти. Атлантизма е еманацията на нацизма . Това трябва да стане ясно на всички ...

    19:02 15.01.2026

  • 32 Заплюйте САЩ, заплюйте Атлантиците

    3 0 Отговор
    Това са нацисти, това са зверове. Никога за атлантик или атлантическа партия не гласувайте. Атлантизма е еманацията на нацизма. Просто го осъзнайте хора

    19:06 15.01.2026

  • 33 Кое е нацизъм?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нацизъм в действие !":

    Гледах видеото, където застреляната жена се опита да прегази този, който в резултат на нейния опит, я застреля.

    В САЩ е така.

    Опитваш се да убиеш орган на реда - биваш убит.

    19:15 15.01.2026