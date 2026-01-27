Две жени пострадаха при масираната руска атака с дронове срещу украинския град Одеса тази нощ, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението "Телеграм".

Едната е ранена и е настанена в болница. Другата първоначално е била блокирана в жилището си, но вече е в безопасност, уточни Лисак.

Щети са нанесени на инфраструктурата, жилищни блокове и строителна площадка.

Руските сили осъществиха от акваторията на Черно море нападение с над 15 дрона, насочени срещу всички райони в Одеса, уточниха местни канали в "Телеграм".

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 00:05 ч. местно време (също и българско), а атаката срещу украинския черноморски град започна в 2:17 ч.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Белият дом нарече преговорите между представители на Украйна и Русия, проведени на 23-24 януари в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, исторически. Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит по време на брифинг, предаде Sky News, цитирана от ФОКУС.

Според нея срещата не е получила широка публичност, но е била от голямо значение, тъй като американската страна е успяла да събере делегации от двете страни на войната, за да намерят начини за прекратяване на воените действия.

"Това беше многостранна среща, която остана до голяма степен незабелязана от медиите, но е историческа, защото екипът на президента Доналд Тръмп успя да събере представители на Украйна и Русия, за да напредне в перспективата за мир“, подчерта Левит.

Тя добави, че Доналд Тръмп остава пряко ангажиран в процеса на уреждане на войната в Украйна и получава редовни доклади от своя специален пратеник Стив Уиткоф и своя съветник Джаред Къшнър.