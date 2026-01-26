Новини
Зеленски заяви, че документът за гаранции за сигурност от САЩ е напълно готов
Зеленски заяви, че документът за гаранции за сигурност от САЩ е напълно готов

26 Януари, 2026 10:41

Зеленски обяви, че Киев е готов за ратификация, докато преговорите с Русия в Абу Даби продължават

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че документът за американски гаранции за сигурност е напълно готов и страната му очаква потвърждение за време и място за подписването му. Коментарите му дойдоха след уикенд преговорите с Русия в Абу Даби, които според него са довели до частичен напредък, предава Ройтерс.

„За нас гаранциите за сигурност означават преди всичко сигурност от Съединените щати. Документът е готов на 100%, и чакаме нашите партньори да потвърдят дата и място за подписването“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс, където е на официално посещение. Той добави, че след подписването документът ще бъде изпратен за ратификация в Конгреса на САЩ и в украинския парламент.

През петък и събота украински и руски преговарящи проведоха първата тристранна среща, включително с американски медиатори, за обсъждане на рамката на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война. Споразумение не бе постигнато, но и двете страни заявиха, че остават отворени за диалог. Очаква се следваща среща да се проведе в Абу Даби следващата неделя, според американски официален източник.

Зеленски уточни, че по време на преговорите в Абу Даби са обсъждани 20 точки на плана на САЩ и „проблемните въпроси са намалели, но все още съществуват“. Той подчерта, че Москва се опитва да накара Украйна да се откаже от контрола върху източните региони, които Русия не успя да завладее след започването на пълномащабното нахлуване. Киев обаче остава непоклатим по позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.

„Двете позиции - на Украйна и на Русия - са принципно различни. Американците се опитват да намерят компромис, но всички страни трябва да са готови на отстъпки, включително и САЩ“, добави Зеленски.


  • 1 Атина Палада

    4 32 Отговор
    украинците разказаха играта на азиатския агресор

    Коментиран от #4, #11, #50

    10:42 26.01.2026

  • 2 Атина Палада

    2 31 Отговор
    Матушка е унижаваха денонощно

    Коментиран от #21

    10:43 26.01.2026

  • 3 595612

    22 4 Отговор
    "Документът е готов на 100%, и чакаме нашите партньори да потвърдят дата и място за подписването."
    Дали? Ами ако не подпишат?

    10:43 26.01.2026

  • 4 595612

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    И на Европа!

    Коментиран от #17

    10:43 26.01.2026

  • 5 Трол

    4 14 Отговор
    ЧРД на патерици на г-н Зеленски!

    10:44 26.01.2026

  • 6 Зелю

    24 1 Отговор
    Ще подписвам, няма накъде...... Този път не само ме биха, но ме и е....! Що не пратих Зельонска да преговаря.....

    Коментиран от #37

    10:44 26.01.2026

  • 7 Скъсахте

    26 1 Отговор
    Се да лъжете че е пълномащабна война.. Те дори формално не са я обявили

    10:44 26.01.2026

  • 8 Шопо

    33 1 Отговор
    Плана за мир има само една точка - капитулация

    10:44 26.01.2026

  • 9 Тръмп

    21 1 Отговор
    Гаранция -Франция!

    10:46 26.01.2026

  • 10 Е-е-е-

    4 22 Отговор
    През петък и събота украински и руски преговарящи проведоха първата тристранна среща, включително с американски медиатори, за обсъждане на рамката на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война. Споразумение не бе постигнато, но и двете страни заявиха, че остават отворени за диалог. Очаква се следваща среща да се проведе в Абу Даби следващата неделя, според американски официален източник.
    -;-
    Е-е-е, аз де надявам ва миролюбивостта на Фюрера и няма начин до 31 янеари 2026 година Путле да не измидлби някоя нова врътка!

    Путлер загуби още при Гостомел, ама нека Красната армия да си се надява че била Втория къшмер не Светот!

    Коментиран от #16, #19, #22, #28, #33

    10:46 26.01.2026

  • 11 В Бункера четат ли се приказки

    1 15 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Атина Палада
    12ОТГОВОР
    украинците разказаха играта на азиатския агресор
    -;-
    В Бункера се мисли за бъдещите победи на Рашмахта!
    Надали се чентат приказки!

