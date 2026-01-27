ISW: Кремъл използва натиск, за да наложи отстъпки от Вашингтон и Киев

Съединените щати и европейските им партньори са на финалната права по изготвянето на пакет от гаранции за сигурност и икономическа подкрепа за Украйна. Целта е едновременно да се възпре бъдеща руска агресия и да се поставят основите за възстановяване на украинската икономика след войната, отбелязват анализатори от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 25 януари, че двустранният документ между Киев и Вашингтон за американски гаранции за сигурност е напълно готов. По думите му Украйна очаква от САЩ да определят дата и място за подписването. След това споразумението ще бъде внесено за ратификация както в украинската Върховна рада, така и в Конгреса на САЩ.

Зеленски подчерта, че Европа също ще предостави допълнителни гаранции, сред които ключово място заема перспективата за членство на Украйна в Европейския съюз. Той определи членството в ЕС като „гаранция за икономическа сигурност“ и заяви, че Киев си поставя за цел да се присъедини към общността през 2027 г.

Според ISW дългосрочното икономическо възстановяване, включително интеграцията в европейския пазар, е от решаващо значение за стабилността и просперитета на Украйна. В същото време анализаторите подчертават, че тези усилия не могат да заменят твърдите военни и политически гаранции за сигурност, които да възпират нови руски действия – роля, която се очаква да бъде поета от САЩ и съюзническата коалиция.

Тези гаранции се оформят в рамките на мирния процес, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп през последните седмици. По оценка на ISW Кремъл се опитва да подкопае този процес и да убеди Вашингтон да приеме руските условия.

Москва продължава да използва неяснотите около резултатите от срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г., за да представя Украйна като страна, която не желае компромис. Водещият руски преговарящ Кирил Дмитриев заяви на 26 януари, че именно Зеленски забавя мирния процес, отказвайки териториални отстъпки.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков от своя страна определи териториалния въпрос като „фундаментален“ за Русия и заяви, че не бива да се очакват съществени резултати от последните тристранни разговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. Кремъл отдавна настоява Киев да се откаже от части от Донецка област, включително територии, които руските сили все още не контролират.

Анализът на ISW сочи, че дори при запазване на сегашния темп на настъпление руската армия би могла да завърши овладяването на Донецка област най-рано през лятото на 2027 г. Междувременно Украйна вече е направила редица отстъпки в рамките на водените от САЩ преговори, включително стъпки към промяна на законодателството с цел провеждане на избори по време на военно положение.

Въпреки това Кремъл продължава да обвинява Киев за забавянето на мирния процес, докато самата Русия не показва готовност за компромиси по първоначалните си военни цели. Москва използва и темата за контрола върху ядрените оръжия като инструмент за натиск върху Вашингтон. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че Русия е готова неофициално да спазва условията на договора Нов СТАРТ още една година след изтичането му през февруари 2026 г., но само ако САЩ направят същото.

На военния фронт ISW отчита нова заплаха - руските сили все по-често използват сателитната система Starlink, за да увеличат обсега на ударните дронове БМ-35. Украинският експерт по дронове Сергий Бескрестнов съобщи, че за първи път такъв дрон е бил използван за удар по град Днепър, на десетки километри от фронтовата линия. Това подчертава острата нужда на Украйна от допълнителни системи за противовъздушна отбрана, тъй като средствата за електронна война не са достатъчни срещу подобна заплаха.

В същото време икономическите последици от войната все по-осезаемо се прехвърлят върху руското население. Според независими руски медии цените на основни стоки и услуги рязко нарастват от началото на 2026 г., след увеличението на ДДС, подписано от президента Владимир Путин. Граждани в различни региони вече съобщават за сериозен скок в цените на хранителните продукти, което допълнително изостря вътрешното напрежение в страната.