ISW: Кремъл използва натиск, за да наложи отстъпки от Вашингтон и Киев
  Тема: Украйна

27 Януари, 2026 09:39 804 30

Киев очаква подписване на ключово споразумение със САЩ, докато Русия се опитва да прехвърли вината за буксуващия мирен процес

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати и европейските им партньори са на финалната права по изготвянето на пакет от гаранции за сигурност и икономическа подкрепа за Украйна. Целта е едновременно да се възпре бъдеща руска агресия и да се поставят основите за възстановяване на украинската икономика след войната, отбелязват анализатори от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 25 януари, че двустранният документ между Киев и Вашингтон за американски гаранции за сигурност е напълно готов. По думите му Украйна очаква от САЩ да определят дата и място за подписването. След това споразумението ще бъде внесено за ратификация както в украинската Върховна рада, така и в Конгреса на САЩ.

Зеленски подчерта, че Европа също ще предостави допълнителни гаранции, сред които ключово място заема перспективата за членство на Украйна в Европейския съюз. Той определи членството в ЕС като „гаранция за икономическа сигурност“ и заяви, че Киев си поставя за цел да се присъедини към общността през 2027 г.

Според ISW дългосрочното икономическо възстановяване, включително интеграцията в европейския пазар, е от решаващо значение за стабилността и просперитета на Украйна. В същото време анализаторите подчертават, че тези усилия не могат да заменят твърдите военни и политически гаранции за сигурност, които да възпират нови руски действия – роля, която се очаква да бъде поета от САЩ и съюзническата коалиция.

Тези гаранции се оформят в рамките на мирния процес, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп през последните седмици. По оценка на ISW Кремъл се опитва да подкопае този процес и да убеди Вашингтон да приеме руските условия.

Москва продължава да използва неяснотите около резултатите от срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г., за да представя Украйна като страна, която не желае компромис. Водещият руски преговарящ Кирил Дмитриев заяви на 26 януари, че именно Зеленски забавя мирния процес, отказвайки териториални отстъпки.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков от своя страна определи териториалния въпрос като „фундаментален“ за Русия и заяви, че не бива да се очакват съществени резултати от последните тристранни разговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. Кремъл отдавна настоява Киев да се откаже от части от Донецка област, включително територии, които руските сили все още не контролират.

Анализът на ISW сочи, че дори при запазване на сегашния темп на настъпление руската армия би могла да завърши овладяването на Донецка област най-рано през лятото на 2027 г. Междувременно Украйна вече е направила редица отстъпки в рамките на водените от САЩ преговори, включително стъпки към промяна на законодателството с цел провеждане на избори по време на военно положение.

Въпреки това Кремъл продължава да обвинява Киев за забавянето на мирния процес, докато самата Русия не показва готовност за компромиси по първоначалните си военни цели. Москва използва и темата за контрола върху ядрените оръжия като инструмент за натиск върху Вашингтон. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че Русия е готова неофициално да спазва условията на договора Нов СТАРТ още една година след изтичането му през февруари 2026 г., но само ако САЩ направят същото.

На военния фронт ISW отчита нова заплаха - руските сили все по-често използват сателитната система Starlink, за да увеличат обсега на ударните дронове БМ-35. Украинският експерт по дронове Сергий Бескрестнов съобщи, че за първи път такъв дрон е бил използван за удар по град Днепър, на десетки километри от фронтовата линия. Това подчертава острата нужда на Украйна от допълнителни системи за противовъздушна отбрана, тъй като средствата за електронна война не са достатъчни срещу подобна заплаха.

В същото време икономическите последици от войната все по-осезаемо се прехвърлят върху руското население. Според независими руски медии цените на основни стоки и услуги рязко нарастват от началото на 2026 г., след увеличението на ДДС, подписано от президента Владимир Путин. Граждани в различни региони вече съобщават за сериозен скок в цените на хранителните продукти, което допълнително изостря вътрешното напрежение в страната.


  • 1 Атина Палада

    3 18 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма

    Коментиран от #5

    09:44 27.01.2026

  • 2 Атина Палада

    3 15 Отговор
    СВО-то ще продължи още 10 години,докато братушките се научат да ядат камъни .....

    Коментиран от #15

    09:47 27.01.2026

  • 3 Лъженски у златния кен.Ф

    16 2 Отговор
    Като не ще да даде територии в Донбас, ще даде Одеса и Черноморието..

    09:47 27.01.2026

  • 4 Пич

    14 2 Отговор
    Урсулианците вият като добичета , не осъзнавайки , че никой касапин не се трогва !!! А сега касапите са двама , и просто ще си разделят добичето след клането!!!