    10:47 26.01.2026

  • 12 Матрьошка

    29 3 Отговор
    САЩ започнаха и водят война с Русия на територията на Украйта, а Европа плаща сметката. Специалната операция ще приключи, когато УКрайна изпълна всичките условия, които Русия поставя. Иначе ще има още бой.

    10:47 26.01.2026

  • 13 ами

    17 1 Отговор
    ха ха ха - добре че е световния лидер вселенски да каже на европа и сащ какво да правят

    10:48 26.01.2026

  • 14 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    17 4 Отговор
    Брадатото джудже пак е на черешата. Какво стана с плана за победа. Стана няма да ме биеш, че ще ме пази батко. Но кой ще пази батко.

    10:48 26.01.2026

  • 15 Украинският Международен легион,

    19 3 Отговор
    създаден за чуждестранни доброволци е престанал да съществува поради липса на нови кандидати да воюват и готови да се бият. Това се съобщава от RTVI с препратка към собствени си източници. Повечето от останалите бойци им е предложено да преминат в щурмовите части на първа линия като пехотинци на Въоръжените сили на Украйна, което довело до масово прекратяване на договорите с армията. В материала се отбелязва, че "потокът от желаещи да се бият на страната на Украйна практически е пресъхнал."

    Коментиран от #18

    10:48 26.01.2026

  • 16 Космос

    3 21 Отговор

    До коментар #10 от "Е-е-е-":

    Ако Путлер не беше нападнал Украйна светът още щеше да смята, че руската армия е втората армия в света.

    10:49 26.01.2026

  • 17 Без И

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "595612":

    Не " и на Европа",а " на Европа".Русия винаги очаква някой да и разкаже приказки( играта),но явно няма разказвачи .

    10:49 26.01.2026

  • 18 гру гайтанджиева

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "Украинският Международен легион,":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #24

    10:49 26.01.2026

  • 19 И-и-и

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Е-е-е-":

    Мърмота после завива шоколада в станиол и супермен прелита горе в дясно.. Мда, добре. Не само си "прав" ама дори си и забавен

    10:50 26.01.2026

  • 20 Българин

    4 16 Отговор
    Зеленски развинти главите на орките.

    Коментиран от #25

    10:51 26.01.2026

  • 21 Тогава

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Искаш ли да си играем на Газпром? Ти ще ми даваш находището на концесия, а аз ще го експлоатирам!

    10:51 26.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Копейка

    4 12 Отговор
    Изгубихме левъ.Последната битка за България!Шъ се беся!

    Коментиран от #29

    10:53 26.01.2026

  • 24 Ами

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "гру гайтанджиева":

    Дори инфото му е старо.. Няма международни бригади отдавна.. Всичките да занулени

    Коментиран от #27

    10:53 26.01.2026

  • 25 Верно е

    11 4 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Не останаха украинци почти, треба товарим от морето

    10:54 26.01.2026

  • 26 Новина би било,

    8 4 Отговор
    ако в статията се съобщаваше за подписан вече документ за гаранциите, които САЩ поемат по отношение на сигурността на Украйна.

    Коментиран от #30

    10:56 26.01.2026

  • 27 Българин

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Руснаците все зануляват и все занулени ходят.Като пилета без глави.

    10:56 26.01.2026

  • 28 595612

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Е-е-е-":

    Много бързаш! Всички украйнски войски са на юг далеч от Киев. Киев е без защита. Пък е близо до руската граница. Една армия за два дни ще стигне до него и ще го превземе. Но целите на Путин са вече други. Не бърза, чака ЕС да налива още средства в кацата без дъно. И това ще е до време. ЕС обеднява, няма евтини руски ресурси пък и Щатите го досъсипват. Оръжието вече не е безплатно а го плаща ЕС. Укроелита свикна на европейските милиарди.
    Украйна ще се завърне в каменната ера. Икономиката на ЕС няма да удържи много при сегашните условия. Времето работи за Русия! А можеше да няма война!

    Коментиран от #31, #32

    10:57 26.01.2026

  • 29 Елгебетейка

    1 6 Отговор

    До коментар #23 от "Копейка":

    Може и да не доживееш да се обесиш!

    10:57 26.01.2026

  • 30 Абе пиши направо

    4 8 Отговор

    До коментар #26 от "Новина би било,":

    Киев за два дня и все.

