Хакан Фидан към Вашингтон: Не превръщайте Иран във „втора Венецуела“

26 Януари, 2026 07:23 979 6

Турският външен министър предупреждава, че натискът и санкциите могат да тласнат Техеран към крайни сценарии, въпреки готовността му за преговори

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция отправи ясно предупреждение към Съединените щати да не повтарят в Иран политиките, прилагани по-рано спрямо Венецуела. Това заяви турският министър на външните работи Хакан Фидан в интервю за телевизия, коментирайки възможна американска намеса в Ислямската република, предава News.bg.

Попитан как гледа на подобен сценарий, Фидан беше категоричен. „Бих посъветвал американските си приятели да не го правят“, заяви той, като се съгласи с уточнението на водещата, че Иран не бива да бъде превръщан в „още една Венецуела“.

По думите му върху Иран вече се упражнява сериозен натиск, а наложените санкции нанасят тежки щети на икономиката. Именно това, според него, е една от основните причини за масовите протести в страната. Въпреки това Фидан подчерта, че Техеран демонстрира готовност за диалог, но преговорите трябва да се водят по „правилния начин“.

Турският външен министър предупреди, че ако Иран се почувства притиснат в ъгъла, страната може да започне подготовка за най-негативните възможни развития. Според него все още съществува шанс за политическо решение, подобно на опитите за уреждане на конфликта между Русия и Украйна.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за прекратяване на управлението на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, като го обвини за разрушаването на страната и за използване на насилие в безпрецедентни мащаби. Американският държавен глава неведнъж е заявявал и готовност да подкрепи иранските протестиращи, ако властите продължат с репресиите.

Масовите демонстрации в Иран започнаха в края на декември 2025 г. на фона на дълбокото недоволство от икономическата ситуация в страната. Впоследствие Тръмп смекчи тона си и на 16 януари обяви, че е решил да не нанася военни удари по Иран, след като Техеран е отменил екзекуциите на задържани протестиращи. Няколко дни по-късно обаче, на 23 януари, той заяви, че „за всеки случай“ към региона се насочва „голяма американска флотилия“.


