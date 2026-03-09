Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Социалните помощи в Германия: 563 евро, но при нови условия

9 Март, 2026 15:44 1 601 24

  • германци-
  • германия-
  • социални помощи-
  • бюргергелд-
  • пари

Размерът на помощите засега остава същият, но условията за получаването им се променят. Ето как:

Социалните помощи в Германия: 563 евро, но при нови условия - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Германия съществуват два вида социални помощи: помощи за безработни (Arbeitslosengeld) и т.нар. бюргергелд (Bürgergeld).

Първият вид помощи се полага на хора, които наскоро са загубили работа. Те се изплащат максимално за срок от две години и представляват две трети от последната заплата. Те се финансират изцяло от вноските за осигуряване за безработица, които се плащат от служителите и работодателите.

Вторият вид, т.нар. бюргергелд, са предвидени за дългосрочно безработните и за хората, които не могат самостоятелно да си осигурят минималния жизнен стандарт. Тези социални помощи се финансират от федералния бюджет и в момента се получават от над 5,5 милиона жители на Германия, като близо 4 милиона от тях са хора в трудоспособна възраст.

На 5 март управляващата коалиция на ХДС и ГСДП прие реформата на втория вид социални помощи - т.нар. бюргергелд, която ще влезе в сила от 1 юли 2026. Не само името ще бъде сменено, а и условията за получаването ѝ. Размерът на помощите обаче остава същият. Само за украинските бежанци има промяна.

Колко евро на месец се изплащат с т.нар. бюргергелд?

Понастоящем на самостоятелно живеещите се изплащат по 563 евро на месец. Двойките получават по 506 евро на човек. Децата, живеещи в семейства, които получават т.нар. бюргергелд, също биват подпомагани финансово - със сума между 357 и 471 евро на месец в зависимост от възрастта. Бащите или майките, които отглеждат децата си сами, както и бременните жени получават малко повече.

Държавата покрива и разходите на получателите на този вид социални помощи за жилище с подходящ размер, отопление, вода и други комунални услуги. Така например на двойка с две деца се падат общо 2700 евро социални помощи, като тази сума включва наем за жилище в размер на 850 евро. Реформата, която бе приета днес, не променя размера на тези помощи.

Променя се обаче размерът на помощите за украинските бежанци. Досега те получаваха автоматично т.нар. бюргергелд вместо помощи за бежнаци, каквито взимат кандидатите за убежище от други страни. В бъдеще украинските бежанци в Германия ще получават стандартните помощи за кандидати за убежище, които са в размер на 455 евро за самостоятелен възрастен на месец и при 409 евро на човек при двойки. Промяната важи за всички украинци, дошли в Германия след 1 април 2025.

Значително се променят и условията за получаването на т.нар. бюргергелд. Оттук нататък фокусът ще е много по-силно насочен към намирането на нова работа или повече работни часове.

Как ще накарат хората да намерят нова работа?

Чрез въвеждането на санкции държавата се надява да накара повече хора да си намерят работа. Така например, ако получател на т.нар. бюргергелд откаже да посещава курсове за повишаване на квалификацията, основното социално подпомагане ще бъде незабавно намалено с 30 процента за три месеца.

При пропуснати часове в Бюрото по труда такова намаление ще влиза в сила след втория пропуск за период от един месец, а ако бъдат пропуснати и следващи часове получателят рискува пълно прекратяване на помощите. Всъщност тези санкции биха засегнали към момента само малка част от лицата, имащи право на помощи - средно по-малко от 30 000 души на месец.

Паричните плащания ще бъдат прекратени и за тези, които без уважителни причини отказват предложена им приемлива работа. Бюрото по труда обаче ще допуска изключения - например по здравословни причини.

Централно предизборно обещание

Реформата на т.нар. бюргергелд бе едно от централните предизборни обещания на християндемократите на канцлера Фридрих Мерц.

Социалните и благотворителни организации обаче гледат критично на тези промени. Според тях реформата е наказание за децата, защото именно те ще бъдат потърпевши от намаляването или спирането на помощите, ако родителите им пропуснат срещи в бюрото по труда или откажат работа.

Освен това задължението за започване на работа за родителите ще важи още от първия рожден ден на детето. Критиците на реформата считат това за нереалистично, тъй като в Германия липсват над 400 000 места в детски градини.

Автор: Мария Илчева


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    16 0 Отговор
    Спирайте всички помощи, че отглеждате де що има роми, хамас и талибани....

