Два дни почивка за ЦСКА

26 Януари, 2026 12:59 451 0

"Армейците" кацнаха на летище "Васил Левски" в събота вечер, а се събират за първа тренировка на базата в Панчарево във вторник

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде два почивни дни на футболистите си след двуседмичния подготвителен лагер в Белек. "Армейците" кацнаха на летище "Васил Левски" в събота вечер, а се събират за първа тренировка на базата в Панчарево във вторник.

Добрата новина за 46-годишния специалист е, че след кампа в Турция няма играчи със сериозни контузии. Единственият кадрови проблем в състава е свързан с Улаус Скаршем, който се прибра преждевременно в България още преди седмица. Норвежецът, който е измъчван от болки в кръста, премина допълнителни изследвания и продължава възстановяването си. Той със сигурност ще пропусна старта на официалните мачове.

"Червените" откриват пролетта с домакинство на Арда следващия петък, 6 февруари, от 17:45 ч. Тази събота пък е последната зимна контрола срещу лидера във Втора лига Дунав (Русе).