    Коментиран от #36, #38

    10:58 26.01.2026

  • 31 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "595612":

    Колега-и ти ли,като мен си правен в задната дупка????

    Коментиран от #35

    10:58 26.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тъпак

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Е-е-е-":

    300%

    10:59 26.01.2026

  • 34 Zaхарова

    5 4 Отговор
    Aйде гуведа!Бъдете бдителни и по-активни!Ще се наказваме!!

    11:00 26.01.2026

  • 35 595612

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Не, колежке! Нямам в родата си човек дето да смята дебелото си черво за сексуален орган!

    11:01 26.01.2026

  • 36 Ха ХаХа

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "Абе пиши направо":

    Америка ще подпише гаранции на Свинския Райх На Най....
    Зелената гнида занесе документа в Давосхза подпис и изяде шутовете

    11:03 26.01.2026

  • 37 Питам

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Зелю":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #39, #40

    11:03 26.01.2026

  • 38 Че това какво общо

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Абе пиши направо":

    има с ,, новината” от статията?,, Документът е готов на 100% и чакаме нашите партньори да потвърдят дата и място за подписването.”Нещо неясно?

    11:04 26.01.2026

  • 39 595612

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Питам":

    Няма да доживееш! Намери си друго очакване!

    Коментиран от #42

    11:05 26.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "595612":

    Господине вие геи ли сте?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #43, #49

    11:12 26.01.2026

  • 43 595612

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    100 процентов.....

    11:14 26.01.2026

  • 44 Лука

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Хубавото е, че нашите усръински братя от толкоз много "мирни преговори" от двата стола седнаха пак на средния.......
    На Руския !!!

    11:16 26.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Американската корпорация Microsoft

    5 3 Отговор
    която напусна Русия през 2022 г., през 2026 г. се е завърнала в Русия. Microsoft е регистрирала търговските марки Windows и Azure в Rospatent. Според експерти, изключителните права върху тях ще бъдат прехвърлени на компанията до октомври 2035 г. Те посочиха, че търговските марки се прилагат за софтуера. Под марката Windows Microsoft произвежда операционни системи, а Azure е облачна платформа, която позволява разработване и управляване приложения.

    11:18 26.01.2026

  • 47 си дзън

    1 1 Отговор
    аз съм Веган

    11:20 26.01.2026

  • 48 Хи хи хи

    4 2 Отговор
    А бре таа, нашмърканата марионетка с зеления мръсен потник де,
    вече не може да си отвори очичките
    /снимката горе /

    11:26 26.01.2026

  • 49 Аз не

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Но вие със сигурност!

    11:34 26.01.2026

  • 50 ПО ТОЧНО

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    НАПРАВО ГИ "РАЗСИПАХА" ...........С ГОЛОТО ДU ПЕ "УБИХА" ТАРАЛЕЖА

    11:39 26.01.2026

  • 51 Президентът на Украйна Володимир

    3 0 Отговор
    Зеленски по време на пресконференция в която е разговарял с президентите на Литва и Полша Гитанас Науседа и Карол Навроцки е преминал от Западно украински на Руски език. Срещата на лидерите на страните е излъчена в YouTube.
    По-рано президентът на Украйна се е съгласил да даде официален статут на Руския език като част от мирните преговори. Проектът за съвместен план за примирие между ЕС и Киев включва клауза за ангажимента на Киев и Москва да засилят "взаимното разбиране и уважение към разнообразието на езици, култури и религии."

    11:40 26.01.2026

  • 52 Италианският заместник-премиер

    3 1 Отговор
    Матео Салвини направи изявление, че украинският лидер Володимир Зеленски трябва да подпише мирно споразумение възможно най-скоро, тъй като в противен случай ще трябва да избира между "поражение и поражение". "Чухме Зеленски, който все още има наглостта да се оплаква. Приятелю, ти губиш войната, губиш хора, доверие и достойнство: подпиши мирно споразумение възможно най-скоро. Ще трябва да изберете между поражение и поражение", написал Салвини в социалните мрежи, коментирайки скандалната реч на Зеленски в Давос.

    11:48 26.01.2026

  • 53 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Като го гледам този пъпеш на снимката, почвам да разбирам защо толкова много са ги били евреите в руската империя.

    12:06 26.01.2026

