Зеленски заяви, че документът за гаранции за сигурност от САЩ е напълно готов

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че документът за американски гаранции за сигурност е напълно готов и страната му очаква потвърждение за време и място за подписването му. Коментарите му дойдоха след уикенд преговорите с Русия в Абу Даби, които според него са довели до частичен напредък, предава Ройтерс.
„За нас гаранциите за сигурност означават преди всичко сигурност от Съединените щати. Документът е готов на 100%, и чакаме нашите партньори да потвърдят дата и място за подписването“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс, където е на официално посещение. Той добави, че след подписването документът ще бъде изпратен за ратификация в Конгреса на САЩ и в украинския парламент.
През петък и събота украински и руски преговарящи проведоха първата тристранна среща, включително с американски медиатори, за обсъждане на рамката на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война. Споразумение не бе постигнато, но и двете страни заявиха, че остават отворени за диалог. Очаква се следваща среща да се проведе в Абу Даби следващата неделя, според американски официален източник.
Зеленски уточни, че по време на преговорите в Абу Даби са обсъждани 20 точки на плана на САЩ и „проблемните въпроси са намалели, но все още съществуват“. Той подчерта, че Москва се опитва да накара Украйна да се откаже от контрола върху източните региони, които Русия не успя да завладее след започването на пълномащабното нахлуване. Киев обаче остава непоклатим по позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.
„Двете позиции - на Украйна и на Русия - са принципно различни. Американците се опитват да намерят компромис, но всички страни трябва да са готови на отстъпки, включително и САЩ“, добави Зеленски.
1 Атина Палада
10:42 26.01.2026
2 Атина Палада
10:43 26.01.2026
3 595612
Дали? Ами ако не подпишат?
10:43 26.01.2026
4 595612
До коментар #1 от "Атина Палада":И на Европа!
10:43 26.01.2026
5 Трол
10:44 26.01.2026
6 Зелю
10:44 26.01.2026
7 Скъсахте
10:44 26.01.2026
8 Шопо
10:44 26.01.2026
9 Тръмп
10:46 26.01.2026
10 Е-е-е-
-;-
Е-е-е, аз де надявам ва миролюбивостта на Фюрера и няма начин до 31 янеари 2026 година Путле да не измидлби някоя нова врътка!
Путлер загуби още при Гостомел, ама нека Красната армия да си се надява че била Втория къшмер не Светот!
10:46 26.01.2026
11 В Бункера четат ли се приказки
До коментар #1 от "Атина Палада":Атина Палада
12ОТГОВОР
украинците разказаха играта на азиатския агресор
-;-
В Бункера се мисли за бъдещите победи на Рашмахта!
Надали се чентат приказки!
10:47 26.01.2026
12 Матрьошка
10:47 26.01.2026
13 ами
10:48 26.01.2026
14 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
10:48 26.01.2026
15 Украинският Международен легион,
10:48 26.01.2026
16 Космос
До коментар #10 от "Е-е-е-":Ако Путлер не беше нападнал Украйна светът още щеше да смята, че руската армия е втората армия в света.
10:49 26.01.2026
17 Без И
До коментар #4 от "595612":Не " и на Европа",а " на Европа".Русия винаги очаква някой да и разкаже приказки( играта),но явно няма разказвачи .
10:49 26.01.2026
18 гру гайтанджиева
До коментар #15 от "Украинският Международен легион,":Руски фейкове колега.
10:49 26.01.2026
19 И-и-и
До коментар #10 от "Е-е-е-":Мърмота после завива шоколада в станиол и супермен прелита горе в дясно.. Мда, добре. Не само си "прав" ама дори си и забавен
10:50 26.01.2026
20 Българин
10:51 26.01.2026
21 Тогава
До коментар #2 от "Атина Палада":Искаш ли да си играем на Газпром? Ти ще ми даваш находището на концесия, а аз ще го експлоатирам!
