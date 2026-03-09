Новини
Балистична ракета, изстреляна от Иран, бе свалена във въздушното пространство на Турция

9 Март, 2026 15:00, обновена 9 Март, 2026 15:49 2 534 45

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета

Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция, предаде БТА.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

„Балистична ракета, която е изстреляна от Иран и е навлязла във въздушното пространство на Турция, беше обезвредена от въздушната и противоракетна отбранителна система на НАТО в Средиземно море“, пише в днешното съобщение.

От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.

„Турция отдава голямо значение на добросъседството и стабилността в региона. Но още веднъж подчертаваме, че ще предприемем решителни и непоколебими стъпки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното ни пространство“, заявиха от Министерството на отбраната.

В съобщението се посочва още, че съобразяването с това предупреждение ще е от полза за всички.

След първия случай с прехваната ракета Иран излезе с позиция, че целта на ракетата не е била Турция.

Ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран призова Иран, както и всички замесени в конфликта в Близкия изток страни, да стоят далеч от действия, които биха изложили на риск регионалната стабилност и цивилните граждани. Позицията на Дуран беше публикувана в официалните му профили в социалните мрежи и идва след днешното съобщение за втори случай на обезвредена иранска ракета в рамките на няколко дни, предаде БТА.

Министерството на националната отбрана на Турция съобщи по-рано днес, че изстреляна от Иран балистична ракета е навлязла на турска територия и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие.

„Изключително е важно напрежението в региона да не се покачва и конфликтите да не се разраснат до по-широк периметър. Подновяваме категоричното си предупреждение най-напред към Иран, а след това и към всички страни в конфликта, да стоят далеч от действия, които биха подложили на риск регионалната стабилност и биха създали опасност за цивилните граждани“, заяви Дуран.

Той призова също така да не се всява паника, да се вярва само на официална информация, както и за повишено внимание към подвеждаща информация.

Ръководителят на Дирекцията по комуникации подчерта, че всички отговорни институции следят случая от първия момент и са взети всички необходими мерки, свързани с отбраната и сигурността на страната.


  • 1 честен ционист

    16 21 Отговор
    Дишайте спокойно, падишахът ни пази.

    Коментиран от #4, #34, #42

    15:02 09.03.2026

  • 2 честен ционист

    12 23 Отговор
    Ами ако Иран изстреля балистичната ракета през руска територия например, дали братишките ще си правят труда да прихващат на Ганчо вересийте?

    Коментиран от #32

    15:03 09.03.2026

  • 3 Възраждане

    32 19 Отговор
    Целта не е била Турция. Повтаряме, целта на Иран никога не е била да поразява цели в Турция. Ракетата най-вероятно е била с цел летище Васил Левски

    Коментиран от #6, #8, #10, #11

    15:04 09.03.2026

  • 4 Ха,ха

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аман с твойте тъпитии🤣🤣 султана ни пази.

    15:04 09.03.2026

  • 5 Кажете на Радев

    6 11 Отговор
    да не плаче!

    15:05 09.03.2026

  • 6 Мирослав

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Ау, ако е така ще е заради американските самолети там

    15:05 09.03.2026

  • 7 Зевс

    31 12 Отговор
    Това няма как да не е работа на мошетата или американските им пудели, голям е зора да вкарат Турция във войната.

    15:05 09.03.2026

  • 8 Ох,ох

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Мани и вие ще дадете фира🤣

    15:06 09.03.2026

  • 9 Ердоган

    21 11 Отговор
    В България само Коцето може да я спре със задните си части

    15:07 09.03.2026

  • 10 Иранците

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    са целили външната ти тоалетна в двора на село!

    Знам от сигурен източник!

    15:07 09.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Турското правителство каза че целта не е била Турция.

    15:07 09.03.2026

  • 12 Сталин

    8 13 Отговор
    Точно тази ракета летеше към София,и султана пак спаси България

    Коментиран от #15

    15:07 09.03.2026

  • 13 Друго си е

    7 15 Отговор
    да те пази НАТО!

    Прехвърленоти руско ПВО сдаде багажа в Сирия и Иран.

    15:09 09.03.2026

  • 14 стоян георгиев

    6 13 Отговор
    Иран си клати лодката без причина.тускара армия не е добре да влезе в иран!

    15:09 09.03.2026

  • 15 Последния Софиянец

    14 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Ракетата е свалена от американски разрушител в Средиземно море.Турците казаха че не е за тях а за Кипър или Европа.

    15:10 09.03.2026

  • 16 Боко

    20 1 Отговор
    Еврейски номера👌

    15:13 09.03.2026

  • 17 Стоев

    22 3 Отговор
    Ракетата е изстреляна от Израел, вече се доказа. Искат да въвлекат и Турция във войната си.

    Коментиран от #36

    15:14 09.03.2026

  • 18 УдоМача

    20 2 Отговор
    Залагам 100Е, че ракетата е провкокационна, натовска!!!

    15:16 09.03.2026

  • 19 Иво

    17 3 Отговор
    Само на мен ли ми прилича на типична израелска провокация ?

