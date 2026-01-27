Новини
Две жени пострадаха при масираната руска атака с дронове срещу украинския град Одеса
Две жени пострадаха при масираната руска атака с дронове срещу украинския град Одеса

27 Януари, 2026 05:15, обновена 27 Януари, 2026 04:20 565 19

Срещата между Украйна и Русия в Абу Даби не получи широка публичност, но беше историческа, заявиха от Белия дом

Две жени пострадаха при масираната руска атака с дронове срещу украинския град Одеса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две жени пострадаха при масираната руска атака с дронове срещу украинския град Одеса тази нощ, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението "Телеграм".

Едната е ранена и е настанена в болница. Другата първоначално е била блокирана в жилището си, но вече е в безопасност, уточни Лисак.

Щети са нанесени на инфраструктурата, жилищни блокове и строителна площадка.

Руските сили осъществиха от акваторията на Черно море нападение с над 15 дрона, насочени срещу всички райони в Одеса, уточниха местни канали в "Телеграм".

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 00:05 ч. местно време (също и българско), а атаката срещу украинския черноморски град започна в 2:17 ч.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Белият дом нарече преговорите между представители на Украйна и Русия, проведени на 23-24 януари в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, исторически. Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит по време на брифинг, предаде Sky News, цитирана от ФОКУС.

Според нея срещата не е получила широка публичност, но е била от голямо значение, тъй като американската страна е успяла да събере делегации от двете страни на войната, за да намерят начини за прекратяване на воените действия.

"Това беше многостранна среща, която остана до голяма степен незабелязана от медиите, но е историческа, защото екипът на президента Доналд Тръмп успя да събере представители на Украйна и Русия, за да напредне в перспективата за мир“, подчерта Левит.

Тя добави, че Доналд Тръмп остава пряко ангажиран в процеса на уреждане на войната в Украйна и получава редовни доклади от своя специален пратеник Стив Уиткоф и своя съветник Джаред Къшнър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 2 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    Коментиран от #5

    04:21 27.01.2026

  • 2 оня с коня

    2 1 Отговор
    Най-тъпите мисирки които територията е отглежнала! Башка, всички които им се връзват!

    04:22 27.01.2026

  • 3 Перник

    1 2 Отговор
    Тая йотова е груба жена.

    04:22 27.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    04:22 27.01.2026

  • 5 Перник

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Най много се радвам, че Майка ми е Бяла и Симпатична Българка. При Еврейте бащата винаги е предполагаем. Джоревец съм.

    Коментиран от #8

    04:23 27.01.2026

  • 6 Дано

    2 2 Отговор
    И вятъра да духа към сърцето на геиска Европа

    04:23 27.01.2026

  • 7 бой и само бой ги оправя тия

    3 3 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    04:23 27.01.2026

  • 8 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Перник":

    Майка ти е била жестоко насилена от група катунари. И до днес е загадка кой от тях е баща ти. Факти трият мойте коментари в опит да споделя тази травма

    04:25 27.01.2026

  • 9 голям смях

    3 3 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен: с разтворени бъзки и гледа назад към едноухия дали ще му стане
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    04:26 27.01.2026

  • 10 оня с коня

    2 3 Отговор
    ващаМAМАда ЕБAпроста даЕБAф ГЪ3Ъда яЕБA

    Коментиран от #11

    04:37 27.01.2026

  • 11 кон да виПРЪДНЕ фосттата

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    много сте точен

    Коментиран от #12

    04:37 27.01.2026

  • 12 град КОЗЛОДУЙ

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "кон да виПРЪДНЕ фосттата":

    супер

    04:38 27.01.2026

  • 13 Одеса

    3 2 Отговор
    Е руска

    04:41 27.01.2026

  • 14 Карго 200

    1 2 Отговор
    Тръмп започна „СВО“ в Гренландия. След 4 години американските сили завзеха 12% от острова, като загубиха 1,2 млн. души. Третата година морските тюлени щурмуват село Нуусуак, в Гарвард събират дронове, по Манхатън се движи Тойота с ракета „Към Копенхаген! ”

    Пълен абсурд?
    Но много руснаци и наши копейки, включително и мои познати, смятат, че това е нормално.

    04:58 27.01.2026

  • 15 центаджия клош

    0 1 Отговор
    Пък Русия ни ще мир.
    Саму ъмерикъ!

    05:01 27.01.2026

  • 16 Карго 200

    1 2 Отговор
    Толкоз си могат горките рушляци,цццц язък за рускоговорящите в Одеса.

    05:04 27.01.2026

  • 17 Карго 200

    0 0 Отговор
    Кога по време на преговорите в Абу Даби руснаците започнаха да говорят нещо за територии, Буданов се обръщаше към говорителя и го питаше:

    „Извинете, бихте ли ми напомнили фамилията ви?"

    След това записваше нещо в бележника си,а руснаците спряха да говорят за територии.

    Пане Кириле

    05:13 27.01.2026

  • 18 Пак ли ?

    0 1 Отговор
    Не разбрахме само тия жени бременни ли са били. Уточнявайте ги тези неща

    05:14 27.01.2026

  • 19 Володимир Зеленски, президент

    1 1 Отговор
    Вчера Украйна проведе най-мащабната атака срещу Белгород !!! 42 Хаймърса го изравниха със земята, градът и 600 000 домакинства отново са без ток, вода и парно. Въпреки масираната атака нито един человек не е пострадал, дори одраскан. Сравнете украинските прецизни, хуманни атаки с руската Варварщина !!!

    05:22 27.01.2026

