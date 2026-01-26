Зеленски заяви, че документът за гаранции за сигурност от САЩ е напълно готов

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че документът за американски гаранции за сигурност е напълно готов и страната му очаква потвърждение за време и място за подписването му. Коментарите му дойдоха след уикенд преговорите с Русия в Абу Даби, които според него са довели до частичен напредък, предава Ройтерс.

„За нас гаранциите за сигурност означават преди всичко сигурност от Съединените щати. Документът е готов на 100%, и чакаме нашите партньори да потвърдят дата и място за подписването“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс, където е на официално посещение. Той добави, че след подписването документът ще бъде изпратен за ратификация в Конгреса на САЩ и в украинския парламент.

През петък и събота украински и руски преговарящи проведоха първата тристранна среща, включително с американски медиатори, за обсъждане на рамката на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война. Споразумение не бе постигнато, но и двете страни заявиха, че остават отворени за диалог. Очаква се следваща среща да се проведе в Абу Даби следващата неделя, според американски официален източник.

Зеленски уточни, че по време на преговорите в Абу Даби са обсъждани 20 точки на плана на САЩ и „проблемните въпроси са намалели, но все още съществуват“. Той подчерта, че Москва се опитва да накара Украйна да се откаже от контрола върху източните региони, които Русия не успя да завладее след започването на пълномащабното нахлуване. Киев обаче остава непоклатим по позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.

„Двете позиции - на Украйна и на Русия - са принципно различни. Американците се опитват да намерят компромис, но всички страни трябва да са готови на отстъпки, включително и САЩ“, добави Зеленски.