Балистична ракета, изстреляна от Иран, бе свалена във въздушното пространство на Турция

Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция, предаде БТА.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.

„Турция отдава голямо значение на добросъседството и стабилността в региона. Но още веднъж подчертаваме, че ще предприемем решителни и непоколебими стъпки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното ни пространство“, заявиха от Министерството на отбраната.

В съобщението се посочва още, че съобразяването с това предупреждение ще е от полза за всички.

След първия случай с прехваната ракета Иран излезе с позиция, че целта на ракетата не е била Турция.

Ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран призова Иран, както и всички замесени в конфликта в Близкия изток страни, да стоят далеч от действия, които биха изложили на риск регионалната стабилност и цивилните граждани. Позицията на Дуран беше публикувана в официалните му профили в социалните мрежи и идва след днешното съобщение за втори случай на обезвредена иранска ракета в рамките на няколко дни, предаде БТА.

„Изключително е важно напрежението в региона да не се покачва и конфликтите да не се разраснат до по-широк периметър. Подновяваме категоричното си предупреждение най-напред към Иран, а след това и към всички страни в конфликта, да стоят далеч от действия, които биха подложили на риск регионалната стабилност и биха създали опасност за цивилните граждани“, заяви Дуран.

Той призова също така да не се всява паника, да се вярва само на официална информация, както и за повишено внимание към подвеждаща информация.

Ръководителят на Дирекцията по комуникации подчерта, че всички отговорни институции следят случая от първия момент и са взети всички необходими мерки, свързани с отбраната и сигурността на страната.