10:51 26.01.2026
23 Копейка
10:53 26.01.2026
24 Ами
До коментар #18 от "гру гайтанджиева":Дори инфото му е старо.. Няма международни бригади отдавна.. Всичките да занулени
10:53 26.01.2026
25 Верно е
До коментар #20 от "Българин":Не останаха украинци почти, треба товарим от морето
10:54 26.01.2026
26 Новина би било,
10:56 26.01.2026
27 Българин
До коментар #24 от "Ами":Руснаците все зануляват и все занулени ходят.Като пилета без глави.
10:56 26.01.2026
28 595612
До коментар #10 от "Е-е-е-":Много бързаш! Всички украйнски войски са на юг далеч от Киев. Киев е без защита. Пък е близо до руската граница. Една армия за два дни ще стигне до него и ще го превземе. Но целите на Путин са вече други. Не бърза, чака ЕС да налива още средства в кацата без дъно. И това ще е до време. ЕС обеднява, няма евтини руски ресурси пък и Щатите го досъсипват. Оръжието вече не е безплатно а го плаща ЕС. Укроелита свикна на европейските милиарди.
Украйна ще се завърне в каменната ера. Икономиката на ЕС няма да удържи много при сегашните условия. Времето работи за Русия! А можеше да няма война!
10:57 26.01.2026
29 Елгебетейка
До коментар #23 от "Копейка":Може и да не доживееш да се обесиш!
10:57 26.01.2026
30 Абе пиши направо
До коментар #26 от "Новина би било,":Киев за два дня и все.
10:58 26.01.2026
31 Атина Палада
До коментар #28 от "595612":Колега-и ти ли,като мен си правен в задната дупка????
10:58 26.01.2026
33 Тъпак
До коментар #10 от "Е-е-е-":300%
10:59 26.01.2026
34 Zaхарова
11:00 26.01.2026
35 595612
До коментар #31 от "Атина Палада":Не, колежке! Нямам в родата си човек дето да смята дебелото си черво за сексуален орган!
11:01 26.01.2026
36 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Абе пиши направо":Америка ще подпише гаранции на Свинския Райх На Най....
Зелената гнида занесе документа в Давосхза подпис и изяде шутовете
11:03 26.01.2026
37 Питам
До коментар #6 от "Зелю":Кога ще извлекат путин от бункера?
11:03 26.01.2026
38 Че това какво общо
До коментар #30 от "Абе пиши направо":има с ,, новината” от статията?,, Документът е готов на 100% и чакаме нашите партньори да потвърдят дата и място за подписването.”Нещо неясно?
11:04 26.01.2026
39 595612
До коментар #37 от "Питам":Няма да доживееш! Намери си друго очакване!
11:05 26.01.2026
42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #39 от "595612":Господине вие геи ли сте?
Благодаря за отговора!
11:12 26.01.2026
43 595612
До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":100 процентов.....
11:14 26.01.2026
44 Лука
До коментар #32 от "Руската пропаганда":Хубавото е, че нашите усръински братя от толкоз много "мирни преговори" от двата стола седнаха пак на средния.......
На Руския !!!
11:16 26.01.2026
46 Американската корпорация Microsoft
11:18 26.01.2026
47 си дзън
11:20 26.01.2026
48 Хи хи хи
вече не може да си отвори очичките
/снимката горе /
11:26 26.01.2026
49 Аз не
До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Но вие със сигурност!
11:34 26.01.2026
50 ПО ТОЧНО
До коментар #1 от "Атина Палада":НАПРАВО ГИ "РАЗСИПАХА" ...........С ГОЛОТО ДU ПЕ "УБИХА" ТАРАЛЕЖА
11:39 26.01.2026
51 Президентът на Украйна Володимир
По-рано президентът на Украйна се е съгласил да даде официален статут на Руския език като част от мирните преговори. Проектът за съвместен план за примирие между ЕС и Киев включва клауза за ангажимента на Киев и Москва да засилят "взаимното разбиране и уважение към разнообразието на езици, култури и религии."
11:40 26.01.2026
52 Италианският заместник-премиер
11:48 26.01.2026
53 бай Ставри
12:06 26.01.2026