Балистична ракета, изстреляна от Иран, бе свалена във въздушното пространство на Турция

Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция, предаде БТА.
Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.
„Балистична ракета, която е изстреляна от Иран и е навлязла във въздушното пространство на Турция, беше обезвредена от въздушната и противоракетна отбранителна система на НАТО в Средиземно море“, пише в днешното съобщение.
От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.
„Турция отдава голямо значение на добросъседството и стабилността в региона. Но още веднъж подчертаваме, че ще предприемем решителни и непоколебими стъпки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното ни пространство“, заявиха от Министерството на отбраната.
В съобщението се посочва още, че съобразяването с това предупреждение ще е от полза за всички.
След първия случай с прехваната ракета Иран излезе с позиция, че целта на ракетата не е била Турция.
Ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран призова Иран, както и всички замесени в конфликта в Близкия изток страни, да стоят далеч от действия, които биха изложили на риск регионалната стабилност и цивилните граждани. Позицията на Дуран беше публикувана в официалните му профили в социалните мрежи и идва след днешното съобщение за втори случай на обезвредена иранска ракета в рамките на няколко дни, предаде БТА.
Министерството на националната отбрана на Турция съобщи по-рано днес, че изстреляна от Иран балистична ракета е навлязла на турска територия и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие.
„Изключително е важно напрежението в региона да не се покачва и конфликтите да не се разраснат до по-широк периметър. Подновяваме категоричното си предупреждение най-напред към Иран, а след това и към всички страни в конфликта, да стоят далеч от действия, които биха подложили на риск регионалната стабилност и биха създали опасност за цивилните граждани“, заяви Дуран.
Той призова също така да не се всява паника, да се вярва само на официална информация, както и за повишено внимание към подвеждаща информация.
Ръководителят на Дирекцията по комуникации подчерта, че всички отговорни институции следят случая от първия момент и са взети всички необходими мерки, свързани с отбраната и сигурността на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4, #34, #42
15:02 09.03.2026
2 честен ционист
Коментиран от #32
15:03 09.03.2026
3 Възраждане
Коментиран от #6, #8, #10, #11
15:04 09.03.2026
4 Ха,ха
До коментар #1 от "честен ционист":Аман с твойте тъпитии🤣🤣 султана ни пази.
15:04 09.03.2026
5 Кажете на Радев
15:05 09.03.2026
6 Мирослав
До коментар #3 от "Възраждане":Ау, ако е така ще е заради американските самолети там
15:05 09.03.2026
7 Зевс
15:05 09.03.2026
8 Ох,ох
До коментар #3 от "Възраждане":Мани и вие ще дадете фира🤣
15:06 09.03.2026
9 Ердоган
15:07 09.03.2026
10 Иранците
До коментар #3 от "Възраждане":са целили външната ти тоалетна в двора на село!
Знам от сигурен източник!
15:07 09.03.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Възраждане":Турското правителство каза че целта не е била Турция.
15:07 09.03.2026
12 Сталин
Коментиран от #15
15:07 09.03.2026
13 Друго си е
Прехвърленоти руско ПВО сдаде багажа в Сирия и Иран.
15:09 09.03.2026
14 стоян георгиев
15:09 09.03.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Сталин":Ракетата е свалена от американски разрушител в Средиземно море.Турците казаха че не е за тях а за Кипър или Европа.
15:10 09.03.2026
16 Боко
15:13 09.03.2026
17 Стоев
Коментиран от #36
15:14 09.03.2026
18 УдоМача
15:16 09.03.2026
19 Иво
Коментиран от #31
15:16 09.03.2026
20 Русофил
Коментиран от #30
15:17 09.03.2026
21 Сатаняху
15:17 09.03.2026
22 Бум чака рака
15:17 09.03.2026
23 Разочарован
15:17 09.03.2026
24 Целта
Ако ударят "паркиран" на наше летище американски самолет целта не е България !!!
Стига се мъчихте да оправдавате еврейски шашарми и американски лъжи !!?
15:18 09.03.2026
25 член 5
15:18 09.03.2026
26 Панайотис
15:19 09.03.2026
27 Евротрол
Спускайте опорки от Пасоля, че нещо взех да се обърквам.
15:21 09.03.2026
28 Чалмите на луната
15:27 09.03.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ Е МНОГО ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И МИЛ
.....
СЛЕД КАТО ТОЙ ГИ ПОЗДРАВИ ВЧЕРА ЗА 8-МИ МАРТ
ВЪВ ВИДЕООБРЪЩЕНИЕ:)
15:27 09.03.2026
30 Хахаха
До коментар #20 от "Русофил":Абе мани, цирка е пълен🤣🤣
15:28 09.03.2026
31 Оня с парчето
До коментар #19 от "Иво":Ако ти го намаам ще ти заприлича на луна парк..
15:28 09.03.2026
32 шебек
До коментар #2 от "честен ционист":е б т и географа
15:29 09.03.2026
33 Въй
15:32 09.03.2026
34 Клаудиа Координате
До коментар #1 от "честен ционист":Ракетата не е изстреляна от Иран както и предишните.Целта е провокация.
15:42 09.03.2026
35 хаха
15:43 09.03.2026
36 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Стоев":Подло племе са евреите.
15:43 09.03.2026
37 Била
15:43 09.03.2026
38 604
15:43 09.03.2026
39 Евреите
15:45 09.03.2026
40 Запрян му е мозъкът
15:46 09.03.2026
41 А на бас
15:46 09.03.2026
42 Първата тема в турция днес....
До коментар #1 от "честен ционист":Днес всички по света са заети с войната в Иран. Атаката на американци и евреи. Дали Русия и Китай помагат на Иран. С атаките срещу арабските страни. С цените на петрола и газа. С глобалната верига за доставки, инфлацията на храните и т.н. Турските комплексарчета, с какво мислите, че се занимават? Пресата, каналите, партиите и правителството там са заети с ... Гърция! „Защо Гърция предлага пейтриът и ф16 да пазят България и Кипър, това е провокативно, нека атакуваме Гърция и т.н.! Цял ден, с часове, само за това слушаш. Ненормална държава, ненормални умове. турци....
15:46 09.03.2026
43 Или
15:47 09.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Чума
15:51 09.03.2026