    09:47 27.01.2026

  • 5 Според собствения ти критерий

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    си ,, руснак”😂😂😂😂😂

    09:50 27.01.2026

  • 6 ъъъ

    11 1 Отговор
    Като видя в заглавието ISW бецарабски фронт и ми се оди у WC-то... Между другото къде се затри този фронт?

    Коментиран от #9

    09:51 27.01.2026

  • 7 Еманюел Макрон

    4 0 Отговор
    Гаранция Франция !

    09:51 27.01.2026

  • 8 Атина Палада

    8 3 Отговор
    от окраинец войник не става ясно е

    09:52 27.01.2026

  • 9 голям смях

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "ъъъ":

    орешника го е затрил бесарабския фронт

    Коментиран от #13

    09:53 27.01.2026

  • 10 Икономист

    11 0 Отговор
    Най интересното е ,че америте от своите инвестиции възлизащи на стотици милиарди $ ,вместо редкоземни минерали ще получат от Украйна само редки ....наа .

    09:54 27.01.2026

  • 11 Мишел

    6 1 Отговор
    Натиск? Украйна и НатО са губещата войната страна и не могат да променят положението на фронта.Украйна напразно се надява на енергийно примирие до края на зимата.
    Боеспособността на украинската армия се влияе много силно от битовите проблеми на семействата в тила.

    Коментиран от #14, #17, #24

    09:55 27.01.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    Натиска който Русия оказва на С.А.Щ и Украйна е воистинно смазващ !!! Русия падари на Тръмп 1млрд $ в личната му касичка и мачка украинците с по 5000 умрели руснаци на седмица. И кой сега е най-великия, многоходов шахматист ?

    09:55 27.01.2026

  • 13 ъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "голям смях":

    Много жалко. А какви фронтоваци имаше там... И най-великия стратег стУенчу вече го няма и диниз-чо го няма. Скукааа

    Коментиран от #19

    09:56 27.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Механик

    9 0 Отговор
    Ама нали казахте, че Русийката е слаба и никой не се съобразява а с нея?
    Как така ще оказва натиск? Все едно да ме убеждавате, че един клошар оказва натиск на Мъск.
    Усещате ли се как ви се пукат опорките?
    А какво стана с "колективните" ? Нищо не чувам за тях от както Дончо каза че иска Гренландия.
    Ами "коалицията на желаещите"? Няма ли пак да се събират на банкетче или поне една резолюция да дръпнат?

    09:58 27.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    2 3 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #21

    10:00 27.01.2026

  • 19 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "ъъъ":

    миши .винаги съм на линия и ви се кефя на простотиите ...хахах .

    Коментиран от #23

    10:01 27.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 С грешни данни

    2 1 Отговор
    не се правят верни анализи

    10:03 27.01.2026

  • 23 ъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Е изкажи се де. Дай компетентното си мнение по въпроса. Без теб сме в неведение какво се случва в геополитиката.

    10:04 27.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вовата

    4 1 Отговор
    Айде сега натиск от Москва. Нали само западът и краварите можеха да налагат санкции и да оказват натиск а? Нали Русия е фалирала отдавна и няма войска и оръжие.... май се самосанкционират и самонатискат розово-обърканите "демократи"

    10:07 27.01.2026

  • 26 някой

    4 1 Отговор
    Да попитам, лошо ли е да оказваш натиск за постигане на целите си? Ако да, тогава е лошо, че САЩ и ЕС оказват натиск на Русия за приключване на конфликта по техните условия.

    Коментиран от #28

    10:10 27.01.2026

  • 27 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    5 0 Отговор
    Русия нпредва, защо да преговаря. Брадатото джудже губи и бърза да преговаря за да не се наложи да капитулира. Запада се мъчи да наложи условиа сякаш печели. Да видим ще излъжат ли пак Русия.

    10:12 27.01.2026

  • 28 койдазнай

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "някой":

    Лошо е да убиваш милиони хора, в опит да постигаш целите си. Още повече в чужда държава.
    А руският президент се хвали, колко украинци е убила неговата армия, защото те защитавали родината си.

    10:13 27.01.2026

  • 29 Тук и без война цените стават тройни

    3 0 Отговор
    От декември 2025 до днес 27.01.26 цените на лекарствата стават с40/50 процента по скъпи..Без да водим война😵‍💫

    10:20 27.01.2026

  • 30 Мн интересно

    1 0 Отговор
    В този клоунски клуб ISW не са ли чували, че войната е натиск по дефиниция?

    10:26 27.01.2026