    Коментиран от #31

    15:16 09.03.2026

  • 20 Русофил

    4 4 Отговор
    Добре,че са братята турци да ни пазят.

    Коментиран от #30

    15:17 09.03.2026

  • 21 Сатаняху

    10 0 Отговор
    Пускаме сегиз тогиз по ракетка към Падишаха. Белким и той нагази у иранския песък.

    15:17 09.03.2026

  • 22 Бум чака рака

    8 0 Отговор
    Хайде думкайте летището, а може и зайчарника и че кид жиите и кака им Рая.....

    15:17 09.03.2026

  • 23 Разочарован

    4 0 Отговор
    Марио,де скри новината за Азисовите гърди ма ?

    15:17 09.03.2026

  • 24 Целта

    12 3 Отговор
    и в двата случая не е била Турция !
    Ако ударят "паркиран" на наше летище американски самолет целта не е България !!!
    Стига се мъчихте да оправдавате еврейски шашарми и американски лъжи !!?

    15:18 09.03.2026

  • 25 член 5

    3 3 Отговор
    Крайно време е НАТО да се намеси. Тия краварски тенекии на летището ни ще ръждясат

    15:18 09.03.2026

  • 26 Панайотис

    12 4 Отговор
    Много вероятно е да са еврейски номера. И сънародникът им Зеленски 4 години това прави. Само провокации.

    15:19 09.03.2026

  • 27 Евротрол

    3 1 Отговор
    Сега последно кои са добрите и кои лошите – иранците или турците?
    Спускайте опорки от Пасоля, че нещо взех да се обърквам.

    15:21 09.03.2026

  • 28 Чалмите на луната

    2 0 Отговор
    Всички терористи на Луната

    15:27 09.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ИНДОНЕЗИЙКИТЕ МАСОВО ПИШАТ
    ЧЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ Е МНОГО ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И МИЛ
    .....
    СЛЕД КАТО ТОЙ ГИ ПОЗДРАВИ ВЧЕРА ЗА 8-МИ МАРТ
    ВЪВ ВИДЕООБРЪЩЕНИЕ:)

    15:27 09.03.2026

  • 30 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Русофил":

    Абе мани, цирка е пълен🤣🤣

    15:28 09.03.2026

  • 31 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иво":

    Ако ти го намаам ще ти заприлича на луна парк..

    15:28 09.03.2026

  • 32 шебек

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    е б т и географа

    15:29 09.03.2026

  • 33 Въй

    3 0 Отговор
    Путин кашля

    15:32 09.03.2026

  • 34 Клаудиа Координате

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ракетата не е изстреляна от Иран както и предишните.Целта е провокация.

    15:42 09.03.2026

  • 35 хаха

    1 1 Отговор
    Чак пък "от Иран"...чак пък по пуйките...

    15:43 09.03.2026

  • 36 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Стоев":

    Подло племе са евреите.

    15:43 09.03.2026

  • 37 Била

    1 1 Отговор
    Е насочена към американските военни самолети в София на аерогарата.....

    15:43 09.03.2026

  • 38 604

    2 1 Отговор
    е ка над израил не фанахте....все над турция, искат да разпалят войната, шот ги направиха на швейцарско сиряни и издишат яко по шевовете. това е провокация 100%. ся ще давали оружие на кюрдите , те тва не е ли тероризъм , спрямо турция? и никой да не смее да ми говори за НАТО и как пазело, няма такова животно само по медийте е това!!!!

    15:43 09.03.2026

  • 39 Евреите

    2 1 Отговор
    свършват ракетите и желаят да предизвикат хаос в региона.

    15:45 09.03.2026

  • 40 Запрян му е мозъкът

    0 0 Отговор
    Не искам да съм лош пророк, но утре най-ветоятно ще достигне целта си.... И всички ние знаем КОЯ Е ЦЕЛТА...

    15:46 09.03.2026

  • 41 А на бас

    3 0 Отговор
    Че това са провокации на uзраил

    15:46 09.03.2026

  • 42 Първата тема в турция днес....

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Днес всички по света са заети с войната в Иран. Атаката на американци и евреи. Дали Русия и Китай помагат на Иран. С атаките срещу арабските страни. С цените на петрола и газа. С глобалната верига за доставки, инфлацията на храните и т.н. Турските комплексарчета, с какво мислите, че се занимават? Пресата, каналите, партиите и правителството там са заети с ... Гърция! „Защо Гърция предлага пейтриът и ф16 да пазят България и Кипър, това е провокативно, нека атакуваме Гърция и т.н.! Цял ден, с часове, само за това слушаш. Ненормална държава, ненормални умове. турци....

    15:46 09.03.2026

  • 43 Или

    1 0 Отговор
    По-вероятно е да е провокация от Израел и САЩ за да въвлекат и турците във войната.. Ама Тайип да не пасе трева,Иран не са против Турция

    15:47 09.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Чума

    0 0 Отговор
    мъжъ е срам .

    15:51 09.03.2026