    Коментиран от #4

    15:46 09.03.2026

  • 2 Ханс

    6 0 Отговор
    Не ми требат! Аз работих над 30 години в Дойче Грамофонише полочен, и нищо ми нема нищо ми нема нищо ми нема нищо ми нема...

    15:49 09.03.2026

  • 3 Факти

    12 1 Отговор
    Жив та ш @ к - у нас работят цял месец за такива пари !
    Трагедия !!!

    Коментиран от #7, #24

    15:51 09.03.2026

  • 4 Селебко

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    и на укрите да им спрат вдичко

    15:51 09.03.2026

  • 5 Хасан

    7 0 Отговор
    Много малко бе, то тука в Шекера жената чаветата 1200евро взима.

    15:54 09.03.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 0 Отговор
    А нашите цигани ще ги засегне ли промяната?

    15:57 09.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 .....

    2 1 Отговор
    От кой етнос са?

    Коментиран от #13

    16:03 09.03.2026

  • 9 Ха честито на просещите Купейки

    1 7 Отговор
    Снощи Русия е била атакувана от 754 дрона
    Бог да пази Русия ПВО то неможе

    16:06 09.03.2026

  • 10 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    И това доживях да чуя . Зор голям, зор германски
    Май ние си живеем по-добре.

    16:08 09.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Честен Русофил

    0 1 Отговор
    Ние оросим из вчевропа не ни трябват поможи

    16:11 09.03.2026

  • 13 Махараминдри баба

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от ".....":

    От българския

    16:14 09.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 както се казва

    0 0 Отговор
    Мене ме нема в цялата схема

    16:17 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хи хи

    2 1 Отговор
    Никви помощи не трябва да има за урките, мъже, жени всички да заминават на фронта да ни пазят от Путин !!! Че маленкий зеля и нато казаха Путин щял да дойде !!

    16:19 09.03.2026

  • 18 тук няма такива филми а трябва за хората

    1 0 Отговор
    бюргергелд, са предвидени за дългосрочно безработните и за хората, които не могат самостоятелно да си осигурят минималния жизнен стандар

    16:46 09.03.2026

  • 19 очевидно при толкова плодовити пришълци

    1 0 Отговор
    тъй като в Германия липсват над 400 000 места в детски градини

    16:55 09.03.2026

  • 20 Дойчовци,

    2 0 Отговор
    щом ви намалява населението, намаляват и потребностите. Произвеждайте по-малко, закрийте и намалете производството и ще имате достатъчно работници. Изгонете по възможност цялата извън европейска арабо-азиатско-африканска паплач която кара само на социал. Плащате само като пари на ръка €55млрд. годишно на вносните ядрени физици и отделно им плащате квартира, безплатно медицинско обслужване и кухни с халал. От благодарност те ви убиват, изнасилват жените и дъщерите ви, мразят ви безплатно.

    17:00 09.03.2026

  • 21 Тия щедри социални помощи

    1 0 Отговор
    в страните от ЕС които бяха предназначени за местното население в случай на безработица, болест, инвалидност автоматично бяха приложени към "клетите" бежанци осигурявайки им невиждан за тяхната страна стандарт на живот. Липсата на Шериат, свободното разпространение и употреба на алкохол, наркотици, проститутки привлече най-големите хайлази от арабския, азиатския и африкански свят. Бонусите като пари всеки месец, безплатно лечение, квартира, безплатни кухни, "голите" според тях жени по улици, басейни, плажове допълнително ги настърви. Спиране на всякакви помощи и привилегии и както в САЩ - на самолета и там откъдето е дошъл. За по-близки дестинации има автобуси, камионетки, влакове с подходящи(конски) вагони.

    17:02 09.03.2026

  • 22 Не плачете

    0 0 Отговор
    За украинците. В Германия, Полша, Чехия, Великобритания и др. си регистрираха фирми, стоматологични кабинети, козметични студия и ресторанти. Всички работят.

    17:02 09.03.2026

  • 23 Не може една Европа

    1 0 Отговор
    от 450млн. население постигнала с наука, технологии и социални закони висок стандарт на живот, поучила се от двете големи войни, че мирът и човешкият живот са ценности и някакви полумаймуни да идват да живеят наготово и да правят каквото си искат.

    17:04 09.03.2026

  • 24 Сделка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Комедия !!! В Канада какъв комунизъм има , ....

    17:21 09.03.2026

